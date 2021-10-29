Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аутсайдер мотивирован. Ньюкасл Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 30.10.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "сороками" и "пенсионерами" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 10-й тур.
30 октября. 17:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Телетрансляция: –
И вновь "Челси" сыграет с андердогом чемпионата. Если в прошлом туре лидер турнирной таблицы принимал "Норвич", последнюю команду турнирной таблицы, то теперь съездит в гости к предпоследнему коллективу первенства. Между "канарейками" и "сороками" есть одно существенное отличие – футболистам "Ньюкасла" сейчас точно есть что доказывать.
"Ньюкасл Юнайтед"
В октябре "Ньюкасл" знатно пошумел в информационном пространстве. Английский клуб приобрели саудовцы, после чего в прессе моментально образовался целый отдельный поток новостей, связанных с потенциальными приобретениями и назначением нового именитого тренера.
К слову, о наставнике. Старину Стива Брюса ожидаемо уволили. Хорошо, что перед этим хотя бы позволили провести юбилейный 1000-й матч в карьере в качестве рулевого. На данный момент временно исполняет обязанности менеджера Грэм Джонс – англичанин пришел по ходу прошлой кампании, ранее он работал с Роберто Мартинесом, а на ЕВРО-2020 помогал Гарету Саутгейту. В общем, можно смело констатировать, что вкус регулярных побед с горчинкой больших денег "Ньюкасл" узнает позже. Для начала владельцам нужно задать курс, набрать профессионалов в менеджмент и пригласить тренера под уже выбранный вектор. До зимнего трансферного окна, а, может, даже до летнего, клубу с лихвой будет достаточно умений Джонса.
Конечно же, текущий состав "Ньюкасла" всячески захочет доказать саудовцам свою профпригодность. Перед командой точно стоит задача сохранить прописку в Высшем дивизионе. Пока "сороки" не выиграли в чемпионате ни одного матча из девяти, пропустили они 20 голов. При этом в графе "забитые" у "Ньюкасла" 11 мячей – это на 9 больше, чем у соседей по таблице, команды из графства Норидж. К слову, еще "джоржи" вылетели из Кубка лиги от "Бернли" во втором раунде, уступив "бордовым" в серии пенальти (0:0, 3:4 в лотерее). В общем, даже на фоне информационного всплеска у ребят пока ничего не выходит.
Preparing for #NEWCHE ????— Newcastle United FC (@NUFC) October 27, 2021
⚫️⚪️ pic.twitter.com/acT2UfvMyG
"Челси"
Теплый октябрь – так можно охарактеризовать график матчей "синих" в уходящем месяце. С действительно серьезным оппонентом команда Тухеля в последний раз встречалась еще в конце сентября. "Саутгемптон" (3:1) и "Брентфорд" (0:1) прилично нагрузили подопечных Томаса, однако середняки не сумели зацепиться за очки в поединках против лидера. Точно нельзя описать в аналогичном ключе встречи "пенсионеров" с "Мальме" (4:0) и "Норвичем" (7:0), даже намека на сопротивление от команд Томассона и Фарке на поле в тех матчах не было. Добавим, что на неделе в Кубке лиги потасованный состав "Челси" в серии пенальти выбил из розыгрыша все тот же "Саутгемптон" (1:1, 4:3 в лотерее). Кепа Аррисабалага нашел свое призвание.
Напомним, в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов травмировались Тимо Вернер и Ромелу Лукаку. Не стоит ждать появления немца и бельгийца на поле "Сент-Джеймс Парк". Тем не менее, и с "сороками" в субботу, и с "Мальме" уже в Швеции, и с "Бернли" в АПЛ – "Челси" можно и нужно побеждать без своих основных страйкеров. Лайтовый график закончится аж в конце ноября, а сейчас у "синих" все карты на руках, чтобы продолжать работу над укреплением психологии.
Coming soon. ???? pic.twitter.com/7olj4btJbP— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 28, 2021
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|9
|7
|1
|1
|23
|20
|22
|19
|"Ньюкасл"
|9
|0
|4
|5
|11
|-9
|4
Личные встречи
15.02.21 АПЛ "Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:0
21.11.20 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 0:2
18.01.20 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 1:0
19.10.19 АПЛ "Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 1:0
12.01.19 АПЛ "Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:1
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
О чудо! Кристиан Пулишич вернулся в общую группу "Челси". Вряд ли Тухель сразу же бросит американца в бой, однако новость для "синих", безусловно, приятная, особенно в контексте отсутствия Вернера и Лукаку. Также восстановились Н'Голо Канте, Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта. Под вопросом участие Рубена Лофтуса-Чика.
У "Ньюкасла" не сыграют Пол Дамметт и Мартин Дубравка, также есть сомнения по поводу Фредерика Вудмана. Джонджо Шелви дисквалифицирован.
"Ньюкасл", 3-5-2: Дарлоу – Крафт, Ласселлс, Кларк – Манкильо, Лонгстафф, Хейден, Альмирон, Ритчи – Уилсон, Сен-Максимен
"Челси", 3-4-2-1: Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер – Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Чилвелл – Маунт, Хадсон-Одои – Хавертц
Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Челси" от UA-Футбол
0:2. "Челси" не сможет претендовать на золотые медали, если не будет уверенно забирать очки у таких команд, как "Ньюкасл". Да, мотивированные "сороки" играют дома, болельщики их поддержат, но гости смотрятся предпочтительнее по всем показателям – "пенсионеры" много забивают и мало пропускают.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Казалось бы, смешная сумма. Барселона не хочет выплачивать Аль-Садду отступные за Хави
- Беседин назвал имя самого жесткого защитника в УПЛ
- Буффон на уровне. ВИДЕО, как Джанлуиджи взял пенальти и помог Парме прервать неудачную серию
- Ярмоленко против Зинченко. Вест Хэм – Ман Сити. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 27.10.2021
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
Новости по теме
- 13:05 Прогнозы на футбол Время обратиться к святым. Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 02.10.2021
- 11:54 Прогнозы на футбол Заточив зуб. Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 11.09.2021
- 09:52 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