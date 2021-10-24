Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.10.2021 

Чемпионат Англии, девятый тур

24 октября 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Центральный матч тура в АПЛ – встреча “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуля”, крупнейших клубов английского футбола. “Ливерпуль” остается единственной командой в чемпионате без поражений, “Юнайтед” взял только одно очко в последних трех матчах, но в таких противостояниях все вторичное быстро отходит на второй и третий план.

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Манчестер Юнайтед

Победа “Манчестер Юнайтед” над “Аталантой” в Лиге чемпионов была красивой и эмоциональной. “Юнайтед” проигрывал после перерыва на своем поле 0:2, ошибки у своих ворот были ужасны, в атаке были проблемы, и как сказал Пол Скоулз в студии BT Sport, Юрген Клопп должно быть “потирал руки”, смотря на такую игру МЮ. Но в перерыве Роналду и Фернандеш завели партнеров, “Юнайтед” преобразился, провел образцовый тайм, и сделал камбэк. Победный гол забил именно Роналду.

Для “Юнайтед” это была очень важная победа. Последние результаты МЮ были, мягко неутешительны, и вопрос целесообразности пребывания Оле-Гуннар Сульшера на тренерской должности вновь поднимался во всех возможных СМИ и фан-форумах. Но победа над “Аталантой” и эмоции от нее немного перекрыли негативные впечатления от последних матчей, в частности можно было забыть о кошмарной игре с “Лестером” (2:4) в прошлом туре АПЛ.

Проблемы “Манчестер Юнайтед” остаются неизменными. Давид Де Хеа проводит отличный сезон, но МЮ слишком часто ошибается у своих ворот, и в последних 20 матчах только один раз смог не пропустить. Остаются вопросы по игре центральных полузащитников, Санчо все еще ищет себя, сложно полагаться на победные голы Роналду в каждом матче.

Победа над “Аталантой” была добыта ценой травм нескольких футболистов. Под вопросом участие в игре Фернандеша, Фреда и Рэшфорда. Кроме того, есть проблемы у Марсьяля. Продолжает восстановление после травмы Варан.

Ливерпуль

Как и “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуль” свой матч в Лиге чемпионов выиграл со счетом 3:2. Но игра с “Атлетико” проходила по другому сценарию. “Ливерпуль” быстро забил два гола (Салах и Кейта), но еще до перерыва “Атлетико” отыгрался после дубля Гризманна. Во втором тайме французский форвард “Атлетико” получил красную карточку, и “красные” дожали соперника в большинстве. Победный гол с пенальти забил Салах. Это была не лучшая игра “Ливерпуля”, но победа над “Атлетико” имеет принципиальное значение. Три очка были важнее хорошей игры.

“Ливерпуль” ярко проводит сезон. Помимо “Атлетико”, команда Юргена Клоппа взяла а Лиге чемпионов три очка и в матчах с “Миланом” и “Порту”. Результаты в АПЛ – пять побед и три ничьи. Но нужно заметить, что пока “Ливерпуль” побеждает только команды с нижней половины таблицы. Поединки с “Манчестер Сити”, “Челси” и “Брентфорд” с первой десятки закончились ничьими. И только от этих соперников “Ливерпуль” пропускал голы в чемпионате.

Юрген Клопп говорит, что его команде нужно хорошо сыграть в защите против “Юнайтед”, потому что “качество их игроков атаки просто невероятное”. Но в первую очередь “красные” будут нацелены на ворота соперника. И должны такими быть, учитывая, в какой хороше форме находится троица нападения, особенно Мо Салах, ставший первым в истории “Ливерпуля” игроком, которому удалось забить в девяти матчах подряд.

“Ливерпуль” подходит к игре с “Юнайтед” почти в полном составе. Кертис Джонс вернулся к тренировкам с командой, отсутствуют только Эллиотт и Тиаго.

Статистика команд, цифры и факты

После восьми туров “Ливерпуль” забил больше всех голов в АПЛ (22).

