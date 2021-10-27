Престон Норт Энд - Ливерпуль. Анонс и прогноз матч Кубка лиги на 27.10.2021 

Кубок лиги, четвертый раунд

27 октября 2021. Престон “Дипдейл”

“Престон Норт Энд” 21:45 “Ливерпуль”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Времени на празднований нет – спустя три дня после исторической победы над “Манчестер Юнайтед” в Премьер-лиге, “Ливерпуль” проведет матч 1/8 Кубка лиги с командой из Чемпионшипа “Престон Норт Энд”. По традиции, в третьем по рангу английском турнире “красные” сыграют полуосновной командой.

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Престон Норт Энд

“Престон” после 14 туров занимает 19-е место в Чемпионшипе, выиграв два матча из последних десяти (шесть ничьих, два поражения). Для “Престона” матч с “Ливерпулем” будет четвертым за последние 12 дней, но команда из Ланкашира не собирается пренебрегать менее значимым турниром. Все билеты на матч с “Ливерпулем” давно раскуплены, а менеджер “Престона” Фрэнки Макэвой называет предстоящую встречу с “красными” большим событием, даже если соперник сыграет вторым составом.

Ранее соперниками “Престона” в Кубке лиги были команды из второй и первой лиг и ПНЭ отправлял им по четыре гола. В Чемпионшипе атака “белоснежных” проявляет себя не так хорошо – только дважды “Престон” забивал три гола за матч, а всего у него 14 забитых мячей в 14 турах.

К матчу с “Ливерпулем” успели восстановиться Маккэнн и Олосунде, вне игры будут Джон Мерфи и Чед Эванс.

Ливерпуль

“Ливерпуль” остается единственной командой в Англии, которая ни разу не проиграла во всех матчах сезона 2021/22. Серия “красных” длится 13 матчей (10 побед, три ничьи), и во воскресенье она продолжилась убедительной победой на “Олд Траффорд” (5:0).

Против “Престона” стоит ожидать ротации. Из-за травм пропустят матч сразу пять полузащитников: “Ливерпуля” Фабиньо, Тьяго Алькантара, Эллиотт, Кейта, Милнер, восстанавливается от повреждения и второй вратарь Келлехер, игрокам основной команды нужен отдых. Поэтому игровое время могут получить Цимикас, Гомес, Неко Уильямс, Окслейд-Чемберлен, Ориги, Минамино и другие.

В прошлом раунде Кубка лиги резерв “красных” справился с аутсайдером АПЛ “Норвичем” (3:0). Игра с “Престоном” – четвертый подряд выездной матч “красных”.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” забил 41 гол в 13 матчах всех турнирах.

В семи последних выездных матчах команда Юргена Клоппа забивала по три гола и больше.

“Ливерпуль” в сезоне 2021/22 ни разу не проиграл (10 побед, три ничьих)

“Престон” последний раз проигрывал на своем поле седьмого августа, в игре Чемпионшипа против “Халл Сити” (1:4).

Последние пять матчей Престона и Ливерпуля

Престон Норт Энд

23.10 “Блэкпул” 0:2 (Чемпионшип)

20.10 “Ковентри” 2:1 (Чемпионшип)

16.10 “Дерби Каунти” 1:1 (Чемпионшип)

02.10 “КПР” 2:3 (Чемпионшип)

28.09 “Сток Сити” 1:1 (Чемпионшип)

Ливерпуль

24.10 “Манчестер Юнайтед” 5:0 (АПЛ)

19.10 “Атлетико” Мадрид 3:2 (Лига чемпионов)

16.10 “Уотфорд” 5:0 (АПЛ)

03.10 “Манчестер Сити” 2:2 (АПЛ)

28.09 “Порту” 5:1 (Лига чемпионов)

Личные встречи

В последний раз команды встречались друг с другом в 2009 году в третьем раунде Кубка Англии. “Ливерпуль” с Джеррардом, Хаби Алонсо, Каррагером и другими звездами выиграл 2:0 (Риера, Торрес). “Престон” удалось обыграть “Ливерпуль” только один раз, в пятом раунде Кубка Англии 1961/62.

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Престон Норт Энд – Ливерпуль от UA-Football

“Престон” никогда ранее не играл в четвертьфинале Кубка лиги, сложно будет команде из Ланкашира преодолеть барьер 1/8 и в этот раз. “Ливерпуль”, пусть и вторым составом, должен без больших трудностей справиться с середняком Чемпионшипа. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.