Вулверхэмптон – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.11.2021

Английская Премьер-лига, 10-й тур

1 ноября, 22:00. "Молинью" (Вулвергемптон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

10-й тур АПЛ было поручено закрывать двум крепким середнякам чемпионата последних лет "Вулверхэмптону" и "Эвертону". Обе команды и сейчас подтверждают свое реноме, находясь ровно посреди турнирной таблицы. Правда, у "волков" путь был из поражений к победам, а у "ирисок" - наоборот. Три очка в этом матче сильно повлияют на положение обоих коллективов, так кто же все-таки заберет их в свою копилку?

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"Вулверхэмптон"

Стартовать с трех поражений в чемпионате подряд для нового тренера "волков" Бруно Лаже было настоящим психологическим испытанием. Еще когда эти неудачные результаты добились поражением против "Брентфорда" в пятом туре (ставшего уже четвертым) и вылетом из Кубка лиги. Правда, на все нужно время, и на реабилитацию тоже. Теперь "Вулверхэмптон" на 11 месте в таблице и готов навязать борьбу за верхнюю десятку. Кстати, по набранным очкам в последних пяти матчах "вулвз" пятый в АПЛ - достойный результат и хорошая работа Бруну Лаже над "лажами".

⏱ 24 hours until #WOLEVE...



Check out our preparations for Monday night football.



???????? pic.twitter.com/fk2lLscgbh — Wolves (@Wolves) October 31, 2021

Кадры хозяев

В лазарете "волков" находятся пятеро игроков, однако четверо из них в этом сезоне вообще не помощники команде. Буэну, Москера, Нету и Хонни провели с августа один официальный матч на всех – пока Бруно Лаже на них не рассчитывает. А вот Марсаль является ключевым звеном "волков" и он пропускал прошлую встречу против "Лидса", но неизвестно сыграет ли он сегодня на "Молинью".

"Эвертон"

У "ирисок" тоже перед сезоном сменился тренер. Возможно именно поэтому "Эвертон" так сильно качает. Старт от подопечных Бенитеса прекрасен: 10 очков в стартовых четырех турах, а потом Остапа (Рафаэля) понесло… Вылет от “КПР” в Кубке лиги и только одна победа за последние шесть матчей, и то – над полным аутсайдером АПЛ “Норвичем”. В прошлом туре наставник “Эвертона” почувствовал на “Гудисоне” настоящий испанский стыд, ведь его команда сгорела 2:5 новичку АПЛ “Уотфорду”, дважды ведя в счете. В этом сезоне "ириски" любят пропускать под занавес таймов, однако четыре раза за 13 минут - это ужас, согласитесь.

⏱ 24 hours until #WOLEVE...



Check out our preparations for Monday night football.



???????? pic.twitter.com/fk2lLscgbh — Wolves (@Wolves) October 31, 2021

Кадры гостей

С завершением атаки у "Эвертона" не клеится. Из-за травмы Кальверта-Льюина основным в составе ирисок является 32-летний Рондон, вернувшийся из Китая транзитом через РПЛ. Явно не нападающий для АПЛ. Также не сыграет против "Вулверхэмптона" основной полузащитник Дукуре. Участие Делфа, Гомеша и Мины под вопросом. В нескольких матчах подряд не участвовали эти трое исполнителей. С составом у Бенитеса беда.

Последние матчи "Вулверхэмптона" и "Эвертона"

Последние пять встреч хозяев

23.10.2021. "Лидс" – "Вулверхэмптон" 1:1 (АПЛ)

16.10.2021. "Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" 2:3 (АПЛ)

02.10.2021. "Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" 2:1 (АПЛ)

26.09.2021. "Саутгемптон" – "Вулверхэмптон" 0:1 (АПЛ)

22.09.2021. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 2:2 (победа гостей в с. п.) (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

23.10.2021. "Эвертон" - "Уотфорд" 2:5 (АПЛ)

17.10.2021. "Эвертон" - "Вест Хэм" 0:1 (АПЛ)

02.10.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 1:1 (АПЛ)

25.09.2021. "Эвертон" - "Норвич" 2:0 (АПЛ)

21.09.2021. "КПР" - "Эвертон" 2:2 (победа хозяев в с. п.)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 9 "Эвертон" 9 4 2 3 15 14 14 11 "Вулверхэмптон" 9 4 1 4 9 9 13

Личные встречи "Вулверхэмптона" и "Эвертона"

Между собой команды провели 136 матчей. За победами довольно ощутимо преобладает “Эвертон”: 63 против 46. Еще 27 раз поединки были завершены вничью. В прошлом сезоне оба раза "ириски" одерживали верх - "вулвз" смог ограничиться лишь одним голом.

Последние пять матчей между командами

19.05.2021. "Эвертон" - "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)

12.01.2021. "Вулверхэмптон" – "Эвертон" 1:2 (АПЛ)

12.07.2020. "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 3:0 (АПЛ)

01.09.2019. "Эвертон" - "Вулверхэмптон" 3:2 (АПЛ)

02.02.2019. "Эвертон" - "Вулверхэмптон" 1:3 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Эвертон" – "Вулверхэмптон"

Прогноз на матч "Эвертон" – "Вулверхэмптон" от UA-Football

Всего один зачетный пункт между командами в таблице. Центральная зона турнирки АПЛ настолько конкурентна, что победа может поднять на несколько позиций вперед. Сегодня это произойдет с "вулвз" и подопечные Лаже смогут взлететь на шестое место благодаря трем очкам. Хозяева "Молинью" выглядят более уверенными, готовыми и сконцентрированными, в отличие от "Эвертона", у которого проблемы с игрой и лазаретом. Прогноз: победа "Вулверхэмптона".