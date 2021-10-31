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Астон Вилла - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.10.2021 

Англия
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Астон Вилла – Вест Хэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 31 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Астон Вилла - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.10.2021 

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, десятый тур

31 октября 2021. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” 18:30 “Вест Хэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Вест Хэм” начнет матч против “Астон Виллы” в качестве четвертой команды АПЛ, “хаммерс” вышли в четвертьфинал Кубка лиги, выбив “Манчестер Сити”, и в Лиге Европы команда Мойеса взяла девять очков из девяти возможных. Сезон 2021/22 складывается пока для “Вест Хэма” очень хорошо, не все так радужно у “Астон Виллы”.

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Астон Вилла

“Астон Вилла” сыграла в октябре три матча, все в Премьер-лиге, и все три проиграла. Команда Дина Смита безрадостно выглядела в матче против “Тоттенхэма”, катастрофическим образом упустила победу в игре с “Вулверхэмптоном” (2:0 на 80-й минуте и 2:3 в итоге), затем провалилась в игре с “Арсеналом” (1:3), не нанеся ни одного удара за первый тайм.

Всего “Астон Вилла” проиграла пять раз в АПЛ и после девяти туров занимает 15-е место в турнирной таблице.

Некоторые игровые проблемы вполне можно понять. “Вилла” потеряла летом своего ключевого футболиста, продав за 100 млн фунтов Джека Грилиша в “Манчестер Сити”. Нельзя сказать, что деньги были потрачены впустую, но новички пока не полностью вписались в игру команды. Дэнни Ингзу сложно найти взаимопонимание с Олли Уоткинсом, Буэндия пока и близко не создает столько моментов, сколько этот делал Грилиш, Леон Бэйли провел только один яркий матч и в нем же он травмировался.

Возможно, Бэйли получит несколько игровых минут в матче против “Вест Хэма”. Вне игры из-за травм остаются Сансон и Трезеге.

Вест Хэм

Победа над “Манчестер Сити” в четвертом раунде Кубка лиги стала очередной демонстрацией прогресса “Вест Хэма” с Дэвидом Мойесом во главе. Это был четвертый матч подряд во всех турнирах, в котором “хаммерс” не пропустили. И это при том, что против “Сити” не играл полностью основный состав – лидеры команды Райс, Антонио, Зума, Огбонна и Фабианский получили редкую возможность отдохнуть.

Может вызывать смущение тот факт, что в последний раз “Вест Хэм” забивал английской команде два и больше голов месяц назад – это был “Лидс” (2:1). Затем было поражение “Брентфорду” (1:2) и минимальные победы над “Эвертоном” (1:0) и “Тоттенхэмом” (1:0). В Лиге Европы ситуация с забитыми мячами лучше. Свои голы “Вест Хэм” часто создает благодаря высокому профессионализму и трудолюбию своих футболистов, но иногда этих качеств бывает недостаточно. Тем не менее результаты говорят сами за себя – у “Вест Хэма” все лучше, чем кто-либо мог предположить.

В матче с “Манчестер Сити” получил несколько игровых минут Владимир Цоуфал, пропустивший несколько игр из-за травм. Также вернулись к тренировкам Алекс Крал и Райан Фредерикс.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Вест Хэм” не проигрывает в последних семи выездных матчах Премьер-лиги (пять побед, две ничьи).
  • Форвард “Астон Виллы” Дэнни Ингз девять раз противостоял “Вест Хэму”, но не забил “хаммерс” еще ни одного гола. Восемь из девяти этих поединков закончились для него поражениями (и одна ничья).
  • “Вест Хэм” набрал 17 очков в девяти турах, это лучший старт команды в АПЛ с сезона 2015/16 (тоже 17 пунктов).
  • В выездных матчах АПЛ “Вест Хэм” пропустил три гола, на три меньше, чем в домашних поединках.
  • “Астон Вилла” не смогла выиграть еще ни у одной лондонской команды в сезоне 2021/22 (ничья с “Брентфордом”, поражения “Челси”, “Тоттенхэму” и “Арсеналу”).

Последние пять матчей Астон Виллы и Вест Хэма

Астон Вилла

  • 22.10 “Арсенал" 1:3 (АПЛ)
  • 16.10 “Вулверхэмптон” 2:3 (АПЛ)
  • 03.10 “Тоттенхэм” 1:2 (АПЛ)
  • 25.09 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (АПЛ)
  • 22.09 “Челси” 1:1 (Кубок Лиги)

Вест Хэм

  • 27.10 “Манчестер Сити” 0:0 (АПЛ)
  • 24.10 “Тоттенхэм” 1:0 (АПЛ)
  • 21.10 “Генк” 3:0 (Лига Европы)
  • 17.10 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)
  • 03.10 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Вест Хэм” выиграл два матча – 2:1 на своем поле и 3:1 в гостях. Всего в Премьер-лиге “Астон Вилла” не может обыграть “хаммерс” уже шесть матчей (три ничьи, поражения). Однако общий баланс встреч в АПЛ в пользу “Виллы”: 13 побед, 20 ничьих, 11 поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Челси" 10 8 1 1 26-3 +23 25
2 "Ливерпуль" 10 6 4 0 29-8 +21 22
3 "Манчестер Сити" 10 6 2 2 20-6 +14 20
4 "Вест Хэм Юнайтед" 9 5 2 2 16-10 +6 17
5 "Манчестер Юнайтед" 10 5 2 3 19-15 +4 17
6 "Арсенал" 10 5 2 3 12-13 -1 17
7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 10 4 4 2 11-11 0 16
8 "Тоттенхэм" 10 5 0 5 9-16 -7 15
9 "Эвертон" 9 4 2 3 15-14 +1 14
10 "Лестер Сити" 10 4 2 4 15-17 -2 14
11 "Вулверхэмптон" 9 4 1 4 9-9 0 13
12 "Брентфорд" 10 3 3 4 12-12 0 12
13 "Кристал Пэлас" 10 2 6 2 13-14 -1 12
14 "Саутгемптон" 10 2 5 3 9-12 -3 11
15 "Астон Вилла" 9 3 1 5 13-15 -2 10
16 "Уотфорд" 10 3 1 6 12-18 -6 10
17 "Бернли" 10 1 4 5 10-16 -6 7
18 "Лидс Юнайтед" 9 1 4 4 8-16 -8 7
19 "Ньюкасл" 10 0 4 6 11-23 -12 4
20 "Норвич Сити" 9 0 2 7 2-23 -21 2

Ориентировочные составы

“Астон Вилла”: Мартинес – Конса, Туанзебе, Мингз – Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Таргетт – Буэндиа – Уоткинс, Ингз

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Огбонна, Зума, Джонсон – Соучек, Райс – Форнальс, Бенрахма, Боуэн – Антонио

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Астон Вилла – Вест Хэм от UA-Football

“Астон Вилла” смогла добавить во втором тайме матча против “Арсенала”, но команда Артеты сознательно сбавила обороты, выигрывая 3:0. “Вест Хэм” производит впечатление более организованный, сыгранной команды, чем нынешняя “Вилла”, поэтому должен претендовать на победу. Прогноз – победа “Вест Хэма” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Премьер-лига Английская Премьер-лига АПЛ ставки Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Прогнозы
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