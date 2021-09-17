Ливерпуль - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.09.2021

Английская Премьер-лига, пятый тур

18 сентября, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Мэдли

Прямой трансляции на украинских телеканалах не будет

"Кристал Пэлас" для "Ливерпуля" в последние годы является любимой командой. В девяти подряд крайних матчах между командами "мерсисайдцы" победили во всех, забив 27 голов при пяти пропущенных. Сейчас подопечные Юргена Клоппа набрали ход и неплохо стартовали в текущем сезоне, потеряв очки только с "Челси". В то же время "орлы" в прошлом туре разнесли в пух и прах "Тоттенхэм" - на то время лидера АПЛ. Смогут ли гости показать хорошую игру и в этом матче?

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"Ливерпуль"

В Юргена Клоппа очки исчезли, а вот в "мерсисайдцев" очки появились. Двое явных аутсайдеров противостояния с "Ливерпулем" "Норвич" (0:3) и "Бернли" (0:2) всухую уступили и не противопоставили почти ничего. "Лидс" в прошлом туре допустил той же роковой ошибки, что и против "МЮ": зоны для быстрых игроков "мерсисайдцев". Как результат - разгромное домашнее поражение на "Элланд Роуд". Только с "Челси" возникли трудности, особенно в завершении атаки. Однако "Кристал Пэлас" не создает такой плотности в обороне, как "аристократы".

Кадры хозяев

Мане в матче против "Лидса" не использовал несколько голевых моментов, однако в конце концов все-таки отличился во второй раз в этом сезоне. Кроме него к хорошей форме возвращается и Мохамед Салах - крылья "Ливерпуля" в надежных ногах. Компанию им в атаке пока безальтернативно составляет Диогу Жота, ведь Фирмино в лазарете из-за травмы бедра. Также вне игры 18-летний Харви Эллиот, который сломал ногу в поединке против "Лидса".

Enjoy a collection of photographs from our afternoon session at the @AXA Training Centre today ???? — Liverpool FC (@LFC) September 16, 2021

"Кристал Пэлас"

Команда Патрика Виейра с каждым матчем все больше и больше прогрессирует. В стартовом поединке французского тренера у руля "орлов" против "Челси" игроки были абсолютно беспомощны. Уже через три тура и вылет из Кубка Лиги на поле была совсем другая картина. "Кристал Пэлас" полностью переиграл "Тоттенхэм", разгромив со счетом 3:0. Замечательный результат, командная игра и организованная оборона. Кстати, в том матче Кейн ни разу не дотронулся до мяча в чужой штрафной.

Кадры гостей

Лидером старта сезона "Кристал Пэлас" является арендований в "Челси" хавбек Галлагер. Такое ощущение, что он покрывает 100% поля: успевает и в защите, и в атаке. Также стоит отметить того же Заху, а также дебютанта Эдуара, который в прошлом туре после выхода на замену оформил дубль. Среди важных потерь: защитник Шлупп, а вот Эзе и Фергюсон уже давно вне игры.

"He’s not just a good football player but a really good person, a really good human being." ????



"It is about how he can repeat the performances of the last few games." ????



"What is important for Will, Jairo or Luka is to keep challenging." ????#CPFC | #LIVCRY — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 17, 2021

Последние матчи "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас"

Последние пять встреч хозяев

15.09.2021. "Ливерпуль" - "Милан" 3:2 (Лига чемпионов)

12.09.2021. "Лидс" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)

28.08.2021. "Ливерпуль" - "Челси" 1:1 (АПЛ)

21.08.2021. "Ливерпуль" - "Бернли" 2:0 (АПЛ)

14.08.2021. "Норвич" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

11.09.2021. "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" 3:0 (АПЛ)

28.08.2021. "Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" 2:2 (АПЛ)

24.08.2021. "Уотфорд" - "Кристал Пэлас" 1:0 (Кубок Лиги)

21.08.2021. "Кристал Пэлас" - "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)

14.08.2021. "Челси" - "Кристал Пэлас" 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ перед пятым туром

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Юнайтед" 4 3 1 0 11-3 +8 10 2 "Челси" 4 3 1 0 9-1 +8 10 3 "Ливерпуль" 4 3 1 0 9-1 +8 10 4 Эвертон 4 3 1 0 10-4 +6 10 5 "Манчестер Сити" 4 3 0 1 11-1 +10 9 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 0 1 5-3 +2 9 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 3-3 0 9 8 "Вест Хэм Юнайтед" 4 2 2 0 10-5 +5 8 9 "Лестер Сити" 4 2 0 2 4-6 -2 6 10 "Брентфорд" 4 1 2 1 3-2 +1 5 11 "Кристал Пэлас" 4 1 2 1 5-5 0 5 12 "Астон Вилла" 4 1 1 2 5-7 -2 4 13 "Вулверхэмптон" 4 1 0 3 2-3 -1 3 14 "Саутгемптон" 4 0 3 1 4-6 -2 3 15 "Уотфорд" 4 1 0 3 3-7 -4 3 16 "Арсенал" 4 1 0 3 1-9 -8 3 17 "Лидс Юнайтед" 4 0 2 2 4-11 -7 2 18 "Бернли" 4 0 1 3 3-8 -5 1 19 "Ньюкасл" 4 0 1 3 5-12 -7 1 20 "Норвич Сити" 4 0 0 4 1-11 -10 0

Личные встречи "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас"

Прежде команды играли между собой 57 раз. Весомым преимуществом обладают "мерсисайдцы": в них 32 победы против 14 у соперника. Также 11 матчей были завершены вничью. Прошлый сезон стал особенно плохим для "орлов" в противостояниях с "Ливерпулем", ведь по сумме двух встреч они уступили 0:9.

Последние пять поединков между командами

23.05.2021. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 2:0 (АПЛ)

19.12.2021. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 0:7 (АПЛ)

24.06.2020. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:0 (АПЛ)

23.11.2019. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 1:2 (АПЛ)

19.01.2019. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:3 (АПЛ)

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Ставки и коэффициенты на матч "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"

Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"

Очевидный лидер в этом противостоянии есть, о чем свидетельствуют те же букмекеры. Правда, подопечные Юргена Клоппа немного вымученные матчем против "Милана" в Лиге чемпионов, несмотря на небольшую ротацию в том поединке. "Мерсисайдцы" обыграют "орлов", но команда Виейры не позволит забить много голов, да еще и наконец прервет безголевую серию против "Ливерпуля". Прогноз на матч: победа хозяев 2:1.