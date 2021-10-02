Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.10.2021 

Чемпионат Англии, седьмой тур

3 октября 2021. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 18:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Пеп Гвардиола и Юрген Клопп рассыпаются во взаимных комплиментах. Перед матчем седьмого тура АПЛ между “Ливерпулем” и “Манчестер Сити” в их личных встречах – паритет. Каталонец и немец выиграли у друг друга по девять матчей, еще три встречи закончились ничьей. Матч “Ливерпуль” - “Манчестер Сити” – это новая классика, и центральная игра первого круга в Премьер-лиге.

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Ливерпуль

Игра с “Порту” в Лиге чемпионов посреди недели стала очередным tour de force “Ливерпуля” в сезоне 2021/22. “Красные” провели впечатляющий матч, выиграв со счетом 5:1. В семи из девяти официальных матчей новой кампании “Ливерпуль” забивал три и больше мячей. Только “Бернли” во втором туре (0:2) и “Челси” в третьем (1:1) пропускали от команды Клоппа меньше. “Ливерпуль” забивает больше всех в чемпионате Англии (15, столько же у “Челси”, но “синие” сыграли на матч больше), и в Лиге чемпионов (по восемь голов вместе с “Баварией”).

Кошмары прошлого сезона понемногу забываются. Ван Дейк вернулся, Гомес вернулся, появился Конате. Фабиньо и Хендерсону больше не нужно играть в центре защиты, в игре команды появился баланс, все четверо форвардов – в прекрасной форме. “Ливерпуль” способен играть неистово, яростно. Можно, например, вспомнить первый тайм против “Милана”, когда скорость, энергичность и острота “Ливерпуль” просто положила “россонери” на лопатки. Но команда Клоппа способна без потери качества переключаться и на экономный режим.

Но идеальной игру “Ливерпуля” все же не назовешь. В том же матче с “Миланом” команда Клоппа на пустом месте пропустила два гола, трижды ворота Алиссона в прошлом туре поразил “Брентфорд”. Кроме того, оставляет желать лучшего реализация.

Перед игрой с “Манчестер Сити” Клопп столкнулся с серьезной дилеммой – Трент Александер-Арнольд пропустит матч. Вероятнее всего его заменит в старте Милнер, хоть Клопп признает, что 35-летний универсал ненавидит играть на этой позиции. Но Милнер хорошо на правом фланге сыграл в игре с “Порту”, а Гомес все еще только набирает форму и будет большим риском выпускать его в старте.

Помимо Александер-Арнольда, “Ливерпуль” остается без Тиаго Алькантары и Харви Эллиотта.

Манчестер Сити

Матчем на “Энфилде” завершается невероятно сложная неделя “Сити”: выезд против “Челси”, выезд против “Пари Сен-Жермен” и выезд против “Ливерпуля”. В первых двух матчах команда Гвардиолы сыграла хорошо, и переигрывала соперника. Но дважды победить “Сити” не удалось – в игре с Парижем “горожане” не реализовали свои моменты, и пропустили дважды.

Тем не менее для Гвардиолы главное – это качество игры, и он ею остался доволен. “Наш уровень игры в этих двух матчах был очень высоким. Во Франции мы сыграли превосходно, несмотря на поражение. Надеюсь, что мы так продолжим играть в ближайшие девять месяцев”, – сказал тренер “Манчестер Сити”.

Игра с “Пари Сен-Жермен” показала, что иногда “Сити” непросто играть без чистого форварда. Похожие ощущения были и от игры с “Саутгемптоном” в позапрошлом туре. Да и игра с “Челси”, несмотря на подавляющее доминирование “горожан” разрешилась только благодаря голу с рикошетом. Но этот довод срабатывает не всегда: отсутствие форвардов не помешало “Манчестер Сити” отправить шесть мячей в ворота “РБ Лейпциг”.

В игре с “Ливерпулем” Гвардиола не сможет рассчитывать на травмированных Зинченко и Гюндогана. Все остальные к матчу готовы.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” – единственная команда, которая еще не проигрывала в этом сезоне АПЛ. Кроме того, “красные” забили больше всех голов в шести турах (15). В целом, “Ливерпуль” не проигрывает в 16 матчах Премьер-лиги подряд (12 побед, четыре ничьих).

