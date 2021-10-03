Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм - Брентфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.10.2021
Вест Хэм – Брентфорд: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, седьмой тур
3 октября 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” 16:00 “Брентфорд”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Матч с “Брентфордом” станет для “Вест Хэма” седьмым за 23 дня. Тем не менее, команда Дэвида Мойеса пока хорошо справляется с плотным графиком. Встреча с ярким новичком лиги будет непростым испытанием для “хаммерс”.
Вест Хэм
“Я хотел бы, чтобы мы продолжили выступление в Европе после Рождества. Это моя цель в этом турнире на данный момент”. Дэвид Мойес признает, что он хотел бы выступать в Лиге чемпионов, чтобы “Вест Хэм” проводил свои матчи во вторник/среду, а не в четверг, но для него это единственный минус Лиги Европы. В последний день сентября “хаммерс” при 50000 болельщиках переиграли венский “Рапид” и вышли в лидеры своей группы.
“Но, конечно же, я не собираюсь игнорировать Премьер-лигу”, – говорит шотландский тренер. Шестое место в прошлом сезоне стало большим прорывом для “Вест Хэма” и новую кампанию команда Дэвида Мойеса начала неплохо, набрав 11 очков в шести турах (седьмое место). Перед стартом сезона были опасения, что короткая скамейка запасных “хаммерс” не выдержит плотного календаря, но Мойесу и его тренерскому штабу пока удается распределять нагрузку. “Вест Хэм” способен проводить в активном темпе все 90 минут, что продемонстрировал на прошлых выходных, забив победный гол “Лидсу” на последней минуте матча (2:1).
Матч с “Брентфордом” пропустит Фредерикс, небольшие проблемы были у Цоуфала.
Брентфорд
Продолжается медовый месяц у болельщиков “Брентфорда”. “Пчелы” пробились в Премьер-лигу через плей-офф, но после шести туров показывают лучшую игру и результаты среди трех новичков лиги.
Еще больше прибавила уверенности “пчелам” ничья с “Ливерпулем” (3:3). Об этом прямо признается главный тренер “Брентфорда” Томас Франк, но датчанин добавляет, что доволен стабильностью своей команды: во всех шести матчах “Брентфорд” хорошо играл с мячом и без него, показывал трудоспособность и качественный прессинг. “Это впечатляет, когда сравниваешь с тем, что “Ливерпуль” сделал с “Порту” в Лиге чемпионов (5:1)”.
“Брентфорд” выделяется среди других новичков лиги тем, что не притворяется кем-то другим после выхода в элиту. По сути, команда Франка показывает то, что она делала в Чемпионшипе сезоном ранее. Резкий скачок в качестве оппонентов не стал препятствием – две победы, три ничьи и одно поражение – более, чем достойные показатели.
Статистика команд, цифры и факты
- После шести туров “Вест Хэм” был самой зрелищной командой в АПЛ – 13 забитых голов, восемь пропущенных.
- В четырех домашних матчах во всех турнирах “Вест Хэм” забил девять голов.
- “Брентфорд” пока не проигрывает на выезде в Премьер-лиге – одна победа и две ничьи.
- Нападающий “Вест Хэма” Майкл Антонио выполнил восемь результативных действий в пяти матчах АПЛ.
- “Брентфорд” занимает предпоследнее место в лиге по количеству ударов в створ (16).
Последние пять матчей Вест Хэма и Брентфорд
Вест Хэм
- 30.09 “Рапид” Вена 2:0 (Лига Европы)
- 25.09 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
- 22.09 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (Кубок лиги)
- 19.09 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)
- 16.09 “Динамо” Загреб 2:0 (Лига Европы)
Брентфорд
- 25.09 “Ливерпуль” 3:3 (АПЛ)
- 21.09 “Олдхэм Атлетик” 7:0 (Кубок лиги)
- 18.09 “Вулверхэмптон” 2:0 (АПЛ)
- 11.09 “Брайтон” 0:1 (АПЛ)
- 28.08 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)
Личные встречи
Это будет первая игра между “Вест Хэмом” и “Брентфордом” в Премьер-лиге. Команды не пересекались друг с другом в официальных матчах после сезона 1992/93. Тогда на старом стадионе “Брентфорда” “Гриффин Парк” была зафиксирована ничья 0:0, а на старом стадионе “Вест Хэма” “Болейн Граунд” выиграли “хаммерс” – 4:0.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|7
|5
|1
|1
|15-3
|+12
|16
|2
|"Ливерпуль"
|6
|4
|2
|0
|15-4
|+11
|14
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|2
|1
|14-6
|+8
|14
|4
|"Эвертон"
|7
|4
|2
|1
|13-8
|+5
|14
|5
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|7
|4
|2
|1
|8-5
|+3
|14
|6
|"Манчестер Сити"
|6
|4
|1
|1
|12-1
|+11
|13
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|6
|3
|2
|1
|13-8
|+5
|11
|8
|"Астон Вилла"
|6
|3
|1
|2
|9-7
|+2
|10
|9
|"Арсенал"
|7
|3
|1
|3
|5-10
|-5
|10
|10
|"Брентфорд"
|6
|2
|3
|1
|8-5
|+3
|9
|11
|"Вулверхэмптон"
|7
|3
|0
|4
|5-6
|-1
|9
|12
|"Тоттенхэм"
|6
|3
|0
|3
|4-9
|-5
|9
|13
|"Лестер Сити"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|-3
|7
|14
|"Уотфорд"
|7
|2
|1
|4
|7-10
|-3
|7
|15
|"Кристал Пэлас"
|6
|1
|3
|2
|6-9
|-3
|6
|16
|"Лидс Юнайтед"
|7
|1
|3
|3
|7-14
|-7
|6
|17
|"Саутгемптон"
|7
|0
|4
|3
|5-10
|-5
|4
|18
|"Бернли"
|7
|0
|3
|4
|5-11
|-6
|3
|19
|"Ньюкасл"
|7
|0
|3
|4
|8-16
|-8
|3
|20
|"Норвич Сити"
|7
|0
|1
|6
|2-16
|-14
|1
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ориентировочные составы
“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Бенрахма, Форнальс – Антонио
“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Янссон, Айер – Генри, Янельт, Нергор, Оньека – Тоуни, Мбемо
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вест Хэм – Брентфорд от UA-Football
Матчи “Вест Хэма” и “Брентфорда” в последнее время редко бывают скучными. “Вест Хэм” неожиданно стал увлекательной командой с Дэвидом Мойесом, “Брентфорд” тоже часто радует энергичными перфомансами. Вероятно, голы будут, и не один. Прогноз – победа “Вест Хэма” 3:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Бабич: Звонок от руководства Кривбасса был неожиданным для меня
- Милевский: Бутылку вина в день - нормально себя чувствую
- Костюк: Договаривались с Шахтером, чтобы перенести эту игру, но для УАФ важнее сборная
- Лидс - Уотфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.10.2021
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца