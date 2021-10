Львы – не Мура. Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 03.10.2021

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

3 октября. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Телетрансляция: –

Коллектив из Бирмингема в третий раз на старте текущего сезона приедет в Лондон. Предыдущие две встречи против команды из столицы Великобритании, а именно "Челси", увенчались неудачами для "вилланов". Смогут ли они прервать эту серию, добыв результат в поединке со "шпорами"? Тем более, банда Нуну Эшпириту Санту далеко не без греха и испытывает целый комплекс проблем. Попробуем прикинуть шансы "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" на очный поединок.

До международной сентябрьской паузы "лилейно-белые" даже успели захватить лидерство в рейтинговом зачете первенства, однако по завершении перерыва контратакующий подход перестал приносить плоды, ведь оборона начала ошибаться. В прошлом месяце "шпоры" сгорели "Кристал Пэлас" и "Челси" с одинаковым счетом 3:0, влетели проблемному "Арсеналу" (3:1), сыграли вничью с "Ренном" в Лиге конференций (2:2) и лишь по пенальти пробились в 1/8 финала Кубка Лиги (2:2 с "Вулвз", 2:3 в лотерее). Зато финалист ЛЧ-2018/19 поднял себе настроение перед уик-эндом, уничтожив в четверг в рамках третьего по значимости еврокубка "Муру" (5:1). Вряд ли к такой победе можно относиться с пиететом.

Отметим, что все еще в поисках лучшей версии себя Харри Кейн. По крайней мере, в чемпионате точно. Вряд ли ведущий английский форвард расценивает хет-трик в ворота словенцев как нечто особенное.

Подопечные Дина Смита начали "бархатный сезон" с поражения "Челси" (3:0). В матче против лондонцев "вилланы" отлично смотрелись до второго пропущенного мяча, во всяком случае, на свой гол гости тогда наиграли, а по итогам первого тайма и вовсе заслуживали паритет. В АПЛ "Вилла" оторвалась на "Эвертоне" (3:0) и по делу шокировала "МЮ" на "Олд Траффорд" (0:1), однако в перерыве между играми в чемпионате "львы" вылетели из Кубка лиги от все тех же "пенсионеров" – на этот раз не повезло в лотерее (1:1, 4:3 по пенальти).

Оправдывают себя новые кадры – очень помогают коллективу Дэнни Ингз и Эмилиано Буэндия. Нападающий и хавбек приехали в Бирмингем благодаря деньгам шейхов, которые были выплачены за Джека Грилиша. Форвард и вовсе в начале кампании АПЛ успел набить 2+2 по системе "гол + пас". Дальше – больше?

