Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.10.2021 

Чемпионат Англии, десятый тур

30 октября 2021. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 19:30 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Оле-Гуннар Сульшер остается во главе “Манчестер Юнайтед” после позорного поражения от “Ливерпуля” в прошлом туре и получил очередной шанс реабилитировать себя. В субботу вечером “Юнайтед” встретится с “Тоттенхэмом”, еще одним проблемным клубом “большой шестерки”.

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Тоттенхэм

“Тоттенхэм” остается единственной командой в чемпионате, которая еще ни разу не сыграла вничью. Стартовые три победы в первых трех турах (все по 1:0) сменились тремя поражениями с общим счетом 1-9, затем “шпоры” обыграли “Ньюкасл” и “Астон Виллу”, но в прошлом туре – очередное поражение, в этот раз “Вест Хэму” (0:1). Нестабильные результаты “Тоттенхэм” показывает и в Лиге конференций (четыре очка в трех турах), только в Кубке лиги команду Нуну Эшпириту Санту пока идет без поражений.

Тренер “шпор” был доволен игрой с “Бернли” в среду вечером (1:0), прежде всего качественными действиями в обороне. У “Тоттенхэма” не было клиншита с 29 августа (десять матчей), что для Нуну – тренера, команды которого всегда играли в надежный, компактный футбол, было удручающим и раздражающим показателем. Странно видеть видеть у “Тоттенхэма” и отрицательную разницу мячей в турнирной таблице АПЛ (9-13). Девять голов в девяти турах – очень слабый показатель для команды, с такими игроками атаки как Кейн, Сон, Ндомбеле, Моура и другие. Позиционная атака “шпор” остается их слабым местом и пока команде Нуну не удается навязать соперникам свой стиль игры. Его, как такового, еще нет.

За исключением Райана Сессеньона все игроки “Тоттенхэма” готовы к матчу с “Манчестер Юнайтед”, даже Брайан Хиль, получивший повреждение в игре Кубка лиги с “Бернли”.

Манчестер Юнайтед

“Это была тяжелая неделя”, – признает Сульшер. В первые дни после матча с “Ливерпулем” со стороны клуба и игроков не исходило ничего, кроме молчания. Но довольно-таки быстро стало понятно, что норвежец остается. Руководство “Юнайтед” не хочет ничего ломать, хотя Антонио Конте якобы изъявил готовность возглавить команду.

Заговорили футболисты. Маркус Рэшфорд написал в своем твиттере, как ему было стыдно после матча, но добавил, что команда очень тяжело работает над тем, чтобы исправить ситуацию. “Мы должны искупить вину”, – написал воспитанник “Юнайтед”. О тяжелом труде на тренировках говорит и Сульшер. По его словам, он увидел хорошую реакцию, и доволен работой команды на занятиях.

Много дебатов ведется относительно того, как “Юнайтед” должен сыграть против “Тоттенхэма”. Останется ли Сульшер верен схеме 4-2-3-1 или перейдет на игру с тремя центрбеками? Сохранят ли место в старте Магуайр и Шоу, которые просто провалили игру с “Ливерпулем”? Кто выйдет в атаке? Возможно нужно одновременно выпустить Кавани и Роналду? К тренировкам вернулся Рафаэль Варан и он готов сыграть против “Тоттенхэма”. Точно пропустит матч только дисквалифицированный Поль Погба.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Юнайтед” взял одно очко из 12 возможных в последних четырех матчах Премьер-лиги.

В октябрьских матчах АПЛ “Манчестер Юнайтед” пропустил десять голов – больше всех в чемпионате.

Игроки ”Манчестер Юнайтед” имеют худшие показатели в лиге по количеству выигранных дуэлей (47.5%), выполненных подкатах (104) и перехватах (68).

“Тоттенхэм” и “Манчестер Юнайтед” не делали клиншиты в чемпионате ровно два месяца, с 29 августа.

“Тоттенхэм” только в двух матчах АПЛ из девяти смог забить два и больше голов за матч.

Криштиану Роналду не забивает в Премьер-лиге в четырех турах подряд.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм

27.10 “Бернли” 1:0 (Кубок лиги)

24.10 “Вест Хэм” 0:1 (АПЛ)

21.10 “Витесс” 0:1 (Лига конференций)

17.10 “Ньюкасл” 3:2 (АПЛ)

03.10 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

24.10 “Ливерпуль” 0:5 (АПЛ)

20.10 “Аталанта” 3:2 (Лига чемпионов)

16.10 “Лестер” 2:4 (АПЛ)

02.10 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

29.09 “Вильярреал” 2:1 (Лига чемпионов)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. “Тоттенхэм” выиграл на “Олд Траффорд” 6:1, “Манчестер Юнайтед” на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” 3:1. Общая история противостояний в пользу МЮ – 70 побед (36 в АПЛ), 28 (12) ничьих, 32 (10) победы “шпор”. Никому “Тоттенхэм” не проигрывал так часто в Премьер-лиге, как “Манчестер Юнайтед”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 9 7 1 1 23-3 +20 22 2 "Ливерпуль" 9 6 3 0 27-6 +21 21 3 "Манчестер Сити" 9 6 2 1 20-4 +16 20 4 "Вест Хэм Юнайтед" 9 5 2 2 16-10 +6 17 5 "Брайтон энд Хоув Альбион" 9 4 3 2 9-9 0 15 6 "Тоттенхэм" 9 5 0 4 9-13 -4 15 7 "Манчестер Юнайтед" 9 4 2 3 16-15 +1 14 8 "Эвертон" 9 4 2 3 15-14 +1 14 9 "Лестер Сити" 9 4 2 3 15-15 0 14 10 "Арсенал" 9 4 2 3 10-13 -3 14 11 "Вулверхэмптон" 9 4 1 4 9-9 0 13 12 "Брентфорд" 9 3 3 3 11-9 +2 12 13 "Астон Вилла" 9 3 1 5 13-15 -2 10 14 "Уотфорд" 9 3 1 5 12-17 -5 10 15 "Кристал Пэлас" 9 1 6 2 11-14 -3 9 16 "Саутгемптон" 9 1 5 3 8-12 -4 8 17 "Лидс Юнайтед" 9 1 4 4 8-16 -8 7 18 "Бернли" 9 0 4 5 7-15 -8 4 19 "Ньюкасл" 9 0 4 5 11-20 -9 4 20 "Норвич Сити" 9 0 2 7 2-23 -21 2

Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Эмерсон, Ромеро, Дайер, Регилон – Скипп, Хейбьерг – Моура, Ндомбеле, Сон – Кейн

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Варан, Магуайр, Уан-Биссака – Фред, Мактомини – Рэшфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Тоттенхэм” против “Манчестер Юнайтед” – встреча двух крайне нестабильных команд. Для “Тоттенхэма” надиром сезона было поражение “Арсеналу” в дерби, но нельзя сказать, что команда Нуну значительно добавила после этого матча. “Юнайтед” был во всех смыслах ужасен в игре с “Ливерпулем”. Предсказать результат матча крайне сложно, но можно предположить, что обе команды вновь не обойдутся без пропущенных голов. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.