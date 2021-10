Перекраивая атаку. Челси – Норвич Сити. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 23.10.2021

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

23 октября. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В субботу лидер первенства и последняя команда турнирной таблицы продолжат 9-й тур чемпионата Англии. Сложно найти интригу в подобном противостоянии, однако важно помнить, что в АПЛ андердог всегда может удивить фаворита. Тем более, если аутсайдер подтянул игру в защите, а оппонент растерял ключевых игроков атаки. Фарке и Тухель хорошо знакомы по работе в Дортмунде, у Даниэля будет присутствовать личная мотивация удивить соотечественника.

С точки зрения набора очков команда Томаса Тухеля успешно вошла в ритм после международной паузы. Встреча с грубиянами из Швеции, "Мальме", в рамках 3-го тура Лиги чемпионов (4:0), не запомнилась бы нам ничем таким экстраординарным, не потеряй "Челси" двух основных нападающих – Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. Забегая наперед сообщим, что встречу с "Норвичем" бельгиец и немец точно пропустят.

Совершенное другое дело "Брентфорд". В текущем сезоне от "пчел" никто домой без укусов не возвращается. "Синим" было экстремально тяжело справляться с физически хорошо подготовленной бандой Франка. В то время как 60% состава "пенсионеров" разъехалось по сборным, дебютант лиги в полном составе спокойно готовился к матчу прошлого тура у себя на базе. Отскочить ротированной Тухелем защите позволил лишь блестящий перформанс Эдуара Менди.

Soon back at it! ????#CheNor comes next! ???? pic.twitter.com/KtE0NwPjLL