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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.09.2021
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 сентября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятый тур
19 сентября 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” 16:00 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Каждая уверенная победа “Манчестер Юнайтед” воспринимается его болельщиками как грандиозный триумф, каждое поражение – крупный провал. Появление Роналду и его дубль в ворота “Ньюкасла” вызвали настоящий экстаз. Но во вторник манкунианцы опустились на землю, проиграв “Янг Бойз” в Лиге чемпионов.
Вест Хэм
“Вест Хэм” начал сезон с двух подряд побед, забив в них по четыре гола, но затем команда Мойеса дважды сыграла вничью. После игры с “Кристал Пэлас” (2:2), в которой “хаммерс” дважды вели в счете, но затем позволяли сопернику отыгрываться, “Вест Хэм” сыграл 0:0 с “Саутгемптоном”, в целом проведя блеклый матч. Не самый лучший результат – не самое худшее, что случилось с “Вест Хэмом” в этой игре. На последних секундах глупую вторую желтую карточку и удаление получил Майкл Антонио, лучший игрок Премьер-лиги в августе и просто единственный нападающий в составе “Вест Хэма”. В игре против “Манчестер Юнайтед” на острие атаки могут сыграть Боуэн, Влашич или даже Ярмоленко.
Но к игре с “Манчестер Юнайтед” “Вест Хэм” все же подходит в хорошем настроении. В четверг команда Дэвида Мойеса отметила свое возвращение в еврокубки уверенной победой над “Динамо” Загреб (2:0). Один гол забил Антонио, воспользовавшись ошибкой защитника, второй мяч – великолепное соло Деклана Райса.
Помимо Антонио, все игроки “Вест Хэма” готовы сыграть в воскресенье против “Манчестер Юнайтед”. Вероятно, первый матч за “хаммерс” в АПЛ сыграет экс-защитник “Челси” Курт Зума.
Манчестер Юнайтед
Персона Роналду затмевает собой все другие процессы, происходящие в “Манчестер Юнайтед”, но как показал матч с “Янг Бойзом” португалец не может быть панацеей всем проблемам МЮ. После того как Уан-Биссака покинул поле из-за удаления в первом тайме, было ощутимо насколько вредит команде равнодушное отношение Роналду к оборонительной работе и прессингу. Не удивительно, что он в итоге не доиграл матч.
В играх с “Лидсом” (5:1) и “Ньюкаслом” (4:1) МЮ великодушно воспользовался подарками соперников или их тактическими ошибками, но в матчах с “Саутгемптоном” (1:1) и тем более против “Вулверхэмптона” (1:0) команда Сульшера и близко не наиграла на победу.
Слабое место МЮ – это полузащита. Фред просто не справляется со всем объемом оборонительной работы, когда ему приходится играть в паре с Погба. Матич – не игрок стартового состава, а еще один опорник, Мактомини, вернулся к общекомандным тренировкам, но игру с “Вест Хэмом”, вероятно пропустит. Также вне игры остаются Кавани, Теллес, Рэшфорд и Диалло.
Статистика команд, цифры и факты
- Впервые с сезона 1999/2000 у “Вест Хэма” нет ни одного поражения в стартовых четырех турах чемпионата.
- Команда Дэвида Мойеса выиграла на “Лондон Стэдиуме” восемь из 13 последних матчей АПЛ.
- “Манчестер Юнайтед” не проигрывать в выездных матчах английской Премьер-лиги 28 матчей подряд.
- “Вест Хэм” забил как минимум один гол в 15 из 19 своих последних матчей, на своем поле – в 18 поединках из последних 20.
- После ухода из МЮ в 2014 году Дэвиду Мойесу пока не удается обыграть свой бывший клуб (две ничьи, пять поражений).
Последние пять матчей Вест Хэма и Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
- 16.09 “Динамо” Загреб 2:0 (Лига Европы)
- 11.09 “Саутгемптон” 0:0 (АПЛ)
- 28.08 “Кристал Пэлас” 2:2 (АПЛ)
- 23.08 “Лестер” 4:1 (АПЛ)
- 15.08 “Ньюкасл” 4:2 (АПЛ)
Манчестер Юнайтед
- 14.09 “Янг Бойз” 1:2 (Лига чемпионов)
- 11.09 “Ньюкасл” 4:1 (АПЛ)
- 29.08 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
- 22.08 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)
- 14.08 “Лидс” 5:1 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Манчестер Юнайтед” выиграл все три матча у “Вест Хэма”: дважды в Премьер-лиге и в Кубке Англии. Но в кампании 2019/20 “хаммерс” удалось взять в поединках с МЮ четыре очка. Общая статистика в АПЛ в пользу “Манчестер Юнайтед”: 30 побед, 13 ничьих и семь поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|5
|4
|1
|0
|12-1
|+11
|13
|2
|"Манчестер Сити"
|5
|3
|1
|1
|11-1
|+10
|10
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|3
|1
|0
|11-3
|+8
|10
|4
|"Челси"
|4
|3
|1
|0
|9-1
|+8
|10
|5
|"Эвертон"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|+3
|10
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|4
|3
|0
|1
|5-3
|+2
|9
|7
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|0
|1
|3-3
|0
|9
|8
|"Вест Хэм Юнайтед"
|4
|2
|2
|0
|10-5
|+5
|8
|9
|"Брентфорд"
|5
|2
|2
|1
|5-2
|+3
|8
|10
|"Астон Вилла"
|5
|2
|1
|2
|8-7
|+1
|7
|11
|"Уотфорд"
|5
|2
|0
|3
|6-8
|-2
|6
|12
|"Лестер Сити"
|4
|2
|0
|2
|4-6
|-2
|6
|13
|"Арсенал"
|5
|2
|0
|3
|2-9
|-7
|6
|14
|"Кристал Пэлас"
|5
|1
|2
|2
|5-8
|-3
|5
|15
|"Саутгемптон"
|5
|0
|4
|1
|4-6
|-2
|4
|16
|"Вулверхэмптон"
|5
|1
|0
|4
|2-5
|-3
|3
|17
|"Лидс Юнайтед"
|5
|0
|3
|2
|5-12
|-7
|3
|18
|"Ньюкасл"
|5
|0
|2
|3
|6-13
|-7
|2
|19
|"Бернли"
|5
|0
|1
|4
|3-9
|-6
|1
|20
|"Норвич Сити"
|5
|0
|0
|5
|2-14
|-12
|0
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Ориентировочные составы
“Вест Хэм”: Фабиански – Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Влашич, Бенрахма, Форнальс – Боуэн
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Магуайр, Варан, Уан-Биссака – Погба, Фред – Санчо, Фернандеш, Гринвуд – Роналду
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Помимо воскресного матча АПЛ, “Вест Хэм” и "Манчестер Юнайтед" сыграют друг с другом и в ближайшую среду, в матче Кубка Лиги. Вторая игра будет иметь меньшее значение. Обе команды еще ни разу не проигрывали в нынешнем сезоне АПЛ, а “Манчестер Юнайтед” не проигрывает на выезде в чемпионате с 19 января 2020 года. “Вест Хэму” будет сложно прервать эту серию, но шансы у “хаммерс” есть, даже несмотря на отсутствие Антонио. “Вест Хэм” может выиграть борьбу в центре поля, а Зума и Огбонна хорошо играют в воздухе и способны нейтрализовать Роналду. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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