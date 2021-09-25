Манчестер Юнайтед - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.09.2021

Английская Премьер-лига, шестой тур

25 сентября, 14:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: На территории Украины будет отсутствовать

Обе команды посреди недели уступили в поединках 1/16 финала Кубка Лиги, поэтому каждый попытается сегодня найти возможность исправиться перед болельщиками. "Манкунианцы" продолжают искать свою игру под руководством Сульшера, которого уже активно отправляют с поста главного тренера те же фанаты. А вот "Астон Вилла" пытается нащупать футбол без Грилиша, который дирижировал командой в прошлом сезоне. Кто же все-таки ближе до трех очков в этом поединке?

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"Манчестер Юнайтед"

Несмотря на проблемы в игре, "красные дьяволы" входят в тройку лидеров чемпионата по набранным очкам. "Манчестер Юнайтед" уступает только по разнице голов "Ливерпулю" и "Челси". Интересно, что среди четверки текущих лидеров АПЛ подопечные Сульшера пропустили больше всех на пару с "Брайтоном" - по четыре мяча. В обороне много индивидуальных ошибок, которые приводят к голам. Варан пока ситуацию не исправил, ведь адаптация француза проходит очень медленно. Из-под него забивал даже "Янг Бойз".

Кадры хозяев

В предыдущем поединке того же Кубка Лиги против "Вест Хэма" (0:1) Сульшер дал возможность сыграть 10-м резервным футболистам. Среди основных игроков в стартовой одинадцятке вышел только Санчо. Несмотря на это "манкунианцы" втрое (27:9) перебили соперника, правда так и не смогли забить. Сейчас команда свежая, однако и в дальнейшем вынуждена находиться без двух ведущих исполнителей: Маркуса Рашфорд и Эдинсона Кавани.

"Астон Вилла"

Бирмингемцы продолжают держать планку прошлого сезона, замыкая первую половину турнирной таблицы. В прошлом туре АПЛ "Астон Вилла" разгромила "Эвертон" 3:0 - "ириски" расплавились перед почти 100% реализацией подопечных Дина Смита. Правда "львы", собственно, как и "красные дьяволы", имеют похожую проблему - игру в защите. Среди первой десятки чемпионата в "АВ" больше всех пропущенных голов: семь (столько же у "Вест Хэма" и "Эвертона").

Кадры гостей

С самого старта сезона место в основе с собой забронировал арендованный летом в "Манчестер Юнайтед" защитник Аксель Туанезебе, правда сегодня он не сыграет по правилам соглашения между клубами. После ухода Грилиша дирижирования атак на себя взял Джон Макгинн, также ему помогает 20-летний Джейкоб Рэмзи. Оба даже не попали в заявку на матч Кубка Лиги против "Челси" (поражение после пенальти), однако готовы принять участие в матче на "Олд Траффорд". А вот Бейли и Таргетт еще до конца не восстановились от травм; Дэвис, Сансон и Трезеге - точно не сыграют.

???? #MUNAVL



Take a look at some of the best bits from Thursday's session at Bodymoor. ???? — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 24, 2021

Последние матчи "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы"

Последние пять встреч хозяев

22.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1 (Кубок Лиги)

19.09.2021. "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:2 (АПЛ)

14.09.2021. "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" 2:1 (Лига чемпионов)

11.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 4:1 (АПЛ)

29.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

22.09.2021. "Челси" - "Астон Вилла" 1:1 (победа "Челси" после пенальти 4: 3) (Кубок Лиги)

18.09.2021. "Астон Вилла" - "Эвертон" 3:0 (АПЛ)

11.09.2021. "Челси" - "Астон Вилла" 3:0 (АПЛ)

28.08.2021. "Астон Вилла" - "Брентфорд" 1:1 (АПЛ)

24.08.2021. "Барроу" - "Астон Вилла" 0:6 (Кубок Лиги)

Турнирная таблица АПЛ перед шестым туром

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Челси" 5 4 1 0 12-1 +11 13 2 "Ливерпуль" 5 4 1 0 12-1 +11 13 3 "Манчестер Юнайтед" 5 4 1 0 13-4 +9 13 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 5 4 0 1 7-4 +3 12 5 "Манчестер Сити" 5 3 1 1 11-1 +10 10 6 "Эвертон" 5 3 1 1 10-7 +3 10 7 "Тоттенхэм" 5 3 0 2 3-6 -3 9 8 "Вест Хэм Юнайтед" 5 2 2 1 11-7 +4 8 9 "Брентфорд" 5 2 2 1 5-2 +3 8 10 "Астон Вилла" 5 2 1 2 8-7 +1 7 11 "Уотфорд" 5 2 0 3 6-8 -2 6 12 "Лестер Сити" 5 2 0 3 5-8 -3 6 13 "Арсенал" 5 2 0 3 2-9 -7 6 14 "Кристал Пэлас" 5 1 2 2 5-8 -3 5 15 "Саутгемптон" 5 0 4 1 4-6 -2 4 16 "Вулверхэмптон" 5 1 0 4 2-5 -3 3 17 "Лидс Юнайтед" 5 0 3 2 5-12 -7 3 18 "Ньюкасл" 5 0 2 3 6-13 -7 2 19 "Бернли" 5 0 1 4 3-9 -6 1 20 "Норвич Сити" 5 0 0 5 2-14 -12 0

Личные встречи "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы"

Команды противостояли друг другу 190 раз. Количество побед "МЮ" в личных матчах против бирмингемцев перевалило за сотню: сейчас они ведут со счетом 101:49. Еще 40 поединков завершились вничью. Последний раз коллективы играли в мае этого года. Тогда "манкунианцы" одержали волевую победу 3:1, уступая даже в начале второго тайма.

Последние пять матчей между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой"

09.05.2021. "Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 (АПЛ)

01.01.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" 2:1 (АПЛ)

12.09.2021. "Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 1:0 (ТМ)

09.07.2020. "Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 0:3 (АПЛ)

01.12.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" 2:2 (АПЛ)

Цифры и факты

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба сейчас является лучшим ассистентом АПЛ с семью результативными передачами.

Последний раз "Астон Вилла" побеждала "Манчестер Юнайтед" в официальном матче еще в декабре 2009-го - 0:1 на "Олд Траффорд". Это пока единственная выездная победа бирмингемцев над "манкунианцев" в истории АПЛ.

За последние шесть официальных домашних матчей "Манчестер Юнайтед" уступил в трех и однажды сыграл вничью.

В гостях "Астон Вилла" в последний раз побеждала в мае прошлого года против "Тоттенхэма".

Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла"

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла"

"Львы" в предыдущем своем матче в гостях в АПЛ против "Челси" прекрасно себя показали в построении игры и контратаках, однако тогда лондонцы реализовали почти все имеющиеся им моменты. "Манкунианцы” не имеют такого умения, поэтому вряд ли тоже забьют хотя бы три гола. Однако победить подопечные Сульшера должны, ведь игроки свежие и готовые к бою. "Астон Вилла" тоже выйдет оптимальным составом, но все же в классе игроки Смита уступают. Прогноз: победа "Манчестер Юнайтед" 2:1.