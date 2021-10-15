Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уотфорд - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.10.2021
Команды из разных частей турнирной таблицы
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, восьмой тур
16 октября, 14:30. "Викаридж Роуд" (Уотфорд)
Главный арбитр: Джонатан Мосс
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Пауза на международные матчи сборных завершена, и матч между "Уотфордом" и "Ливерпулем" откроет уик-энд АПЛ. Поединки той же Бразилии повлияют на кадровое состояние "мерсисайдцев", ведь некоторые игроки не смогут принять участие во встрече против "шершней". В то же время хозяевам нужно набирать очки, ведь отрыв от зоны вылета совсем мал. Смогут ли они осуществить сенсацию, или же подопечные Клоппа вновь вернутся на тропу побед?
"Уотфорд"
Серебряный призер прошлого розыгрыша Чемпионшипа продолжает пытаться закрепиться в АПЛ. После семи туров подопечные Хиско набрали семь очков, и для руководства клуба этого оказалось недостаточно - испанский специалист был уволен. На его место пришел чемпион АПЛ на тренерском мостике "Лестера" в сезоне 2015/2016 гг. Клаудио Раньери. Президент "Уотфорда" Джампаоло Поццо до сих пор верит в сказки, а, возможно, просто захотел пригласить своего соотечественника. Итальянскому специалисту досталась команда с не слишком опытными для чемпионата Англии футболистами, с которыми нужно еще уметь работать в столь сложных условиях.
Кадры хозяев
Сразу пятеро игроков "шершней" находятся в лазарете. Етебе, Кабаселе, Н'Кулу, Сьерральта и Кинг не помогут команде в субботнем матче. Последние двое - это особенно важны потери, ведь чилиец - лидер обороны "Уотфорда", а норвежец - один из основных в звене атаки.
Putting in that work at the Training Ground ????— Watford Football Club (@WatfordFC) October 15, 2021
???? #WATLIV pic.twitter.com/shvhgtmPaU
"Ливерпуль"
Последний раз подопечные Клоппа терпели поражение в официальных матчах прошлого апреля против "Реала" (1:3). С тех пор "Ливерпуль" вышел на путь стабильности и добыл 14 побед в 20-ти поединках. Сейчас "мерсисайдцы" уступают лидеру турнирной таблицы "Челси" лишь одним очком. Более того, в этом туре есть реальный шанс перегнать "аристократов", которые будут играть на выезде с неуступчивым "Брентфордом". Все в ногах игроков Клоппа, которые в текущем сезоне теряли очки только с "Манчестер Сити", "Челси" и тем же "Брентфордом".
Кадры гостей
Матчи сборных повлияют на выбор немецкого тренера "мерсисайдцев". Поединок Бразилии против Уругвая завершился за 33 часа до начала встречи между "Вофтордом" и "Ливерпулем", поэтому Алиссон и Фабинью будут вынуждены пропустить игру против "шершней". Также не сыграет и тяжело травмированный Эллиот.
Good evening, @NoContextJMatip ???????? pic.twitter.com/mbqBxCQ3IE— Liverpool FC (@LFC) October 14, 2021
Последние матчи "Уотфорда" и "Ливерпуля"
Последние пять встреч хозяев
- 02.10.2021. "Лидс" - "Уотфорд" 1:0 (АПЛ)
- 25.09.2021. "Уотфорд" - "Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)
- 21.09.2021. "Уотфорд" - "Сток Сити" 1:3 (Кубок Лиги)
- 18.09.2021. "Норвич" - "Уотфорд" 1:3 (АПЛ)
- 11.09.2021. "Уотфорд" - "Вулверхэмптон" 0:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 03.10.2021. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)
- 28.09.2021. "Порту" - "Ливерпуль" 1:5 (ЛЧ)
- 25.09.2021. "Брентфорд" - "Ливерпуль" 3:3 (АПЛ)
- 21.09.2021. "Норвич" - "Ливерпуль" 0:3 (Кубок Лиги)
- 18.09.2021. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 3:0 (АПЛ)
Личные встречи между "Уотфордом" и "Ливерпулем"
История насчитывает 34 матча между командами. С весомым преимуществом по победам ведет "Ливерпуль" - 24:6. Еще в четырех поединках была зафиксирована ничья. Последний раз коллективы встречались в феврале прошлого года, и тогда "шершни" прервали беспроигрышную гегемонию "мерсисайдцев" в сезоне 19/20, разгромив подопечных Клоппа.
WWWWWWWWDWWWWWWWWWWWWWWWWWW... ????.— Watford Football Club (@WatfordFC) October 15, 2021
Last time we hosted @LFC ???? pic.twitter.com/3zLNwgZ34k
Последние пять поединков между командами
- 29.02.2020. "Уотфорд" - "Ливерпуль" 3:0 (АПЛ)
- 14.12.2019. "Ливерпуль" - "Уотфорд" 2:0 (АПЛ)
- 27.02.2019. "Ливерпуль" - "Уотфорд" 5:0 (АПЛ)
- 24.11.2018. "Уотфорд" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)
- 17.03.2018. "Ливерпуль" - "Уотфорд" 5:0 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Уотфорд" трижды за последние пять домашних матчей против "Ливерпуля" забил по три гола.
- В последних пяти встречах между командами хотя бы один коллектив не забил.
- Во всех пяти выездных поединках этого сезона "мерсисайдцы" отмечались минимум трижды.
- В общем подопечные Клоппа забивают в гостях у 19-ти официальных матчах подряд.
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ставки и коэффициенты на матч "Уотфорд" - "Ливерпуль"
Прогноз на матч "Уотфорд" - "Ливерпуль" от UA-Football
Сейчас "шершни" начинают переживать переходный период. Клаудио Раньери провел 10 дней с командой в тренировочном процессе, поэтому уже успел внести собственные определенные коррективы в построение игры. Правда, это поможет против мощного "Ливерпуля" забить максимум один гол, однако хотя бы очко "мерсисайдцы" не отдадут. Прогноз: обе забьют + победа "Ливерпуля".
Популярное сейчас
- Костышин: Есть договоренность поехать к Вернидубу
- Неймар доминирует. Бразилия разгромила Уругвай в матче отбора к ЧМ-2022
- Возвращение Зинченко, миллиардный контракт Педри. Главные новости за 14 октября
- Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15 октября 2021
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк