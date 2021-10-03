Кристал Пэлас - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.10.2021 

Чемпионат Англии, седьмой тур

3 октября 2021. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” 16:00 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Кристал Пэлас” и “Лестер” набрали всего 13 очков на двоих после шести туров. И если результаты “Пэлас” можно объяснить переходной фазой (новый тренер и омоложение команды), то плохая форма “лис” настораживает.

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Кристал Пэлас

В понедельник “Пэлас” крайне обидным образом упустил победу над “Брайтоном” (1:1), пропустив гол в ответ на 90+5 минуте от Мопе. Пока “Кристал Пэлас” выиграл только один матч в новом сезоне, но заметно, что команда прогрессирует с каждым туром. Патрику Вийера удается настраивать команду на более атакующий стиль игры, впечатляющий сезон проводит арендованный у “Челси” полузащитник Конор Галлахер.

На своем поле “Кристал Пэлас” провел три матча, и не проиграл ни в одном из них – победа над “Тоттенхэмом” 3:0 и ничьи с “Брентфордом” (0:0) и “Брайтоном” (1:1).

Помимо Эзе и Фергюсона, которым предстоит еще долгое восстановление, у “Пэлас” нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.

Лестер

Всего лишь одна победа в последних шести матчах, и то – в Кубке лиги, над соперником из Чемпионшипа – “Лестер” пока, мягко говоря, не впечатляет. Роджерсу пока не удается интегрировать в команду летних новичков, а ряд ключевых игроков прошлого сезона существенно сдали, в частности основной центрбек Сеюнджю и креативный полузащитник Мэддисон. “Лестер” выглядит уязвимо в защите и беззубо в атаке. Пока кажется, что “лисам” не удастся в третьем сезоне подряд занять пятое место.

Матч с “Кристал Пэлас” команда Брендана Роджерса проведет после непростого выезда в Польшу, где она уступила варшавской “Легии” в матче Лиги Европы. “Нам нужно быть более активными в матчах, включаться со стартового свистка. В игре с “Легией” мы были слишком пассивными и были наказаны за это. После перерыва у нас было моменты, и мы доминировали, и должны были что-то выжать из этой игры”, – говорит тренер “Лестера”. Тем не менее Роджерс уверяет, что он верит в команду, и считает, что ее игру можно улучшить.

“Лестер” по-прежнему вынужден играть без травмированных защитников Джастина и Фофана, все остальные готовы к матчу.

Статистика команд, цифры и факты

Уилфрид Заа забил 49 голов в Премьер-лиге, и может стать первым игроком в истории “Кристал Пэлас” с 50 мячами в АПЛ, если поразит ворота “Лестера”.

“Лестер” проиграл последние три матча на выезде с лондонскими командами.

Джейми Варди принял участие в шести из семи забитых голов “Лестера” в АПЛ (пять голов, один ассист).

“Лестер” смог не пропустить только в матче первого тура. Всего команда Роджерса пропустила десять голов и занимает 5-8 место в лиге по этому показателю.

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Лестера

Кристал Пэлас

25.09 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

18.09 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)

11.09 “Тоттенхэм” 3:0 (АПЛ)

28.08 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)

24.08 “Уотфорд” 0:1 (Кубок лиги)

Лестер

30.09 “Легия” Варшава 0:1 (Лига Европы)

25.09 “Бернли” 2:2 (АПЛ)

22.09 “Миллуолл” 2:0 (Кубок лиги)

19.09 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)

16.09 “Наполи” 2:2 (Лига Европы)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Лестеру” удалось победить на “Кинг Пауэр Стэдиум” в матче первого круга (2:1), а на поле “Пэлас” команды сыграли вничью 1:1. “Лестер” выиграл всего один из пяти последних матчей АПЛ на “Селхерст Парк”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 7 5 1 1 15-3 +12 16 2 "Ливерпуль" 6 4 2 0 15-4 +11 14 3 "Манчестер Юнайтед" 7 4 2 1 14-6 +8 14 4 "Эвертон" 7 4 2 1 13-8 +5 14 5 "Брайтон энд Хоув Альбион" 7 4 2 1 8-5 +3 14 6 "Манчестер Сити" 6 4 1 1 12-1 +11 13 7 "Вест Хэм Юнайтед" 6 3 2 1 13-8 +5 11 8 "Астон Вилла" 6 3 1 2 9-7 +2 10 9 "Арсенал" 7 3 1 3 5-10 -5 10 10 "Брентфорд" 6 2 3 1 8-5 +3 9 11 "Вулверхэмптон" 7 3 0 4 5-6 -1 9 12 "Тоттенхэм" 6 3 0 3 4-9 -5 9 13 "Лестер Сити" 6 2 1 3 7-10 -3 7 14 "Уотфорд" 7 2 1 4 7-10 -3 7 15 "Кристал Пэлас" 6 1 3 2 6-9 -3 6 16 "Лидс Юнайтед" 7 1 3 3 7-14 -7 6 17 "Саутгемптон" 7 0 4 3 5-10 -5 4 18 "Бернли" 7 0 3 4 5-11 -6 3 19 "Ньюкасл" 7 0 3 4 8-16 -8 3 20 "Норвич Сити" 7 0 1 6 2-16 -14 1

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Ориентировочные составы

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл – Галлахер, Миливоевич, Макартур – Айю, Эдуар, Заа

“Лестер”: Шмейхель – Бертран, Эванс, Вестергор, Перейра – Барнс, Тилеманс, Ндиди, Лукман – Варди, Ихеаначо

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Лестер от UA-Football

Поражение “Легии” может стать стимулом для “Лестера”. Команда Роджерса должна наконец проснуться и вернуть уверенность и легкость в своей игре. Но против “Кристал Пэлас” это будет сделать непросто. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.