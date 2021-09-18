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Вулверхэмптон - Брентфорд. Анонс и прогноз матча на АПЛ 18.09.2021
Очередной экзамен для новичка чемпионата
F
Английская Премьер-лига, пятый тур
18 сентября, 14:30. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Дэнни Ингленд
Прямая трансляция: Сетанта Спортс +
Сегодня встретятся команды, которые обычно выступают в низших лигах Англии. В то время как для хозяев это четвертый сезон после возвращения в АПЛ, гости только смогли наконец квалифицироваться в Премьер-лигу. Сейчас обе выступают в лучшей лиге страны, и имеют одинаковое задание "минимум" - избегать зоны вылета. Кто же будет ближе к его выполнению после финального свистка?
"Вулверхэмптон"
Несмотря на смену тренера, "волки" не отказались от своего португальского вектора. В команде и в дальнейшем выступает восемь игроков из той страны под руководством своего соотечественника Бруно Лаже. На старте сезона пока дела идут очень неудачно: только одна победа при трех поражениях в первых трех турах. Интересно, что все три неудачные результаты были "на тоненьком" и завершились минимальным преимуществом соперника 0:1. Не хватало "Вулверхэмптону" выдержки и индивидуального мастерства. Моменты были, а забитых голов - нет. В поединке против "Уотфорда", когда игроки ощутимо сильнее, победа же была в кармане.
Кадры хозяев
Несмотря на португальское направление, единственный гол сезона (кроме автогола) забил южнокореец Хван Хи Чан. Он размочил ворота соперника в дебютном матче за клуб - против как раз того же "Уотфорда". Стоит отметить, что ему в матче не помогут Нету, Буэну и Хонни.
More Hwang propaganda... ???? pic.twitter.com/KIVWRUcCT4— Wolves (@Wolves) September 16, 2021
"Брентфорд"
Команда, которая уже стала известна благодаря своим первым в истории матче в АПЛ. Тогда, в первом туре текущего чемпионата, "пчелы" сенсационно обыграли лондонский "Арсенал" 2:0. Это были слезы своих болельщиков, гнев фанатов "канониров", однако пока это последняя победа "Брентфорд" в чемпионате. В дальнейшем две ничьи: против "Кристал Пэлас" и "Астон Виллы" и поражение от "Брайтона". Стоит отметить, что в матче против “чаек” одно очко было потеряно на 90 минуте - Троссард тогда вырвал победу.
Кадры гостей
Знаменитый бомбардир низших английских лиг Айвен Тони в стартовых четырех турах оттличился лишь однажды – проти бирмингемцов. Правда, моментов у него не особо много, ведь "пчелы" только втягиваются до уровня АПЛ. В этом им не помогут двое исполнителей, которые находятся в лазарете: Бех Серенсен и Дасилва - неважные потери.
???? Through the lens at Jersey Road this week#BrentfordFC #WOLBRE— Brentford FC (@BrentfordFC) September 17, 2021
Последние матчи "Вулверхэмптон" и "Брентфорд"
Последние пять встреч хозяев
- 11.09.2021. "Уотфорд" - "Вулверхэмптон" 0:2 (АПЛ)
- 29.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (АПЛ)
- 24.08.2021. "Ноттингем" - "Вулверхэмптон" 0:4 (Кубок Лиги)
- 22.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 0:1 (АПЛ)
- 14.08.2021. "Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 11.09.2021. "Брентфорд" - "Брайтон" 0:1 (АПЛ)
- 01.09.2021. "Арсенал" - "Брентфорд" 4:0 (ТМ)
- 28.08.2021. "Астон Вилла" - "Брентфорд" 1:1 (АПЛ)
- 24.08.2021. "Брентфорд" - "Форест Грин" 3:1 (Кубок Лиги)
- 21.08.2021. "Кристал Пэлас" - "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ перед пятым туром
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|3
|1
|0
|11-3
|+8
|10
|2
|"Челси"
|4
|3
|1
|0
|9-1
|+8
|10
|3
|"Ливерпуль"
|4
|3
|1
|0
|9-1
|+8
|10
|4
|Эвертон
|4
|3
|1
|0
|10-4
|+6
|10
|5
|"Манчестер Сити"
|4
|3
|0
|1
|11-1
|+10
|9
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|4
|3
|0
|1
|5-3
|+2
|9
|7
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|0
|1
|3-3
|0
|9
|8
|"Вест Хэм Юнайтед"
|4
|2
|2
|0
|10-5
|+5
|8
|9
|"Лестер Сити"
|4
|2
|0
|2
|4-6
|-2
|6
|10
|"Брентфорд"
|4
|1
|2
|1
|3-2
|+1
|5
|11
|"Кристал Пэлас"
|4
|1
|2
|1
|5-5
|0
|5
|12
|"Астон Вилла"
|4
|1
|1
|2
|5-7
|-2
|4
|13
|"Вулверхэмптон"
|4
|1
|0
|3
|2-3
|-1
|3
|14
|"Саутгемптон"
|4
|0
|3
|1
|4-6
|-2
|3
|15
|"Уотфорд"
|4
|1
|0
|3
|3-7
|-4
|3
|16
|"Арсенал"
|4
|1
|0
|3
|1-9
|-8
|3
|17
|"Лидс Юнайтед"
|4
|0
|2
|2
|4-11
|-7
|2
|18
|"Бернли"
|4
|0
|1
|3
|3-8
|-5
|1
|19
|"Ньюкасл"
|4
|0
|1
|3
|5-12
|-7
|1
|20
|"Норвич Сити"
|4
|0
|0
|4
|1-11
|-10
|0
Последние пять личных встреч между "Вулверхэмптоном" и "Брентфордом"
- 02.01.2021. "Вулверхэмптон" - "Брентфорд" 3:0 (Чемпионшип)
- 26.08.2021. "Брентфорд" - "Вулверхэмптон" 0:0 (Чемпионшип)
- 14.03.2017. "Брентфорд" - "Вулверхэмптон" 1:2 (Чемпионшип)
- 24.09.2016. "Вулверхэмптон" - "Брентфорд" 3:1 (Чемпионшип)
- 23.02.2021. "Брентфорд" - "Вулверхэмптон" 3:0 (Чемпионшип)
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Ставки и коэффициенты на матч "Вулверхэмптон" - "Брентфорд"
Прогноз на матч "Вулверхэмптон" - "Брентфорд" от UA-Football
Обе команды сегодняшнего поединка неплохо выглядят в обороне, отталкиваясь от игры соперника. В то время самым атаки дают трудно. Впереди есть хорошие нападающие (Хименес и Тони), но они не создают колоссальной разницы. "Волки" после победы в первом туре получили уверенность в ногах и готовы дальше добывать очки для улучшения своего положения в таблице. Прогноз на матч: победа "Вулверхэмптона" 1:0.
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