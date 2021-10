Вулверхэмптон – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.11.2021

Английская Премьер-лига, 10-й тур

1 ноября, 22:00. "Молинью" (Вулвергемптон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

10-й тур АПЛ было поручено закрывать двум крепким середнякам чемпионата последних лет "Вулверхэмптону" и "Эвертону". Обе команды и сейчас подтверждают свое реноме, находясь ровно посреди турнирной таблицы. Правда, у "волков" путь был из поражений к победам, а у "ирисок" - наоборот. Три очка в этом матче сильно повлияют на положение обоих коллективов, так кто же все-таки заберет их в свою копилку?

Стартовать с трех поражений в чемпионате подряд для нового тренера "волков" Бруно Лаже было настоящим психологическим испытанием. Еще когда эти неудачные результаты добились поражением против "Брентфорда" в пятом туре (ставшего уже четвертым) и вылетом из Кубка лиги. Правда, на все нужно время, и на реабилитацию тоже. Теперь "Вулверхэмптон" на 11 месте в таблице и готов навязать борьбу за верхнюю десятку. Кстати, по набранным очкам в последних пяти матчах "вулвз" пятый в АПЛ - достойный результат и хорошая работа Бруну Лаже над "лажами".

