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Львы – не Мура. Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 03.10.2021

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "шпорами" и "вилланами" в рамках чемпионата Англии

Львы – не Мура. Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 03.10.2021

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

3 октября. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Телетрансляция:

Коллектив из Бирмингема в третий раз на старте текущего сезона приедет в Лондон. Предыдущие две встречи против команды из столицы Великобритании, а именно "Челси", увенчались неудачами для "вилланов". Смогут ли они прервать эту серию, добыв результат в поединке со "шпорами"? Тем более, банда Нуну Эшпириту Санту далеко не без греха и испытывает целый комплекс проблем. Попробуем прикинуть шансы "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" на очный поединок.

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"Тоттенхэм"

До международной сентябрьской паузы "лилейно-белые" даже успели захватить лидерство в рейтинговом зачете первенства, однако по завершении перерыва контратакующий подход перестал приносить плоды, ведь оборона начала ошибаться. В прошлом месяце "шпоры" сгорели "Кристал Пэлас" и "Челси" с одинаковым счетом 3:0, влетели проблемному "Арсеналу" (3:1), сыграли вничью с "Ренном" в Лиге конференций (2:2) и лишь по пенальти пробились в 1/8 финала Кубка Лиги (2:2 с "Вулвз", 2:3 в лотерее). Зато финалист ЛЧ-2018/19 поднял себе настроение перед уик-эндом, уничтожив в четверг в рамках третьего по значимости еврокубка "Муру" (5:1). Вряд ли к такой победе можно относиться с пиететом.

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Отметим, что все еще в поисках лучшей версии себя Харри Кейн. По крайней мере, в чемпионате точно. Вряд ли ведущий английский форвард расценивает хет-трик в ворота словенцев как нечто особенное.

"Астон Вилла"

Подопечные Дина Смита начали "бархатный сезон" с поражения "Челси" (3:0). В матче против лондонцев "вилланы" отлично смотрелись до второго пропущенного мяча, во всяком случае, на свой гол гости тогда наиграли, а по итогам первого тайма и вовсе заслуживали паритет. В АПЛ "Вилла" оторвалась на "Эвертоне" (3:0) и по делу шокировала "МЮ" на "Олд Траффорд" (0:1), однако в перерыве между играми в чемпионате "львы" вылетели из Кубка лиги от все тех же "пенсионеров" – на этот раз не повезло в лотерее (1:1, 4:3 по пенальти).

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Оправдывают себя новые кадры – очень помогают коллективу Дэнни Ингз и Эмилиано Буэндия. Нападающий и хавбек приехали в Бирмингем благодаря деньгам шейхов, которые были выплачены за Джека Грилиша. Форвард и вовсе в начале кампании АПЛ успел набить 2+2 по системе "гол + пас". Дальше – больше?

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
8 "Астон Вилла" 6 3 1 2 9 2 10
12 "Тоттенхэм" 6 3 0 3 4 -5 9

Личные встречи

19.05.21 АПЛ "Тоттенхэм" – "Астон Вилла" 1:2

21.03.21 АПЛ "Астон Вилла" – "Тоттенхэм" 0:2

16.02.20 АПЛ "Астон Вилла" – "Тоттенхэм" 2:3

10.08.19 АПЛ "Тоттенхэм" – "Астон Вилла" 3:1

08.01.17 КФА "Тоттенхэм" – "Астон Вилла" 2:0

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Нуну Эшпириту Санту не рассчитывает на Бергвейна и Сессеньона, а Дин Смит – на Бэйли, Дэвиса, Сансона и Трезеге.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Льорис – Эмерсон Роял, Ромеро, Дайер, Регилон – Скипп, Хейбьерг, Лукас Моура, Ло Чельсо, Сон – Кейн

"Астон Вилла", 3-5-2: Мартинес – Конса, Хаус, Мингз – Кэш, Макгинн, Рэмзи, Луиз, Таргетт – Ингз, Уоткинс

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

1:2. Оформим смелую ставку на счет, зафиксированный в последней встрече команд. "Львы" на подъеме и видятся фаворитом воскресной дуэли. Да, "шпоры" играют дома, жаждут реабилитироваться перед болельщиками, однако не видно, благодаря чему они могут претендовать хотя бы на ничью в поединке против крепких гостей из Бирмингема.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) анонс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии букмекеры Тоттенхэм (Лондон) АПЛ прогноз UA-Футбол ставки Прогнозы Прогноз
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