Дерби есть дерби. Тоттенхэм – Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 19.09.2021

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

19 сентября. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Разобрались с еврокубками, а теперь возвращаются на родные поля. Тур в Англии завершится центральным поединком в Лондоне, "Тоттенхэм" примет в домашних стенах принципиального оппонента. "Челси" – сосед и по географии, и по турнирной таблице с точки зрения количества очков. "Шпоры" отстают от "синих" всего на один пункт, однако, как раз именно статус "дерби" привлечет внимание фанатов к этой встрече больше, чем рейтинговый зачет, ведь в рамках чемпионата Англии нет особого смысла смотреть в таблицу до ноября – плотность только запутает.

Летом поклонники АПЛ не спускали глаз со "шпор". Во-первых, было важно понять, кто возглавит первую команду на постоянной основе. Райану Мейсону пока еще не хватает опыта и харизмы, чтобы руководить коллективом, который совсем недавно выходил на поле в финале ЛЧ. Нуну Эшпириту Санту, безусловно, более матерый специалист, ведь в своей профессии он уже почти 10 лет. За его плечами работа в "Риу Аве", "Валенсии", "Порту" и, конечно же, в "Вулверхэмптоне". Португалец возглавил "волков" в сезоне 2017/18 и сходу вывел банду в АПЛ, сделав стандарты, оборонительную структуру и молниеносные контратаки фишками коллектива. Мало кому было приятно выходить против "Вулвз" Эшпириту Санту.

Во-вторых, пока официально на паузе сага с отъездом Харри Кейна в Манчестер к Гвардиоле. Лидер "лилейно-белых" приостановил шантаж Дэниэла Леви и потихоньку вкатывается в сезон.

В августе приз лучшему тренеру месяца по итогам первых трех туров взял как раз Нуну. Справедливо, ведь "Тоттенхэм" на короткий промежуток времени забрался на первое место: добыл три победы с одинаковым счетом 1:0, аккуратно сдержав "Манчестер Сити", одолев на выезде хорошо знакомый португальцу "Вулверхэмптон" и спокойно обыграв "Уотфорд". Во всех этих матчах "шпоры" проповедовали примерно одинаковый рисунок, у них получалось пружинить. К слову, в перерыве между поединками АПЛ лондонцы вышли в группу Лиги конференций, пройдя по сумме двух встреч клуб "Пасуш Де Феррейра" (1:0, 3:0).

Вот, правда, камбэк после международной паузы дался "Тоттенхэму" непросто и где-то даже больно. Сначала на локальной арене "шпоры" не взломали "Кристал Пэлас" и сильно поплыли из-за собственных нервов (3:0), а затем раскатали паритет с "Ренном" во Франции в третьем по значимости клубном европейском турнире (2:2).

В предыдущих анонсах мы уже отмечали, что "синие" хорошо начали сезон. Взяв Суперкубок УЕФА, команда Тухеля потеряла очки лишь в поединке с "Ливерпулем" (1:1). Ни "Кристал Пэлас" (3:0), ни "Арсенал" (0:2) до перерыва на сборные, ни "Астон Вилла" (3:0), ни "Зенит" в 1-м туре ЛЧ уже после паузы не отобрали очки у "Челси". Важно подчеркнуть, что успехи с "вилланами" и питерцами не были для "пенсионеров" променадами. Дин Смит и Сергей Семак перенасытили оборонительные блоки, выстраиваясь в 5, а эпизодами даже и в 6 защитников. Петербуржцы не потянули высокую интенсивность и имели лишь пару хороших моментов на контратаках, зато "Вилла" целый тайм качественно прессинговала и лишь благодаря Менди и Силве не наказала игроков Томаса.

Со "львами" сильно помогли перестроения от немца в перерыве (Зиеш сел ниже, Жоржиньо заменил Ньигеса), с россиянами выручил Аспиликуэта – Сесар поднял конспекты и результативно навесил на Лукаку. Знаете, так, как когда-то пачками подавал на Морату. Ромелу уже забил за "Челси" 4 мяча, бельгиец быстро прошел адаптацию в новой старой команде.

