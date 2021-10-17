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Арсенал - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.10.2021
Арсенал – Кристал Пэлас: Прогноз и анонс матча ⋉ 17 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, восьмой тур
18 октября 2021. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 22:00 “Кристал Пэлас”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Телетрансляция – Setanta Sports
Легенда “Арсенала” Патрик Вийера будет противостоять своему бывшему клубу впервые в качестве главного тренера. Его “Кристал Пэлас” занимает 14-е место в таблице после семи туров, сразу после 13-го “Арсенала”.
Арсенал
Сезону “Арсенала” 2021/22 пока сложно подобрать определение. Три поражения в стартовых турах, затем три победы, за которые Артета получил награду лучшему тренеру месяца, и наконец ничья 0:0 с “Брайтоном”. Но все матчи получились разными. Ужасное поражение “Брентфорду”, бесславные, но предсказуемые проигрышы “Челси” и “Манчестер Сити”, непростые победы над аутсайдерами лиги “Норвичем” и “Бернли”, феерия в дерби с “Тоттенхэмом” и возврат к тяжелым будням в прошлом туре.
По сути только с “Тоттенхэмом”, и только на протяжение 45 минут “Арсеналу” удавалось показывать действительно хороший футбол. Но что может радовать Артету, так это надежная игра у своих ворот. После девяти мячей в трех стартовых турах, “канониры” пропустили всего один раз в четырех матчах. Очень уверенно держится в воротах Рэмсдейл, Уайт и Габриэл образовали хорошую пару, нет вопросов по Томиясу и Тирни.
Не все так хорошо в позиционной атаке. В ворота “Тоттенхэма” влетело три мяча из-за кошмарных действий “шпор” в центре поля, против других соперников у “Арсенала” возникали проблемы. Многое строится просто на вдохновении Сака, Эдегора и Смит-Роу.
Против “Кристал Пэлас” не сыграет травмированный Джака, Мартинелли под вопросом.
Кристал Пэлас
“Кристал Пэлас” проиграл на матч меньше, чем “Арсенал”, и это были поражения “Челси” и “Ливерпулю”, где команда Виейра мало, что смогла изменить. Но и победи “орлы” всего однажды. Как и у “Арсенала”, их лучшая игра в сезоне была против “Тоттенхэма” – домашняя победа 3:0.
Игра с “Брайтоном” (1:1) может вызывать большое разочарование – “Пэлас” пропустил гол в ответ на 90+5 минуте. Но команда Виейра тоже умеет отыгрываться – в игре против “Вест Хэма” (2:2) “Пэлас” дважды забивал голы в ответ, а с “Лестером” удалось сделать камбэк – 0:2 по ходу матча и 2:2 в итоге.
Виейра резко меняет стиль игры “Пэлас”, команда больше держит мяч и играет в короткий пас. Результаты пока не самые хорошие, но игра “орлов” вызывает интерес.
Статистика команд, цифры и факты
- “Арсенал” выиграл семь своих последних матчей АПЛ в понедельник (15 забитых голов, два пропущенных).
- После семи туров АПЛ никто не пропускал больше в первых таймах, чем “Арсенал” (шесть голов). Но и никто не забивал меньше в первые 45 минут, чем “Кристал Пэлас” (один гол).
- “Арсенал” забил в семи матчах АПЛ пять голов – столько же забил “Бернли”, меньше только у “Норвича” (два).
- “Кристал Пэлас” и “Саутгемптон” лидируют по количеству ничьих – четыре.
Последние пять матчей Арсенала и Кристал Пэлас
Арсенал
- 02.10 “Брайтон” 0:0 (АПЛ)
- 26.09 “Тоттенхэм” 3:1 (АПЛ)
- 22.09 “АФК Уимблдон” 3:0 (Кубок лиги)
- 18.09 “Бернли” 1:0 (АПЛ)
- 11.09 “Норвич” 1:0 (АПЛ)
Кристал Пэлас
- 03.10 “Лестер” 2:2 (АПЛ)
- 27.09 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)
- 18.09 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)
- 11.09 “Тоттенхэм” 3:0 (АПЛ)
- 28.08 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Арсенал” выиграл в последнем матче Роя Ходжсона на “Селхерст Парк” (3:1) в конце сезона, на “Эмирейтс” команды сыграли вничью (0:0). “Кристал Пэлас” не проигрывает “Арсеналу” на выезде в матчах АПЛ в трех сезонах подряд (победа, две ничьи).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|8
|6
|1
|1
|16-3
|+13
|19
|2
|"Ливерпуль"
|8
|5
|3
|0
|22-6
|+16
|18
|3
|"Манчестер Сити"
|8
|5
|2
|1
|16-3
|+13
|17
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|8
|4
|3
|1
|8-5
|+3
|15
|5
|"Тоттенхэм"
|8
|5
|0
|3
|9-12
|-3
|15
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|8
|4
|2
|2
|16-10
|+6
|14
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|8
|4
|2
|2
|15-10
|+5
|14
|8
|"Эвертон"
|8
|4
|2
|2
|13-9
|+4
|14
|9
|"Брентфорд"
|8
|3
|3
|2
|10-7
|+3
|12
|10
|"Вулверхэмптон"
|8
|4
|0
|4
|8-8
|0
|12
|11
|"Лестер Сити"
|8
|3
|2
|3
|13-14
|-1
|11
|12
|"Астон Вилла"
|8
|3
|1
|4
|12-12
|0
|10
|13
|"Арсенал"
|7
|3
|1
|3
|5-10
|-5
|10
|14
|"Кристал Пэлас"
|7
|1
|4
|2
|8-11
|-3
|7
|15
|"Саутгемптон"
|8
|1
|4
|3
|6-10
|-4
|7
|16
|"Уотфорд"
|8
|2
|1
|5
|7-15
|-8
|7
|17
|"Лидс Юнайтед"
|8
|1
|3
|4
|7-15
|-8
|6
|18
|"Бернли"
|8
|0
|3
|5
|5-13
|-8
|3
|19
|"Ньюкасл"
|8
|0
|3
|5
|10-19
|-9
|3
|20
|"Норвич Сити"
|8
|0
|2
|6
|2-16
|-14
|2
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Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Локонга – Сака, Эдегор, Смит-Роу – Обамеянг
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд – Макартур, Миливоевич, Галлахер – Заа, Эдуар, Айю
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Арсенал – Кристал Пэлас от UA-Football
“Челси” и “Ливерпуль” были слишки сильны для “Кристал Пэлас”, как и “Челси” и “Манчестер Сити” для “Арсенала”. Обе команды разнесли “Тоттенхэм”. То, что “Арсенал” опережает “Пэлас” в турнирной таблице на три очка – это ничего не значит. На бумаге у “Арсенала” сильнее состав, но “Пэлас” не уступает “канонирам” в качестве игры. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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