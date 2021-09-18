Вулверхэмптон - Брентфорд. Анонс и прогноз матча на АПЛ 18.09.2021

Английская Премьер-лига, пятый тур

18 сентября, 14:30. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Дэнни Ингленд

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Сегодня встретятся команды, которые обычно выступают в низших лигах Англии. В то время как для хозяев это четвертый сезон после возвращения в АПЛ, гости только смогли наконец квалифицироваться в Премьер-лигу. Сейчас обе выступают в лучшей лиге страны, и имеют одинаковое задание "минимум" - избегать зоны вылета. Кто же будет ближе к его выполнению после финального свистка?

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"Вулверхэмптон"

Несмотря на смену тренера, "волки" не отказались от своего португальского вектора. В команде и в дальнейшем выступает восемь игроков из той страны под руководством своего соотечественника Бруно Лаже. На старте сезона пока дела идут очень неудачно: только одна победа при трех поражениях в первых трех турах. Интересно, что все три неудачные результаты были "на тоненьком" и завершились минимальным преимуществом соперника 0:1. Не хватало "Вулверхэмптону" выдержки и индивидуального мастерства. Моменты были, а забитых голов - нет. В поединке против "Уотфорда", когда игроки ощутимо сильнее, победа же была в кармане.

Кадры хозяев

Несмотря на португальское направление, единственный гол сезона (кроме автогола) забил южнокореец Хван Хи Чан. Он размочил ворота соперника в дебютном матче за клуб - против как раз того же "Уотфорда". Стоит отметить, что ему в матче не помогут Нету, Буэну и Хонни.

"Брентфорд"

Команда, которая уже стала известна благодаря своим первым в истории матче в АПЛ. Тогда, в первом туре текущего чемпионата, "пчелы" сенсационно обыграли лондонский "Арсенал" 2:0. Это были слезы своих болельщиков, гнев фанатов "канониров", однако пока это последняя победа "Брентфорд" в чемпионате. В дальнейшем две ничьи: против "Кристал Пэлас" и "Астон Виллы" и поражение от "Брайтона". Стоит отметить, что в матче против “чаек” одно очко было потеряно на 90 минуте - Троссард тогда вырвал победу.

Кадры гостей

Знаменитый бомбардир низших английских лиг Айвен Тони в стартовых четырех турах оттличился лишь однажды – проти бирмингемцов. Правда, моментов у него не особо много, ведь "пчелы" только втягиваются до уровня АПЛ. В этом им не помогут двое исполнителей, которые находятся в лазарете: Бех Серенсен и Дасилва - неважные потери.

???? Through the lens at Jersey Road this week#BrentfordFC #WOLBRE — Brentford FC (@BrentfordFC) September 17, 2021

Последние матчи "Вулверхэмптон" и "Брентфорд"

Последние пять встреч хозяев

11.09.2021. "Уотфорд" - "Вулверхэмптон" 0:2 (АПЛ)

29.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (АПЛ)

24.08.2021. "Ноттингем" - "Вулверхэмптон" 0:4 (Кубок Лиги)

22.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 0:1 (АПЛ)

14.08.2021. "Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

11.09.2021. "Брентфорд" - "Брайтон" 0:1 (АПЛ)

01.09.2021. "Арсенал" - "Брентфорд" 4:0 (ТМ)

28.08.2021. "Астон Вилла" - "Брентфорд" 1:1 (АПЛ)

24.08.2021. "Брентфорд" - "Форест Грин" 3:1 (Кубок Лиги)

21.08.2021. "Кристал Пэлас" - "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ перед пятым туром

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Юнайтед" 4 3 1 0 11-3 +8 10 2 "Челси" 4 3 1 0 9-1 +8 10 3 "Ливерпуль" 4 3 1 0 9-1 +8 10 4 Эвертон 4 3 1 0 10-4 +6 10 5 "Манчестер Сити" 4 3 0 1 11-1 +10 9 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 0 1 5-3 +2 9 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 3-3 0 9 8 "Вест Хэм Юнайтед" 4 2 2 0 10-5 +5 8 9 "Лестер Сити" 4 2 0 2 4-6 -2 6 10 "Брентфорд" 4 1 2 1 3-2 +1 5 11 "Кристал Пэлас" 4 1 2 1 5-5 0 5 12 "Астон Вилла" 4 1 1 2 5-7 -2 4 13 "Вулверхэмптон" 4 1 0 3 2-3 -1 3 14 "Саутгемптон" 4 0 3 1 4-6 -2 3 15 "Уотфорд" 4 1 0 3 3-7 -4 3 16 "Арсенал" 4 1 0 3 1-9 -8 3 17 "Лидс Юнайтед" 4 0 2 2 4-11 -7 2 18 "Бернли" 4 0 1 3 3-8 -5 1 19 "Ньюкасл" 4 0 1 3 5-12 -7 1 20 "Норвич Сити" 4 0 0 4 1-11 -10 0

Последние пять личных встреч между "Вулверхэмптоном" и "Брентфордом"

02.01.2021. "Вулверхэмптон" - "Брентфорд" 3:0 (Чемпионшип)

26.08.2021. "Брентфорд" - "Вулверхэмптон" 0:0 (Чемпионшип)

14.03.2017. "Брентфорд" - "Вулверхэмптон" 1:2 (Чемпионшип)

24.09.2016. "Вулверхэмптон" - "Брентфорд" 3:1 (Чемпионшип)

23.02.2021. "Брентфорд" - "Вулверхэмптон" 3:0 (Чемпионшип)

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Ставки и коэффициенты на матч "Вулверхэмптон" - "Брентфорд"

Прогноз на матч "Вулверхэмптон" - "Брентфорд" от UA-Football

Обе команды сегодняшнего поединка неплохо выглядят в обороне, отталкиваясь от игры соперника. В то время самым атаки дают трудно. Впереди есть хорошие нападающие (Хименес и Тони), но они не создают колоссальной разницы. "Волки" после победы в первом туре получили уверенность в ногах и готовы дальше добывать очки для улучшения своего положения в таблице. Прогноз на матч: победа "Вулверхэмптона" 1:0.