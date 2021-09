Вулверхэмптон - Брентфорд. Анонс и прогноз матча на АПЛ 18.09.2021

Английская Премьер-лига, пятый тур

18 сентября, 14:30. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Дэнни Ингленд

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Сегодня встретятся команды, которые обычно выступают в низших лигах Англии. В то время как для хозяев это четвертый сезон после возвращения в АПЛ, гости только смогли наконец квалифицироваться в Премьер-лигу. Сейчас обе выступают в лучшей лиге страны, и имеют одинаковое задание "минимум" - избегать зоны вылета. Кто же будет ближе к его выполнению после финального свистка?

Несмотря на смену тренера, "волки" не отказались от своего португальского вектора. В команде и в дальнейшем выступает восемь игроков из той страны под руководством своего соотечественника Бруно Лаже. На старте сезона пока дела идут очень неудачно: только одна победа при трех поражениях в первых трех турах. Интересно, что все три неудачные результаты были "на тоненьком" и завершились минимальным преимуществом соперника 0:1. Не хватало "Вулверхэмптону" выдержки и индивидуального мастерства. Моменты были, а забитых голов - нет. В поединке против "Уотфорда", когда игроки ощутимо сильнее, победа же была в кармане.

Несмотря на португальское направление, единственный гол сезона (кроме автогола) забил южнокореец Хван Хи Чан. Он размочил ворота соперника в дебютном матче за клуб - против как раз того же "Уотфорда". Стоит отметить, что ему в матче не помогут Нету, Буэну и Хонни.

Команда, которая уже стала известна благодаря своим первым в истории матче в АПЛ. Тогда, в первом туре текущего чемпионата, "пчелы" сенсационно обыграли лондонский "Арсенал" 2:0. Это были слезы своих болельщиков, гнев фанатов "канониров", однако пока это последняя победа "Брентфорд" в чемпионате. В дальнейшем две ничьи: против "Кристал Пэлас" и "Астон Виллы" и поражение от "Брайтона". Стоит отметить, что в матче против “чаек” одно очко было потеряно на 90 минуте - Троссард тогда вырвал победу.

Знаменитый бомбардир низших английских лиг Айвен Тони в стартовых четырех турах оттличился лишь однажды – проти бирмингемцов. Правда, моментов у него не особо много, ведь "пчелы" только втягиваются до уровня АПЛ. В этом им не помогут двое исполнителей, которые находятся в лазарете: Бех Серенсен и Дасилва - неважные потери.

