Лидс - Уотфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.10.2021

Английская Премьер-лига, седьмой тур

2 октября, 17:00. "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция на территории Украины отсутствует

"Лидс" явно находится не в форме. Подопечные Марсело Бьелсы вызывают у самого аргентинского наставника много вопросов, на которые он пока не готов дать ответ. А вот "Вофторд" понемногу привыкает к своему возвращению в АПЛ и даже одержал две победы в стартовых шести турах - это ровно на две больше, чем есть в активе "павлинов". Сможет ли "Лидс" прервать свою безвыигрышную серию сегодня?

Три очка за первые шесть туров для команды. Единственный позитив в игре подопечных Бьелсы - это проход в 1/8 финала Кубка Лиги, и то на тоненьком: победа по пенальти у "Фулхэма". В АПЛ совсем игра не клеится. Точнее получается не все. Игроки так же прессингуют, как и в прошлом сезоне, однако зон позади остается все больше и больше. Вот и соперники используют свободные места для открываний и разыгрывают атаку, как по нотам. Сегодняшний соперник тоже неплохо работает в этом аспекте, поэтому снова на "Элланд Роуд" будет трудно хозяевам

Двое игроков точно пропустят этот матч: Кох и Форшоу. Также перед поединком в лазарете находятся Бамфорд и Ейлинг. Пока неизвестно примут ли они участие в игре сегодня.

"Шершни" неплохо стартовали в новом для себя розыгрыше АПЛ. В прошлом сезоне не без проблем команда заняла второе место в Чемпионшипе, а теперь почти тем же составом выступает в Премьер-лиге. Только над центром поля поработало руководство в летнее трансферное окно: пришли Куцка, Сиссоко и Туфан. За стартовые шесть туров в активе подопечных Хиско семь очков. Очень хороший результат, учитывая тот факт, что обычно "Уотфорд" отдает мяч сопернику, надеясь на его ошибку. Пока трудно строить позиционную атаку с на голову сильнее командами.

Только нигерийский полузащитник Етебо не сыграет сегодня. Кроме него все готовятся к матчу в соответствующем режиме.

Всего 25 встреч насчитывает история противостояния между этими клубами. За победами впереди "Уотфорд" - 11:8. Еще шесть поединков было завершено вничью. Последний раз они играли между собой в феврале 2016 года. Тогда в 1/4 финала Кубка Англии дальше прошел "Уотфорд".

???? 15 years ago we battled it out for a place in the top flight...



Tomorrow we meet in the @premierleague! ????#LEEWAT ???? pic.twitter.com/82tlYNh6rw