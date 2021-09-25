Лидс - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.09.2021

Английская Премьер-лига, шестой тур

25 сентября, 17:00. "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Кевин Френд

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Более чем крепкие середняки прошлого сезона встретятся в очном противостоянии. Иконический для многих футбольных людей Марсело Бьелса с первого же года в чемпионате Англии показал всем, как именно должен выглядеть прессинг и за счет себя приковал внимание обычного фаната к своей команде. В то же время Дэвид Мойес сделал это с помощью результата: "молотобойцы" едва не вышли впервые в своей истории в групповой этап Лиги Чемпионов. Чьи же амбиции сегодня будут выше?

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"Лидс"

Очень неудачно стартовали "павлины" в этом сезоне. В стартовых пяти турах было набрано всего три очка - и то все благодаря ничейным результатам. Вышеупомянутый прессинг у подопечных Бьелсы сохранился, однако организацию команда потеряла. Много провалов в обороне допускает "Лидс", и, как следствие, третья худший защита в АПЛ на данный момент с 12-ю пропущенными голами (после "Ньюкасла" (13) и "Норвича" (14)).

В предыдущих двух матчах АПЛ (против "сорок" и "мерсисайдцев") "павлины" неплохо строили атаки, возвращаясь к стилю прошлого сезона. Правда, контратакам соперника все еще не может помешать команда Бьелсы – слишком много свободных зон оставляют его подопечные.

Кадры хозяев

Главный бомбардир команды в прошлом сезоне Патрик Бамфорд не сыграет сегодня из-за травмы лодыжки. Также не помогут команде Кох, Льоренте и Стрейк. Под вопросом: Гаррисон, Ейлинг и Рафинья.

"Вест Хэм"

В прошлом туре АПЛ "молотобойцы" потерпели досадное домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед". Несмотря на то, что тремя днями позже (в поединке Кубка Лиги) подопечные Мойеса исправились, но все равно осадок остался. "Вест Хэм" не только пропустил на 89 минуте, но и потерял шанс сравнять с пенальти за несколько секунд до финального свистка. Странное решение от тренера дать бить одиннадцатиметровый футболисту, который только что вышел на поле, пусть это и легендарный для клуба Нобл. Мойес редко допускается таких эмоциональных ошибок в "Вест Хэме", благодаря чему команду теперь так высоко котируют.

Кадры гостей

Прошлый матч в Кубке Лиги против "МЮ" Ярмоленко полностью провел на поле. Последний раз он сыграл все 90 минут матча еще в январе, в поединке против нижчелигового "Донкастера". Против "манкунианцев" игру пропустил Антонио - Мойес предоставил ему отдых. Боуэн сместился в центр нападения, а Андрей сыграл на привычном для себя правом фланге. Вряд ли он сегодня выйдет в старте, ведь у Майкла нету травмы. Разве что Мойес останется под впечатлением неплохого выступления украинца на "Олд Траффорд". Отметим, что в "Вест Хэма" всего один игрок в лазарете: Райан Фредерикс – он не доиграл встречен против того же "МЮ".

Последние матчи "Лидса" и "Вест Хэма"

Последние пять встреч хозяев

21.09.2021. "Фулхэм" - "Лидс" 0:0 (5:6 после пенальти) (Кубок Лиги)

17.09.2021. "Ньюкасл" - "Лидс" 1:1 (АПЛ)

12.09.2021. "Лидс" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)

29.08.2021. "Бернли" - "Лидс" 1:1 (АПЛ)

24.08.2021. "Лидс" - "Крю" 3:0 (Кубок Лиги)

Последние пять встреч гостей

22.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1 (Кубок Лиги)

19.09.2021. "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:2 (АПЛ)

16.09.2021. "Динамо Загреб" - "Вест Хэм" 0:2 (Лига Европы)

11.09.2021. "Саутгемптон" - "Вест Хэм" 0:0 (АПЛ)

28.08.2021. "Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ перед шестым туром

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Челси" 5 4 1 0 12-1 +11 13 2 "Ливерпуль" 5 4 1 0 12-1 +11 13 3 "Манчестер Юнайтед" 5 4 1 0 13-4 +9 13 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 5 4 0 1 7-4 +3 12 5 "Манчестер Сити" 5 3 1 1 11-1 +10 10 6 "Эвертон" 5 3 1 1 10-7 +3 10 7 "Тоттенхэм" 5 3 0 2 3-6 -3 9 8 "Вест Хэм Юнайтед" 5 2 2 1 11-7 +4 8 9 "Брентфорд" 5 2 2 1 5-2 +3 8 10 "Астон Вилла" 5 2 1 2 8-7 +1 7 11 "Уотфорд" 5 2 0 3 6-8 -2 6 12 "Лестер Сити" 5 2 0 3 5-8 -3 6 13 "Арсенал" 5 2 0 3 2-9 -7 6 14 "Кристал Пэлас" 5 1 2 2 5-8 -3 5 15 "Саутгемптон" 5 0 4 1 4-6 -2 4 16 "Вулверхэмптон" 5 1 0 4 2-5 -3 3 17 "Лидс Юнайтед" 5 0 3 2 5-12 -7 3 18 "Ньюкасл" 5 0 2 3 6-13 -7 2 19 "Бернли" 5 0 1 4 3-9 -6 1 20 "Норвич Сити" 5 0 0 5 2-14 -12 0

Последние пять личных встреч "Лидса" и "Вест Хэма"

08.03.2021. "Вест Хэм" - "Лидс" 2:0 (АПЛ)

11.12.2020. "Лидс" - "Вест Хэм" 1:2 (АПЛ)

17.03.2012. "Лидс" - "Вест Хэм" 1:1 (Чемпионшип)

21.08.2021. "Вест Хэм" - "Лидс" 2:2 (Чемпионшип)

26.02.2005. "Лидс" - "Вест Хэм" 2:1 (Чемпионшип)

Ставки и коефициенты на матч "Лидс" - "Вест Хэм"

Прогноз на матч "Лидс" - "Вест Хэм" от UA-Football

Сегодня встретятся две команды, которые любят атаковать. В составе гостей находится текущий лучший бомбардир АПЛ, у которого в активе четыре гола и три ассиста. Интересно, что Антонио сделал больше результативных действий в этом сезоне, чем в целом весь "Лидс" (7 против 5). Оба коллектива должны отличиться, но победа останется за гостями. Прогноз на матч: победа "Вест Хэма" + обе забьют.