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Бернли - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.09.2021
Бернли – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 18 сентября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятый тур
18 сентября 2021. Бернли, “Терф Мур”
“Бернли” 17:00 “Арсенал”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Четыре очка на двоих набрали “Бернли” и “Арсенал” после стартовых четырех матчей АПЛ. “Арсенал” только в прошлом туре смог набрать свои первые очки в сезоне, “Бернли” пока только один раз удалось сыграть вничью. Шестнадцатая и восемнадцатая команды чемпионата сыграют между собой в субботу в 17:00.
Бернли
Шон Дайч работает с “Бернли” почти девять лет, удивительный показатель для АПЛ и современного футбола в целом. В четверг 50-летний тренер продлил контракт с “Бернли” до конца сезона 2024/2025.
Руководство “Бернли” решило поддержать Дайча новым контрактом в непростой момент для клуба. "Бернли" находится в зоне вылета, и еще ни разу не победил в Премьер-лиге – ничья и три поражения.
Но если в поединке с “Ливерпулем” (0:2) ланкаширцы мало на что могли рассчитывать, то в матчах с “Брайтоном” (1:2), “Лидсом” (1:1) и “Эвертоном” (1:3) “Бернли” первым забивал, а затем позволял сопернику отыгрываться. В какой-то степени “Бернли” не везет – в двух из трех вышеуказанных поединков команда Шона Дайча наиграла на победу, а “Эвертон” смог отыграться и выйти вперед, забив три гола за шесть минут.
Как бы там не было, “Бернли” рано списывать со счетов. Да, у Дайча нет хорошей глубины состава, но его команда хорошо подготовлена, сыграна и готова дать физический отпор сопернику. Но взять три очка в игре с “Арсеналом” все же будет непросто. Матч на “Терф Мур” пропустят Робертс, Лонг и Стивенс.
Арсенал
Микель Артета и ряд его сторонников просили не делать выводы после трех стартовых поражений. “Арсенал” играл эти матчи без ряда ключевых футболистов, и соперники (финалисты Лиги чемпионов “Челси” и “Манчестер Сити” во втором и третьем турах) все же остаются недосягаемыми для “канониров”.
Против “Норвича” в прошлом туре “Арсенал” также провел не самый убедительный матч, но все же смог взять три очка благодаря единственному голу Обамеянга. Ключевым стал выход на поле хавбека Томаса Парти после чего в игре “Арсенала” появилась цельность и осмысленность.
Появление Парти в центре поля, а также Эдегора и Смит-Роу в полуфлангах рядом с ним позволяет Артете играть по схеме 4-3-3 и демонстрировать желаемый им футбол. “Бернли” всегда действует по схеме 4-4-2 и преимущество в центре поля может стать ключевым элементом для “Арсенала”.
К игре с “Бернли” готовятся все игроки “Арсенала”, за исключением дисквалифицированного Джаки, а также травмированных Эльнени и Холдинга.
Статистика команд, цифры и факты
- “Бернли” пропустил семь из восьми своих голов после 60-й минуты.
- Команда Шона Дайча выиграла только два из последних восьми матчей, в которых она вела в счете (одна ничья и пять поражений).
- “Бернли” пропускает в семи матчах АПЛ подряд.
- В трех матчах “Арсенала” против “Бернли” под руководством Артеты было забито только три гола (0:0, 0:1 и 1:1).
- После четырех туров “Арсенал” и “Норвич” худшие в чемпионате по количеству забитых голов (один). У “Бернли” три забитых мяча.
Последние пять матчей Бернли и Арсенала
Бернли
- 13.09 “Эвертон” 1:3 (АПЛ)
- 29.08 “Лидс” 1:1 (АПЛ)
- 25.08 “Ньюкасл” 0:0, пен. 4:3 (Кубок Лиги)
- 21.08 “Ливерпуль” 0:2 (АПЛ)
- 14.08 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)
Арсенал
- 11.09 “Норвич” 1:0 (АПЛ)
- 28.08 “Манчестер Сити” 0:5 (АПЛ)
- 25.08 “Вест Бромвич” 6:0 (Кубок Лиги)
- 22.08 “Челси” 0:2 (АПЛ)
- 13.08 “Брентфорд” 0:2 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Бернли” удалось выиграть на “Эмирейтс” (1:0), а в Ланкашире команды сыграли вничью (1:1). Эти матчи выбиваются из общего тренда: в предыдущих 14 поединках во всех турнирах “Арсенал” выиграл 12 раз, дважды команды сыграли вничью. “Арсенал” не проигрывает “Бернли” на выезде в лиговых матчах с 1973 года (четыре победы, пять ничьих).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|3
|1
|0
|11-3
|+8
|10
|2
|"Челси"
|4
|3
|1
|0
|9-1
|+8
|10
|3
|"Ливерпуль"
|4
|3
|1
|0
|9-1
|+8
|10
|4
|Эвертон
|4
|3
|1
|0
|10-4
|+6
|10
|5
|"Манчестер Сити"
|4
|3
|0
|1
|11-1
|+10
|9
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|4
|3
|0
|1
|5-3
|+2
|9
|7
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|0
|1
|3-3
|0
|9
|8
|"Вест Хэм Юнайтед"
|4
|2
|2
|0
|10-5
|+5
|8
|9
|"Лестер Сити"
|4
|2
|0
|2
|4-6
|-2
|6
|10
|"Брентфорд"
|4
|1
|2
|1
|3-2
|+1
|5
|11
|"Кристал Пэлас"
|4
|1
|2
|1
|5-5
|0
|5
|12
|"Астон Вилла"
|4
|1
|1
|2
|5-7
|-2
|4
|13
|"Вулверхэмптон"
|4
|1
|0
|3
|2-3
|-1
|3
|14
|"Саутгемптон"
|4
|0
|3
|1
|4-6
|-2
|3
|15
|"Уотфорд"
|4
|1
|0
|3
|3-7
|-4
|3
|16
|"Арсенал"
|4
|1
|0
|3
|1-9
|-8
|3
|17
|"Лидс Юнайтед"
|4
|0
|2
|2
|4-11
|-7
|2
|18
|"Бернли"
|4
|0
|1
|3
|3-8
|-5
|1
|19
|"Ньюкасл"
|4
|0
|1
|3
|5-12
|-7
|1
|20
|"Норвич Сити"
|4
|0
|0
|4
|1-11
|-10
|0
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Ориентировочные составы
“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Гудмундссон, Уэствуд, Браунхилл, Макнил – Вуд, Барнс
“Арсенал”: Рэмсдейл – Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу – Эдегор, Парти, Смит-Роу – Сака, Обамеянг, Пепе
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Бернли – Арсенал от UA-Football
Важнейший тест для Артеты предстоит в следующем туре, когда “Арсенал” встретится с “Тоттенхэмом”. Поединки с “Норвичем” и “Бернли” воспринимаются как промежуточное звено между стартовым провалом и лондонским дерби. В игре против “канареек” команда Артеты продемонстрировала признаки выздоровления. “Бернли” пока не удается провести на одном стабильно хорошем уровне 90 минут, и в игре с “канонирами” команде Шона Дайча будет сложно зацепиться за очки. Прогноз – победа “Арсенала” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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