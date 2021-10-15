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Уотфорд - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.10.2021

Англия
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Команды из разных частей турнирной таблицы

Уотфорд - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.10.2021

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, восьмой тур

16 октября, 14:30. "Викаридж Роуд" (Уотфорд)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Пауза на международные матчи сборных завершена, и матч между "Уотфордом" и "Ливерпулем" откроет уик-энд АПЛ. Поединки той же Бразилии повлияют на кадровое состояние "мерсисайдцев", ведь некоторые игроки не смогут принять участие во встрече против "шершней". В то же время хозяевам нужно набирать очки, ведь отрыв от зоны вылета совсем мал. Смогут ли они осуществить сенсацию, или же подопечные Клоппа вновь вернутся на тропу побед?

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"Уотфорд"

Серебряный призер прошлого розыгрыша Чемпионшипа продолжает пытаться закрепиться в АПЛ. После семи туров подопечные Хиско набрали семь очков, и для руководства клуба этого оказалось недостаточно - испанский специалист был уволен. На его место пришел чемпион АПЛ на тренерском мостике "Лестера" в сезоне 2015/2016 гг. Клаудио Раньери. Президент "Уотфорда" Джампаоло Поццо до сих пор верит в сказки, а, возможно, просто захотел пригласить своего соотечественника. Итальянскому специалисту досталась команда с не слишком опытными для чемпионата Англии футболистами, с которыми нужно еще уметь работать в столь сложных условиях.

Кадры хозяев

Сразу пятеро игроков "шершней" находятся в лазарете. Етебе, Кабаселе, Н'Кулу, Сьерральта и Кинг не помогут команде в субботнем матче. Последние двое - это особенно важны потери, ведь чилиец - лидер обороны "Уотфорда", а норвежец - один из основных в звене атаки.

"Ливерпуль"

Последний раз подопечные Клоппа терпели поражение в официальных матчах прошлого апреля против "Реала" (1:3). С тех пор "Ливерпуль" вышел на путь стабильности и добыл 14 побед в 20-ти поединках. Сейчас "мерсисайдцы" уступают лидеру турнирной таблицы "Челси" лишь одним очком. Более того, в этом туре есть реальный шанс перегнать "аристократов", которые будут играть на выезде с неуступчивым "Брентфордом". Все в ногах игроков Клоппа, которые в текущем сезоне теряли очки только с "Манчестер Сити", "Челси" и тем же "Брентфордом".

Кадры гостей

Матчи сборных повлияют на выбор немецкого тренера "мерсисайдцев". Поединок Бразилии против Уругвая завершился за 33 часа до начала встречи между "Вофтордом" и "Ливерпулем", поэтому Алиссон и Фабинью будут вынуждены пропустить игру против "шершней". Также не сыграет и тяжело травмированный Эллиот.

Последние матчи "Уотфорда" и "Ливерпуля"

Последние пять встреч хозяев

  • 02.10.2021. "Лидс" - "Уотфорд" 1:0 (АПЛ)
  • 25.09.2021. "Уотфорд" - "Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)
  • 21.09.2021. "Уотфорд" - "Сток Сити" 1:3 (Кубок Лиги)
  • 18.09.2021. "Норвич" - "Уотфорд" 1:3 (АПЛ)
  • 11.09.2021. "Уотфорд" - "Вулверхэмптон" 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 03.10.2021. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)
  • 28.09.2021. "Порту" - "Ливерпуль" 1:5 (ЛЧ)
  • 25.09.2021. "Брентфорд" - "Ливерпуль" 3:3 (АПЛ)
  • 21.09.2021. "Норвич" - "Ливерпуль" 0:3 (Кубок Лиги)
  • 18.09.2021. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 3:0 (АПЛ)

Личные встречи между "Уотфордом" и "Ливерпулем"

История насчитывает 34 матча между командами. С весомым преимуществом по победам ведет "Ливерпуль" - 24:6. Еще в четырех поединках была зафиксирована ничья. Последний раз коллективы встречались в феврале прошлого года, и тогда "шершни" прервали беспроигрышную гегемонию "мерсисайдцев" в сезоне 19/20, разгромив подопечных Клоппа.

Последние пять поединков между командами

  • 29.02.2020. "Уотфорд" - "Ливерпуль" 3:0 (АПЛ)
  • 14.12.2019. "Ливерпуль" - "Уотфорд" 2:0 (АПЛ)
  • 27.02.2019. "Ливерпуль" - "Уотфорд" 5:0 (АПЛ)
  • 24.11.2018. "Уотфорд" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)
  • 17.03.2018. "Ливерпуль" - "Уотфорд" 5:0 (АПЛ)

Цифры и факты

  • "Уотфорд" трижды за последние пять домашних матчей против "Ливерпуля" забил по три гола.
  • В последних пяти встречах между командами хотя бы один коллектив не забил.
  • Во всех пяти выездных поединках этого сезона "мерсисайдцы" отмечались минимум трижды.
  • В общем подопечные Клоппа забивают в гостях у 19-ти официальных матчах подряд.

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Ставки и коэффициенты на матч "Уотфорд" - "Ливерпуль"

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Прогноз на матч "Уотфорд" - "Ливерпуль" от UA-Football

Сейчас "шершни" начинают переживать переходный период. Клаудио Раньери провел 10 дней с командой в тренировочном процессе, поэтому уже успел внести собственные определенные коррективы в построение игры. Правда, это поможет против мощного "Ливерпуля" забить максимум один гол, однако хотя бы очко "мерсисайдцы" не отдадут. Прогноз: обе забьют + победа "Ливерпуля".

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В статье: Юрген Клопп Клаудио Раньери Ливерпуль Уотфорд
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