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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.10.2021
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, десятый тур
30 октября 2021. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 19:30 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Оле-Гуннар Сульшер остается во главе “Манчестер Юнайтед” после позорного поражения от “Ливерпуля” в прошлом туре и получил очередной шанс реабилитировать себя. В субботу вечером “Юнайтед” встретится с “Тоттенхэмом”, еще одним проблемным клубом “большой шестерки”.
Тоттенхэм
“Тоттенхэм” остается единственной командой в чемпионате, которая еще ни разу не сыграла вничью. Стартовые три победы в первых трех турах (все по 1:0) сменились тремя поражениями с общим счетом 1-9, затем “шпоры” обыграли “Ньюкасл” и “Астон Виллу”, но в прошлом туре – очередное поражение, в этот раз “Вест Хэму” (0:1). Нестабильные результаты “Тоттенхэм” показывает и в Лиге конференций (четыре очка в трех турах), только в Кубке лиги команду Нуну Эшпириту Санту пока идет без поражений.
Тренер “шпор” был доволен игрой с “Бернли” в среду вечером (1:0), прежде всего качественными действиями в обороне. У “Тоттенхэма” не было клиншита с 29 августа (десять матчей), что для Нуну – тренера, команды которого всегда играли в надежный, компактный футбол, было удручающим и раздражающим показателем. Странно видеть видеть у “Тоттенхэма” и отрицательную разницу мячей в турнирной таблице АПЛ (9-13). Девять голов в девяти турах – очень слабый показатель для команды, с такими игроками атаки как Кейн, Сон, Ндомбеле, Моура и другие. Позиционная атака “шпор” остается их слабым местом и пока команде Нуну не удается навязать соперникам свой стиль игры. Его, как такового, еще нет.
За исключением Райана Сессеньона все игроки “Тоттенхэма” готовы к матчу с “Манчестер Юнайтед”, даже Брайан Хиль, получивший повреждение в игре Кубка лиги с “Бернли”.
Манчестер Юнайтед
“Это была тяжелая неделя”, – признает Сульшер. В первые дни после матча с “Ливерпулем” со стороны клуба и игроков не исходило ничего, кроме молчания. Но довольно-таки быстро стало понятно, что норвежец остается. Руководство “Юнайтед” не хочет ничего ломать, хотя Антонио Конте якобы изъявил готовность возглавить команду.
Заговорили футболисты. Маркус Рэшфорд написал в своем твиттере, как ему было стыдно после матча, но добавил, что команда очень тяжело работает над тем, чтобы исправить ситуацию. “Мы должны искупить вину”, – написал воспитанник “Юнайтед”. О тяжелом труде на тренировках говорит и Сульшер. По его словам, он увидел хорошую реакцию, и доволен работой команды на занятиях.
Много дебатов ведется относительно того, как “Юнайтед” должен сыграть против “Тоттенхэма”. Останется ли Сульшер верен схеме 4-2-3-1 или перейдет на игру с тремя центрбеками? Сохранят ли место в старте Магуайр и Шоу, которые просто провалили игру с “Ливерпулем”? Кто выйдет в атаке? Возможно нужно одновременно выпустить Кавани и Роналду? К тренировкам вернулся Рафаэль Варан и он готов сыграть против “Тоттенхэма”. Точно пропустит матч только дисквалифицированный Поль Погба.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Юнайтед” взял одно очко из 12 возможных в последних четырех матчах Премьер-лиги.
- В октябрьских матчах АПЛ “Манчестер Юнайтед” пропустил десять голов – больше всех в чемпионате.
- Игроки ”Манчестер Юнайтед” имеют худшие показатели в лиге по количеству выигранных дуэлей (47.5%), выполненных подкатах (104) и перехватах (68).
- “Тоттенхэм” и “Манчестер Юнайтед” не делали клиншиты в чемпионате ровно два месяца, с 29 августа.
- “Тоттенхэм” только в двух матчах АПЛ из девяти смог забить два и больше голов за матч.
- Криштиану Роналду не забивает в Премьер-лиге в четырех турах подряд.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
- 27.10 “Бернли” 1:0 (Кубок лиги)
- 24.10 “Вест Хэм” 0:1 (АПЛ)
- 21.10 “Витесс” 0:1 (Лига конференций)
- 17.10 “Ньюкасл” 3:2 (АПЛ)
- 03.10 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)
Манчестер Юнайтед
- 24.10 “Ливерпуль” 0:5 (АПЛ)
- 20.10 “Аталанта” 3:2 (Лига чемпионов)
- 16.10 “Лестер” 2:4 (АПЛ)
- 02.10 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)
- 29.09 “Вильярреал” 2:1 (Лига чемпионов)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. “Тоттенхэм” выиграл на “Олд Траффорд” 6:1, “Манчестер Юнайтед” на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” 3:1. Общая история противостояний в пользу МЮ – 70 побед (36 в АПЛ), 28 (12) ничьих, 32 (10) победы “шпор”. Никому “Тоттенхэм” не проигрывал так часто в Премьер-лиге, как “Манчестер Юнайтед”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|9
|7
|1
|1
|23-3
|+20
|22
|2
|"Ливерпуль"
|9
|6
|3
|0
|27-6
|+21
|21
|3
|"Манчестер Сити"
|9
|6
|2
|1
|20-4
|+16
|20
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|9
|5
|2
|2
|16-10
|+6
|17
|5
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|9
|4
|3
|2
|9-9
|0
|15
|6
|"Тоттенхэм"
|9
|5
|0
|4
|9-13
|-4
|15
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|9
|4
|2
|3
|16-15
|+1
|14
|8
|"Эвертон"
|9
|4
|2
|3
|15-14
|+1
|14
|9
|"Лестер Сити"
|9
|4
|2
|3
|15-15
|0
|14
|10
|"Арсенал"
|9
|4
|2
|3
|10-13
|-3
|14
|11
|"Вулверхэмптон"
|9
|4
|1
|4
|9-9
|0
|13
|12
|"Брентфорд"
|9
|3
|3
|3
|11-9
|+2
|12
|13
|"Астон Вилла"
|9
|3
|1
|5
|13-15
|-2
|10
|14
|"Уотфорд"
|9
|3
|1
|5
|12-17
|-5
|10
|15
|"Кристал Пэлас"
|9
|1
|6
|2
|11-14
|-3
|9
|16
|"Саутгемптон"
|9
|1
|5
|3
|8-12
|-4
|8
|17
|"Лидс Юнайтед"
|9
|1
|4
|4
|8-16
|-8
|7
|18
|"Бернли"
|9
|0
|4
|5
|7-15
|-8
|4
|19
|"Ньюкасл"
|9
|0
|4
|5
|11-20
|-9
|4
|20
|"Норвич Сити"
|9
|0
|2
|7
|2-23
|-21
|2
Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Льорис – Эмерсон, Ромеро, Дайер, Регилон – Скипп, Хейбьерг – Моура, Ндомбеле, Сон – Кейн
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Варан, Магуайр, Уан-Биссака – Фред, Мактомини – Рэшфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football
“Тоттенхэм” против “Манчестер Юнайтед” – встреча двух крайне нестабильных команд. Для “Тоттенхэма” надиром сезона было поражение “Арсеналу” в дерби, но нельзя сказать, что команда Нуну значительно добавила после этого матча. “Юнайтед” был во всех смыслах ужасен в игре с “Ливерпулем”. Предсказать результат матча крайне сложно, но можно предположить, что обе команды вновь не обойдутся без пропущенных голов. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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