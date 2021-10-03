Вест Хэм - Брентфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.10.2021 

Чемпионат Англии, седьмой тур

3 октября 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 16:00 “Брентфорд”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Матч с “Брентфордом” станет для “Вест Хэма” седьмым за 23 дня. Тем не менее, команда Дэвида Мойеса пока хорошо справляется с плотным графиком. Встреча с ярким новичком лиги будет непростым испытанием для “хаммерс”.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Вест Хэм

“Я хотел бы, чтобы мы продолжили выступление в Европе после Рождества. Это моя цель в этом турнире на данный момент”. Дэвид Мойес признает, что он хотел бы выступать в Лиге чемпионов, чтобы “Вест Хэм” проводил свои матчи во вторник/среду, а не в четверг, но для него это единственный минус Лиги Европы. В последний день сентября “хаммерс” при 50000 болельщиках переиграли венский “Рапид” и вышли в лидеры своей группы.

“Но, конечно же, я не собираюсь игнорировать Премьер-лигу”, – говорит шотландский тренер. Шестое место в прошлом сезоне стало большим прорывом для “Вест Хэма” и новую кампанию команда Дэвида Мойеса начала неплохо, набрав 11 очков в шести турах (седьмое место). Перед стартом сезона были опасения, что короткая скамейка запасных “хаммерс” не выдержит плотного календаря, но Мойесу и его тренерскому штабу пока удается распределять нагрузку. “Вест Хэм” способен проводить в активном темпе все 90 минут, что продемонстрировал на прошлых выходных, забив победный гол “Лидсу” на последней минуте матча (2:1).

Матч с “Брентфордом” пропустит Фредерикс, небольшие проблемы были у Цоуфала.

Брентфорд

Продолжается медовый месяц у болельщиков “Брентфорда”. “Пчелы” пробились в Премьер-лигу через плей-офф, но после шести туров показывают лучшую игру и результаты среди трех новичков лиги.

Еще больше прибавила уверенности “пчелам” ничья с “Ливерпулем” (3:3). Об этом прямо признается главный тренер “Брентфорда” Томас Франк, но датчанин добавляет, что доволен стабильностью своей команды: во всех шести матчах “Брентфорд” хорошо играл с мячом и без него, показывал трудоспособность и качественный прессинг. “Это впечатляет, когда сравниваешь с тем, что “Ливерпуль” сделал с “Порту” в Лиге чемпионов (5:1)”.

“Брентфорд” выделяется среди других новичков лиги тем, что не притворяется кем-то другим после выхода в элиту. По сути, команда Франка показывает то, что она делала в Чемпионшипе сезоном ранее. Резкий скачок в качестве оппонентов не стал препятствием – две победы, три ничьи и одно поражение – более, чем достойные показатели.

Статистика команд, цифры и факты

После шести туров “Вест Хэм” был самой зрелищной командой в АПЛ – 13 забитых голов, восемь пропущенных.

В четырех домашних матчах во всех турнирах “Вест Хэм” забил девять голов.

“Брентфорд” пока не проигрывает на выезде в Премьер-лиге – одна победа и две ничьи.

Нападающий “Вест Хэма” Майкл Антонио выполнил восемь результативных действий в пяти матчах АПЛ.

“Брентфорд” занимает предпоследнее место в лиге по количеству ударов в створ (16).

Последние пять матчей Вест Хэма и Брентфорд

Вест Хэм

30.09 “Рапид” Вена 2:0 (Лига Европы)

25.09 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

22.09 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (Кубок лиги)

19.09 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)

16.09 “Динамо” Загреб 2:0 (Лига Европы)

Брентфорд

25.09 “Ливерпуль” 3:3 (АПЛ)

21.09 “Олдхэм Атлетик” 7:0 (Кубок лиги)

18.09 “Вулверхэмптон” 2:0 (АПЛ)

11.09 “Брайтон” 0:1 (АПЛ)

28.08 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)

Личные встречи

Это будет первая игра между “Вест Хэмом” и “Брентфордом” в Премьер-лиге. Команды не пересекались друг с другом в официальных матчах после сезона 1992/93. Тогда на старом стадионе “Брентфорда” “Гриффин Парк” была зафиксирована ничья 0:0, а на старом стадионе “Вест Хэма” “Болейн Граунд” выиграли “хаммерс” – 4:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 7 5 1 1 15-3 +12 16 2 "Ливерпуль" 6 4 2 0 15-4 +11 14 3 "Манчестер Юнайтед" 7 4 2 1 14-6 +8 14 4 "Эвертон" 7 4 2 1 13-8 +5 14 5 "Брайтон энд Хоув Альбион" 7 4 2 1 8-5 +3 14 6 "Манчестер Сити" 6 4 1 1 12-1 +11 13 7 "Вест Хэм Юнайтед" 6 3 2 1 13-8 +5 11 8 "Астон Вилла" 6 3 1 2 9-7 +2 10 9 "Арсенал" 7 3 1 3 5-10 -5 10 10 "Брентфорд" 6 2 3 1 8-5 +3 9 11 "Вулверхэмптон" 7 3 0 4 5-6 -1 9 12 "Тоттенхэм" 6 3 0 3 4-9 -5 9 13 "Лестер Сити" 6 2 1 3 7-10 -3 7 14 "Уотфорд" 7 2 1 4 7-10 -3 7 15 "Кристал Пэлас" 6 1 3 2 6-9 -3 6 16 "Лидс Юнайтед" 7 1 3 3 7-14 -7 6 17 "Саутгемптон" 7 0 4 3 5-10 -5 4 18 "Бернли" 7 0 3 4 5-11 -6 3 19 "Ньюкасл" 7 0 3 4 8-16 -8 3 20 "Норвич Сити" 7 0 1 6 2-16 -14 1

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Бенрахма, Форнальс – Антонио

“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Янссон, Айер – Генри, Янельт, Нергор, Оньека – Тоуни, Мбемо

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Брентфорд от UA-Football

Матчи “Вест Хэма” и “Брентфорда” в последнее время редко бывают скучными. “Вест Хэм” неожиданно стал увлекательной командой с Дэвидом Мойесом, “Брентфорд” тоже часто радует энергичными перфомансами. Вероятно, голы будут, и не один. Прогноз – победа “Вест Хэма” 3:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.