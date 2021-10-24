Вест Хэм - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.10.2021

Английская Премьер-лига, девятый тур

24 октября, 16:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая трансляция: Мегого

Очередное лондонское дерби в календаре АПЛ. Конечно, оно часто происходит, ведь сразу семь команд представляют столицу Англии. На этот раз дерби пожалует на "Олимпийский", где крепкий орешек "Вест Хэм" примет нестабильной "Тоттенхэм". Обе команды сейчас располагаются рядом в турнирной таблице, представляя верхнюю ее часть. Кто же все-таки сделает еще один шаг к лидерам соревнования?

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"Вест Хэм"

В этом сезоне "молотобойцы" потерпели уже два поражения в АПЛ. Кстати, одно из них - как раз в лондонском дерби, но против "Брентфорда" (1:2). Также подопечные Мойеса уступили "Манчестер Юнайтед" с таким же счетом. Интересно, что почти все потери очков (кроме выездной ничьи против "Саутгемптона") происходили именно на домашнем стадионе в присутствии шумных фанатов.

Из-за осечек трудно сейчас "Вест Хэму" держаться на плаву в верхней части турнирной таблицы АПЛ. Правда, в Лиге Европы дела идут намного лучше: три победы подряд на групповом этапе с общим счетом 7:0. Две из которых, кстати, были добыты именно на "Олимпийском" и далеко не основным составом. Да, уровень соперников гораздо ниже, чем в АПЛ. Но часто английские команды даже с слабыми командами теряют прогнозируемые победы. Вспомнить тот же "Вест Хэм" в 2015-2015 гг., который дважды уступал в плей-офф ЛЕ скромной румынской "Астре".

Кадры хозяев

Сейчас только два чеха находятся в лазарете "молотобойцев". Крал против "шпор" точно не сыграет из-за коронавируса, а Цоуфал продолжает восстанавливаться от травмы паха. Правда, участие в матче последнего все еще под вопросом.

"Тоттенхэм"

Прекрасно начали подопечные Санту в АПЛ - сразу же с трех побед. Однако, рисунок игры и, непосредственно, само действо на поле было от "шпор" откровенно ужасным. Только за счет факторов, которые произошли именно в те моменты, тогда лондонцы забрали максимальное количество очков. После этого начались прогнозируемые осечки, в том числе и три подряд поражения в лондонских дерби: против "Кристал Пэлас" (0:3), "Челси" (0:3) и "Арсенала" (1:3).

Но такие результаты логичны, ведь сменился тренер, частично был потасован состав, а, следовательно, требуется время на перестройку. Еще Кейн перестал регулярно забивать. Правда в игре Лиге конференций против "Муры" форварда прорвало хет-триком, а потом еще и команда дважды подряд одержала победу в АПЛ, поэтому сейчас располагается даже выше "МЮ" и того же "Вест Хэма".

Кадры гостей

Санту не сможет рассчитывать на двух футболистов, однако они и так не являются ключевыми. Догерти и Сессеньон до сих пор в лазарете и не помогут своим партнерам по команде.

Последние матчи "Вест Хэма" и "Тоттенхэма"

Последние пять встреч хозяев

21.10.2021. "Вест Хэм" - "Генк" 3:0 (ЛЕ)

17.10.2021. "Эвертон" - "Вест Хэм" 0:1 (АПЛ)

03.10.2021. "Вест Хэм" - "Брентфорд" 1:2 (АПЛ)

30.09.2021. "Вест Хэм" - "Рапид Вена" 2:0 (ЛЕ)

25.09.2021. "Лидс" - "Вест Хэм" 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

21.10.2021. "Витесс" - "Тоттенхэм" 1:0 (ЛК)

17.10.2021. "Ньюкасл" - "Тоттенхэм" 2:3 (АПЛ)

03.10.2021. "Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 2:1 (АПЛ)

30.09.2021. "Тоттенхэм" - "Мура" 5:1 (ЛК)

26.09.2021. "Арсенал" - "Тоттенхэм" 3:1 (АПЛ)

Цифры и факты

В Кейна всего два результативных действия в этом сезоне АПЛ (1+1). В прошлом он записал в свой актив 23 гола и 14 ассистов.

В 12 из последних 13 выездных официальных матчей "Тоттенхэм" пропускал.

В семи последних домашних поединках подряд "Вест Хэм" забивал.

"Шпоры" - единственная в паре с "Арсеналом" команда верхней части турнирной таблицы АПЛ, в которой отрицательная разница забитых-пропущенных.

Последние пять матчей между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом"

21.02.2021. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 2:1 (АПЛ)

18.10.2020. "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 3:3 (АПЛ)

23.06.2020. "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 2:0 (АПЛ)

23.11.2019. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 2:3 (АПЛ)

27.04.2019. "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 0:1 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Вест Хэм" - "Тоттенхэм"

Прогноз на матч "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" от UA-Футбол

Обе команды любят забывать и не слишком надежно играют в обороне. Статус соседей в турнирной таблице будет влиять больше, чем статус соседей по городу, ведь идет битва за шесть очков. Правда, соперники выглядят очень равными, и вряд ли можно склонить чашу весов хотя бы в одну сторону. Прогноз на матч: голевая ничья.