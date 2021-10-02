Брайтон - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.10.2021 

Чемпионат Англии, седьмой тур

2 октября 2021. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Арсенал” 19:30 “Брайтон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Победа в дерби воодушевила многих болельщиков “Арсенала”. Можно сколько угодно говорить о том, что “шпоры” сыграли катастрофический матч, но команда Артеты в первом тайме действовала очень убедительно, просто нокаутировав “Тоттенхэм”. Впереди у “канониров” выезд против “Брайтона”.

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Брайтон

Для “Брайтона” ничья с “Кристал Пэлас” в прошлом туре (1:1) была как победа. Все дело в том, что “чайки” отыгрались на 90+5 минуте в игре с принципиальным соперником. Очень важный гол забил Мопе. Для французского форварда этот гол стал четвертым в чемпионате.

В прошлом сезоне “Брайтон” был едва ли не главным неудачником чемпионата, недобрав существенное количество очков. В этом сезоне все немного наоборот – можно сказать, что “Брайтону” повезло в победных матчах с “Лестером” (2:1), в котором VAR спорно не засчитал два гола “лис”, и на выезде с “Брентфордом” (1:0), когда хозяева не забили ряд своих моментов, а Троссард забил победный гол на 90-й минуте.

В игре против “Арсенала” Брайтон не сможет рассчитывать на травмированных Мвепу, Уэбстера, Альсате и Уэлбека. Под вопросом участие в матче ключевого хавбека “чаека” Биссума.

Арсенал

“Мы хотим этого избежать”, – ответил Артета на вопрос, будет ли весь сезон “Арсенала” напоминать американские горки. После трех поражений на старте сезона с общей разницей 0-9 “Арсенал” выиграл три последующие поединка с общим счетом 5:1. Внезапно настроение резко изменилось – депрессия сменилась эйфорией.

“Мы хотим быть стабильными и последовательными в наших выступлениях, что должно отразиться на результатах. Матч с “Брайтоном” будет непростым. Они набрали хороший ход, показывая хорошую игру”, – отмечает Артета.

Но “Арсенал” должен быть уверенным в себе. Рэмсдейлу удалось вытеснить Лено из ворот, Габриэл и Уайт – отличная пара центрбеков, эксперты высоко ценят игру правого защитника Томиясу. Переломным можно назвать и возвращение в стартовый состав Парти. Он ключевой игрок для баланса между линиями. Эдегор, Смит-Роу и Сака показывают отличное взаимопонимание. Наконец-то набрал форму Обамеянг.

В игре против “Брайтона” у “Арсенала” только одна потеря. Вылетел из-за травмы Джака. Вероятно, его заменит в старте Локонга.

Статистика команд, цифры и факты

“Брайтон” проиграл всего пять из 17 последних матчей АПЛ.

Команда Грэма Поттера пять из восьми последних матчей в Премьер-лиге, в том числе три из последних четырех.

В 2021 году “Брайтон” сыграл в АПЛ семь матчей на ноль, больше только у “Челси” и “Манчестер Сити”.

Если “Арсенал” выиграет, то станет второй командой в истории АПЛ, которой удалось выиграть четыре матча подряд после трех стартовых поражений.

Обамеянг забил пять голов в пяти последних матчах, столько же у него было в 17 последних поединках.

Последние пять матчей Брайтона и Арсенала

Брайтон

28.09 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)

22.09 “Суонси” 2:0 (Кубок лиги)

19.09 “Лестер” 2:1 (АПЛ)

11.09 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)

28.08 “Эвертон” 0:2 (АПЛ)

Арсенал

26.09 “Тоттенхэм” 3:1 (АПЛ)

22.09 “АФК Уимблдон” 3:0 (Кубок лиги)

18.09 “Бернли” 1:0 (АПЛ)

11.09 “Норвич” 1:0 (АПЛ)

28.08 “Манчестер Сити” 0:5 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Арсенал” дважды переиграл “Брайтон”: 2:0 дома и 1:0 в гостях. В общей истории встреч в АПЛ паритет: по три победы у каждого и две ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 6 4 2 0 15-4 +11 14 2 "Манчестер Сити" 6 4 1 1 12-1 +11 13 3 "Челси" 6 4 1 1 12-2 +10 13 4 "Манчестер Юнайтед" 6 4 1 1 13-5 +8 13 5 "Эвертон" 6 4 1 1 12-7 +5 13 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 6 4 1 1 8-5 +3 13 7 "Вест Хэм Юнайтед" 6 3 2 1 13-8 +5 11 8 "Астон Вилла" 6 3 1 2 9-7 +2 10 9 "Брентфорд" 6 2 3 1 8-5 +3 9 10 "Арсенал" 6 3 0 3 5-10 -5 9 11 "Тоттенхэм" 6 3 0 3 4-9 -5 9 12 "Уотфорд" 6 2 1 3 7-9 -2 7 13 "Лестер Сити" 6 2 1 3 7-10 -3 7 14 "Вулверхэмптон" 6 2 0 4 3-5 -2 6 15 "Кристал Пэлас" 6 1 3 2 6-9 -3 6 16 "Саутгемптон" 6 0 4 2 4-7 -3 4 17 "Ньюкасл" 6 0 3 3 7-14 -7 3 18 "Лидс Юнайтед" 6 0 3 3 6-14 -8 3 19 "Бернли" 6 0 2 4 5-11 -6 2 20 "Норвич Сити" 6 0 0 6 2-16 -14 0

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Ориентировочные составы

“Брайтон”: Санчес – Данк, Даффи, Берн – Велтман, Биссума, Гросс, Кукурелла – Троссард, Конолли – Мопе

“Арсенал”: Рэмсдейл – Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу – Локонга, Парти – Смит-Роу, Эдегор, Сака – Обамеянг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Брайтон – Арсенал от UA-Football

Продолжит ли “Арсенал” свою победную серию? Если “Брайтон” все же останется без Биссума, ему будет сложно сдержать “канониров”. “Арсенал” в последних играх показывал хорошую игру в обороне и стальной характер. Если эти качества команде Артете удастся показать и на южном побережье, она победит. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.