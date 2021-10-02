Лидс - Уотфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.10.2021

Английская Премьер-лига, седьмой тур

2 октября, 17:00. "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция на территории Украины отсутствует

"Лидс" явно находится не в форме. Подопечные Марсело Бьелсы вызывают у самого аргентинского наставника много вопросов, на которые он пока не готов дать ответ. А вот "Вофторд" понемногу привыкает к своему возвращению в АПЛ и даже одержал две победы в стартовых шести турах - это ровно на две больше, чем есть в активе "павлинов". Сможет ли "Лидс" прервать свою безвыигрышную серию сегодня?

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"Лидс"

Три очка за первые шесть туров для команды. Единственный позитив в игре подопечных Бьелсы - это проход в 1/8 финала Кубка Лиги, и то на тоненьком: победа по пенальти у "Фулхэма". В АПЛ совсем игра не клеится. Точнее получается не все. Игроки так же прессингуют, как и в прошлом сезоне, однако зон позади остается все больше и больше. Вот и соперники используют свободные места для открываний и разыгрывают атаку, как по нотам. Сегодняшний соперник тоже неплохо работает в этом аспекте, поэтому снова на "Элланд Роуд" будет трудно хозяевам

Кадры "павлинов"

Двое игроков точно пропустят этот матч: Кох и Форшоу. Также перед поединком в лазарете находятся Бамфорд и Ейлинг. Пока неизвестно примут ли они участие в игре сегодня.

"Уотфорд"

"Шершни" неплохо стартовали в новом для себя розыгрыше АПЛ. В прошлом сезоне не без проблем команда заняла второе место в Чемпионшипе, а теперь почти тем же составом выступает в Премьер-лиге. Только над центром поля поработало руководство в летнее трансферное окно: пришли Куцка, Сиссоко и Туфан. За стартовые шесть туров в активе подопечных Хиско семь очков. Очень хороший результат, учитывая тот факт, что обычно "Уотфорд" отдает мяч сопернику, надеясь на его ошибку. Пока трудно строить позиционную атаку с на голову сильнее командами.

Кадры гостей

Только нигерийский полузащитник Етебо не сыграет сегодня. Кроме него все готовятся к матчу в соответствующем режиме.

Последние матчи "Лидса" и "Уотфорда"

Последние пять встреч хозяев

25.09.2021. "Лидс" - "Вест Хэм" 1:2 (АПЛ)

21.09.2021. "Фулхэм" - "Лидс" 0:0 (победа гостей после пенальти) (Кубок Лиги)

17.09.2021. "Ньюкасл" - "Лидс" 1:1 (АПЛ)

12.09.2021. "Лидс" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)

29.08.2021. "Бернли" - "Лидс" 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

25.09.2021. "Уотфорд" - "Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)

21.09.2021. "Уотфорд" - "Сток Сити" 1:3 (Кубок Лиги)

18.09.2021. "Норвич" - "Уотфорд" 1:3 (АПЛ)

11.09.2021. "Уотфорд" - "Вулверхэмптон" 0:2 (АПЛ)

29.08.2021. "Тоттенхэм" - "Уотфорд" 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П О 1 Ливерпуль 6 4 2 0 15-4 14 2 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-1 13 3 Челси 6 4 1 1 12-2 13 4 Манчестер Юнайтед 6 4 1 1 13-5 13 5 Эвертон 6 4 1 1 12-7 13 6 Брайтон энд Хоув Альбион 6 4 1 1 8-5 13 7 Вест Хэм Юнайтед 6 3 2 1 13-8 11 8 Астон Вилла 6 3 1 2 9-7 10 9 Брентфорд 6 2 3 1 8-5 9 10 Арсенал 6 3 0 3 5-10 9 11 Тоттенхэм 6 3 0 3 4-9 9 12 Уотфорд 6 2 1 3 7-9 7 13 Лестер Сити 6 2 1 3 7-10 7 14 Вулверхэмптон 6 2 0 4 3-5 6 15 Кристал Пэлас 6 1 3 2 6-9 6 16 Саутгемптон 6 0 4 2 4-7 4 17 Ньюкасл 6 0 3 3 7-14 3 18 Лидс Юнайтед 6 0 3 3 6-14 3 19 Бернли 6 0 2 4 5-11 2 20 Норвич Сити 6 0 0 6 2-16 0

Личные встречи "Лидса" и "Уотфорда"

Всего 25 встреч насчитывает история противостояния между этими клубами. За победами впереди "Уотфорд" - 11:8. Еще шесть поединков было завершено вничью. Последний раз они играли между собой в феврале 2016 года. Тогда в 1/4 финала Кубка Англии дальше прошел "Уотфорд".

???? 15 years ago we battled it out for a place in the top flight...



Tomorrow we meet in the @premierleague! ????#LEEWAT ???? pic.twitter.com/82tlYNh6rw — Watford Football Club (@WatfordFC) October 1, 2021

Последние пять матчей между командами

20.02.2016. "Уотфорд" - "Лидс" 1:0 (Кубок Англии)

28.02.2015. "Лидс" - "Уотфорд" 2:3 (Чемпионшип)

23.08.2014. "Уотфорд" - "Лидс" 4:1 (Чемпионшип)

08.04.2014. "Уотфорд" - "Лидс" 3:0 (Чемпионшип)

07.12.2013. "Лидс" - "Уотфорд" 3:3 (Чемпионшип)

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Ставки и коэффициенты на матч "Лидс" - "Уотфорд"

Прогноз на матч "Лидс" - "Уотфорд" от UA-Football

"Лидс" финишировал в прошлом сезоне АПЛ четырьмя победами подряд, теперь же безвыигрышная серия в чемпионате составляет шесть встреч. "Уотфорд" - та команда, которая точно принесет проблемы, однако против которой три очка должны брать все, кто претендует на верхнюю часть турнирной таблицы (а именно там завершили предыдущий сезон подопечные Бьелсы). Предпосылки в "павлинов" для этого точно есть. Прогноз на матч: победа "Лидса".