Гвардиола проиграл Клоппу больше матчей, чем любому другому тренеру (девять).

3.33 гола за матч в среднем забивалось в последних шести встречах “Ливерпуля” и “Манчестер Сити”.

“Ливерпуль” забивает не меньше трех голов в последних шести матчах во всех турнирах.

“Манчестер Сити” пропустил меньше всех голов в чемпионате – один, и тот в первом туре.

Мохамед Салах забил восемь голов в восьми матчах сезона. Смог не пропустить от египтянина только “Бернли”.

“Ливерпуль” выиграл только один из семи последних матчей АПЛ против действующих чемпионов.

Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Сити

Ливерпуль

28.09 “Порту” 5:1 (Лига чемпионов)

25.09 “Брентфорд” 3:3 (АПЛ)

21.09 “Норвич” 3:0 (Кубок лиги)

18.09 “Кристал Пэлас” 3:0 (АПЛ)

15.09 “Милан” 3:2 (АПЛ)

Манчестер Сити

28.09 “Пари Сен-Жермен” 0:2 (Лига чемпионов)

25.09 “Челси” 1:0 (АПЛ)

21.09 “Уиком” 6:1 (Кубок лиги)

18.09 “Саутгемптон” 0:0 (АПЛ)

15.09 “РБ Лейпциг” 6:3 (Лига чемпионов)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” наконец-то выиграл на “Энфилде”, прервав серию из 17 матчей без побед на стадионе “Ливерпуля” (пять ничьих, 12 поражений). Два подряд лиговых матча на “Энфилде” "Манчестер Сити" не выигрывал с 1953 года.

“Красные” в тот момент были в явном кризисе, и встреча проходила без болельщиков. До этой игры “Ливерпуль” выиграл у “Манчестер Сити” семь из восьми последних матчей, забив в них 19 голов. Общая история встреч команд в АПЛ: 20 побед “Ливерпуля”, 11 “Манчестер Сити”, 17 ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 7 5 1 1 15-3 +12 16 2 "Ливерпуль" 6 4 2 0 15-4 +11 14 3 "Манчестер Юнайтед" 7 4 2 1 14-6 +8 14 4 "Эвертон" 7 4 2 1 13-8 +5 14 5 "Брайтон энд Хоув Альбион" 7 4 2 1 8-5 +3 14 6 "Манчестер Сити" 6 4 1 1 12-1 +11 13 7 "Вест Хэм Юнайтед" 6 3 2 1 13-8 +5 11 8 "Астон Вилла" 6 3 1 2 9-7 +2 10 9 "Арсенал" 7 3 1 3 5-10 -5 10 10 "Брентфорд" 6 2 3 1 8-5 +3 9 11 "Вулверхэмптон" 7 3 0 4 5-6 -1 9 12 "Тоттенхэм" 6 3 0 3 4-9 -5 9 13 "Лестер Сити" 6 2 1 3 7-10 -3 7 14 "Уотфорд" 7 2 1 4 7-10 -3 7 15 "Кристал Пэлас" 6 1 3 2 6-9 -3 6 16 "Лидс Юнайтед" 7 1 3 3 7-14 -7 6 17 "Саутгемптон" 7 0 4 3 5-10 -5 4 18 "Бернли" 7 0 3 4 5-11 -6 3 19 "Ньюкасл" 7 0 3 4 8-16 -8 3 20 "Норвич Сити" 7 0 1 6 2-16 -14 1

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Жота, Мане

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Жезус, Фоден, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Сити от UA-Football

Лучшая защита чемпионата против лучшей атаки. Это про игру “Манчестер Сити” с “Ливерпулем”. Только один матч из последних между командами заканчивался ничьей 0:0. “Ливерпуль” в сезоне 2021/22 много создает и много забивает, “Сити” тоже много создает, но забивает меньше. Обе команды настолько сильны, что исход противостояния могут решить детали. И все же “красные” смотрятся помощнее. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.