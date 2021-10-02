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Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.10.2021
Ливерпуль – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, седьмой тур
3 октября 2021. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 18:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Пеп Гвардиола и Юрген Клопп рассыпаются во взаимных комплиментах. Перед матчем седьмого тура АПЛ между “Ливерпулем” и “Манчестер Сити” в их личных встречах – паритет. Каталонец и немец выиграли у друг друга по девять матчей, еще три встречи закончились ничьей. Матч “Ливерпуль” - “Манчестер Сити” – это новая классика, и центральная игра первого круга в Премьер-лиге.
Ливерпуль
Игра с “Порту” в Лиге чемпионов посреди недели стала очередным tour de force “Ливерпуля” в сезоне 2021/22. “Красные” провели впечатляющий матч, выиграв со счетом 5:1. В семи из девяти официальных матчей новой кампании “Ливерпуль” забивал три и больше мячей. Только “Бернли” во втором туре (0:2) и “Челси” в третьем (1:1) пропускали от команды Клоппа меньше. “Ливерпуль” забивает больше всех в чемпионате Англии (15, столько же у “Челси”, но “синие” сыграли на матч больше), и в Лиге чемпионов (по восемь голов вместе с “Баварией”).
Кошмары прошлого сезона понемногу забываются. Ван Дейк вернулся, Гомес вернулся, появился Конате. Фабиньо и Хендерсону больше не нужно играть в центре защиты, в игре команды появился баланс, все четверо форвардов – в прекрасной форме. “Ливерпуль” способен играть неистово, яростно. Можно, например, вспомнить первый тайм против “Милана”, когда скорость, энергичность и острота “Ливерпуль” просто положила “россонери” на лопатки. Но команда Клоппа способна без потери качества переключаться и на экономный режим.
Но идеальной игру “Ливерпуля” все же не назовешь. В том же матче с “Миланом” команда Клоппа на пустом месте пропустила два гола, трижды ворота Алиссона в прошлом туре поразил “Брентфорд”. Кроме того, оставляет желать лучшего реализация.
Перед игрой с “Манчестер Сити” Клопп столкнулся с серьезной дилеммой – Трент Александер-Арнольд пропустит матч. Вероятнее всего его заменит в старте Милнер, хоть Клопп признает, что 35-летний универсал ненавидит играть на этой позиции. Но Милнер хорошо на правом фланге сыграл в игре с “Порту”, а Гомес все еще только набирает форму и будет большим риском выпускать его в старте.
Помимо Александер-Арнольда, “Ливерпуль” остается без Тиаго Алькантары и Харви Эллиотта.
Манчестер Сити
Матчем на “Энфилде” завершается невероятно сложная неделя “Сити”: выезд против “Челси”, выезд против “Пари Сен-Жермен” и выезд против “Ливерпуля”. В первых двух матчах команда Гвардиолы сыграла хорошо, и переигрывала соперника. Но дважды победить “Сити” не удалось – в игре с Парижем “горожане” не реализовали свои моменты, и пропустили дважды.
Тем не менее для Гвардиолы главное – это качество игры, и он ею остался доволен. “Наш уровень игры в этих двух матчах был очень высоким. Во Франции мы сыграли превосходно, несмотря на поражение. Надеюсь, что мы так продолжим играть в ближайшие девять месяцев”, – сказал тренер “Манчестер Сити”.
Игра с “Пари Сен-Жермен” показала, что иногда “Сити” непросто играть без чистого форварда. Похожие ощущения были и от игры с “Саутгемптоном” в позапрошлом туре. Да и игра с “Челси”, несмотря на подавляющее доминирование “горожан” разрешилась только благодаря голу с рикошетом. Но этот довод срабатывает не всегда: отсутствие форвардов не помешало “Манчестер Сити” отправить шесть мячей в ворота “РБ Лейпциг”.
В игре с “Ливерпулем” Гвардиола не сможет рассчитывать на травмированных Зинченко и Гюндогана. Все остальные к матчу готовы.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” – единственная команда, которая еще не проигрывала в этом сезоне АПЛ. Кроме того, “красные” забили больше всех голов в шести турах (15). В целом, “Ливерпуль” не проигрывает в 16 матчах Премьер-лиги подряд (12 побед, четыре ничьих).
