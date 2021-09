Манчестер Юнайтед - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.09.2021

Английская Премьер-лига, шестой тур

25 сентября, 14:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: На территории Украины будет отсутствовать

Обе команды посреди недели уступили в поединках 1/16 финала Кубка Лиги, поэтому каждый попытается сегодня найти возможность исправиться перед болельщиками. "Манкунианцы" продолжают искать свою игру под руководством Сульшера, которого уже активно отправляют с поста главного тренера те же фанаты. А вот "Астон Вилла" пытается нащупать футбол без Грилиша, который дирижировал командой в прошлом сезоне. Кто же все-таки ближе до трех очков в этом поединке?

Несмотря на проблемы в игре, "красные дьяволы" входят в тройку лидеров чемпионата по набранным очкам. "Манчестер Юнайтед" уступает только по разнице голов "Ливерпулю" и "Челси". Интересно, что среди четверки текущих лидеров АПЛ подопечные Сульшера пропустили больше всех на пару с "Брайтоном" - по четыре мяча. В обороне много индивидуальных ошибок, которые приводят к голам. Варан пока ситуацию не исправил, ведь адаптация француза проходит очень медленно. Из-под него забивал даже "Янг Бойз".

В предыдущем поединке того же Кубка Лиги против "Вест Хэма" (0:1) Сульшер дал возможность сыграть 10-м резервным футболистам. Среди основных игроков в стартовой одинадцятке вышел только Санчо. Несмотря на это "манкунианцы" втрое (27:9) перебили соперника, правда так и не смогли забить. Сейчас команда свежая, однако и в дальнейшем вынуждена находиться без двух ведущих исполнителей: Маркуса Рашфорд и Эдинсона Кавани.

Бирмингемцы продолжают держать планку прошлого сезона, замыкая первую половину турнирной таблицы. В прошлом туре АПЛ "Астон Вилла" разгромила "Эвертон" 3:0 - "ириски" расплавились перед почти 100% реализацией подопечных Дина Смита. Правда "львы", собственно, как и "красные дьяволы", имеют похожую проблему - игру в защите. Среди первой десятки чемпионата в "АВ" больше всех пропущенных голов: семь (столько же у "Вест Хэма" и "Эвертона").

С самого старта сезона место в основе с собой забронировал арендованный летом в "Манчестер Юнайтед" защитник Аксель Туанезебе, правда сегодня он не сыграет по правилам соглашения между клубами. После ухода Грилиша дирижирования атак на себя взял Джон Макгинн, также ему помогает 20-летний Джейкоб Рэмзи. Оба даже не попали в заявку на матч Кубка Лиги против "Челси" (поражение после пенальти), однако готовы принять участие в матче на "Олд Траффорд". А вот Бейли и Таргетт еще до конца не восстановились от травм; Дэвис, Сансон и Трезеге - точно не сыграют.

???? #MUNAVL



Take a look at some of the best bits from Thursday's session at Bodymoor. ????