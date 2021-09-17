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Ливерпуль - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.09.2021

Англия
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Продолжат ли "мерсисайдцы" победную серию против "орлов"?

Ливерпуль - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.09.2021

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, пятый тур

18 сентября, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Мэдли

Прямой трансляции на украинских телеканалах не будет

"Кристал Пэлас" для "Ливерпуля" в последние годы является любимой командой. В девяти подряд крайних матчах между командами "мерсисайдцы" победили во всех, забив 27 голов при пяти пропущенных. Сейчас подопечные Юргена Клоппа набрали ход и неплохо стартовали в текущем сезоне, потеряв очки только с "Челси". В то же время "орлы" в прошлом туре разнесли в пух и прах "Тоттенхэм" - на то время лидера АПЛ. Смогут ли гости показать хорошую игру и в этом матче?

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"Ливерпуль"

В Юргена Клоппа очки исчезли, а вот в "мерсисайдцев" очки появились. Двое явных аутсайдеров противостояния с "Ливерпулем" "Норвич" (0:3) и "Бернли" (0:2) всухую уступили и не противопоставили почти ничего. "Лидс" в прошлом туре допустил той же роковой ошибки, что и против "МЮ": зоны для быстрых игроков "мерсисайдцев". Как результат - разгромное домашнее поражение на "Элланд Роуд". Только с "Челси" возникли трудности, особенно в завершении атаки. Однако "Кристал Пэлас" не создает такой плотности в обороне, как "аристократы".

Кадры хозяев

Мане в матче против "Лидса" не использовал несколько голевых моментов, однако в конце концов все-таки отличился во второй раз в этом сезоне. Кроме него к хорошей форме возвращается и Мохамед Салах - крылья "Ливерпуля" в надежных ногах. Компанию им в атаке пока безальтернативно составляет Диогу Жота, ведь Фирмино в лазарете из-за травмы бедра. Также вне игры 18-летний Харви Эллиот, который сломал ногу в поединке против "Лидса".

"Кристал Пэлас"

Команда Патрика Виейра с каждым матчем все больше и больше прогрессирует. В стартовом поединке французского тренера у руля "орлов" против "Челси" игроки были абсолютно беспомощны. Уже через три тура и вылет из Кубка Лиги на поле была совсем другая картина. "Кристал Пэлас" полностью переиграл "Тоттенхэм", разгромив со счетом 3:0. Замечательный результат, командная игра и организованная оборона. Кстати, в том матче Кейн ни разу не дотронулся до мяча в чужой штрафной.

Кадры гостей

Лидером старта сезона "Кристал Пэлас" является арендований в "Челси" хавбек Галлагер. Такое ощущение, что он покрывает 100% поля: успевает и в защите, и в атаке. Также стоит отметить того же Заху, а также дебютанта Эдуара, который в прошлом туре после выхода на замену оформил дубль. Среди важных потерь: защитник Шлупп, а вот Эзе и Фергюсон уже давно вне игры.

Последние матчи "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас"

Последние пять встреч хозяев

  • 15.09.2021. "Ливерпуль" - "Милан" 3:2 (Лига чемпионов)
  • 12.09.2021. "Лидс" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)
  • 28.08.2021. "Ливерпуль" - "Челси" 1:1 (АПЛ)
  • 21.08.2021. "Ливерпуль" - "Бернли" 2:0 (АПЛ)
  • 14.08.2021. "Норвич" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 11.09.2021. "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" 3:0 (АПЛ)
  • 28.08.2021. "Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" 2:2 (АПЛ)
  • 24.08.2021. "Уотфорд" - "Кристал Пэлас" 1:0 (Кубок Лиги)
  • 21.08.2021. "Кристал Пэлас" - "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)
  • 14.08.2021. "Челси" - "Кристал Пэлас" 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ перед пятым туром

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Юнайтед" 4 3 1 0 11-3 +8 10
2 "Челси" 4 3 1 0 9-1 +8 10
3 "Ливерпуль" 4 3 1 0 9-1 +8 10
4 Эвертон 4 3 1 0 10-4 +6 10
5 "Манчестер Сити" 4 3 0 1 11-1 +10 9
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 0 1 5-3 +2 9
7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 3-3 0 9
8 "Вест Хэм Юнайтед" 4 2 2 0 10-5 +5 8
9 "Лестер Сити" 4 2 0 2 4-6 -2 6
10 "Брентфорд" 4 1 2 1 3-2 +1 5
11 "Кристал Пэлас" 4 1 2 1 5-5 0 5
12 "Астон Вилла" 4 1 1 2 5-7 -2 4
13 "Вулверхэмптон" 4 1 0 3 2-3 -1 3
14 "Саутгемптон" 4 0 3 1 4-6 -2 3
15 "Уотфорд" 4 1 0 3 3-7 -4 3
16 "Арсенал" 4 1 0 3 1-9 -8 3
17 "Лидс Юнайтед" 4 0 2 2 4-11 -7 2
18 "Бернли" 4 0 1 3 3-8 -5 1
19 "Ньюкасл" 4 0 1 3 5-12 -7 1
20 "Норвич Сити" 4 0 0 4 1-11 -10 0

Личные встречи "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас"

Прежде команды играли между собой 57 раз. Весомым преимуществом обладают "мерсисайдцы": в них 32 победы против 14 у соперника. Также 11 матчей были завершены вничью. Прошлый сезон стал особенно плохим для "орлов" в противостояниях с "Ливерпулем", ведь по сумме двух встреч они уступили 0:9.

Последние пять поединков между командами

  • 23.05.2021. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 2:0 (АПЛ)
  • 19.12.2021. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 0:7 (АПЛ)
  • 24.06.2020. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:0 (АПЛ)
  • 23.11.2019. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 1:2 (АПЛ)
  • 19.01.2019. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:3 (АПЛ)

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Ставки и коэффициенты на матч "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"

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Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"

Очевидный лидер в этом противостоянии есть, о чем свидетельствуют те же букмекеры. Правда, подопечные Юргена Клоппа немного вымученные матчем против "Милана" в Лиге чемпионов, несмотря на небольшую ротацию в том поединке. "Мерсисайдцы" обыграют "орлов", но команда Виейры не позволит забить много голов, да еще и наконец прервет безголевую серию против "Ливерпуля". Прогноз на матч: победа хозяев 2:1.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон) Мохамед Салах Садио Мане
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