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Лестер – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.10.2021

Англия
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Команды идут бок о бок в турнирной таблице

Лестер – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.10.2021

Фото - skysports.com

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 10-й тур

30 октября, 14:30. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

И "лисы", и "канониры" - те команды, которых довольно прилично покачало на старте чемпионата. Обе – претендентки на еврокубки, однако по результатам так и не скажешь. Коллективы расположились рядом посредине турнирной таблицы, столкнулись с проблемами в обороне, однако пока все равно в борьбе за лучшие места. Тем более у обоих началась реинкарнация.

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"Лестер"

Подопечные Роджерса прекрасно стартовали в сезоне, победив "Манчестер Сити" в поединке за Суперкубок Англии. Правда, в чемпионате дела в дальнейшем пошли не слишком ярко: после шестого тура у "лис" было всего семь очков, да и в Лиге Европы набрали всего один зачетный пункт за два матча. Однако ситуация налаживается. Лестер дважды подряд победил в АПЛ (одна из игр была против МЮ), прошел в 1/4 Кубка лиги, а также усилиями покера Даки одержал первую победу в еврокубках этого сезона.

Кадры хозяев

Причина неудачного старта "лыс" довольно проста. Состав у Роджерса по сравнению с прошлым сезоном немного изменился, пришли новые исполнители, которым нужно время на адаптацию в команде. Также сейчас в лазарете находятся три ключевых игрока прошлого сезона: Фофана, Ндиди и Олбрайтон. Кроме них не сыграет против "канониров" Джастин, а участие Варди под вопросом. Джейми забил колено в предыдущем матче АПЛ и сыграл только тайм, однако должен был восстановиться до встречи с лондонцами – ради этого пропускал поединок Кубка лиги посреди недели.

"Арсенал"

Если бы "канониры" были львовской командой, Артета бы уже не работал в "Арсенале". Худший в истории АПЛ для команды старт перекрылся удачными результатами позже. Руководство клуба доверилось испанскому специалисту, и он сейчас начинает строить коллектив, стоящий на молодых исполнителях. Да, у них не слишком много опыта, однако он приходит со временем. А это время, как мы видим, дают Артете. Канониры этой осенью не уступили еще ни разу, обыграв шестерых соперников – прекрасный результат после трех поражений подряд в чемпионате.

Кадры гостей

Интересно, что мало времени в сентябре и октябре сыграли некоторые прошлогодние футболисты крепкой основы. Лаказетт все чаще начинает матч со скамейки для запасных, а Джака продолжает восстанавливаться от травмы колена. В прошлом поединке против "Лидса" Уайт и Холдинг заранее покинули поле, однако ради того, чтобы предотвратить более серьезные повреждения - они вне лазарета. А вот последние две встречи там провел шотландский левый защитник Тирни, и неизвестно сыграет ли он на "Кинг Пауэр".

Последние матчи "Лестера" и "Арсенала"

Последние пять встреч хозяев

  • 27.10.2021. "Лестер" - "Брайтон" 2:2 (победа "Лестера" в с. п. 4:2) (Кубок лиги)
  • 24.10.2021. "Брентфорд" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)
  • 20.10.2021. "Спартак" - "Лестер" 3:4 (ЛЕ)
  • 16.10.2021. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 4:2 (АПЛ)
  • 03.10.2021. "Кристалл Пелас" - "Лестер" 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 26.10.2021. "Арсенал" - "Лидс" 2:0 (Кубок лиги)
  • 22.10.2021. "Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1 (АПЛ)
  • 18.10.2021. "Арсенал" - "Кристалл Пелас" 2:2 (АПЛ)
  • 02.10.2021. "Брайтон" - "Арсенал" 0:0 (АПЛ)
  • 26.09.2021. "Арсенал" - "Тоттенхэм" 3:1 (АПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
9 "Лестер Сити" 9 4 2 3 15 15 14
10 "Арсенал" 9 4 2 3 10 13 14

Личные встречи между "Лестером" и "Арсеналом"

Команды провели между собой 146 поединков в разных соревнованиях, начиная с 1895 года. Тогда коллективы назывались "Лестер Фосси" и "Вулвич Арсенал". За победами поразительное преимущество имеют "канониры": 68 против 32 у соперника. Еще в 46 матчах арбитры фиксировали ничейный результат. В прошлом сезоне команды обменялись победами в АПЛ, а поединок третьего раунда Кубка лиги завершился в пользу подопечных Артеты.

Последние пять матчей между командами

  • 28.02.2021. "Лестер" - "Арсенал" 1:3 (АПЛ)
  • 25.10.2021. "Арсенал" - "Лестер" 0:1 (АПЛ)
  • 23.09.2021. "Лестер" – "Арсенал" 0:2 (Кубок лиги)
  • 07.07.2020. "Арсенал" - "Лестер" 1:1 (АПЛ)
  • 09.11.2019. "Лестер" - "Арсенал" 2:0 (АПЛ)

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Ставки и коэффициенты на матч "Лестер" - "Арсенал"

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Прогноз на матч "Лестер" – "Арсенал" от UA-Football

Недаром этот поединок-открытие 10 тура АПЛ вынесли на отдельное время. Это битва за шесть очков, встреча соседей по турнирной таблице. Победитель этого матча может вплотную приблизиться к зоне Лиги чемпионов и оторваться от проигравшего. "Канониры" в последнее время ставят ставку на оборону, строя игру от надежности позади, поэтому должны немного сушить матч. "Лестер" в защите далеко не безгрешен, однако команды пока на одном уровне. Прогноз: ничья.

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В статье: Брендан Роджерс Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Лаказетт Джейми Варди Лестер Сити
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