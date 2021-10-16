Манчестер Сити - Бернли. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.10.2021 

Чемпионат Англии, восьмой тур

16 октября 2021. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 17:00 “Бернли”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Последние четыре выезда “Бернли” на “Этихад” заканчивались с одинаковым счетом – 0:5. Команда Шона Дайча пока еще не может победить в этом сезоне, и три очка на поле “Манчестер Сити” – задача практически невозможная.

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Манчестер Сити

Пеп Гвардиола выразил радость из-за того, что Илкай Гюндоган и Александр Зинченко вернулись к тренировкам с первой командой, но без потерь также обойтись не удалось. В расположении национальной сборной Испании травму получил Ферран Торрес, который понемногу осваивался на позиции форварда. Также против ”Бернли” не сыграют бразильцы Жезус и Эдерсон, только вчера вернувшиеся из расположения своей сборной.

“Манчестер Сити” не смог выиграть три из пяти своих последних матчей во всех турнирах, но никто не скажет, что в поединках с “Ливерпулем” (2:2) и “ПСЖ” (0:2) команда Гвардиолы играла плохо. На таком уровне, и против таких сильных команд, удача может дважды от тебя отвернуться. “Сити” создавал больше соперников, но его подводила реализация.

“Бернли” больше может вдохновляться выездной ничьей “Саутгемптона” против “Сити”, но “святые” взяли очко в этой игре, благодаря хорошей игре в среднем блоке и четко работающему прессингу. “Бернли” в сезоне 2021/22 пока не может похвастаться этими качествами.

Бернли

Третье место с конца, ни одной победы после семи туров и всего три очка. “Бернли” тяжело начинает новый сезон, но об увольнении Дайча пока не может быть и речи. Он справлялся и с более тяжелыми ситуациями. “Я большой фанат Дайча и его принципов”, – признался будущий соперник тренера “Бернли” Пеп Гвардиола.

Два последних матча в чемпионате “Бернли” сыграл вничью. И если за игру “Лестером” команду Шона Дайча можно похвалить (2:2), то игра с абсолютным аутсайдером лиги “Норвичем” (0:0) вызвала всеобщее разочарование. В этом матче нужно было брать три очка.

Матч с “Манчестер Сити” пропустит капитан и основной центральный “Бернли” Бен Ми, продолжает восстанавливаться после травмы Дейл Стивенс.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” выиграл у “Бернли” на “Этихаде” со счетом 5:0 в последних четырех матчах. В рамках АПЛ “Бернли” играл вничью на выезде против “Сити” в сезонах 2009/10 (3:3) и 2014/15 (2:2).

Новичок “Бернли” Максвелл Корне забили “Манчестер Сити” четыре гола в трех матчах, будучи игроком “Лиона”.

Шон Дайч в качестве тренера “Бернли” дважды побеждал на выезде действующих чемпионов: “Челси” (2017) и “Ливерпуль” (2020).

Рияд Марез забил восемь “Бернли” (семь в качестве игрока “Манчестер Сити” и один за “Лестер”).

“Манчестер Сити” не пропустил ни одного гола в домашних матчах АПЛ сезона 2021/22.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Бернли

Манчестер Сити

03.10 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

28.09 “Пари Сен-Жермен” 0:2 (Лига чемпионов)

25.09 “Челси” 0:1 (АПЛ)

21.09 “Уиком” 6:1 (Кубок лиги)

18.09 “Саутгемптон” 0:0 (АПЛ)

Бернли

02.10 “Норвич” 0:0 (АПЛ)

25.09 “Лестер” 2:2 (АПЛ)

21.09 “Рочдейл” 4:1 (Кубок лиги)

18.09 “Арсенал” 0:1 (АПЛ)

13.09 “Эвертон” 1:3 (АПЛ)

Личные встречи

“Манчестер Сити” выиграл последние восемь матчей у “Бернли” с общим счетом 30:1.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 7 5 1 1 15-3 +12 16 2 "Ливерпуль" 7 4 3 0 17-6 +11 15 3 "Манчестер Сити" 7 4 2 1 14-3 +11 14 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 2 1 14-6 +8 14 5 "Эвертон" 7 4 2 1 13-8 +5 14 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 7 4 2 1 8-5 +3 14 7 "Брентфорд" 7 3 3 1 10-6 +4 12 8 "Тоттенхэм" 7 4 0 3 6-10 -4 12 9 "Вест Хэм Юнайтед" 7 3 2 2 14-10 +4 11 10 "Астон Вилла" 7 3 1 3 10-9 +1 10 11 "Арсенал" 7 3 1 3 5-10 -5 10 12 "Вулверхэмптон" 7 3 0 4 5-6 -1 9 13 "Лестер Сити" 7 2 2 3 9-12 -3 8 14 "Кристал Пэлас" 7 1 4 2 8-11 -3 7 15 "Уотфорд" 7 2 1 4 7-10 -3 7 16 "Лидс Юнайтед" 7 1 3 3 7-14 -7 6 17 "Саутгемптон" 7 0 4 3 5-10 -5 4 18 "Бернли" 7 0 3 4 5-11 -6 3 19 "Ньюкасл" 7 0 3 4 8-16 -8 3 20 "Норвич Сити" 7 0 1 6 2-16 -14 1

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Стеффен – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Бернарду Силва, Родри, Де Брюйне – Марез, Фоден, Грилиш

“Бернли”: Поуп – Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Лоутон – Макнил, Уэствуд, Браунхилл, Корне – Выдра, Вуд

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Бернли от UA-Football

Последняя история встреч между командами, отсутствие Бена Ми, слабый старт сезона “Бернли”, уверенная игра “Манчестер Сити” – все факторы указывают на победу “горожан”. Пятого поражения со счетом 0:5 гостям возможно и удастся избежать, но взять хотя бы одно очко будет крайне трудно. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.