Астон Вилла - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.10.2021 

Чемпионат Англии, десятый тур

31 октября 2021. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” 18:30 “Вест Хэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Вест Хэм” начнет матч против “Астон Виллы” в качестве четвертой команды АПЛ, “хаммерс” вышли в четвертьфинал Кубка лиги, выбив “Манчестер Сити”, и в Лиге Европы команда Мойеса взяла девять очков из девяти возможных. Сезон 2021/22 складывается пока для “Вест Хэма” очень хорошо, не все так радужно у “Астон Виллы”.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Астон Вилла

“Астон Вилла” сыграла в октябре три матча, все в Премьер-лиге, и все три проиграла. Команда Дина Смита безрадостно выглядела в матче против “Тоттенхэма”, катастрофическим образом упустила победу в игре с “Вулверхэмптоном” (2:0 на 80-й минуте и 2:3 в итоге), затем провалилась в игре с “Арсеналом” (1:3), не нанеся ни одного удара за первый тайм.

Всего “Астон Вилла” проиграла пять раз в АПЛ и после девяти туров занимает 15-е место в турнирной таблице.

Некоторые игровые проблемы вполне можно понять. “Вилла” потеряла летом своего ключевого футболиста, продав за 100 млн фунтов Джека Грилиша в “Манчестер Сити”. Нельзя сказать, что деньги были потрачены впустую, но новички пока не полностью вписались в игру команды. Дэнни Ингзу сложно найти взаимопонимание с Олли Уоткинсом, Буэндия пока и близко не создает столько моментов, сколько этот делал Грилиш, Леон Бэйли провел только один яркий матч и в нем же он травмировался.

Возможно, Бэйли получит несколько игровых минут в матче против “Вест Хэма”. Вне игры из-за травм остаются Сансон и Трезеге.

Вест Хэм

Победа над “Манчестер Сити” в четвертом раунде Кубка лиги стала очередной демонстрацией прогресса “Вест Хэма” с Дэвидом Мойесом во главе. Это был четвертый матч подряд во всех турнирах, в котором “хаммерс” не пропустили. И это при том, что против “Сити” не играл полностью основный состав – лидеры команды Райс, Антонио, Зума, Огбонна и Фабианский получили редкую возможность отдохнуть.

Может вызывать смущение тот факт, что в последний раз “Вест Хэм” забивал английской команде два и больше голов месяц назад – это был “Лидс” (2:1). Затем было поражение “Брентфорду” (1:2) и минимальные победы над “Эвертоном” (1:0) и “Тоттенхэмом” (1:0). В Лиге Европы ситуация с забитыми мячами лучше. Свои голы “Вест Хэм” часто создает благодаря высокому профессионализму и трудолюбию своих футболистов, но иногда этих качеств бывает недостаточно. Тем не менее результаты говорят сами за себя – у “Вест Хэма” все лучше, чем кто-либо мог предположить.

В матче с “Манчестер Сити” получил несколько игровых минут Владимир Цоуфал, пропустивший несколько игр из-за травм. Также вернулись к тренировкам Алекс Крал и Райан Фредерикс.

Статистика команд, цифры и факты

“Вест Хэм” не проигрывает в последних семи выездных матчах Премьер-лиги (пять побед, две ничьи).

Форвард “Астон Виллы” Дэнни Ингз девять раз противостоял “Вест Хэму”, но не забил “хаммерс” еще ни одного гола. Восемь из девяти этих поединков закончились для него поражениями (и одна ничья).

“Вест Хэм” набрал 17 очков в девяти турах, это лучший старт команды в АПЛ с сезона 2015/16 (тоже 17 пунктов).

В выездных матчах АПЛ “Вест Хэм” пропустил три гола, на три меньше, чем в домашних поединках.

“Астон Вилла” не смогла выиграть еще ни у одной лондонской команды в сезоне 2021/22 (ничья с “Брентфордом”, поражения “Челси”, “Тоттенхэму” и “Арсеналу”).

Последние пять матчей Астон Виллы и Вест Хэма

Астон Вилла

22.10 “Арсенал" 1:3 (АПЛ)

16.10 “Вулверхэмптон” 2:3 (АПЛ)

03.10 “Тоттенхэм” 1:2 (АПЛ)

25.09 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (АПЛ)

22.09 “Челси” 1:1 (Кубок Лиги)

Вест Хэм

27.10 “Манчестер Сити” 0:0 (АПЛ)

24.10 “Тоттенхэм” 1:0 (АПЛ)

21.10 “Генк” 3:0 (Лига Европы)

17.10 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)

03.10 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Вест Хэм” выиграл два матча – 2:1 на своем поле и 3:1 в гостях. Всего в Премьер-лиге “Астон Вилла” не может обыграть “хаммерс” уже шесть матчей (три ничьи, поражения). Однако общий баланс встреч в АПЛ в пользу “Виллы”: 13 побед, 20 ничьих, 11 поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 10 8 1 1 26-3 +23 25 2 "Ливерпуль" 10 6 4 0 29-8 +21 22 3 "Манчестер Сити" 10 6 2 2 20-6 +14 20 4 "Вест Хэм Юнайтед" 9 5 2 2 16-10 +6 17 5 "Манчестер Юнайтед" 10 5 2 3 19-15 +4 17 6 "Арсенал" 10 5 2 3 12-13 -1 17 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 10 4 4 2 11-11 0 16 8 "Тоттенхэм" 10 5 0 5 9-16 -7 15 9 "Эвертон" 9 4 2 3 15-14 +1 14 10 "Лестер Сити" 10 4 2 4 15-17 -2 14 11 "Вулверхэмптон" 9 4 1 4 9-9 0 13 12 "Брентфорд" 10 3 3 4 12-12 0 12 13 "Кристал Пэлас" 10 2 6 2 13-14 -1 12 14 "Саутгемптон" 10 2 5 3 9-12 -3 11 15 "Астон Вилла" 9 3 1 5 13-15 -2 10 16 "Уотфорд" 10 3 1 6 12-18 -6 10 17 "Бернли" 10 1 4 5 10-16 -6 7 18 "Лидс Юнайтед" 9 1 4 4 8-16 -8 7 19 "Ньюкасл" 10 0 4 6 11-23 -12 4 20 "Норвич Сити" 9 0 2 7 2-23 -21 2

Ориентировочные составы

“Астон Вилла”: Мартинес – Конса, Туанзебе, Мингз – Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Таргетт – Буэндиа – Уоткинс, Ингз

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Огбонна, Зума, Джонсон – Соучек, Райс – Форнальс, Бенрахма, Боуэн – Антонио

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Астон Вилла – Вест Хэм от UA-Football

“Астон Вилла” смогла добавить во втором тайме матча против “Арсенала”, но команда Артеты сознательно сбавила обороты, выигрывая 3:0. “Вест Хэм” производит впечатление более организованный, сыгранной команды, чем нынешняя “Вилла”, поэтому должен претендовать на победу. Прогноз – победа “Вест Хэма” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.