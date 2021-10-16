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Лестер - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.10.2021
Прогноз и анонс матча ⋉ 16 октября ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, восьмой тур
16 октября, 17:00. "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
И "Лестер", и "Манчестер Юнайтед" сейчас переживают далеко не лучшие времена. Особенно проблемные они в "лис", которые совсем неудачно стартовали в АПЛ. Обоим пора выходить из кризиса, и сделать они это могут уже в очном противостоянии, ведь победа над сильным соперником должна стать весомым толчком вперед. Сможет ли кто-то все-таки забрать три очка?
"Лестер"
Подопечные Брендана Роджерса после семи туров расположились на 10 позиций ниже, чем в прошлом сезоне за аналогичный промежуток. В "лис" всего две победы, и то одна из них над "Норвичем", который в этом сезоне еще не набрал ни одного очка. У команды большие проблемы в защите в психологии. Как можно увидеть по результатам "Лестера", эта смесь является взрывчаткой.
Эванс долгое время уже в лазарете, Союнчу прилично сдал, а на левом фланге обороны постоянные замены (то Бертранд, то Томас, то Перейра). Состав у Роджерса с предыдущим сезоном изменился, а новый, стабильный, еще не появился. Отсюда и проблемы уровня поражения от "Легии".
Кадры хозяев
В лазарете "лис" четверо исполнителей. Точно не сыграют в этом туре основные Фофана и Ндиди, а также молодой Джастин. Джонни Эванс последние три матча был вне игры, но сейчас он на финальной стадии восстановления. Пока неизвестно сможет ли он сыграть.
"Манчестер Юнайтед"
В отличие от Роджерса, Сульшер летом получил весомое усиление, а не ослабление состава. Если Варан и Санчо должны были стать физическим плюсом для команды, то Роналду - психологическим. А получилось все наоборот. Тот же Рафаэль постоянно выпадает из игры, даже признавался своему норвежскому наставнику, что игра в АПЛ гораздо более интенсивная, чем в Ла Лиге.
Также к проблемам защиты можно добавить и прессинг. Роналду - самый худший форвард АПЛ по этому показателю, Санчо тоже неохотно идет в него. К этому же часто проваливается опорная зона не слишком быстрых Мактомини и Фреда, которые не успевают за более проворными оппонентами. На фоне этих проблем 14 очков за семь встреч в чемпионате - еще неплохо, согласитесь.
Кадры гостей
Вышеупомянутый Варан травмировался в финале Лиги Наций, и не сыграет против "Лестера". Компанию в лазарете ему до сих пор составляет капитан "манкунинацив" Магуайр. Поэтому в центре стоит ждать пару Байи - Линделёф. Вне игры будут и Кавани с Фредом - они лишь менее 40 часов перед этим матчем закончили очную встречу между Бразилией и Уругваем, поэтому даже не готовились к матчу. Однако есть и хорошие новости: Сульшер сообщил, что на поле вернется Рашфорд, который пропустил старт сезона.
Последние матчи "Лестера" и "Манчестер Юнайтед"
Последние пять встреч хозяев
- 03.10.2021. "Кристал Пэлас" - "Лестер" 2:2 (АПЛ)
- 30.09.2021. "Легия" - "Лестер" 1:0 (ЛЕ)
- 25.09.2021. "Лестер" - "Бернли" 2:2 (АПЛ)
- 22.09.2021. "Миллуолл" - "Лестер" 0:2 (Кубок Лиги)
- 19.09.2021. "Брайтон" - "Лестер" 2:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 02.10.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 1:1 (АПЛ)
- 29.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вильярреал" 2:1 (ЛЧ)
- 25.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" 0:1 (АПЛ)
- 22.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1 (Кубок Лиги)
- 19.09.2021. "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:2 (АПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|2
|1
|14
|6
|14
|13
|"Лестер"
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|8
Личные встречи "Лестера" и "Манчестер Юнайтед"
Сегодняшняя игра между командами станет 134-й в истории противостояний. Весомое преимущество по победам имеют "манкунианцы" - 68:35. Еще в 30 встречах была зафиксирована ничья. Последний раз коллективы играли между собой в 36-м туре прошлого чемпионата. Тогда "Манчестер Юнайтед" полностью вторым составом уступил мотивированному "Лестеру" на "Олд Траффорд".
Последние пять матчей между командами
- 11.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)
- 21.03.2021. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3:1 (Кубок Англии)
- 26.12.2020. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 2:2 (АПЛ)
- 26.07.2020. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (АПЛ)
- 14.09.2019. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:0 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Манчестер Юнайтед" не уступает на выезде в 29-ти матчах АПЛ подряд. Последний раз подопечные Сульшера проигрывали в гостях 19 января 2020-го года на "Олд Траффорд".
- За всю историю АПЛ (с 1992 года) "Лестер" всего раз побеждал "манкунианцев" дома.
- "Красные дьяволы" в текущем розыгрыше чемпионата пропустили вдвое меньше "лис" - 12 голов против шести.
- "МЮ" побеждает "Лестер" в трех матчах подряд. Во всех этих встречах обе команды забили.
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Ставки и коэффициенты на матч "Лестер" - "Манчестер Юнайтед"
Прогноз на матч "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" от UA-Footbal
В "манкунианцев" начался трудный этап, который состоит из шести матчей против тяжелых соперников: "Лестера", "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Манчестер Сити" и дважды "Аталанты". Конечно же, в течение этого отрезка в нестабильного "Манчестер Юнайтед" будут потери, и начнутся они именно с "Кинг Пауэр Стэдиум". "Лестер" на победу не наработает, но одно очко в тяжелом матче перед болельщиками сможет добыть. Прогноз: результативная ничья (кф 4,3).
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