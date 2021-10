Уотфорд - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.10.2021

Английская Премьер-лига, восьмой тур

16 октября, 14:30. "Викаридж Роуд" (Уотфорд)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Пауза на международные матчи сборных завершена, и матч между "Уотфордом" и "Ливерпулем" откроет уик-энд АПЛ. Поединки той же Бразилии повлияют на кадровое состояние "мерсисайдцев", ведь некоторые игроки не смогут принять участие во встрече против "шершней". В то же время хозяевам нужно набирать очки, ведь отрыв от зоны вылета совсем мал. Смогут ли они осуществить сенсацию, или же подопечные Клоппа вновь вернутся на тропу побед?

Серебряный призер прошлого розыгрыша Чемпионшипа продолжает пытаться закрепиться в АПЛ. После семи туров подопечные Хиско набрали семь очков, и для руководства клуба этого оказалось недостаточно - испанский специалист был уволен. На его место пришел чемпион АПЛ на тренерском мостике "Лестера" в сезоне 2015/2016 гг. Клаудио Раньери. Президент "Уотфорда" Джампаоло Поццо до сих пор верит в сказки, а, возможно, просто захотел пригласить своего соотечественника. Итальянскому специалисту досталась команда с не слишком опытными для чемпионата Англии футболистами, с которыми нужно еще уметь работать в столь сложных условиях.

Сразу пятеро игроков "шершней" находятся в лазарете. Етебе, Кабаселе, Н'Кулу, Сьерральта и Кинг не помогут команде в субботнем матче. Последние двое - это особенно важны потери, ведь чилиец - лидер обороны "Уотфорда", а норвежец - один из основных в звене атаки.

Putting in that work at the Training Ground ????



???? #WATLIV pic.twitter.com/shvhgtmPaU