- Гвардиола проиграл Клоппу больше матчей, чем любому другому тренеру (девять).
- 3.33 гола за матч в среднем забивалось в последних шести встречах “Ливерпуля” и “Манчестер Сити”.
- “Ливерпуль” забивает не меньше трех голов в последних шести матчах во всех турнирах.
- “Манчестер Сити” пропустил меньше всех голов в чемпионате – один, и тот в первом туре.
- Мохамед Салах забил восемь голов в восьми матчах сезона. Смог не пропустить от египтянина только “Бернли”.
- “Ливерпуль” выиграл только один из семи последних матчей АПЛ против действующих чемпионов.
Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Сити
Ливерпуль
- 28.09 “Порту” 5:1 (Лига чемпионов)
- 25.09 “Брентфорд” 3:3 (АПЛ)
- 21.09 “Норвич” 3:0 (Кубок лиги)
- 18.09 “Кристал Пэлас” 3:0 (АПЛ)
- 15.09 “Милан” 3:2 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 28.09 “Пари Сен-Жермен” 0:2 (Лига чемпионов)
- 25.09 “Челси” 1:0 (АПЛ)
- 21.09 “Уиком” 6:1 (Кубок лиги)
- 18.09 “Саутгемптон” 0:0 (АПЛ)
- 15.09 “РБ Лейпциг” 6:3 (Лига чемпионов)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Манчестер Сити” наконец-то выиграл на “Энфилде”, прервав серию из 17 матчей без побед на стадионе “Ливерпуля” (пять ничьих, 12 поражений). Два подряд лиговых матча на “Энфилде” "Манчестер Сити" не выигрывал с 1953 года.
“Красные” в тот момент были в явном кризисе, и встреча проходила без болельщиков. До этой игры “Ливерпуль” выиграл у “Манчестер Сити” семь из восьми последних матчей, забив в них 19 голов. Общая история встреч команд в АПЛ: 20 побед “Ливерпуля”, 11 “Манчестер Сити”, 17 ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|7
|5
|1
|1
|15-3
|+12
|16
|2
|"Ливерпуль"
|6
|4
|2
|0
|15-4
|+11
|14
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|2
|1
|14-6
|+8
|14
|4
|"Эвертон"
|7
|4
|2
|1
|13-8
|+5
|14
|5
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|7
|4
|2
|1
|8-5
|+3
|14
|6
|"Манчестер Сити"
|6
|4
|1
|1
|12-1
|+11
|13
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|6
|3
|2
|1
|13-8
|+5
|11
|8
|"Астон Вилла"
|6
|3
|1
|2
|9-7
|+2
|10
|9
|"Арсенал"
|7
|3
|1
|3
|5-10
|-5
|10
|10
|"Брентфорд"
|6
|2
|3
|1
|8-5
|+3
|9
|11
|"Вулверхэмптон"
|7
|3
|0
|4
|5-6
|-1
|9
|12
|"Тоттенхэм"
|6
|3
|0
|3
|4-9
|-5
|9
|13
|"Лестер Сити"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|-3
|7
|14
|"Уотфорд"
|7
|2
|1
|4
|7-10
|-3
|7
|15
|"Кристал Пэлас"
|6
|1
|3
|2
|6-9
|-3
|6
|16
|"Лидс Юнайтед"
|7
|1
|3
|3
|7-14
|-7
|6
|17
|"Саутгемптон"
|7
|0
|4
|3
|5-10
|-5
|4
|18
|"Бернли"
|7
|0
|3
|4
|5-11
|-6
|3
|19
|"Ньюкасл"
|7
|0
|3
|4
|8-16
|-8
|3
|20
|"Норвич Сити"
|7
|0
|1
|6
|2-16
|-14
|1
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Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Жота, Мане
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Жезус, Фоден, Грилиш
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Сити от UA-Football
Лучшая защита чемпионата против лучшей атаки. Это про игру “Манчестер Сити” с “Ливерпулем”. Только один матч из последних между командами заканчивался ничьей 0:0. “Ливерпуль” в сезоне 2021/22 много создает и много забивает, “Сити” тоже много создает, но забивает меньше. Обе команды настолько сильны, что исход противостояния могут решить детали. И все же “красные” смотрятся помощнее. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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