Арсенал - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.09.2021 

Чемпионат Англии, шестой тур

26 сентября 2021. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 18:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Дорога Арсенала и Тоттенхэма к посредственности” – так английский журналист Стюарт Джеймс озаглавил свой материал к предстоящему матчу шестого тура Премьер-лиги. Северолондонское дерби остается одним из самых яростных противостояний английского футбола, но статус обеих команд несколько упал.

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Арсенал

После трех туров “Арсенал” замыкал турнирную таблицу Премьер-лиги, а “Тоттенхэм” был первым с идеальными показателями. Все быстро меняется. Команда Артеты может уже после шестого тура обойти “шпор”.

В двух последних турах “Арсенал” минимально переиграл “Норвич” и “Бернли”, две последние команды лиги. Сложно было ожидать, что после стартового провала “канониры” начнут показывать зажигательную и яркую игру, и ее действительно не было, но появился характер и целеустремленность. “Арсеналу” приходилось отбиваться и тяжело работать, чтобы заработать шесть очков в матчах с аутсайдерами, и команде Артете это удалось.

Испанский тренер пользуется полной поддержкой руководства, ему доверили вести клуб в его переходном периоде. “Арсенал” решил делать ставку на молодых футболистов. Игра с “Тоттенхэмом” при полных трибунах будет настоящей закалкой для многочисленных новичков “Арсенала”.

Тоттенхэм

Нуну Эшпириту Санту получил награду тренера месяца за августовские победы “Тоттенхэма”, но отличные результаты “шпор” скрывали не самое лучшее качество игры. Все быстро вернулось на свои места. В четвертом туре “шпоры” разгромно уступили “Кристал Пэлас” (0:3), в пятом – “Челси” (0:3).

Даниэль Леви в конце прошлого сезона обещал вернуть команде “ее ДНК”, пригласив тренера с атакующим видением футбола, но затем был выбран другой вектор развития. Нуну Эшпириту Санту – такой тренер, какой он есть. Его “Вулверхэмптон” был одной из самых скучных команд лиги. Но португалец пытается сделать что-то новое. Первый тайм против “Челси” был неплохим, “шпоры” действовали агрессивно и доминировали, но надолго “Тоттенхэм” не хватило.

Медленно входит в сезон Харри Кейн. Пока у лучшего бомбардира и ассистента прошлого сезона нет ни одного результативного действия в АПЛ. Результаты “Тоттенхэма” во всех турнирах перед дерби не впечатляют – две ничьи и два поражения, десять пропущенных голов.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” и “Тоттенхэм” на двоих забили пять голов в пяти турах АПЛ, и пропустили 15.

Также у клубов на двоих пять побед и пять поражений (лучше баланс пока у “шпор” – три против двух).

“Тоттенхэм” неплохо проводит выездные лиговые матчи в воскресенье: девять побед, четыре ничьи, три поражения.

Нуну Эшпириту Санту проиграл “Арсеналу” только один из шести матчей во главе “Вулвз”: три победы, две ничьи.

“Арсенал” использовал больше всех футболистов в стартовых пяти турах – 26, и имеет самый молодой средний возраст стартового состава всех команд в лиге (24 года 328 дней).

“Тоттенхэм” выиграл один из последних 28 выездных матчей лиги против Арсенала (11 ничьих, 16 поражений).

С 11 мячами Харри Кейн – лучший бомбардир северолондонского дерби в истории.

Последние пять матчей Арсенала и Тоттенхэма

Арсенал

22.09 “Уимблдон” 3:0 (Кубок лиги)

18.09 “Бернли” 1:0 (АПЛ)

11.09 “Норвич” 1:0 (АПЛ)

28.08 “Манчестер Сити” 0:5 (АПЛ)

25.08 “Вест Бромвич” 6:0 (Кубок лиги)

Тоттенхэм

22.09 “Вулверхэмптон” 2:2 (Кубок лиги)

19.09 “Челси” 0:3 (АПЛ)

15.09 “Ренн” 2:2 (Лига конференций)

11.09 “Кристал Пэлас” 0:3 (АПЛ)

29.08 “Уотфорд” 1:0 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в чемпионате: 2:0 в пользу “шпор” на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, 2:1 в пользу “Арсенала” на “Эмирейтс”. Всего это будет 204-й матч “Арсенала” и “Тоттенхэма” во всех турнирах. Лидируют пока “канониры”: 83 победы (21 в АПЛ), 54 ничьи (23), 66 побед у “Тоттенхэма” (14).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 6 4 2 0 15-4 +11 14 2 "Манчестер Сити" 6 4 1 1 12-1 +11 13 3 "Челси" 6 4 1 1 12-2 +10 13 4 "Манчестер Юнайтед" 6 4 1 1 13-5 +8 13 5 "Эвертон" 6 4 1 1 12-7 +5 13 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 5 4 0 1 7-4 +3 12 7 "Вест Хэм Юнайтед" 6 3 2 1 13-8 +5 11 8 "Астон Вилла" 6 3 1 2 9-7 +2 10 9 "Брентфорд" 6 2 3 1 8-5 +3 9 10 "Тоттенхэм" 5 3 0 2 3-6 -3 9 11 "Уотфорд" 6 2 1 3 7-9 -2 7 12 "Лестер Сити" 6 2 1 3 7-10 -3 7 13 "Арсенал" 5 2 0 3 2-9 -7 6 14 "Кристал Пэлас" 5 1 2 2 5-8 -3 5 15 "Саутгемптон" 5 0 4 1 4-6 -2 4 16 "Вулверхэмптон" 5 1 0 4 2-5 -3 3 17 "Ньюкасл" 6 0 3 3 7-14 -7 3 18 "Лидс Юнайтед" 6 0 3 3 6-14 -8 3 19 "Бернли" 6 0 2 4 5-11 -6 2 20 "Норвич Сити" 6 0 0 6 2-16 -14 0

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Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Смит-Роу, Парти, Эдегор – Пепе, Обамеянг, Сака

“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Ромеро, Дайер, Танганга – Алли, Скипп, Хейбьерг – Сон, Кейн, Моура

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Тоттенхэм от UA-Football

Обе команды в чемпионате еще не забивали больше гола за матч, другая ситуация в Кубке лиги и Лиге конференций, где играют немного другие составы. Ни “Арсенал”, ни “Тоттенхэм” не производят впечатления команд, которые способны уверенно обыгрывать соперников своего уровня или выше. Прогноз – ничья 0:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.