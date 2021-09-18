Дерби есть дерби. Тоттенхэм – Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 19.09.2021

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

19 сентября. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Разобрались с еврокубками, а теперь возвращаются на родные поля. Тур в Англии завершится центральным поединком в Лондоне, "Тоттенхэм" примет в домашних стенах принципиального оппонента. "Челси" – сосед и по географии, и по турнирной таблице с точки зрения количества очков. "Шпоры" отстают от "синих" всего на один пункт, однако, как раз именно статус "дерби" привлечет внимание фанатов к этой встрече больше, чем рейтинговый зачет, ведь в рамках чемпионата Англии нет особого смысла смотреть в таблицу до ноября – плотность только запутает.

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"Тоттенхэм"

Летом поклонники АПЛ не спускали глаз со "шпор". Во-первых, было важно понять, кто возглавит первую команду на постоянной основе. Райану Мейсону пока еще не хватает опыта и харизмы, чтобы руководить коллективом, который совсем недавно выходил на поле в финале ЛЧ. Нуну Эшпириту Санту, безусловно, более матерый специалист, ведь в своей профессии он уже почти 10 лет. За его плечами работа в "Риу Аве", "Валенсии", "Порту" и, конечно же, в "Вулверхэмптоне". Португалец возглавил "волков" в сезоне 2017/18 и сходу вывел банду в АПЛ, сделав стандарты, оборонительную структуру и молниеносные контратаки фишками коллектива. Мало кому было приятно выходить против "Вулвз" Эшпириту Санту.

Во-вторых, пока официально на паузе сага с отъездом Харри Кейна в Манчестер к Гвардиоле. Лидер "лилейно-белых" приостановил шантаж Дэниэла Леви и потихоньку вкатывается в сезон.

В августе приз лучшему тренеру месяца по итогам первых трех туров взял как раз Нуну. Справедливо, ведь "Тоттенхэм" на короткий промежуток времени забрался на первое место: добыл три победы с одинаковым счетом 1:0, аккуратно сдержав "Манчестер Сити", одолев на выезде хорошо знакомый португальцу "Вулверхэмптон" и спокойно обыграв "Уотфорд". Во всех этих матчах "шпоры" проповедовали примерно одинаковый рисунок, у них получалось пружинить. К слову, в перерыве между поединками АПЛ лондонцы вышли в группу Лиги конференций, пройдя по сумме двух встреч клуб "Пасуш Де Феррейра" (1:0, 3:0).

Вот, правда, камбэк после международной паузы дался "Тоттенхэму" непросто и где-то даже больно. Сначала на локальной арене "шпоры" не взломали "Кристал Пэлас" и сильно поплыли из-за собственных нервов (3:0), а затем раскатали паритет с "Ренном" во Франции в третьем по значимости клубном европейском турнире (2:2).

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"Челси"

В предыдущих анонсах мы уже отмечали, что "синие" хорошо начали сезон. Взяв Суперкубок УЕФА, команда Тухеля потеряла очки лишь в поединке с "Ливерпулем" (1:1). Ни "Кристал Пэлас" (3:0), ни "Арсенал" (0:2) до перерыва на сборные, ни "Астон Вилла" (3:0), ни "Зенит" в 1-м туре ЛЧ уже после паузы не отобрали очки у "Челси". Важно подчеркнуть, что успехи с "вилланами" и питерцами не были для "пенсионеров" променадами. Дин Смит и Сергей Семак перенасытили оборонительные блоки, выстраиваясь в 5, а эпизодами даже и в 6 защитников. Петербуржцы не потянули высокую интенсивность и имели лишь пару хороших моментов на контратаках, зато "Вилла" целый тайм качественно прессинговала и лишь благодаря Менди и Силве не наказала игроков Томаса.

Со "львами" сильно помогли перестроения от немца в перерыве (Зиеш сел ниже, Жоржиньо заменил Ньигеса), с россиянами выручил Аспиликуэта – Сесар поднял конспекты и результативно навесил на Лукаку. Знаете, так, как когда-то пачками подавал на Морату. Ромелу уже забил за "Челси" 4 мяча, бельгиец быстро прошел адаптацию в новой старой команде.

Тем не менее, речь сейчас точно не идет о каком-то спаде или даже кратковременной просадке. Четко прослеживается осознание лондонской командой и ее штабом огромной дистанции сезона. Из-за внеплановой победы в Лиге чемпионов к "Челси" местами присматриваются больше, чем к остальным. Это естественный процесс, но нужно одновременно понимать, что ни один из главных претендентов на победу в АПЛ не способен демонстрировать каждый тур яркий футбол, еще и с первой минуты и до финального свистка.

В качестве примера можно вспомнить хотя бы "Ливерпуль" в их чемпионскую кампанию-2019/20. На данный момент банда Тухеля находится в вполне приемлемой физической форме, а благодаря глубине состава и интеллекту Томасу – является одной из приспосабливающихся к оппоненту команд планеты.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 2 "Челси" 4 3 1 0 9 8 10 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 3 0 9

Личные встречи

04.08.21 ТОВ "Челси" – "Тоттенхэм" 2:2

04.02.21 АПЛ "Тоттенхэм" – "Челси" 0:1

29.11.20 АПЛ "Челси" – "Тоттенхэм" 0:0

29.09.20 EFL "Тоттенхэм" – "Челси" 1:1 (6:5)

22.02.20 АПЛ "Челси" – "Тоттенхэм" 2:1

Цифры и факты

– "Тоттенхэм" выиграл 5 из последних 6 домашних матчей в АПЛ;

– "Пенсионеры" не проиграли в 10 последних выездных матчах из 11 в рамках АПЛ;

– "Челси" не проигрывает в последних 9 поединках с "Тоттенхэмом" во всех турнирах;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете гостей находится только Пулишич, он продолжает залечивать травму голеностопа. Тухель сообщил, что Канте восстановился от повреждения и полностью готов к выходу на поле в воскресенье. Наверняка Сауль Ньигес не получит на этот раз места в старте из-за неубедительного дебюта с первых минут с "Астон Виллой".

Нуну Эшпириту Санту будет сложнее, чем его немецкому коллеге. Дисквалифицирован Танганга, под вопросом по причине различных травм Бергвейн, Дайер, Лукас Моура, Сессеньон и Сон Хин Мин. Не до конца понятная ситуация с карантином у Санчеса, Ромеро и Ло Чельсо.

"Тоттенхэм", 4-3-1-2: Льорис – Эмерсон Роял, Санчес, Ромеро, Регилон - Хейбьерг, Скипп, Ндомбеле – Алли – Хиль, Кейн

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Хавертц, Маунт – Лукаку

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Челси" от UA-Футбол

0:2. Важно отметить, что "Челси" играл свой поединок ЛЧ с "Зенитом" во вторник на "Стэмфорд Бридж", а "Тоттенхэм" в Лиге конференций с "Ренном" – в четверг и в гостях. "Синие" выглядят убедительнее "шпор" как в атаке, так и в обороне. Трудно представить, каким приемом Нуну поставит Тухеля в тупик в текущих условиях.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.