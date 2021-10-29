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Лестер – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.10.2021
Команды идут бок о бок в турнирной таблице
Фото - skysports.com
Английская Премьер-лига, 10-й тур
30 октября, 14:30. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая трансляция: Сетанта Спортс +
И "лисы", и "канониры" - те команды, которых довольно прилично покачало на старте чемпионата. Обе – претендентки на еврокубки, однако по результатам так и не скажешь. Коллективы расположились рядом посредине турнирной таблицы, столкнулись с проблемами в обороне, однако пока все равно в борьбе за лучшие места. Тем более у обоих началась реинкарнация.
"Лестер"
Подопечные Роджерса прекрасно стартовали в сезоне, победив "Манчестер Сити" в поединке за Суперкубок Англии. Правда, в чемпионате дела в дальнейшем пошли не слишком ярко: после шестого тура у "лис" было всего семь очков, да и в Лиге Европы набрали всего один зачетный пункт за два матча. Однако ситуация налаживается. Лестер дважды подряд победил в АПЛ (одна из игр была против МЮ), прошел в 1/4 Кубка лиги, а также усилиями покера Даки одержал первую победу в еврокубках этого сезона.
???? in Premier League action this weekend for #LeiArs ???? pic.twitter.com/Ug00KX5drA— Leicester City (@LCFC) October 28, 2021
Кадры хозяев
Причина неудачного старта "лыс" довольно проста. Состав у Роджерса по сравнению с прошлым сезоном немного изменился, пришли новые исполнители, которым нужно время на адаптацию в команде. Также сейчас в лазарете находятся три ключевых игрока прошлого сезона: Фофана, Ндиди и Олбрайтон. Кроме них не сыграет против "канониров" Джастин, а участие Варди под вопросом. Джейми забил колено в предыдущем матче АПЛ и сыграл только тайм, однако должен был восстановиться до встречи с лондонцами – ради этого пропускал поединок Кубка лиги посреди недели.
"Арсенал"
Если бы "канониры" были львовской командой, Артета бы уже не работал в "Арсенале". Худший в истории АПЛ для команды старт перекрылся удачными результатами позже. Руководство клуба доверилось испанскому специалисту, и он сейчас начинает строить коллектив, стоящий на молодых исполнителях. Да, у них не слишком много опыта, однако он приходит со временем. А это время, как мы видим, дают Артете. Канониры этой осенью не уступили еще ни разу, обыграв шестерых соперников – прекрасный результат после трех поражений подряд в чемпионате.
Working hard for the weekend ????— Arsenal (@Arsenal) October 28, 2021
???? @PremierLeague pic.twitter.com/gQmGzQsJY2
Кадры гостей
Интересно, что мало времени в сентябре и октябре сыграли некоторые прошлогодние футболисты крепкой основы. Лаказетт все чаще начинает матч со скамейки для запасных, а Джака продолжает восстанавливаться от травмы колена. В прошлом поединке против "Лидса" Уайт и Холдинг заранее покинули поле, однако ради того, чтобы предотвратить более серьезные повреждения - они вне лазарета. А вот последние две встречи там провел шотландский левый защитник Тирни, и неизвестно сыграет ли он на "Кинг Пауэр".
Последние матчи "Лестера" и "Арсенала"
Последние пять встреч хозяев
- 27.10.2021. "Лестер" - "Брайтон" 2:2 (победа "Лестера" в с. п. 4:2) (Кубок лиги)
- 24.10.2021. "Брентфорд" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)
- 20.10.2021. "Спартак" - "Лестер" 3:4 (ЛЕ)
- 16.10.2021. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 4:2 (АПЛ)
- 03.10.2021. "Кристалл Пелас" - "Лестер" 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 26.10.2021. "Арсенал" - "Лидс" 2:0 (Кубок лиги)
- 22.10.2021. "Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1 (АПЛ)
- 18.10.2021. "Арсенал" - "Кристалл Пелас" 2:2 (АПЛ)
- 02.10.2021. "Брайтон" - "Арсенал" 0:0 (АПЛ)
- 26.09.2021. "Арсенал" - "Тоттенхэм" 3:1 (АПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|9
|"Лестер Сити"
|9
|4
|2
|3
|15
|15
|14
|10
|"Арсенал"
|9
|4
|2
|3
|10
|13
|14
Личные встречи между "Лестером" и "Арсеналом"
Команды провели между собой 146 поединков в разных соревнованиях, начиная с 1895 года. Тогда коллективы назывались "Лестер Фосси" и "Вулвич Арсенал". За победами поразительное преимущество имеют "канониры": 68 против 32 у соперника. Еще в 46 матчах арбитры фиксировали ничейный результат. В прошлом сезоне команды обменялись победами в АПЛ, а поединок третьего раунда Кубка лиги завершился в пользу подопечных Артеты.
Последние пять матчей между командами
- 28.02.2021. "Лестер" - "Арсенал" 1:3 (АПЛ)
- 25.10.2021. "Арсенал" - "Лестер" 0:1 (АПЛ)
- 23.09.2021. "Лестер" – "Арсенал" 0:2 (Кубок лиги)
- 07.07.2020. "Арсенал" - "Лестер" 1:1 (АПЛ)
- 09.11.2019. "Лестер" - "Арсенал" 2:0 (АПЛ)
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Ставки и коэффициенты на матч "Лестер" - "Арсенал"
Прогноз на матч "Лестер" – "Арсенал" от UA-Football
Недаром этот поединок-открытие 10 тура АПЛ вынесли на отдельное время. Это битва за шесть очков, встреча соседей по турнирной таблице. Победитель этого матча может вплотную приблизиться к зоне Лиги чемпионов и оторваться от проигравшего. "Канониры" в последнее время ставят ставку на оборону, строя игру от надежности позади, поэтому должны немного сушить матч. "Лестер" в защите далеко не безгрешен, однако команды пока на одном уровне. Прогноз: ничья.
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