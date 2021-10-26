Арсенал - Лидс. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 26.10.2021

Кубок английской футбольной лиги

Раунд 1/8 финала

26 октября, 21:45. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Адре Марринер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Обе команды впервые в текущем розыгрыше Кубка лиги сойдутся с соперником из АПЛ. Проходить ниже лигой оппонентов - это одно, сейчас перед коллективами стоит уже более трудная задача. И "Арсенал", и "Лидс" сейчас переживают кризисные времена, однако лондонцы все же есть ближе к стабильности.

Часто критикуемый Артета с начала сезона работает под большим напряжением, а в сегодняшнем матче оно будет еще больше. Соперником испанского тренера станет наставник его наставника Пепа Гвардиолы - Марсело Бьелса. Каждый мечтает превзойти своего учителя, а превзойти учителя этого учителя - еще лучше достижения.

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"Арсенал"

Начать сезон с трех поражений - какая еще может быть более убедительная причина уволить тренера команды с так называемой "Большой шестерки". Все уже списали со счетов Артету, однако он все еще жив в статусе наставника "канониров". Важнейшим атрибутом последующего восстановления команды стали его подопечные: они не сливают тренера, а наоборот играют именно под его руководством. Так, построение игры стало более прагматичным, но именно благодаря этому появились хорошие результаты.

Осенью "Арсенал" еще не уступал – в общем пять побед и две ничьих. Даже в АПЛ "канониры" по набору очков в последних пяти встречах идут на своем классическом четвертом месте. Соперники были не самые сложные, но раньше и с ними случались проблемы в Артеты. Также не нужно забывать о уверенных победах в Северолондонском дерби против "Тоттенхэма".

Кадры хозяев

Одной из причин хороших результатов команды является то, что лазарет "канониров" почти пуст. На постоянной основе там находится только полузащитник Гранит Джака, который после того матча в августе против "Манчестер Сити" (0:5) провел всего одну встречу. Сначала была длительная дисквалификация, а сейчас - травма колена. Возможно, без швейцарца в центре поля "канонирам" надежнее. Также вне игры в последнем матче против "Астон Виллы" был основной левый защитник Киран Тирни. Его неплохо заменил новичок команды Нуну Тавареш, который сыграет и сегодня. Даже готовым к игре шотландцем будет рисковать Артета.

"Лидс"

Бьелса прекрасно понимает проблемы "Арсенала", ведь сам с такими столкнулся. В прошлом сезоне команда очень неплохо выстрелила, показывала яркий атакующий футбол, а также закрепилась в первой 10-ке чемпионата в нескольких очках от зоны еврокубков. Однако пока все идет наперекосяк. В "павлинов" всего две победы в основное время в 12 матчах этого сезона.

Соперники уже изучили суицидальный прессинг "Лидса" и сделали его не положительной, а наоборот - отрицательной фишкой команды Бьелсы. Из-за высокой линии обороны "павлины" оставляют очень много зон, куда могут врываться быстрые футболисты. Да еще и в атаке определенные проблемы. "Лидс" забил восемь голов в девяти турах АПЛ. В прошлом отрезке за это же время было 14 мячей. Возможно, сейчас показатель и довольно приличный, однако на фоне пропущенных голов он выглядит незначительным. Это и результаты подтверждают.

Кадры гостей

Сейчас "Лидс" обходится без своего лучшего бомбардира в прошлом сезоне Патрика Бамфорда. Правда, в этом сезоне он не так феерит: всего один гол в шести матчах. Также в лазарете находятся основные Ейлинг, Рафинья, Кох и Фирпо. Ситуация не из лучших.

Последние матчи "Арсенала" и "Лидса"

Последние пять встреч хозяев

22.10.2021. "Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1 (АПЛ)

18.10.2021. "Арсенал" - "Кристал Пэлас" 2:2 (АПЛ)

02.10.2021. "Брайтон" - "Арсенал" 0:0 (АПЛ)

26.09.2021. "Арсенал" - "Тоттенхэм" 3:1 (АПЛ)

22.09.2021. "Арсенал" - "Уимблдон" 3:0 (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

23.10.2021. "Лидс" - "Вулверхэмптон" 1:1 (АПЛ)

16.10.2021. "Саутгемптон" - "Лидс" 1:0 (АПЛ)

02.10.2021. "Лидс" - "Уотфорд" 1:0 (АПЛ)

25.09.2021. "Лидс" - "Вест Хэм" 1:2 (АПЛ)

21.09.2021. "Фулхэм" - "Лидс" 0:0 (победа "Лидса" в серии пенальти 5:6) (Кубок лиги)

Личные встречи "Арсенала" и "Лидса"

Сегодняшний матч станет уже 123-м в истории их противостояния. Небольшое преимущество по победам имеет "Арсенал": 48 против 41. Также еще в 33-х матчах "Арсенал" и "Лидс" играли вничью. В одном из поединков прошлого сезона коллективы как раз-таки поделили очки, ни разу не поразив ворота соперника, а во втором - выдали матч с шестью забитыми голами.

Последние пять встреч между командами

14.02.2021. "Арсенал" - "Лидс" 4:2 (АПЛ)

22.11.2020. "Лидс" - "Арсенал" 0:0 (АПЛ)

06.01.2020. "Арсенал" - "Лидс" 1:0 (Кубок Англии)

09.01.2012. "Арсенал" - "Лидс" 1:0 (Кубок Англии)

19.01.2011. "Лидс" - "Арсенал" 1:3 (Кубок Англии)

Путь команд в Кубке лиги до этого матча

1/16 финала

"Арсенал" - "Уимблдон" 3:0

- "Уимблдон" 3:0 "Фулхэм" - "Лидс" 0:0 (победа "Лидса" в серии пенальти 5:6)

1/32 финала

"Вест Бромвич" - "Арсенал" 0:6

0:6 "Лидс" - "Крю" 3:0

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Ставки и коэффициенты на матч "Арсенал" - "Лидс"

Прогноз на матч "Арсенал" - "Лидс"

"Канониры" стали на путь исправления. От них сейчас никто ничего не ждет, разве что фанаты тлеют надеждой. "Лидс" сейчас находятся в очень плохом состоянии, тем более учитывая количество травмированных ключевых игроков. Подопечные Артеты имеют явное преимущество в этом матче, как физическое, так и психологическое. Прогноз: победа "Арсенала".