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Эвертон - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.10.2021 

Англия
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Эвертон – Вест Хэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 17 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Эвертон - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.10.2021 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, восьмой тур

17 октября 2021. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 16:00 “Вест Хэм”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

В первом воскресном матче бывший тренер “Ливерпуля” Рафаэль Бенитес, ныне во главе “Эвертона”, будет противостоять бывшему тренеру “Эвертона” Дэвиду Мойесу, работающему в “Вест Хэму”. Обе команды неплохо проводят старт сезона 2021/22.

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Эвертон

Всего одно поражение в семи матчах, место в топ-6, и это при том, что “ириски” уже который тур играют без двух основных форвардов Ришарлисона и Калверт-Льюина. Они не успевают восстановиться к игре с “Вест Хэмом”, также из-за травм пропустят матч Андре Гомеш и Фабиан Делф. Но восстановились фулбеки Шеймус Коулмэн и Люка Динь.

Можно говорить о том, что у “Эвертона” был простой календарь на старте сезона. Помимо “Манчестер Юнайтед” “ириски” больше не играли с командами из топ-6, впереди матчи с тем же “Вест Хэмом” и “Лестером”. Но плоды работы Бенитеса видны. “Эвертон” производит впечатление тренерской команды – игроки понимают план игры, выполняют установки тренера, также Бенитес умеет делать замены и перестановки по ходу матча.

Пока главное достижение испанского тренера во главе “Эвертона” – это преображение Таунсенда и Грэя. Два новичка, на которых “ириски” потратили два млн евро, на старте сезона стали ключевыми игроками команды. Показатели Таунсенда после девяти матчей за “Эвертон” – пять голов и три ассиста, у Грэя – три гола и ассист.

Бенитес говорит, что его не устроит финиш в середине таблицы. “Мы должны бороться за высшие места. Если мы выйдем в Европу, это будет хорошо, если в Лигу чемпионов – еще лучше”, – говорит тренер “Эвертона”.

Вест Хэм

На международную паузу “Вест Хэм” отправился после обидного поражения “Брентфорду” в лондонском дерби. “Хаммерс” провели второй тайм на половине поля новичка, проигрывая ему 0:1, и Боуэн на 80-й минуте сравнял счет. Но на 90+5 минуте Висса забил победный гол “Брентфорда”. Похожая история была и в матче с “Манчестер Юнайтед” (1:2). “Хаммерс” пропустили второй гол на 89-й минуте, а на последних секундах Нобл не реализовал пенальти.

Но в матче Кубка лиги через пару дней “Вест Хэму” удалось взять реванш на “Олд Траффорд” и выбить “Манчестер Юнайтед” из соревнования. “Вест Хэм” выиграл и два матча в Лиге Европы, победив “Динамо” Загреб и венский “Рапид”. Поэтому, как говорит Мойес, поражение “Брентфорду” – это обидный результат, но не более того. Главное, что команда играет в хороший футбол, болельщики счастливы, результаты неплохие.

К игре восьмого тура “Вест Хэм” подходит на десятом месте, но в турнирной таблице большая плотность – до четвертого места всего четыре очка. Против “Эвертона” не сыграет правый защитник Фредерикс, под вопросом и Цоуфал, основной игрок “хаммерс” на этой позиции.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Эвертон” выиграл у “Вест Хэма” больше матчей, чем у любого другого соперника в АПЛ (27). Более того, в ворота “хаммерс” “ириски” забили в Премьер-лиге 87 голов, что тоже является рекордом.
  • Если “Эвертон” выиграет у “Вест Хэма”, то покажет свой лучший старт в высшем дивизионе с 1978 года. Также впервые с сезона 1978/1979 “Эвертон” может выиграть четыре первых домашних матча.
  • Эндрос Таунсенд поучаствовал в восьми мячах “Эвертона” в этом сезоне (пять голов, три ассиста).
  • “Вест Хэм” не проигрывает на выезде в АПЛ в шести матчах подряд.
  • “Вест Хэм” не выигрывает два подряд выездных матчей в лиге против “Эвертона” с 1930 года.

Последние пять матчей Эвертона и Вест Хэма

Эвертон

  • 02.10 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)
  • 25.09 “Норвич” 2:0 (АПЛ)
  • 21.09 “КПР” 2:2 (Кубок лиги)
  • 18.09 “Астон Вилла” 0:3 (АПЛ)
  • 13.09 “Бернли” 3:1 (АПЛ)

Вест Хэм

  • 03.10 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)
  • 30.09 “Рапид” Вена 2:0 (Лига Европы)
  • 25.09 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
  • 22.09 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (Кубок лиги)
  • 19.09 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами: по 1:0 каждому. Равенство и в шести последних матчах между командами на “Гудисон Парке” в АПЛ: по три победы и ни одной ничьи. Однако общая история встреч в Премьер-лиге в пользу “Эвертона”: 27 побед, 13 ничьих, десять поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Ливерпуль" 8 5 3 0 22-6 +16 18
2 "Манчестер Сити" 8 5 2 1 16-3 +13 17
3 "Челси" 7 5 1 1 15-3 +12 16
4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 8 4 3 1 8-5 +3 15
5 "Манчестер Юнайтед" 8 4 2 2 16-10 +6 14
6 "Эвертон" 7 4 2 1 13-8 +5 14
7 "Брентфорд" 7 3 3 1 10-6 +4 12
8 "Вулверхэмптон" 8 4 0 4 8-8 0 12
9 "Тоттенхэм" 7 4 0 3 6-10 -4 12
10 "Вест Хэм Юнайтед" 7 3 2 2 14-10 +4 11
11 "Лестер Сити" 8 3 2 3 13-14 -1 11
12 "Астон Вилла" 8 3 1 4 12-12 0 10
13 "Арсенал" 7 3 1 3 5-10 -5 10
14 "Кристал Пэлас" 7 1 4 2 8-11 -3 7
15 "Саутгемптон" 8 1 4 3 6-10 -4 7
16 "Уотфорд" 8 2 1 5 7-15 -8 7
17 "Лидс Юнайтед" 8 1 3 4 7-15 -8 6
18 "Ньюкасл" 7 0 3 4 8-16 -8 3
19 "Бернли" 8 0 3 5 5-13 -8 3
20 "Норвич Сити" 8 0 2 6 2-16 -14 2

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Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Коулмэн, Мина, Кин, Динь – Дукуре, Аллан – Таунсенд, Грэй, Гордон – Рондон

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Огбонна, Зума, Цоуфал – Соучек, Райс – Форнальс, Бенрахма, Боуэн – Антонио

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Эвертон – Вест Хэм от UA-Football

“Вест Хэм” сыграл только один безголевой матч в сезоне, в шести из десяти поединках во всех турнирах команда Дэвида Мойеса забила два и больше голов. Но и у “Эвертона” только одна безголевая игра, в семи из девяти поединков “ириски” забивали два гола и больше. При этом обе команды достаточно много пропускают – в среднем больше гола за матч. Вероятно, "Эвертон" и "Вест Хэм" забьют по голу, и поделят очки. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Андрей Ярмоленко Эвертон (Ливерпуль) ставки Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Прогнозы
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