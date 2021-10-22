Перекраивая атаку. Челси – Норвич Сити. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 23.10.2021

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

23 октября. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В субботу лидер первенства и последняя команда турнирной таблицы продолжат 9-й тур чемпионата Англии. Сложно найти интригу в подобном противостоянии, однако важно помнить, что в АПЛ андердог всегда может удивить фаворита. Тем более, если аутсайдер подтянул игру в защите, а оппонент растерял ключевых игроков атаки. Фарке и Тухель хорошо знакомы по работе в Дортмунде, у Даниэля будет присутствовать личная мотивация удивить соотечественника.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Челси"

С точки зрения набора очков команда Томаса Тухеля успешно вошла в ритм после международной паузы. Встреча с грубиянами из Швеции, "Мальме", в рамках 3-го тура Лиги чемпионов (4:0), не запомнилась бы нам ничем таким экстраординарным, не потеряй "Челси" двух основных нападающих – Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. Забегая наперед сообщим, что встречу с "Норвичем" бельгиец и немец точно пропустят.

Совершенное другое дело "Брентфорд". В текущем сезоне от "пчел" никто домой без укусов не возвращается. "Синим" было экстремально тяжело справляться с физически хорошо подготовленной бандой Франка. В то время как 60% состава "пенсионеров" разъехалось по сборным, дебютант лиги в полном составе спокойно готовился к матчу прошлого тура у себя на базе. Отскочить ротированной Тухелем защите позволил лишь блестящий перформанс Эдуара Менди.

"Норвич"

"Канарейки" любят дрейфовать между Чемпионшипом и Высшим дивизионом. Есть ощущение, что в кампании-2021/22 вылета обратно вновь не миновать. Команда Фарке безнадежно стартовала с пяти поражений в первенстве. В конце сентября Даниэль перешел на схему с тремя защитниками, чтобы насытить редуты перед Крулом, однако не вылететь при этом из Кубка лиги от "Ливерпуля" (0:3) и сдержать "Эвертон" в АПЛ (2:0) не удалось. А вот зато с "Бернли" (0:0) и "Брайтоном" (0:0) у "Норвича" получилось хотя бы оформить паритеты. Теперь нужно постепенно наладить реализацию.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 8 6 1 1 16 13 19 20 "Норвич" 8 0 2 6 2 -14 2

Личные встречи

14.07.20 АПЛ "Челси" – "Норвич" 1:0

24.08.19 АПЛ "Норвич" – "Челси" 2:3

17.01.18 КФА "Челси – "Норвич" 1:1 (5:3 по пенальти)

06.01.18 КФА "Норвич" – "Челси" 0:0

01.03.16 АПЛ "Норвич" – "Челси" 1:2

Цифры и факты

– "Норвич" не забил ни одного гола в 4 выездных матчах АПЛ;

– Бен Чилвелл отличился в каждом из 3 последних поединков за "Челси" в чемпионате Англии – в предыдущих 26 встречах в рамках лиги он забил за "синих" всего дважды;

– В последний раз "Челси" проиграл "канарейкам" в первенстве Англии в декабре 1994 года;

– "Норвич" не выигрывает в своих последних 18 матчах АПЛ;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Тухель не рассчитывает на Лукаку, Вернера и Пулишича. На пресс-конференции Томас отметил, что Зиеш останется на скамейке для запасных. Фарке не выпустит на поле "Стэмфорд Бридж" Гилмора (принадлежит лондонцам), Кантуэлла, Бирама и Циммерманна (лазарет). Также под вопросом участие в игре Плахеты. Наверняка в условиях непростого графика Тухель потасует обойму.

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Канте, Алонсо – Маунт, Хадсон-Одои – Хавертц

"Норвич", 3-5-2: Крул – Кабак, Хэнли, Гибсон – Эронз, Ле-Мелу, Норманн, Маклин, Яннулис – Сарджент, Пукки

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Норвичем" от UA-Футбол

3:0. "Норвич" может рассчитывать разве что на недооценку со стороны "Челси", продемонстрировать интенсивность уровня "Брентфорда" гости не смогут. В свою очередь "синим" будет очень сложно рассчитывать на трофей в конце сезона, если они будут спотыкаться об андердогов, "Сити" и "Ливерпуль" громко дышат в спину. Даже без Лукаку и Вернера лондонцы обязаны уверенно заработать три зачетных пункта.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.