Мохамед Салах забил 12 голов в 11 матчах сезона 2021/22.

“Ливерпуль” не проигрывает в английской Премьер-лиге 18 матчей (13 побед, пять ничьих). Это самая длинная серия среди команд топ-4.

“Ливерпуль” забивал как минимум три гола в последних пяти выездных матчах АПЛ.

“Вулверхэмптон” остается единственной командой, которая не забила “Манчестер Юнайтед” в сезоне 2021/22. В среднем “Юнайтед” пропускает 1.3 гола за матч.

“Манчестер Юнайтед” не может выиграть у английской команды с 19 сентября (победа над “Вест Хэмом” 2:1).

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

Манчестер Юнайтед

20.10 “Аталанта” 3:2 (Лига чемпионов)

16.10 “Лестер” 2:4 (АПЛ)

02.10 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

29.09 “Вильярреал” 2:1 (Лига чемпионов)

25.09 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)

Ливерпуль

19.10 “Атлетико” Мадрид 3:2 (Лига чемпионов)

16.10 “Уотфорд” 5:0 (АПЛ)

03.10 “Манчестер Сити” 2:2 (АПЛ)

28.09 “Порту” 5:1 (Лига чемпионов)

25.09 “Брентфорд” 3:3 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды сыграли вничью на “Энфилде” 0:0, а на “Олд Траффорд” победил “Ливерпуль” 4:2. “Манчестер Юнайтед” выиграл всего один из последних 10 матчей АПЛ против “Ливерпуля” (три ничьи, шесть поражений). Общая статистика встреч в пользу “Юнайтед”: 81 победа (28 в АПЛ), 58 (14) ничьих, 68 (16) поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 9 7 1 1 23-3 +20 22 2 "Манчестер Сити" 9 6 2 1 19-4 +15 20 3 "Ливерпуль" 8 5 3 0 22-6 +16 18 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 9 4 3 2 9-8 +1 15 5 "Тоттенхэм" 8 5 0 3 9-12 -3 15 6 "Манчестер Юнайтед" 8 4 2 2 16-10 +6 14 7 "Вест Хэм Юнайтед" 8 4 2 2 15-10 +5 14 8 "Эвертон" 9 4 2 3 15-14 +1 14 9 "Арсенал" 9 4 2 3 10-13 -3 14 10 "Вулверхэмптон" 9 4 1 4 9-9 0 13 11 "Брентфорд" 8 3 3 2 10-7 +3 12 12 "Лестер Сити" 8 3 2 3 13-14 -1 11 13 "Астон Вилла" 9 3 1 5 13-15 -2 10 14 "Уотфорд" 9 3 1 5 12-17 -5 10 15 "Кристал Пэлас" 9 1 6 2 11-14 -3 9 16 "Саутгемптон" 9 1 5 3 8-12 -4 8 17 "Лидс Юнайтед" 9 1 4 4 8-16 -8 7 18 "Бернли" 9 0 4 5 7-15 -8 4 19 "Ньюкасл" 9 0 4 5 11-20 -9 4 20 "Норвич Сити" 9 0 2 7 2-23 -21 2

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Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактомини, Погба – Гринвуд, Фернандеш, Санчо – Роналду

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Джонс, Фабиньо, Хендерсон – Мане, Фирмино, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

Футбол любит парадоксы, но сложно себе представить, что “Ливерпуль” с его великолепным атакующим трио, которое находится в прекрасном состоянии, не забьет “Манчестер Юнайтед”, пропускающему от всех. Только “Челси” (команда с лучшей защитой в лиге) пропустил от “Ливерпуля” один гол, дважды вынимали мяч из сетки своих ворот вратари “Бернли” и “Манчестер Сити”. Все остальные это делали три и больше раз. Но что любит “Юнайтед”, так это после ужасных результатов выдавать хорошие игры в матчах с сильными соперниками. Приемлемый результат с “Ливерпулем” не должен стать сенсацией. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.