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Астон Вилла - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.10.2021
Астон Вилла – Вест Хэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 31 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, десятый тур
31 октября 2021. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” 18:30 “Вест Хэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Вест Хэм” начнет матч против “Астон Виллы” в качестве четвертой команды АПЛ, “хаммерс” вышли в четвертьфинал Кубка лиги, выбив “Манчестер Сити”, и в Лиге Европы команда Мойеса взяла девять очков из девяти возможных. Сезон 2021/22 складывается пока для “Вест Хэма” очень хорошо, не все так радужно у “Астон Виллы”.
Астон Вилла
“Астон Вилла” сыграла в октябре три матча, все в Премьер-лиге, и все три проиграла. Команда Дина Смита безрадостно выглядела в матче против “Тоттенхэма”, катастрофическим образом упустила победу в игре с “Вулверхэмптоном” (2:0 на 80-й минуте и 2:3 в итоге), затем провалилась в игре с “Арсеналом” (1:3), не нанеся ни одного удара за первый тайм.
Всего “Астон Вилла” проиграла пять раз в АПЛ и после девяти туров занимает 15-е место в турнирной таблице.
Некоторые игровые проблемы вполне можно понять. “Вилла” потеряла летом своего ключевого футболиста, продав за 100 млн фунтов Джека Грилиша в “Манчестер Сити”. Нельзя сказать, что деньги были потрачены впустую, но новички пока не полностью вписались в игру команды. Дэнни Ингзу сложно найти взаимопонимание с Олли Уоткинсом, Буэндия пока и близко не создает столько моментов, сколько этот делал Грилиш, Леон Бэйли провел только один яркий матч и в нем же он травмировался.
Возможно, Бэйли получит несколько игровых минут в матче против “Вест Хэма”. Вне игры из-за травм остаются Сансон и Трезеге.
Вест Хэм
Победа над “Манчестер Сити” в четвертом раунде Кубка лиги стала очередной демонстрацией прогресса “Вест Хэма” с Дэвидом Мойесом во главе. Это был четвертый матч подряд во всех турнирах, в котором “хаммерс” не пропустили. И это при том, что против “Сити” не играл полностью основный состав – лидеры команды Райс, Антонио, Зума, Огбонна и Фабианский получили редкую возможность отдохнуть.
Может вызывать смущение тот факт, что в последний раз “Вест Хэм” забивал английской команде два и больше голов месяц назад – это был “Лидс” (2:1). Затем было поражение “Брентфорду” (1:2) и минимальные победы над “Эвертоном” (1:0) и “Тоттенхэмом” (1:0). В Лиге Европы ситуация с забитыми мячами лучше. Свои голы “Вест Хэм” часто создает благодаря высокому профессионализму и трудолюбию своих футболистов, но иногда этих качеств бывает недостаточно. Тем не менее результаты говорят сами за себя – у “Вест Хэма” все лучше, чем кто-либо мог предположить.
В матче с “Манчестер Сити” получил несколько игровых минут Владимир Цоуфал, пропустивший несколько игр из-за травм. Также вернулись к тренировкам Алекс Крал и Райан Фредерикс.
Статистика команд, цифры и факты
- “Вест Хэм” не проигрывает в последних семи выездных матчах Премьер-лиги (пять побед, две ничьи).
- Форвард “Астон Виллы” Дэнни Ингз девять раз противостоял “Вест Хэму”, но не забил “хаммерс” еще ни одного гола. Восемь из девяти этих поединков закончились для него поражениями (и одна ничья).
- “Вест Хэм” набрал 17 очков в девяти турах, это лучший старт команды в АПЛ с сезона 2015/16 (тоже 17 пунктов).
- В выездных матчах АПЛ “Вест Хэм” пропустил три гола, на три меньше, чем в домашних поединках.
- “Астон Вилла” не смогла выиграть еще ни у одной лондонской команды в сезоне 2021/22 (ничья с “Брентфордом”, поражения “Челси”, “Тоттенхэму” и “Арсеналу”).
Последние пять матчей Астон Виллы и Вест Хэма
Астон Вилла
- 22.10 “Арсенал" 1:3 (АПЛ)
- 16.10 “Вулверхэмптон” 2:3 (АПЛ)
- 03.10 “Тоттенхэм” 1:2 (АПЛ)
- 25.09 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (АПЛ)
- 22.09 “Челси” 1:1 (Кубок Лиги)
Вест Хэм
- 27.10 “Манчестер Сити” 0:0 (АПЛ)
- 24.10 “Тоттенхэм” 1:0 (АПЛ)
- 21.10 “Генк” 3:0 (Лига Европы)
- 17.10 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)
- 03.10 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Вест Хэм” выиграл два матча – 2:1 на своем поле и 3:1 в гостях. Всего в Премьер-лиге “Астон Вилла” не может обыграть “хаммерс” уже шесть матчей (три ничьи, поражения). Однако общий баланс встреч в АПЛ в пользу “Виллы”: 13 побед, 20 ничьих, 11 поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|10
|8
|1
|1
|26-3
|+23
|25
|2
|"Ливерпуль"
|10
|6
|4
|0
|29-8
|+21
|22
|3
|"Манчестер Сити"
|10
|6
|2
|2
|20-6
|+14
|20
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|9
|5
|2
|2
|16-10
|+6
|17
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|10
|5
|2
|3
|19-15
|+4
|17
|6
|"Арсенал"
|10
|5
|2
|3
|12-13
|-1
|17
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|10
|4
|4
|2
|11-11
|0
|16
|8
|"Тоттенхэм"
|10
|5
|0
|5
|9-16
|-7
|15
|9
|"Эвертон"
|9
|4
|2
|3
|15-14
|+1
|14
|10
|"Лестер Сити"
|10
|4
|2
|4
|15-17
|-2
|14
|11
|"Вулверхэмптон"
|9
|4
|1
|4
|9-9
|0
|13
|12
|"Брентфорд"
|10
|3
|3
|4
|12-12
|0
|12
|13
|"Кристал Пэлас"
|10
|2
|6
|2
|13-14
|-1
|12
|14
|"Саутгемптон"
|10
|2
|5
|3
|9-12
|-3
|11
|15
|"Астон Вилла"
|9
|3
|1
|5
|13-15
|-2
|10
|16
|"Уотфорд"
|10
|3
|1
|6
|12-18
|-6
|10
|17
|"Бернли"
|10
|1
|4
|5
|10-16
|-6
|7
|18
|"Лидс Юнайтед"
|9
|1
|4
|4
|8-16
|-8
|7
|19
|"Ньюкасл"
|10
|0
|4
|6
|11-23
|-12
|4
|20
|"Норвич Сити"
|9
|0
|2
|7
|2-23
|-21
|2
Ориентировочные составы
“Астон Вилла”: Мартинес – Конса, Туанзебе, Мингз – Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Таргетт – Буэндиа – Уоткинс, Ингз
“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Огбонна, Зума, Джонсон – Соучек, Райс – Форнальс, Бенрахма, Боуэн – Антонио
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Астон Вилла – Вест Хэм от UA-Football
“Астон Вилла” смогла добавить во втором тайме матча против “Арсенала”, но команда Артеты сознательно сбавила обороты, выигрывая 3:0. “Вест Хэм” производит впечатление более организованный, сыгранной команды, чем нынешняя “Вилла”, поэтому должен претендовать на победу. Прогноз – победа “Вест Хэма” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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