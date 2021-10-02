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Брайтон - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.10.2021
Брайтон – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, седьмой тур
2 октября 2021. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Арсенал” 19:30 “Брайтон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Победа в дерби воодушевила многих болельщиков “Арсенала”. Можно сколько угодно говорить о том, что “шпоры” сыграли катастрофический матч, но команда Артеты в первом тайме действовала очень убедительно, просто нокаутировав “Тоттенхэм”. Впереди у “канониров” выезд против “Брайтона”.
Брайтон
Для “Брайтона” ничья с “Кристал Пэлас” в прошлом туре (1:1) была как победа. Все дело в том, что “чайки” отыгрались на 90+5 минуте в игре с принципиальным соперником. Очень важный гол забил Мопе. Для французского форварда этот гол стал четвертым в чемпионате.
В прошлом сезоне “Брайтон” был едва ли не главным неудачником чемпионата, недобрав существенное количество очков. В этом сезоне все немного наоборот – можно сказать, что “Брайтону” повезло в победных матчах с “Лестером” (2:1), в котором VAR спорно не засчитал два гола “лис”, и на выезде с “Брентфордом” (1:0), когда хозяева не забили ряд своих моментов, а Троссард забил победный гол на 90-й минуте.
В игре против “Арсенала” Брайтон не сможет рассчитывать на травмированных Мвепу, Уэбстера, Альсате и Уэлбека. Под вопросом участие в матче ключевого хавбека “чаека” Биссума.
Арсенал
“Мы хотим этого избежать”, – ответил Артета на вопрос, будет ли весь сезон “Арсенала” напоминать американские горки. После трех поражений на старте сезона с общей разницей 0-9 “Арсенал” выиграл три последующие поединка с общим счетом 5:1. Внезапно настроение резко изменилось – депрессия сменилась эйфорией.
“Мы хотим быть стабильными и последовательными в наших выступлениях, что должно отразиться на результатах. Матч с “Брайтоном” будет непростым. Они набрали хороший ход, показывая хорошую игру”, – отмечает Артета.
Но “Арсенал” должен быть уверенным в себе. Рэмсдейлу удалось вытеснить Лено из ворот, Габриэл и Уайт – отличная пара центрбеков, эксперты высоко ценят игру правого защитника Томиясу. Переломным можно назвать и возвращение в стартовый состав Парти. Он ключевой игрок для баланса между линиями. Эдегор, Смит-Роу и Сака показывают отличное взаимопонимание. Наконец-то набрал форму Обамеянг.
В игре против “Брайтона” у “Арсенала” только одна потеря. Вылетел из-за травмы Джака. Вероятно, его заменит в старте Локонга.
Статистика команд, цифры и факты
- “Брайтон” проиграл всего пять из 17 последних матчей АПЛ.
- Команда Грэма Поттера пять из восьми последних матчей в Премьер-лиге, в том числе три из последних четырех.
- В 2021 году “Брайтон” сыграл в АПЛ семь матчей на ноль, больше только у “Челси” и “Манчестер Сити”.
- Если “Арсенал” выиграет, то станет второй командой в истории АПЛ, которой удалось выиграть четыре матча подряд после трех стартовых поражений.
- Обамеянг забил пять голов в пяти последних матчах, столько же у него было в 17 последних поединках.
Последние пять матчей Брайтона и Арсенала
Брайтон
- 28.09 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)
- 22.09 “Суонси” 2:0 (Кубок лиги)
- 19.09 “Лестер” 2:1 (АПЛ)
- 11.09 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)
- 28.08 “Эвертон” 0:2 (АПЛ)
Арсенал
- 26.09 “Тоттенхэм” 3:1 (АПЛ)
- 22.09 “АФК Уимблдон” 3:0 (Кубок лиги)
- 18.09 “Бернли” 1:0 (АПЛ)
- 11.09 “Норвич” 1:0 (АПЛ)
- 28.08 “Манчестер Сити” 0:5 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Арсенал” дважды переиграл “Брайтон”: 2:0 дома и 1:0 в гостях. В общей истории встреч в АПЛ паритет: по три победы у каждого и две ничьи.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|6
|4
|2
|0
|15-4
|+11
|14
|2
|"Манчестер Сити"
|6
|4
|1
|1
|12-1
|+11
|13
|3
|"Челси"
|6
|4
|1
|1
|12-2
|+10
|13
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|4
|1
|1
|13-5
|+8
|13
|5
|"Эвертон"
|6
|4
|1
|1
|12-7
|+5
|13
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|6
|4
|1
|1
|8-5
|+3
|13
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|6
|3
|2
|1
|13-8
|+5
|11
|8
|"Астон Вилла"
|6
|3
|1
|2
|9-7
|+2
|10
|9
|"Брентфорд"
|6
|2
|3
|1
|8-5
|+3
|9
|10
|"Арсенал"
|6
|3
|0
|3
|5-10
|-5
|9
|11
|"Тоттенхэм"
|6
|3
|0
|3
|4-9
|-5
|9
|12
|"Уотфорд"
|6
|2
|1
|3
|7-9
|-2
|7
|13
|"Лестер Сити"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|-3
|7
|14
|"Вулверхэмптон"
|6
|2
|0
|4
|3-5
|-2
|6
|15
|"Кристал Пэлас"
|6
|1
|3
|2
|6-9
|-3
|6
|16
|"Саутгемптон"
|6
|0
|4
|2
|4-7
|-3
|4
|17
|"Ньюкасл"
|6
|0
|3
|3
|7-14
|-7
|3
|18
|"Лидс Юнайтед"
|6
|0
|3
|3
|6-14
|-8
|3
|19
|"Бернли"
|6
|0
|2
|4
|5-11
|-6
|2
|20
|"Норвич Сити"
|6
|0
|0
|6
|2-16
|-14
|0
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Ориентировочные составы
“Брайтон”: Санчес – Данк, Даффи, Берн – Велтман, Биссума, Гросс, Кукурелла – Троссард, Конолли – Мопе
“Арсенал”: Рэмсдейл – Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу – Локонга, Парти – Смит-Роу, Эдегор, Сака – Обамеянг
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Брайтон – Арсенал от UA-Football
Продолжит ли “Арсенал” свою победную серию? Если “Брайтон” все же останется без Биссума, ему будет сложно сдержать “канониров”. “Арсенал” в последних играх показывал хорошую игру в обороне и стальной характер. Если эти качества команде Артете удастся показать и на южном побережье, она победит. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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