Лестер - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.10.2021

Английская Премьер-лига, восьмой тур

16 октября, 17:00. "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

И "Лестер", и "Манчестер Юнайтед" сейчас переживают далеко не лучшие времена. Особенно проблемные они в "лис", которые совсем неудачно стартовали в АПЛ. Обоим пора выходить из кризиса, и сделать они это могут уже в очном противостоянии, ведь победа над сильным соперником должна стать весомым толчком вперед. Сможет ли кто-то все-таки забрать три очка?

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"Лестер"

Подопечные Брендана Роджерса после семи туров расположились на 10 позиций ниже, чем в прошлом сезоне за аналогичный промежуток. В "лис" всего две победы, и то одна из них над "Норвичем", который в этом сезоне еще не набрал ни одного очка. У команды большие проблемы в защите в психологии. Как можно увидеть по результатам "Лестера", эта смесь является взрывчаткой.

Эванс долгое время уже в лазарете, Союнчу прилично сдал, а на левом фланге обороны постоянные замены (то Бертранд, то Томас, то Перейра). Состав у Роджерса с предыдущим сезоном изменился, а новый, стабильный, еще не появился. Отсюда и проблемы уровня поражения от "Легии".

Кадры хозяев

В лазарете "лис" четверо исполнителей. Точно не сыграют в этом туре основные Фофана и Ндиди, а также молодой Джастин. Джонни Эванс последние три матча был вне игры, но сейчас он на финальной стадии восстановления. Пока неизвестно сможет ли он сыграть.

"Манчестер Юнайтед"

В отличие от Роджерса, Сульшер летом получил весомое усиление, а не ослабление состава. Если Варан и Санчо должны были стать физическим плюсом для команды, то Роналду - психологическим. А получилось все наоборот. Тот же Рафаэль постоянно выпадает из игры, даже признавался своему норвежскому наставнику, что игра в АПЛ гораздо более интенсивная, чем в Ла Лиге.

Также к проблемам защиты можно добавить и прессинг. Роналду - самый худший форвард АПЛ по этому показателю, Санчо тоже неохотно идет в него. К этому же часто проваливается опорная зона не слишком быстрых Мактомини и Фреда, которые не успевают за более проворными оппонентами. На фоне этих проблем 14 очков за семь встреч в чемпионате - еще неплохо, согласитесь.

Кадры гостей

Вышеупомянутый Варан травмировался в финале Лиги Наций, и не сыграет против "Лестера". Компанию в лазарете ему до сих пор составляет капитан "манкунинацив" Магуайр. Поэтому в центре стоит ждать пару Байи - Линделёф. Вне игры будут и Кавани с Фредом - они лишь менее 40 часов перед этим матчем закончили очную встречу между Бразилией и Уругваем, поэтому даже не готовились к матчу. Однако есть и хорошие новости: Сульшер сообщил, что на поле вернется Рашфорд, который пропустил старт сезона.

Последние матчи "Лестера" и "Манчестер Юнайтед"

Последние пять встреч хозяев

03.10.2021. "Кристал Пэлас" - "Лестер" 2:2 (АПЛ)

30.09.2021. "Легия" - "Лестер" 1:0 (ЛЕ)

25.09.2021. "Лестер" - "Бернли" 2:2 (АПЛ)

22.09.2021. "Миллуолл" - "Лестер" 0:2 (Кубок Лиги)

19.09.2021. "Брайтон" - "Лестер" 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

02.10.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 1:1 (АПЛ)

29.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вильярреал" 2:1 (ЛЧ)

25.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" 0:1 (АПЛ)

22.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1 (Кубок Лиги)

19.09.2021. "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:2 (АПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 2 1 14 6 14 13 "Лестер" 7 2 2 3 9 12 8

Личные встречи "Лестера" и "Манчестер Юнайтед"

Сегодняшняя игра между командами станет 134-й в истории противостояний. Весомое преимущество по победам имеют "манкунианцы" - 68:35. Еще в 30 встречах была зафиксирована ничья. Последний раз коллективы играли между собой в 36-м туре прошлого чемпионата. Тогда "Манчестер Юнайтед" полностью вторым составом уступил мотивированному "Лестеру" на "Олд Траффорд".

Последние пять матчей между командами

11.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)

21.03.2021. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3:1 (Кубок Англии)

26.12.2020. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 2:2 (АПЛ)

26.07.2020. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (АПЛ)

14.09.2019. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:0 (АПЛ)

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" не уступает на выезде в 29-ти матчах АПЛ подряд. Последний раз подопечные Сульшера проигрывали в гостях 19 января 2020-го года на "Олд Траффорд".

За всю историю АПЛ (с 1992 года) "Лестер" всего раз побеждал "манкунианцев" дома.

"Красные дьяволы" в текущем розыгрыше чемпионата пропустили вдвое меньше "лис" - 12 голов против шести.

"МЮ" побеждает "Лестер" в трех матчах подряд. Во всех этих встречах обе команды забили.

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Ставки и коэффициенты на матч "Лестер" - "Манчестер Юнайтед"

Прогноз на матч "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" от UA-Footbal

В "манкунианцев" начался трудный этап, который состоит из шести матчей против тяжелых соперников: "Лестера", "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Манчестер Сити" и дважды "Аталанты". Конечно же, в течение этого отрезка в нестабильного "Манчестер Юнайтед" будут потери, и начнутся они именно с "Кинг Пауэр Стэдиум". "Лестер" на победу не наработает, но одно очко в тяжелом матче перед болельщиками сможет добыть. Прогноз: результативная ничья (кф 4,3).