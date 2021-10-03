Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристал Пэлас - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.10.2021
Кристал Пэлас – Лестер: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, седьмой тур
3 октября 2021. Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” 16:00 “Лестер”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Кристал Пэлас” и “Лестер” набрали всего 13 очков на двоих после шести туров. И если результаты “Пэлас” можно объяснить переходной фазой (новый тренер и омоложение команды), то плохая форма “лис” настораживает.
Кристал Пэлас
В понедельник “Пэлас” крайне обидным образом упустил победу над “Брайтоном” (1:1), пропустив гол в ответ на 90+5 минуте от Мопе. Пока “Кристал Пэлас” выиграл только один матч в новом сезоне, но заметно, что команда прогрессирует с каждым туром. Патрику Вийера удается настраивать команду на более атакующий стиль игры, впечатляющий сезон проводит арендованный у “Челси” полузащитник Конор Галлахер.
На своем поле “Кристал Пэлас” провел три матча, и не проиграл ни в одном из них – победа над “Тоттенхэмом” 3:0 и ничьи с “Брентфордом” (0:0) и “Брайтоном” (1:1).
Помимо Эзе и Фергюсона, которым предстоит еще долгое восстановление, у “Пэлас” нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.
Лестер
Всего лишь одна победа в последних шести матчах, и то – в Кубке лиги, над соперником из Чемпионшипа – “Лестер” пока, мягко говоря, не впечатляет. Роджерсу пока не удается интегрировать в команду летних новичков, а ряд ключевых игроков прошлого сезона существенно сдали, в частности основной центрбек Сеюнджю и креативный полузащитник Мэддисон. “Лестер” выглядит уязвимо в защите и беззубо в атаке. Пока кажется, что “лисам” не удастся в третьем сезоне подряд занять пятое место.
Матч с “Кристал Пэлас” команда Брендана Роджерса проведет после непростого выезда в Польшу, где она уступила варшавской “Легии” в матче Лиги Европы. “Нам нужно быть более активными в матчах, включаться со стартового свистка. В игре с “Легией” мы были слишком пассивными и были наказаны за это. После перерыва у нас было моменты, и мы доминировали, и должны были что-то выжать из этой игры”, – говорит тренер “Лестера”. Тем не менее Роджерс уверяет, что он верит в команду, и считает, что ее игру можно улучшить.
“Лестер” по-прежнему вынужден играть без травмированных защитников Джастина и Фофана, все остальные готовы к матчу.
Статистика команд, цифры и факты
- Уилфрид Заа забил 49 голов в Премьер-лиге, и может стать первым игроком в истории “Кристал Пэлас” с 50 мячами в АПЛ, если поразит ворота “Лестера”.
- “Лестер” проиграл последние три матча на выезде с лондонскими командами.
- Джейми Варди принял участие в шести из семи забитых голов “Лестера” в АПЛ (пять голов, один ассист).
- “Лестер” смог не пропустить только в матче первого тура. Всего команда Роджерса пропустила десять голов и занимает 5-8 место в лиге по этому показателю.
Последние пять матчей Кристал Пэлас и Лестера
Кристал Пэлас
- 25.09 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)
- 18.09 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)
- 11.09 “Тоттенхэм” 3:0 (АПЛ)
- 28.08 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)
- 24.08 “Уотфорд” 0:1 (Кубок лиги)
Лестер
- 30.09 “Легия” Варшава 0:1 (Лига Европы)
- 25.09 “Бернли” 2:2 (АПЛ)
- 22.09 “Миллуолл” 2:0 (Кубок лиги)
- 19.09 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)
- 16.09 “Наполи” 2:2 (Лига Европы)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Лестеру” удалось победить на “Кинг Пауэр Стэдиум” в матче первого круга (2:1), а на поле “Пэлас” команды сыграли вничью 1:1. “Лестер” выиграл всего один из пяти последних матчей АПЛ на “Селхерст Парк”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|7
|5
|1
|1
|15-3
|+12
|16
|2
|"Ливерпуль"
|6
|4
|2
|0
|15-4
|+11
|14
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|2
|1
|14-6
|+8
|14
|4
|"Эвертон"
|7
|4
|2
|1
|13-8
|+5
|14
|5
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|7
|4
|2
|1
|8-5
|+3
|14
|6
|"Манчестер Сити"
|6
|4
|1
|1
|12-1
|+11
|13
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|6
|3
|2
|1
|13-8
|+5
|11
|8
|"Астон Вилла"
|6
|3
|1
|2
|9-7
|+2
|10
|9
|"Арсенал"
|7
|3
|1
|3
|5-10
|-5
|10
|10
|"Брентфорд"
|6
|2
|3
|1
|8-5
|+3
|9
|11
|"Вулверхэмптон"
|7
|3
|0
|4
|5-6
|-1
|9
|12
|"Тоттенхэм"
|6
|3
|0
|3
|4-9
|-5
|9
|13
|"Лестер Сити"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|-3
|7
|14
|"Уотфорд"
|7
|2
|1
|4
|7-10
|-3
|7
|15
|"Кристал Пэлас"
|6
|1
|3
|2
|6-9
|-3
|6
|16
|"Лидс Юнайтед"
|7
|1
|3
|3
|7-14
|-7
|6
|17
|"Саутгемптон"
|7
|0
|4
|3
|5-10
|-5
|4
|18
|"Бернли"
|7
|0
|3
|4
|5-11
|-6
|3
|19
|"Ньюкасл"
|7
|0
|3
|4
|8-16
|-8
|3
|20
|"Норвич Сити"
|7
|0
|1
|6
|2-16
|-14
|1
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ориентировочные составы
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл – Галлахер, Миливоевич, Макартур – Айю, Эдуар, Заа
“Лестер”: Шмейхель – Бертран, Эванс, Вестергор, Перейра – Барнс, Тилеманс, Ндиди, Лукман – Варди, Ихеаначо
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Кристал Пэлас – Лестер от UA-Football
Поражение “Легии” может стать стимулом для “Лестера”. Команда Роджерса должна наконец проснуться и вернуть уверенность и легкость в своей игре. Но против “Кристал Пэлас” это будет сделать непросто. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Таран, Сон и даже Маркевич. Евгений Яровенко рассказал о матче ветеранов Днепра и сборной Украины
- Ворскла не отдает третье место, поражение Барсы, ничья МЮ. Главные новости за 2 октября
- Милевский: Бутылку вина в день - нормально себя чувствую
- Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.10.2021
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца