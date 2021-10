Лестер – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.10.2021

Английская Премьер-лига, 10-й тур

30 октября, 14:30. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

И "лисы", и "канониры" - те команды, которых довольно прилично покачало на старте чемпионата. Обе – претендентки на еврокубки, однако по результатам так и не скажешь. Коллективы расположились рядом посредине турнирной таблицы, столкнулись с проблемами в обороне, однако пока все равно в борьбе за лучшие места. Тем более у обоих началась реинкарнация.

Подопечные Роджерса прекрасно стартовали в сезоне, победив "Манчестер Сити" в поединке за Суперкубок Англии. Правда, в чемпионате дела в дальнейшем пошли не слишком ярко: после шестого тура у "лис" было всего семь очков, да и в Лиге Европы набрали всего один зачетный пункт за два матча. Однако ситуация налаживается. Лестер дважды подряд победил в АПЛ (одна из игр была против МЮ), прошел в 1/4 Кубка лиги, а также усилиями покера Даки одержал первую победу в еврокубках этого сезона.

