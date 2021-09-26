Саутгемптон - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.09.2021

Английская Премьер-лига, шестой тур

26 сентября, 16:00. "Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Эндрю Мэдли

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

В последние несколько сезонов "Саутгемптон" и "Вулверхэмптон" считались крепкими середнячками, которые могут навязать мощную борьбу всем, в том числе и лидерам АПЛ. Но сейчас все изменилось. После стартовых пяти туров текущего розыгрыша чемпионата Англии оба коллектива едва не болтаются в зоне вылета, ведь на двоих они набрали семь очков за 10 матчей. Кто же наконец оттолкнётся от дна именно в этом поединке?

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"Саутгемптон"

В семи матчах сезона на счету "святых" пять ничейных результатов в основное время - миролюбивая команда. Особенно сильно подопечные Хазенхюттля солили сильным соперникам: "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэму" дома, а также "Манчестер Сити" на "Этихад". И это не была сухая игра ради сохранения результата, а конструктивный (настолько позволял класс игроков) рисунок игры против лидеров. Можно найти позитив и в Кубке Лиги, ведь "Саутгемптон" пробился в 1/8 финала турнира.

Кадры хозяев

Уорд-Праус продолжает быть полноценным лидером команды. Коллектив почти не изменился за летнее трансферное окно. Со скелета команды ушел только Ингс. Правда, до сих пор не восстановились Стюарт Армстронг и Джек Стивенс. Также под вопросом участие Уолкотта.

"Вулверхэмптон"

Модель команды та же, но тренер другой. Игроки пока не подстроились под требования нового наставника, однако здесь скорее дело именно в Бруно Лаже - он еще не готов к высокому темпу английского футбола. Пока в активе "Вулвз" одна победа в пяти матчах АПЛ, а также вылет от "Тоттенхэма" в Кубке Лиги. Несколько ожидаемый старт, однако точно неприятный для португальских волков.

Кадры гостей

Самой большой потерей точно сейчас является голкипер Руй Патрисиу. Новичок команды Жозе Са очень часто ошибается, что, соответственно, соперники не прощают. Говорят, что вратарь - это пол команды, еще четверть отведем на тренера - и уже 75% еще не адаптировано к АПЛ. Даже скелет "Вулверхэмптонв" не может вытянуть казалось бы в простой ситуации. Отметим, что еще с прошлого сезона в лазарете находятся Педру Нету и Хонни. Также не поможет команде Айт Нури.

Последние матчи "Саутгемптона" и "Вулверхэмптона"

Последние пять встреч хозяев

21.09.2021. "Шеффилд" - "Саутгемптон" 2:2 (победа гостей после пенальти) (Кубок Лиги)

18.09.2021. "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 0:0 (АПЛ)

11.09.2021. "Саутгемптон" - "Вест Хэм" 0:0 (АПЛ)

28.08.2021. "Ньюкасл" - "Саутгемптон" 2:2 (АПЛ)

25.08.2021. "Ньюпорт" - "Саутгемптон" 0:8 (Кубок Лиги)

Последние пять встреч гостей

22.09.2021. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 2:2 (победа гостей после пенальти) (Кубок Лиги)

18.09.2021. "Вулверхэмптон" - "Брентфорд" 0:2 (АПЛ)

11.09.2021. "Уотфорд" - "Вулверхэмптон" 0:2 (АПЛ)

29.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (АПЛ)

24.08.2021. "Ноттингем" - "Вулверхэмптон" 0:4 (Кубок Лиги)

Турнирная таблица АПЛ

№ КОМАНДА И В Н П З-П О 1 Ливерпуль 6 4 2 0 15-4 14 2 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-1 13 3 Челси 6 4 1 1 12-2 13 4 Манчестер Юнайтед 6 4 1 1 13-5 13 5 Эвертон 6 4 1 1 12-7 13 6 Брайтон энд Хоув Альбион 5 4 0 1 7-4 12 7 Вест Хэм Юнайтед 6 3 2 1 13-8 11 8 Астон Вилла 6 3 1 2 9-7 10 9 Брентфорд 6 2 3 1 8-5 9 10 Тоттенхэм 5 3 0 2 3-6 9 11 Уотфорд 6 2 1 3 7-9 7 12 Лестер Сити 6 2 1 3 7-10 7 13 Арсенал 5 2 0 3 2-9 6 14 Кристал Пэлас 5 1 2 2 5-8 5 15 Саутгемптон 5 0 4 1 4-6 4 16 Вулверхэмптон 5 1 0 4 2-5 3 17 Ньюкасл 6 0 3 3 7-14 3 18 Лидс Юнайтед 6 0 3 3 6-14 3 19 Бернли 6 0 2 4 5-11 2 20 Норвич Сити 6 0 0 6 2-16 0

Личные встречи "Саутгемптона" и "Вулверхэмптона"

В этом противостоянии яркой преимущества не имеет ни одна сторона. За победами ведет "Саутгемптон" 28:24, еще 18 матчей завершились вничью. В прошлом сезоне команды трижды играли между собой: по одному разу победил каждый коллектив, еще один раз был зафиксирован равный счет.

Последние пять матчей между командами

14.02.2021. "Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" 1:2 (АПЛ)

11.02.2021. "Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" 0:2 (Кубок Англии)

23.11.2020. "Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" 1:2 (АПЛ)

18.01.2020. "Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" 2:3 (АПЛ)

19.10.2019. "Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" 1:1 (АПЛ)

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Ставки и коэффициенты на матч "Саутгемптон" - "Вулверхэмптон"

Прогноз на матч "Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" от UA-Football

"Вулвз" слишком долго входят в сезон. Этот поединок вновь станет для них тяжелым испытанием, в то время как "святые" готовы одержать первую победу перед своими болельщиками в сезоне. Вряд ли большое количество голов, но контратакующий футбол зрителям обеспечен. Прогноз на матч: победа "Саутгемптона".