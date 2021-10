Манчестер Юнайтед - Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.10.2021

Английская Премьер-лига, седьмой тур

2 октября, 14:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Сразу пять команд в АПЛ на данный момент имеют по 13 очков в активе после шести туров. "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" входят в эту группу и располагаются рядом в турнирной таблице. Также команд объединяет то, что у обоих есть по одному поражению в чемпионате - от "Астон Виллы". Ну и "манкунинаци", и "ириски" вылетели из Кубка Лиги на прошлой неделе. А завершат ли сегодняшнюю встречу коллективы так же ровно?

Более-менее неплохо шли "красные дьяволы" в чемпионате к домашнему матчу с "Астон Виллой". Минимальное поражение от бирмингемцев неделю назад со счетом 0:1 стало очень болезненным ударом по команде, а прежде всего по Оле Гуннару Сульшеру. Дело в том, что "львы" победили далеко не незаслуженно, а уверенно воспользовались ошибками оппонента. В последнее время их очень много от подопечных норвежского специалиста.

Нажать на болевые точки пытался и "Вильярреал" несколько дней назад в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов, однако здесь уже так просто "манкунианцы" не сдались. Волевая победа (2:1) была добыта на последних секундах дополнительного ко второму тайму времени усилиями Лингарда-Роналду. В конце концов, в том голе была задействована вся команда, однако именно эти двое были на острие взятия ворот.

В красный Манчестер вернулся лидер, а это не значит только позитив. Уже видно определенную зависимость от действий Криштиану. В том же матче против "Астон Виллы" Роналду слился с полем, соответственно и голов команда не забила. А вот ведущие игроки прошлых сезонов сейчас находятся в лазарете: Шоу, Магуайр и Рашфорд пока не могут помочь команде. Правда, то и же Теллес качественно заменил Люка в поединке против "Вильярреала", поэтому на левом фланге обороны проблем не должно возникнуть.

"Ириски" немного выпали из четверки АПЛ из-за худшей разницы забитых-пропущенных. Несмотря на это, старт для Бенитеса и его подопечных можно считать более чем удачным. С полным провалом "Эвертон" столкнулся только на "Вилла Парк" в Бирмингеме, где местные "львы" камня на камне не оставили от гостей во втором тайме, забив три безответных гола за девять минут.

Не только этот факт показывает, что "ирискам" совсем немного не хватает до стабильности. В том же Кубке Лиги они вылетели от "КПР" только через восьмой незабитый пенальти - в определенной степени и какая-то неудача. В общем картинка игры "Эвертона" мало чем отличается от прошлого сезона. Команда много создает в атаке и позволяет это делать сопернику. Бенитес оттолкнулся от сильных качеств игроков и пока не рвется изо всех сил вводить свои правила и понятия.

На старте сезона в "Эвертона" два лидера атак: Калверт-Льюин и Грей. Они пока является лучшим бомбардиром команды (по три гола). Правда, Доминик все еще находится в лазарете и не сыграет на "Олд Траффорд". Вместе с ним вне игры остались Гомеш, Делф, Коулмэн, Ричарлисон. А вот Пикфорд, несмотря на недавнюю травму плеча, все же готов к поединку.

Сегодняшнее противостояние станет уже 205-м в истории матчей между этими двумя клубами. Лидерство по победам уверенно держат "манкунианцы" - 90 против 67 у "Эвертона". Еще в 47 встречах была зафиксирована ничья. Последний официальный матч между командами был очень драматичным. В феврале "ириски" на "Олд Траффорд" вырвали ничью на 90+5 минуте.

