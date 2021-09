Ливерпуль - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.09.2021

Английская Премьер-лига, пятый тур

18 сентября, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Мэдли

Прямой трансляции на украинских телеканалах не будет

"Кристал Пэлас" для "Ливерпуля" в последние годы является любимой командой. В девяти подряд крайних матчах между командами "мерсисайдцы" победили во всех, забив 27 голов при пяти пропущенных. Сейчас подопечные Юргена Клоппа набрали ход и неплохо стартовали в текущем сезоне, потеряв очки только с "Челси". В то же время "орлы" в прошлом туре разнесли в пух и прах "Тоттенхэм" - на то время лидера АПЛ. Смогут ли гости показать хорошую игру и в этом матче?

В Юргена Клоппа очки исчезли, а вот в "мерсисайдцев" очки появились. Двое явных аутсайдеров противостояния с "Ливерпулем" "Норвич" (0:3) и "Бернли" (0:2) всухую уступили и не противопоставили почти ничего. "Лидс" в прошлом туре допустил той же роковой ошибки, что и против "МЮ": зоны для быстрых игроков "мерсисайдцев". Как результат - разгромное домашнее поражение на "Элланд Роуд". Только с "Челси" возникли трудности, особенно в завершении атаки. Однако "Кристал Пэлас" не создает такой плотности в обороне, как "аристократы".

Мане в матче против "Лидса" не использовал несколько голевых моментов, однако в конце концов все-таки отличился во второй раз в этом сезоне. Кроме него к хорошей форме возвращается и Мохамед Салах - крылья "Ливерпуля" в надежных ногах. Компанию им в атаке пока безальтернативно составляет Диогу Жота, ведь Фирмино в лазарете из-за травмы бедра. Также вне игры 18-летний Харви Эллиот, который сломал ногу в поединке против "Лидса".

Команда Патрика Виейра с каждым матчем все больше и больше прогрессирует. В стартовом поединке французского тренера у руля "орлов" против "Челси" игроки были абсолютно беспомощны. Уже через три тура и вылет из Кубка Лиги на поле была совсем другая картина. "Кристал Пэлас" полностью переиграл "Тоттенхэм", разгромив со счетом 3:0. Замечательный результат, командная игра и организованная оборона. Кстати, в том матче Кейн ни разу не дотронулся до мяча в чужой штрафной.

Лидером старта сезона "Кристал Пэлас" является арендований в "Челси" хавбек Галлагер. Такое ощущение, что он покрывает 100% поля: успевает и в защите, и в атаке. Также стоит отметить того же Заху, а также дебютанта Эдуара, который в прошлом туре после выхода на замену оформил дубль. Среди важных потерь: защитник Шлупп, а вот Эзе и Фергюсон уже давно вне игры.

"He’s not just a good football player but a really good person, a really good human being." ????



"It is about how he can repeat the performances of the last few games." ????



"What is important for Will, Jairo or Luka is to keep challenging." ????#CPFC | #LIVCRY