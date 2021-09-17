Манчестер Сити - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.09.2021 

Чемпионат Англии, пятый тур

18 сентября 2021. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 17:00 “Саутгемптон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Пеп Гвардиола неожиданно поссорился с болельщиками “Манчестер Сити”, призывая их поддерживать команду на стадионе. В субботу “Сити” сыграет на “Этихаде” с “Саутгемптоном”, не выигравшем еще ни одного матча в сезоне 2021/22 чемпионата Англии. Пока домашние показатели “Манчестер Сити” на своем поле образцовые – 16 голов в трех победных матчах.

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Манчестер Сити

В какой-то степени минимальная гостевая победа над “Лестером” в прошлом туре стала более показательной, чем предыдущие разгромы над “Арсеналом” (5:0) и “Норвичем” (5:0). “Манчестер Сити” сломал сопротивление очень крепкого и неуступчивого “Лестера”, а единственный гол забил Бернарду Силва, долгое время считавшийся игроком на продажу. Португалец проявил бурную радость, празднуя гол, показав, что для него не стало проблемой то, что он остался в Манчестере.

За исключением игры с “Тоттенхэму” в первом туре, когда многие игроки “Сити” физически еще не были готовы к новому сезону, “горожане” доминировали во всех остальных матчах АПЛ и в поединке ЛЧ с “Лейпцигом”, что закономерно отображалось на игровых результатах. Новичок Джек Грилиш быстро вписался в основной состав, и отлично взаимодействует с партнерами, Ферран Торрес все лучше действует на позиции “девятки”.

Фил Фоден восстановился после травмы, как и Кевин Де Брюйне. Но в игре с “Саутгемптоном” не сыграют центральные защитник Эмерик Лапорт и Джон Стоунз – мышечные травмы. Гвардиола рассчитывает на нидерландца Натана Аке, который готов сыграть в субботу, несмотря на семейную трагедию .

Саутгемптон

“Саутгемптон” во время трансферного окна расстался с Ингзом, Бертраном и Вестергором, а затем в первом туре уступил “Эвертону”. Казалось, что “святых” ожидает непростой сезон и тяжелая борьба за выживание.

Но затем “Сотон” во втором туре сыграл вничью с “Манчестер Юнайтед”, ничьи были и в третьем и четвертом турах. Матчи с “Ньюкаслом” (2:2) и “Вест Хэмом” были из таких, где нужно было брать три очка. “Саутгемптон” создавал достаточно моментов, но реализация оставляет желать лучшего. Тем не менее Ральф Хазенхюттль более чем доволен составом своей команды, и тем как она начала новый сезон.

Предвкушает австрийский тренер “Сотона” и матч с “Манчестер Сити”. “Если честно, мне нравится играть против Пепа. После матчей от него всегда можно услышать теплые слова. Это футбол в чистом виде, на высшем уровне. Пепа очень сложно удивить, потому что он всегда находит ответы. Наша цель – сохранять интригу в игре как можно дольше”, – сказал Хазенхюттль. Матч против “Сити” пропустят Уолкотт и Стюарт Армстронг.

Статистика команд, цифры и факты

В последний раз “Саутгемптон” не выигрывал в стартовых четырех турах в сезоне 2016/17.

“Манчестер Сити” забил 16 голов в трех домашних матчах сезона 2021/22.

Если учитывать и прошлый сезон, “Сити” выиграл три последних домашних матчей АПЛ со счетом 5:0. Команда Гвардиолы может стать первой в истории чемпионата с четырьмя крупными победами (пять голов и больше), если повторит такой же результат против “Сотона” в субботу.

Новичок “Манчестер Сити” Джек Грилиш создал 13 моментов в новом сезоне. Больше только у игрока “Ливерпуля” Трента Александер-Арнольда.

Хавбек “Сотона” Джеймс Уорд-Проуз забивал в двух последних выездных матчах с “Манчестер Сити”.

“Саутгемптон” не забивал “Манчестер Сити” в чемпионате только в одном из последних 16 матчей.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Саутгемптона

Манчестер Сити

15.09 “РБ Лейпциг” 6:3 (Лига чемпионов)

11.09 “Лестер” 1:0 (АПЛ)

28.08 “Арсенал” 5:0 (АПЛ)

21.08 “Норвич” 5:0 (АПЛ)

15.08 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)

Саутгемптон

11.09 “Вест Хэм” 0:0 (АПЛ)

28.08 “Ньюкасл” 2:2 (АПЛ)

25.08 “Ньюпорт Каунти” 8:0 (Кубок Лиги)

22.08 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)

14.08 “Эвертон” 1:3 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл оба матча – 5:2 дома и 1:0 на выезде. Результаты десяти последних матчей во всех турнирах – девять побед “Сити” и одна “Сотона”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Юнайтед" 4 3 1 0 11-3 +8 10 2 "Челси" 4 3 1 0 9-1 +8 10 3 "Ливерпуль" 4 3 1 0 9-1 +8 10 4 "Эвертон" 4 3 1 0 10-4 +6 10 5 "Манчестер Сити" 4 3 0 1 11-1 +10 9 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 0 1 5-3 +2 9 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 3-3 0 9 8 "Вест Хэм Юнайтед" 4 2 2 0 10-5 +5 8 9 "Лестер Сити" 4 2 0 2 4-6 -2 6 10 "Брентфорд" 4 1 2 1 3-2 +1 5 11 "Кристал Пэлас" 4 1 2 1 5-5 0 5 12 "Астон Вилла" 4 1 1 2 5-7 -2 4 13 "Вулверхэмптон" 4 1 0 3 2-3 -1 3 14 "Саутгемптон" 4 0 3 1 4-6 -2 3 15 "Уотфорд" 4 1 0 3 3-7 -4 3 16 "Арсенал" 4 1 0 3 1-9 -8 3 17 "Лидс Юнайтед" 4 0 2 2 4-11 -7 2 18 "Бернли" 4 0 1 3 3-8 -5 1 19 "Ньюкасл" 4 0 1 3 5-12 -7 1 20 "Норвич Сити" 4 0 0 4 1-11 -10 0

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Канселу – Родри, Гюндоган – Марез, Де Брюйне, Грилиш – Жезус

“Саутгемптон”: Маккарти – Перро, Салису, Стивенс, Ливраменто – Эльюнусси, Уорд-Проуз, Ромеу – Дженепо, Адам Армстронг, Редмонд

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Саутгемптон от UA-Football

Пеп Гвардиола не дает расслабляться своим футболистам. Во время игры с “Лейпцигом” (6:3) камера выхватила два эпизода, когда тренер “Манчестер Сити” гневно что-то объяснял Марезу и Грилишу. Как позже признался Пеп, он был недоволен их игрой в защите. “Саутгемптон” не будет закрываться и матч рискует получиться результативным. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.