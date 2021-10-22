Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перекраивая атаку. Челси – Норвич Сити. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 23.10.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "канарейками" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 9-й тур.
23 октября. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
В субботу лидер первенства и последняя команда турнирной таблицы продолжат 9-й тур чемпионата Англии. Сложно найти интригу в подобном противостоянии, однако важно помнить, что в АПЛ андердог всегда может удивить фаворита. Тем более, если аутсайдер подтянул игру в защите, а оппонент растерял ключевых игроков атаки. Фарке и Тухель хорошо знакомы по работе в Дортмунде, у Даниэля будет присутствовать личная мотивация удивить соотечественника.
"Челси"
С точки зрения набора очков команда Томаса Тухеля успешно вошла в ритм после международной паузы. Встреча с грубиянами из Швеции, "Мальме", в рамках 3-го тура Лиги чемпионов (4:0), не запомнилась бы нам ничем таким экстраординарным, не потеряй "Челси" двух основных нападающих – Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. Забегая наперед сообщим, что встречу с "Норвичем" бельгиец и немец точно пропустят.
Совершенное другое дело "Брентфорд". В текущем сезоне от "пчел" никто домой без укусов не возвращается. "Синим" было экстремально тяжело справляться с физически хорошо подготовленной бандой Франка. В то время как 60% состава "пенсионеров" разъехалось по сборным, дебютант лиги в полном составе спокойно готовился к матчу прошлого тура у себя на базе. Отскочить ротированной Тухелем защите позволил лишь блестящий перформанс Эдуара Менди.
Soon back at it! ????#CheNor comes next! ???? pic.twitter.com/KtE0NwPjLL— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 22, 2021
"Норвич"
"Канарейки" любят дрейфовать между Чемпионшипом и Высшим дивизионом. Есть ощущение, что в кампании-2021/22 вылета обратно вновь не миновать. Команда Фарке безнадежно стартовала с пяти поражений в первенстве. В конце сентября Даниэль перешел на схему с тремя защитниками, чтобы насытить редуты перед Крулом, однако не вылететь при этом из Кубка лиги от "Ливерпуля" (0:3) и сдержать "Эвертон" в АПЛ (2:0) не удалось. А вот зато с "Бернли" (0:0) и "Брайтоном" (0:0) у "Норвича" получилось хотя бы оформить паритеты. Теперь нужно постепенно наладить реализацию.
????#NCFC | #CHENOR pic.twitter.com/P2YyAIkxnh— Norwich City FC (@NorwichCityFC) October 20, 2021
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|8
|6
|1
|1
|16
|13
|19
|20
|"Норвич"
|8
|0
|2
|6
|2
|-14
|2
Личные встречи
14.07.20 АПЛ "Челси" – "Норвич" 1:0
24.08.19 АПЛ "Норвич" – "Челси" 2:3
17.01.18 КФА "Челси – "Норвич" 1:1 (5:3 по пенальти)
06.01.18 КФА "Норвич" – "Челси" 0:0
01.03.16 АПЛ "Норвич" – "Челси" 1:2
Цифры и факты
– "Норвич" не забил ни одного гола в 4 выездных матчах АПЛ;
– Бен Чилвелл отличился в каждом из 3 последних поединков за "Челси" в чемпионате Англии – в предыдущих 26 встречах в рамках лиги он забил за "синих" всего дважды;
– В последний раз "Челси" проиграл "канарейкам" в первенстве Англии в декабре 1994 года;
– "Норвич" не выигрывает в своих последних 18 матчах АПЛ;
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Тухель не рассчитывает на Лукаку, Вернера и Пулишича. На пресс-конференции Томас отметил, что Зиеш останется на скамейке для запасных. Фарке не выпустит на поле "Стэмфорд Бридж" Гилмора (принадлежит лондонцам), Кантуэлла, Бирама и Циммерманна (лазарет). Также под вопросом участие в игре Плахеты. Наверняка в условиях непростого графика Тухель потасует обойму.
"Челси", 3-4-2-1: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Канте, Алонсо – Маунт, Хадсон-Одои – Хавертц
"Норвич", 3-5-2: Крул – Кабак, Хэнли, Гибсон – Эронз, Ле-Мелу, Норманн, Маклин, Яннулис – Сарджент, Пукки
Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Норвичем" от UA-Футбол
3:0. "Норвич" может рассчитывать разве что на недооценку со стороны "Челси", продемонстрировать интенсивность уровня "Брентфорда" гости не смогут. В свою очередь "синим" будет очень сложно рассчитывать на трофей в конце сезона, если они будут спотыкаться об андердогов, "Сити" и "Ливерпуль" громко дышат в спину. Даже без Лукаку и Вернера лондонцы обязаны уверенно заработать три зачетных пункта.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Самолет Кайрата в аэропорту столкнулся с автомобилем - ФОТО
- СМИ: Петраков готов вернуть Гармаша в сборную Украины
- Рейтинг клубов УЕФА. Заре нужна еще хотя бы ничья, Динамо и Шахтер только опускаются
- Шанс для украинских клубов? Суперлига может расширить число участников до 140 команд
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО