Вест Хэм - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.09.2021

Чемпионат Англии, пятый тур

19 сентября 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 16:00 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Каждая уверенная победа “Манчестер Юнайтед” воспринимается его болельщиками как грандиозный триумф, каждое поражение – крупный провал. Появление Роналду и его дубль в ворота “Ньюкасла” вызвали настоящий экстаз. Но во вторник манкунианцы опустились на землю, проиграв “Янг Бойз” в Лиге чемпионов.

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Вест Хэм

“Вест Хэм” начал сезон с двух подряд побед, забив в них по четыре гола, но затем команда Мойеса дважды сыграла вничью. После игры с “Кристал Пэлас” (2:2), в которой “хаммерс” дважды вели в счете, но затем позволяли сопернику отыгрываться, “Вест Хэм” сыграл 0:0 с “Саутгемптоном”, в целом проведя блеклый матч. Не самый лучший результат – не самое худшее, что случилось с “Вест Хэмом” в этой игре. На последних секундах глупую вторую желтую карточку и удаление получил Майкл Антонио, лучший игрок Премьер-лиги в августе и просто единственный нападающий в составе “Вест Хэма”. В игре против “Манчестер Юнайтед” на острие атаки могут сыграть Боуэн, Влашич или даже Ярмоленко.

Но к игре с “Манчестер Юнайтед” “Вест Хэм” все же подходит в хорошем настроении. В четверг команда Дэвида Мойеса отметила свое возвращение в еврокубки уверенной победой над “Динамо” Загреб (2:0). Один гол забил Антонио, воспользовавшись ошибкой защитника, второй мяч – великолепное соло Деклана Райса.

Помимо Антонио, все игроки “Вест Хэма” готовы сыграть в воскресенье против “Манчестер Юнайтед”. Вероятно, первый матч за “хаммерс” в АПЛ сыграет экс-защитник “Челси” Курт Зума.

Манчестер Юнайтед

Персона Роналду затмевает собой все другие процессы, происходящие в “Манчестер Юнайтед”, но как показал матч с “Янг Бойзом” португалец не может быть панацеей всем проблемам МЮ. После того как Уан-Биссака покинул поле из-за удаления в первом тайме, было ощутимо насколько вредит команде равнодушное отношение Роналду к оборонительной работе и прессингу. Не удивительно, что он в итоге не доиграл матч.

В играх с “Лидсом” (5:1) и “Ньюкаслом” (4:1) МЮ великодушно воспользовался подарками соперников или их тактическими ошибками, но в матчах с “Саутгемптоном” (1:1) и тем более против “Вулверхэмптона” (1:0) команда Сульшера и близко не наиграла на победу.

Слабое место МЮ – это полузащита. Фред просто не справляется со всем объемом оборонительной работы, когда ему приходится играть в паре с Погба. Матич – не игрок стартового состава, а еще один опорник, Мактомини, вернулся к общекомандным тренировкам, но игру с “Вест Хэмом”, вероятно пропустит. Также вне игры остаются Кавани, Теллес, Рэшфорд и Диалло.

Статистика команд, цифры и факты

Впервые с сезона 1999/2000 у “Вест Хэма” нет ни одного поражения в стартовых четырех турах чемпионата.

Команда Дэвида Мойеса выиграла на “Лондон Стэдиуме” восемь из 13 последних матчей АПЛ.

“Манчестер Юнайтед” не проигрывать в выездных матчах английской Премьер-лиги 28 матчей подряд.

“Вест Хэм” забил как минимум один гол в 15 из 19 своих последних матчей, на своем поле – в 18 поединках из последних 20.

После ухода из МЮ в 2014 году Дэвиду Мойесу пока не удается обыграть свой бывший клуб (две ничьи, пять поражений).

Последние пять матчей Вест Хэма и Манчестер Юнайтед

Вест Хэм

16.09 “Динамо” Загреб 2:0 (Лига Европы)

11.09 “Саутгемптон” 0:0 (АПЛ)

28.08 “Кристал Пэлас” 2:2 (АПЛ)

23.08 “Лестер” 4:1 (АПЛ)

15.08 “Ньюкасл” 4:2 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

14.09 “Янг Бойз” 1:2 (Лига чемпионов)

11.09 “Ньюкасл” 4:1 (АПЛ)

29.08 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

22.08 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)

14.08 “Лидс” 5:1 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Юнайтед” выиграл все три матча у “Вест Хэма”: дважды в Премьер-лиге и в Кубке Англии. Но в кампании 2019/20 “хаммерс” удалось взять в поединках с МЮ четыре очка. Общая статистика в АПЛ в пользу “Манчестер Юнайтед”: 30 побед, 13 ничьих и семь поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 5 4 1 0 12-1 +11 13 2 "Манчестер Сити" 5 3 1 1 11-1 +10 10 3 "Манчестер Юнайтед" 4 3 1 0 11-3 +8 10 4 "Челси" 4 3 1 0 9-1 +8 10 5 "Эвертон" 5 3 1 1 10-7 +3 10 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 0 1 5-3 +2 9 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 3-3 0 9 8 "Вест Хэм Юнайтед" 4 2 2 0 10-5 +5 8 9 "Брентфорд" 5 2 2 1 5-2 +3 8 10 "Астон Вилла" 5 2 1 2 8-7 +1 7 11 "Уотфорд" 5 2 0 3 6-8 -2 6 12 "Лестер Сити" 4 2 0 2 4-6 -2 6 13 "Арсенал" 5 2 0 3 2-9 -7 6 14 "Кристал Пэлас" 5 1 2 2 5-8 -3 5 15 "Саутгемптон" 5 0 4 1 4-6 -2 4 16 "Вулверхэмптон" 5 1 0 4 2-5 -3 3 17 "Лидс Юнайтед" 5 0 3 2 5-12 -7 3 18 "Ньюкасл" 5 0 2 3 6-13 -7 2 19 "Бернли" 5 0 1 4 3-9 -6 1 20 "Норвич Сити" 5 0 0 5 2-14 -12 0

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Ориентировочные составы

“Вест Хэм”: Фабиански – Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Влашич, Бенрахма, Форнальс – Боуэн

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Магуайр, Варан, Уан-Биссака – Погба, Фред – Санчо, Фернандеш, Гринвуд – Роналду

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Помимо воскресного матча АПЛ, “Вест Хэм” и "Манчестер Юнайтед" сыграют друг с другом и в ближайшую среду, в матче Кубка Лиги. Вторая игра будет иметь меньшее значение. Обе команды еще ни разу не проигрывали в нынешнем сезоне АПЛ, а “Манчестер Юнайтед” не проигрывает на выезде в чемпионате с 19 января 2020 года. “Вест Хэму” будет сложно прервать эту серию, но шансы у “хаммерс” есть, даже несмотря на отсутствие Антонио. “Вест Хэм” может выиграть борьбу в центре поля, а Зума и Огбонна хорошо играют в воздухе и способны нейтрализовать Роналду. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.