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Эвертон - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.10.2021
Эвертон – Вест Хэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 17 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, восьмой тур
17 октября 2021. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 16:00 “Вест Хэм”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Телетрансляция – Setanta Sports
В первом воскресном матче бывший тренер “Ливерпуля” Рафаэль Бенитес, ныне во главе “Эвертона”, будет противостоять бывшему тренеру “Эвертона” Дэвиду Мойесу, работающему в “Вест Хэму”. Обе команды неплохо проводят старт сезона 2021/22.
Эвертон
Всего одно поражение в семи матчах, место в топ-6, и это при том, что “ириски” уже который тур играют без двух основных форвардов Ришарлисона и Калверт-Льюина. Они не успевают восстановиться к игре с “Вест Хэмом”, также из-за травм пропустят матч Андре Гомеш и Фабиан Делф. Но восстановились фулбеки Шеймус Коулмэн и Люка Динь.
Можно говорить о том, что у “Эвертона” был простой календарь на старте сезона. Помимо “Манчестер Юнайтед” “ириски” больше не играли с командами из топ-6, впереди матчи с тем же “Вест Хэмом” и “Лестером”. Но плоды работы Бенитеса видны. “Эвертон” производит впечатление тренерской команды – игроки понимают план игры, выполняют установки тренера, также Бенитес умеет делать замены и перестановки по ходу матча.
Пока главное достижение испанского тренера во главе “Эвертона” – это преображение Таунсенда и Грэя. Два новичка, на которых “ириски” потратили два млн евро, на старте сезона стали ключевыми игроками команды. Показатели Таунсенда после девяти матчей за “Эвертон” – пять голов и три ассиста, у Грэя – три гола и ассист.
Бенитес говорит, что его не устроит финиш в середине таблицы. “Мы должны бороться за высшие места. Если мы выйдем в Европу, это будет хорошо, если в Лигу чемпионов – еще лучше”, – говорит тренер “Эвертона”.
Вест Хэм
На международную паузу “Вест Хэм” отправился после обидного поражения “Брентфорду” в лондонском дерби. “Хаммерс” провели второй тайм на половине поля новичка, проигрывая ему 0:1, и Боуэн на 80-й минуте сравнял счет. Но на 90+5 минуте Висса забил победный гол “Брентфорда”. Похожая история была и в матче с “Манчестер Юнайтед” (1:2). “Хаммерс” пропустили второй гол на 89-й минуте, а на последних секундах Нобл не реализовал пенальти.
Но в матче Кубка лиги через пару дней “Вест Хэму” удалось взять реванш на “Олд Траффорд” и выбить “Манчестер Юнайтед” из соревнования. “Вест Хэм” выиграл и два матча в Лиге Европы, победив “Динамо” Загреб и венский “Рапид”. Поэтому, как говорит Мойес, поражение “Брентфорду” – это обидный результат, но не более того. Главное, что команда играет в хороший футбол, болельщики счастливы, результаты неплохие.
К игре восьмого тура “Вест Хэм” подходит на десятом месте, но в турнирной таблице большая плотность – до четвертого места всего четыре очка. Против “Эвертона” не сыграет правый защитник Фредерикс, под вопросом и Цоуфал, основной игрок “хаммерс” на этой позиции.
Статистика команд, цифры и факты
- “Эвертон” выиграл у “Вест Хэма” больше матчей, чем у любого другого соперника в АПЛ (27). Более того, в ворота “хаммерс” “ириски” забили в Премьер-лиге 87 голов, что тоже является рекордом.
- Если “Эвертон” выиграет у “Вест Хэма”, то покажет свой лучший старт в высшем дивизионе с 1978 года. Также впервые с сезона 1978/1979 “Эвертон” может выиграть четыре первых домашних матча.
- Эндрос Таунсенд поучаствовал в восьми мячах “Эвертона” в этом сезоне (пять голов, три ассиста).
- “Вест Хэм” не проигрывает на выезде в АПЛ в шести матчах подряд.
- “Вест Хэм” не выигрывает два подряд выездных матчей в лиге против “Эвертона” с 1930 года.
Последние пять матчей Эвертона и Вест Хэма
Эвертон
- 02.10 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)
- 25.09 “Норвич” 2:0 (АПЛ)
- 21.09 “КПР” 2:2 (Кубок лиги)
- 18.09 “Астон Вилла” 0:3 (АПЛ)
- 13.09 “Бернли” 3:1 (АПЛ)
Вест Хэм
- 03.10 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)
- 30.09 “Рапид” Вена 2:0 (Лига Европы)
- 25.09 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
- 22.09 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (Кубок лиги)
- 19.09 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами: по 1:0 каждому. Равенство и в шести последних матчах между командами на “Гудисон Парке” в АПЛ: по три победы и ни одной ничьи. Однако общая история встреч в Премьер-лиге в пользу “Эвертона”: 27 побед, 13 ничьих, десять поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|8
|5
|3
|0
|22-6
|+16
|18
|2
|"Манчестер Сити"
|8
|5
|2
|1
|16-3
|+13
|17
|3
|"Челси"
|7
|5
|1
|1
|15-3
|+12
|16
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|8
|4
|3
|1
|8-5
|+3
|15
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|8
|4
|2
|2
|16-10
|+6
|14
|6
|"Эвертон"
|7
|4
|2
|1
|13-8
|+5
|14
|7
|"Брентфорд"
|7
|3
|3
|1
|10-6
|+4
|12
|8
|"Вулверхэмптон"
|8
|4
|0
|4
|8-8
|0
|12
|9
|"Тоттенхэм"
|7
|4
|0
|3
|6-10
|-4
|12
|10
|"Вест Хэм Юнайтед"
|7
|3
|2
|2
|14-10
|+4
|11
|11
|"Лестер Сити"
|8
|3
|2
|3
|13-14
|-1
|11
|12
|"Астон Вилла"
|8
|3
|1
|4
|12-12
|0
|10
|13
|"Арсенал"
|7
|3
|1
|3
|5-10
|-5
|10
|14
|"Кристал Пэлас"
|7
|1
|4
|2
|8-11
|-3
|7
|15
|"Саутгемптон"
|8
|1
|4
|3
|6-10
|-4
|7
|16
|"Уотфорд"
|8
|2
|1
|5
|7-15
|-8
|7
|17
|"Лидс Юнайтед"
|8
|1
|3
|4
|7-15
|-8
|6
|18
|"Ньюкасл"
|7
|0
|3
|4
|8-16
|-8
|3
|19
|"Бернли"
|8
|0
|3
|5
|5-13
|-8
|3
|20
|"Норвич Сити"
|8
|0
|2
|6
|2-16
|-14
|2
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Ориентировочные составы
“Эвертон”: Пикфорд – Коулмэн, Мина, Кин, Динь – Дукуре, Аллан – Таунсенд, Грэй, Гордон – Рондон
“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Огбонна, Зума, Цоуфал – Соучек, Райс – Форнальс, Бенрахма, Боуэн – Антонио
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Эвертон – Вест Хэм от UA-Football
“Вест Хэм” сыграл только один безголевой матч в сезоне, в шести из десяти поединках во всех турнирах команда Дэвида Мойеса забила два и больше голов. Но и у “Эвертона” только одна безголевая игра, в семи из девяти поединков “ириски” забивали два гола и больше. При этом обе команды достаточно много пропускают – в среднем больше гола за матч. Вероятно, "Эвертон" и "Вест Хэм" забьют по голу, и поделят очки. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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