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Лидс - Уотфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.10.2021
"Павлины" идут за первой победой в сезоне чемпионата
Английская Премьер-лига, седьмой тур
2 октября, 17:00. "Элланд Роуд" (Лидс)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция на территории Украины отсутствует
"Лидс" явно находится не в форме. Подопечные Марсело Бьелсы вызывают у самого аргентинского наставника много вопросов, на которые он пока не готов дать ответ. А вот "Вофторд" понемногу привыкает к своему возвращению в АПЛ и даже одержал две победы в стартовых шести турах - это ровно на две больше, чем есть в активе "павлинов". Сможет ли "Лидс" прервать свою безвыигрышную серию сегодня?
"Лидс"
Три очка за первые шесть туров для команды. Единственный позитив в игре подопечных Бьелсы - это проход в 1/8 финала Кубка Лиги, и то на тоненьком: победа по пенальти у "Фулхэма". В АПЛ совсем игра не клеится. Точнее получается не все. Игроки так же прессингуют, как и в прошлом сезоне, однако зон позади остается все больше и больше. Вот и соперники используют свободные места для открываний и разыгрывают атаку, как по нотам. Сегодняшний соперник тоже неплохо работает в этом аспекте, поэтому снова на "Элланд Роуд" будет трудно хозяевам
Кадры "павлинов"
Двое игроков точно пропустят этот матч: Кох и Форшоу. Также перед поединком в лазарете находятся Бамфорд и Ейлинг. Пока неизвестно примут ли они участие в игре сегодня.
✅ Preparations done! pic.twitter.com/T8rUrEz4op— Leeds United (@LUFC) October 1, 2021
"Уотфорд"
"Шершни" неплохо стартовали в новом для себя розыгрыше АПЛ. В прошлом сезоне не без проблем команда заняла второе место в Чемпионшипе, а теперь почти тем же составом выступает в Премьер-лиге. Только над центром поля поработало руководство в летнее трансферное окно: пришли Куцка, Сиссоко и Туфан. За стартовые шесть туров в активе подопечных Хиско семь очков. Очень хороший результат, учитывая тот факт, что обычно "Уотфорд" отдает мяч сопернику, надеясь на его ошибку. Пока трудно строить позиционную атаку с на голову сильнее командами.
Кадры гостей
Только нигерийский полузащитник Етебо не сыграет сегодня. Кроме него все готовятся к матчу в соответствующем режиме.
Последние матчи "Лидса" и "Уотфорда"
Последние пять встреч хозяев
- 25.09.2021. "Лидс" - "Вест Хэм" 1:2 (АПЛ)
- 21.09.2021. "Фулхэм" - "Лидс" 0:0 (победа гостей после пенальти) (Кубок Лиги)
- 17.09.2021. "Ньюкасл" - "Лидс" 1:1 (АПЛ)
- 12.09.2021. "Лидс" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)
- 29.08.2021. "Бернли" - "Лидс" 1:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 25.09.2021. "Уотфорд" - "Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)
- 21.09.2021. "Уотфорд" - "Сток Сити" 1:3 (Кубок Лиги)
- 18.09.2021. "Норвич" - "Уотфорд" 1:3 (АПЛ)
- 11.09.2021. "Уотфорд" - "Вулверхэмптон" 0:2 (АПЛ)
- 29.08.2021. "Тоттенхэм" - "Уотфорд" 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Ливерпуль
|6
|4
|2
|0
|15-4
|14
|2
|Манчестер Сити
|6
|4
|1
|1
|12-1
|13
|3
|Челси
|6
|4
|1
|1
|12-2
|13
|4
|Манчестер Юнайтед
|6
|4
|1
|1
|13-5
|13
|5
|Эвертон
|6
|4
|1
|1
|12-7
|13
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|4
|1
|1
|8-5
|13
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|13-8
|11
|8
|Астон Вилла
|6
|3
|1
|2
|9-7
|10
|9
|Брентфорд
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|10
|Арсенал
|6
|3
|0
|3
|5-10
|9
|11
|Тоттенхэм
|6
|3
|0
|3
|4-9
|9
|12
|Уотфорд
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|13
|Лестер Сити
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|14
|Вулверхэмптон
|6
|2
|0
|4
|3-5
|6
|15
|Кристал Пэлас
|6
|1
|3
|2
|6-9
|6
|16
|Саутгемптон
|6
|0
|4
|2
|4-7
|4
|17
|Ньюкасл
|6
|0
|3
|3
|7-14
|3
|18
|Лидс Юнайтед
|6
|0
|3
|3
|6-14
|3
|19
|Бернли
|6
|0
|2
|4
|5-11
|2
|20
|Норвич Сити
|6
|0
|0
|6
|2-16
|0
Личные встречи "Лидса" и "Уотфорда"
Всего 25 встреч насчитывает история противостояния между этими клубами. За победами впереди "Уотфорд" - 11:8. Еще шесть поединков было завершено вничью. Последний раз они играли между собой в феврале 2016 года. Тогда в 1/4 финала Кубка Англии дальше прошел "Уотфорд".
???? 15 years ago we battled it out for a place in the top flight...— Watford Football Club (@WatfordFC) October 1, 2021
Tomorrow we meet in the @premierleague! ????#LEEWAT ???? pic.twitter.com/82tlYNh6rw
Последние пять матчей между командами
- 20.02.2016. "Уотфорд" - "Лидс" 1:0 (Кубок Англии)
- 28.02.2015. "Лидс" - "Уотфорд" 2:3 (Чемпионшип)
- 23.08.2014. "Уотфорд" - "Лидс" 4:1 (Чемпионшип)
- 08.04.2014. "Уотфорд" - "Лидс" 3:0 (Чемпионшип)
- 07.12.2013. "Лидс" - "Уотфорд" 3:3 (Чемпионшип)
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Ставки и коэффициенты на матч "Лидс" - "Уотфорд"
Прогноз на матч "Лидс" - "Уотфорд" от UA-Football
"Лидс" финишировал в прошлом сезоне АПЛ четырьмя победами подряд, теперь же безвыигрышная серия в чемпионате составляет шесть встреч. "Уотфорд" - та команда, которая точно принесет проблемы, однако против которой три очка должны брать все, кто претендует на верхнюю часть турнирной таблицы (а именно там завершили предыдущий сезон подопечные Бьелсы). Предпосылки в "павлинов" для этого точно есть. Прогноз на матч: победа "Лидса".
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