Время обратиться к святым. Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 02.10.2021

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

2 октября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В субботу во втором временном слоте игрового дня наверняка самым интересным из четырех поединков будет матч между "Челси" и "Саутгемптоном". На своем домашнем стадионе "пенсионеры" получат отличный шанс реабилитироваться за последние результаты. Тем не менее, не слишком удачная серия команды Хазенхюттля – еще более длинная, поэтому гости тоже будут заряжены на результат.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Челси"

Турбулентность. Именно таким термином можно описать то, что сейчас происходит с командой Тухеля. После победы в Лиге чемпионов многие оппоненты действительно очень скрупулезно готовятся к "Челси", некоторые успели предложить вполне работающие методы противодействия. Клопп, Смит и Гвардиола качественно зажимали "синих" экстремально высоким прессингом – Пеп, в отличие от Юргена и Дина, смог взять 3 очка (0:1). Также со своим ультраоборонительным стилем преуспел Аллегри. "Ювентус" Макса грамотно перестраивался под ходы Тухеля во время встречи, забил гол на контратаке и, вооружившись определенной долей фарта, таки удержал победу в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ (1:0).

Читайте также Тухель посетовал на медлительность Челси, в то время как Аллегри сравнил игроков Юве с моряками

В матчах с "горожанами" и "бьянконери" проявилась отрицательная сторона зависимости от Лукаку, ведь сбившись на навесы, "пенсионеры" заметно потеряли в эффективности – только один удар в створ ворот оппонентов был нанесен за 180 с лишним минут.

Даже "Зенит" и "Вильярреал" на старте сезона, несмотря на негативные для себя исходы противостояний, реально предложили Томасу ответить на ряд их каверзных вопросов. Некоторые немец успешно парировал, некоторые нет – это вполне нормально, что и середняки теперь будут с запасом настраиваться на "Челси". О каком-то кризисе в стане действующего победителя ЛЧ говорить пока точно слишком рано. Сейчас календарь будет благоволить "синим" до конца ноября. Отрезок без топ-матчей, который начнется с "Саутгемптона", а закончится встречей с "Бернли", точно станет показательным.

Six goals with the spoils shared the last time we hosted the Saints. ????#CHESOU matchday minus one. ⚽️ pic.twitter.com/evABtYlMKS — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 1, 2021

"Саутгемптон"

"Святые" начали кампанию неоднозначно, без шансов сгорев "Эвертону" (3:1), а затем по-боевому расписав четыре подряд ничьи в чемпионате: с "МЮ" (1:1), "Ньюкаслом" (2:2), "Вест Хэмом" (0:0) и "Сити" (0:0). Хазенхюттль вообще не уступил в тактической дуэли Гвардиоле, местами даже переигрывая Пепа на фоне блеклого выступления игроков испанца в тот день. В перерывах между баталиями в АПЛ "Саутгемптон" прошел в 1/8 Кубка лиги, где, кстати, встретится 26 октября как раз с "Челси". Во втором раунде соревнования команда Ральфа уничтожила "Ньюпорт Каунти" (0:8), а в третьем по пенальти прошла "Шеффилд Юнайтед" (2:2, 2:4 в лотерее). В последнем своем поединке, который пришелся на первенство, "Саутгемптон" минимально проиграл на "Сент-Мэрис" "Вулверхэмптону" (0:1).

Результаты напоминают китайскую подделку на американские горки. Вдобавок складывается впечатление, что низкие амбиции клуба не соответствуют уровню Хазенхюттля. Летом "святые" продали лучшего бомбардира команды Дэнни Ингза в "Астон Виллу" (12 голов в прошлом сезоне), ведущий оборонец Янник Вестергор, как и левый защитник Райан Бертранд, поехали на повышение в "Лестер" к Брендану Роджерсу, а важный для ротации Марио Лемина стал игроком "Ниццы". Новички, прибывшие на замену, точно не способны сходу заменить по влиянию экс-лидеров, понадобится время.

???? "Tino has had a very good start for us."



Will we see @tino_livramento in action against #CFC this weekend? ???? — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 1, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 6 4 1 1 12 10 13 16 "Саутгемптон" 6 0 4 2 4 -3 4

Личные встречи

20.02.21 АПЛ "Саутгемптон" – "Челси" 1:1

17.10.20 АПЛ "Челси" – "Саутгемптон" 3:3

26.12.19 АПЛ "Челси" – "Саутгемптон" 0:2

06.10.19 АПЛ "Саутгемптон" – "Челси" 1:4

02.01.19 АПЛ "Челси" – "Саутгемптон" 0:0

Цифры и факты

– "Саутгемптон" не забил ни одного мяча в трех своих предыдущих поединках, при этом пропустив только один гол;

– "Святые" не выигрывают в последних 8 выездных матчах АПЛ;

– "Челси" не уступает "Саутгемптону" уже в 11 последних матчах из 12 во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Н'Голо Канте подхватил коронавирус и уже пропустил матч с "Ювентусом". Учитывая, что Тухель подпускает на замену в центр поля даже Рубена Лофтуса-Чика, то это значит, что по-прежнему не готов ни ментально, ни физически Сауль Ньигес. Небольшое повреждение голеностопа в поединке против "Сити" получил Рис Джеймс, заканчивает лечение Кристиан Пулишич. В свою очередь Хазенхюттль не рассчитывает на Армандо Брою (арендован у "синих"), Джека Стивенса и Уильяма Смоллбоуна (травмы).

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Чалоба, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Чилвелл – Маунт, Вернер – Лукаку

"Саутгемптон", 4-4-2: Маккарти – Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс – Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Прауз, Дженепо – Адамс, Армстронг

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

2:0. В последний раз "Челси" проигрывал три раза подряд в октябре 2015-го. Да, нестабильный "Саутгемптон" уже обокрал манчестерские коллективы, "Сити" и "Юнайтед", которые также претендуют на чемпионство. Да, "святых" ни в коем случае нельзя недооценивать. Однако команде Тухеля, фавориту противостояния, точно сейчас есть что доказывать.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.