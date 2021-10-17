Арсенал - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.10.2021 

Чемпионат Англии, восьмой тур

18 октября 2021. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 22:00 “Кристал Пэлас”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

Легенда “Арсенала” Патрик Вийера будет противостоять своему бывшему клубу впервые в качестве главного тренера. Его “Кристал Пэлас” занимает 14-е место в таблице после семи туров, сразу после 13-го “Арсенала”.

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Арсенал

Сезону “Арсенала” 2021/22 пока сложно подобрать определение. Три поражения в стартовых турах, затем три победы, за которые Артета получил награду лучшему тренеру месяца, и наконец ничья 0:0 с “Брайтоном”. Но все матчи получились разными. Ужасное поражение “Брентфорду”, бесславные, но предсказуемые проигрышы “Челси” и “Манчестер Сити”, непростые победы над аутсайдерами лиги “Норвичем” и “Бернли”, феерия в дерби с “Тоттенхэмом” и возврат к тяжелым будням в прошлом туре.

По сути только с “Тоттенхэмом”, и только на протяжение 45 минут “Арсеналу” удавалось показывать действительно хороший футбол. Но что может радовать Артету, так это надежная игра у своих ворот. После девяти мячей в трех стартовых турах, “канониры” пропустили всего один раз в четырех матчах. Очень уверенно держится в воротах Рэмсдейл, Уайт и Габриэл образовали хорошую пару, нет вопросов по Томиясу и Тирни.

Не все так хорошо в позиционной атаке. В ворота “Тоттенхэма” влетело три мяча из-за кошмарных действий “шпор” в центре поля, против других соперников у “Арсенала” возникали проблемы. Многое строится просто на вдохновении Сака, Эдегора и Смит-Роу.

Против “Кристал Пэлас” не сыграет травмированный Джака, Мартинелли под вопросом.

Кристал Пэлас

“Кристал Пэлас” проиграл на матч меньше, чем “Арсенал”, и это были поражения “Челси” и “Ливерпулю”, где команда Виейра мало, что смогла изменить. Но и победи “орлы” всего однажды. Как и у “Арсенала”, их лучшая игра в сезоне была против “Тоттенхэма” – домашняя победа 3:0.

Игра с “Брайтоном” (1:1) может вызывать большое разочарование – “Пэлас” пропустил гол в ответ на 90+5 минуте. Но команда Виейра тоже умеет отыгрываться – в игре против “Вест Хэма” (2:2) “Пэлас” дважды забивал голы в ответ, а с “Лестером” удалось сделать камбэк – 0:2 по ходу матча и 2:2 в итоге.

Виейра резко меняет стиль игры “Пэлас”, команда больше держит мяч и играет в короткий пас. Результаты пока не самые хорошие, но игра “орлов” вызывает интерес.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” выиграл семь своих последних матчей АПЛ в понедельник (15 забитых голов, два пропущенных).

После семи туров АПЛ никто не пропускал больше в первых таймах, чем “Арсенал” (шесть голов). Но и никто не забивал меньше в первые 45 минут, чем “Кристал Пэлас” (один гол).

“Арсенал” забил в семи матчах АПЛ пять голов – столько же забил “Бернли”, меньше только у “Норвича” (два).

“Кристал Пэлас” и “Саутгемптон” лидируют по количеству ничьих – четыре.

Последние пять матчей Арсенала и Кристал Пэлас

Арсенал

02.10 “Брайтон” 0:0 (АПЛ)

26.09 “Тоттенхэм” 3:1 (АПЛ)

22.09 “АФК Уимблдон” 3:0 (Кубок лиги)

18.09 “Бернли” 1:0 (АПЛ)

11.09 “Норвич” 1:0 (АПЛ)

Кристал Пэлас

03.10 “Лестер” 2:2 (АПЛ)

27.09 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

18.09 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)

11.09 “Тоттенхэм” 3:0 (АПЛ)

28.08 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Арсенал” выиграл в последнем матче Роя Ходжсона на “Селхерст Парк” (3:1) в конце сезона, на “Эмирейтс” команды сыграли вничью (0:0). “Кристал Пэлас” не проигрывает “Арсеналу” на выезде в матчах АПЛ в трех сезонах подряд (победа, две ничьи).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 8 6 1 1 16-3 +13 19 2 "Ливерпуль" 8 5 3 0 22-6 +16 18 3 "Манчестер Сити" 8 5 2 1 16-3 +13 17 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 8 4 3 1 8-5 +3 15 5 "Тоттенхэм" 8 5 0 3 9-12 -3 15 6 "Манчестер Юнайтед" 8 4 2 2 16-10 +6 14 7 "Вест Хэм Юнайтед" 8 4 2 2 15-10 +5 14 8 "Эвертон" 8 4 2 2 13-9 +4 14 9 "Брентфорд" 8 3 3 2 10-7 +3 12 10 "Вулверхэмптон" 8 4 0 4 8-8 0 12 11 "Лестер Сити" 8 3 2 3 13-14 -1 11 12 "Астон Вилла" 8 3 1 4 12-12 0 10 13 "Арсенал" 7 3 1 3 5-10 -5 10 14 "Кристал Пэлас" 7 1 4 2 8-11 -3 7 15 "Саутгемптон" 8 1 4 3 6-10 -4 7 16 "Уотфорд" 8 2 1 5 7-15 -8 7 17 "Лидс Юнайтед" 8 1 3 4 7-15 -8 6 18 "Бернли" 8 0 3 5 5-13 -8 3 19 "Ньюкасл" 8 0 3 5 10-19 -9 3 20 "Норвич Сити" 8 0 2 6 2-16 -14 2

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Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Локонга – Сака, Эдегор, Смит-Роу – Обамеянг

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд – Макартур, Миливоевич, Галлахер – Заа, Эдуар, Айю

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Кристал Пэлас от UA-Football

“Челси” и “Ливерпуль” были слишки сильны для “Кристал Пэлас”, как и “Челси” и “Манчестер Сити” для “Арсенала”. Обе команды разнесли “Тоттенхэм”. То, что “Арсенал” опережает “Пэлас” в турнирной таблице на три очка – это ничего не значит. На бумаге у “Арсенала” сильнее состав, но “Пэлас” не уступает “канонирам” в качестве игры. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.