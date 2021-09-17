Бернли - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.09.2021 

Чемпионат Англии, пятый тур

18 сентября 2021. Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” 17:00 “Арсенал”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Четыре очка на двоих набрали “Бернли” и “Арсенал” после стартовых четырех матчей АПЛ. “Арсенал” только в прошлом туре смог набрать свои первые очки в сезоне, “Бернли” пока только один раз удалось сыграть вничью. Шестнадцатая и восемнадцатая команды чемпионата сыграют между собой в субботу в 17:00.

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Бернли

Шон Дайч работает с “Бернли” почти девять лет, удивительный показатель для АПЛ и современного футбола в целом. В четверг 50-летний тренер продлил контракт с “Бернли” до конца сезона 2024/2025.

Руководство “Бернли” решило поддержать Дайча новым контрактом в непростой момент для клуба. "Бернли" находится в зоне вылета, и еще ни разу не победил в Премьер-лиге – ничья и три поражения.

Но если в поединке с “Ливерпулем” (0:2) ланкаширцы мало на что могли рассчитывать, то в матчах с “Брайтоном” (1:2), “Лидсом” (1:1) и “Эвертоном” (1:3) “Бернли” первым забивал, а затем позволял сопернику отыгрываться. В какой-то степени “Бернли” не везет – в двух из трех вышеуказанных поединков команда Шона Дайча наиграла на победу, а “Эвертон” смог отыграться и выйти вперед, забив три гола за шесть минут.

Как бы там не было, “Бернли” рано списывать со счетов. Да, у Дайча нет хорошей глубины состава, но его команда хорошо подготовлена, сыграна и готова дать физический отпор сопернику. Но взять три очка в игре с “Арсеналом” все же будет непросто. Матч на “Терф Мур” пропустят Робертс, Лонг и Стивенс.

Арсенал

Микель Артета и ряд его сторонников просили не делать выводы после трех стартовых поражений. “Арсенал” играл эти матчи без ряда ключевых футболистов, и соперники (финалисты Лиги чемпионов “Челси” и “Манчестер Сити” во втором и третьем турах) все же остаются недосягаемыми для “канониров”.

Против “Норвича” в прошлом туре “Арсенал” также провел не самый убедительный матч, но все же смог взять три очка благодаря единственному голу Обамеянга. Ключевым стал выход на поле хавбека Томаса Парти после чего в игре “Арсенала” появилась цельность и осмысленность.

Появление Парти в центре поля, а также Эдегора и Смит-Роу в полуфлангах рядом с ним позволяет Артете играть по схеме 4-3-3 и демонстрировать желаемый им футбол. “Бернли” всегда действует по схеме 4-4-2 и преимущество в центре поля может стать ключевым элементом для “Арсенала”.

К игре с “Бернли” готовятся все игроки “Арсенала”, за исключением дисквалифицированного Джаки, а также травмированных Эльнени и Холдинга.

Статистика команд, цифры и факты

“Бернли” пропустил семь из восьми своих голов после 60-й минуты.

Команда Шона Дайча выиграла только два из последних восьми матчей, в которых она вела в счете (одна ничья и пять поражений).

“Бернли” пропускает в семи матчах АПЛ подряд.

В трех матчах “Арсенала” против “Бернли” под руководством Артеты было забито только три гола (0:0, 0:1 и 1:1).

После четырех туров “Арсенал” и “Норвич” худшие в чемпионате по количеству забитых голов (один). У “Бернли” три забитых мяча.

Последние пять матчей Бернли и Арсенала

Бернли

13.09 “Эвертон” 1:3 (АПЛ)

29.08 “Лидс” 1:1 (АПЛ)

25.08 “Ньюкасл” 0:0, пен. 4:3 (Кубок Лиги)

21.08 “Ливерпуль” 0:2 (АПЛ)

14.08 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)

Арсенал

11.09 “Норвич” 1:0 (АПЛ)

28.08 “Манчестер Сити” 0:5 (АПЛ)

25.08 “Вест Бромвич” 6:0 (Кубок Лиги)

22.08 “Челси” 0:2 (АПЛ)

13.08 “Брентфорд” 0:2 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Бернли” удалось выиграть на “Эмирейтс” (1:0), а в Ланкашире команды сыграли вничью (1:1). Эти матчи выбиваются из общего тренда: в предыдущих 14 поединках во всех турнирах “Арсенал” выиграл 12 раз, дважды команды сыграли вничью. “Арсенал” не проигрывает “Бернли” на выезде в лиговых матчах с 1973 года (четыре победы, пять ничьих).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Юнайтед" 4 3 1 0 11-3 +8 10 2 "Челси" 4 3 1 0 9-1 +8 10 3 "Ливерпуль" 4 3 1 0 9-1 +8 10 4 Эвертон 4 3 1 0 10-4 +6 10 5 "Манчестер Сити" 4 3 0 1 11-1 +10 9 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 0 1 5-3 +2 9 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 3-3 0 9 8 "Вест Хэм Юнайтед" 4 2 2 0 10-5 +5 8 9 "Лестер Сити" 4 2 0 2 4-6 -2 6 10 "Брентфорд" 4 1 2 1 3-2 +1 5 11 "Кристал Пэлас" 4 1 2 1 5-5 0 5 12 "Астон Вилла" 4 1 1 2 5-7 -2 4 13 "Вулверхэмптон" 4 1 0 3 2-3 -1 3 14 "Саутгемптон" 4 0 3 1 4-6 -2 3 15 "Уотфорд" 4 1 0 3 3-7 -4 3 16 "Арсенал" 4 1 0 3 1-9 -8 3 17 "Лидс Юнайтед" 4 0 2 2 4-11 -7 2 18 "Бернли" 4 0 1 3 3-8 -5 1 19 "Ньюкасл" 4 0 1 3 5-12 -7 1 20 "Норвич Сити" 4 0 0 4 1-11 -10 0

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Ориентировочные составы

“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Гудмундссон, Уэствуд, Браунхилл, Макнил – Вуд, Барнс

“Арсенал”: Рэмсдейл – Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу – Эдегор, Парти, Смит-Роу – Сака, Обамеянг, Пепе

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Бернли – Арсенал от UA-Football

Важнейший тест для Артеты предстоит в следующем туре, когда “Арсенал” встретится с “Тоттенхэмом”. Поединки с “Норвичем” и “Бернли” воспринимаются как промежуточное звено между стартовым провалом и лондонским дерби. В игре против “канареек” команда Артеты продемонстрировала признаки выздоровления. “Бернли” пока не удается провести на одном стабильно хорошем уровне 90 минут, и в игре с “канонирами” команде Шона Дайча будет сложно зацепиться за очки. Прогноз – победа “Арсенала” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.