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Финиш легкого графика для лидера. Челси – Бернли. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 06.11.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "бордовыми" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 11-й тур.
6 ноября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Андре Марринер (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
Уже третий подряд матч в АПЛ команда Томаса Тухеля проведет с коллективом со дна турнирной таблицы. Сначала "Норвич", 20-я банда чемпионата, затем "Ньюкасл", 19-я, а теперь "Бернли" – 18-я.
"Челси"
"Синие" успешно завершили октябрь разгромом "Ньюкасла" (0:3) и также удачно начали ноябрь, обыграв "Мальме" на выезде в 4-м туре Лиги чемпионов (0:1). Эти встречи были во многом похожи – "сороки" и шведы максимально насытили первую за голкипером линию и старались зацепиться за очки не столько с помощью качества, предпочтя количество, но продержались только в первых таймах.
Главная задача для фаворита в подобных условиях, навязываемых андердогом – наказать за ошибки, которые, так или иначе, рано или поздно, оппонент начнет допускать. Хозяева "Сент-Джеймс Парк" пропустили один, расклеились и еще дважды вытащили мяч из сетки, а "Мальме" выстоял и уступил с минимальным счетом. В Швеции реализация от потасованной Тухелем обоймы "Челси" откровенно оставляла желать лучшего, парни Томаса наиграли на три гола, а забили лишь один.
Естественно, в поединке с "Бернли" подопечные немца рассчитывают исключительно на победу. Этот матч – хорошая возможность для лондонцев закрепить психологическую уверенность и разъехаться по сборным с отличным настроением. После международной паузы календарь "Челси" перестанет быть таким лайтовым: "Лестер", "Ювентус", "МЮ", короткая передышка с "Уотфордом", а затем вновь огромный снежный ком из матчей. В конце концов, Boxing Day. Сейчас "синие" сделают очень глубокий вдох и окунутся в сложный график. Шанс ненадолго вынырнуть на поверхность появится где-то в январе-феврале.
Coming next. ???? pic.twitter.com/GUtqBJdTL0— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 4, 2021
"Бернли"
В отличие от своих соседей снизу, "бордовые" выиграли хотя бы один поединок на локальной арене в текущем сезоне. Конечно, сложно назвать положение "Бернли" совсем плачевным, когда в той же лиге "Норвич" пробивает дно ради камбэка в Чемпионшип, однако и Шон Дайч вряд ли видит яркий свет в конце туннеля.
К примеру, понятно, за счет чего планируют сохранять прописку в АПЛ "Лидс Юнайтед", "Астон Вилла", "Саутгемптон" и "Кристал Пэлас" – качество игры от перечисленных команд абсолютно точно выше, чем у "Бернли", да и, что самое главное, они способны прибавить на дистанции. По состоянию на начало ноября на одно спасительное место также претендуют "Ньюкасл" с "Уотфордом". Учитывая масштабные реформы в гнезде "сорок", вполне справедливо кажется, что тройка главных кандидатов на вылет уже не поменяется – это "Норвич", "Уотфорд" и "Бернли".
За 10 туров "бордовые" забили 10 голов, а пропустили при этом 16 мячей. В чемпионате коллектив Дайча по делу уступил "Брайтону" (1:2), "Ливерпулю" (2:0), "Эвертону" (3:1), "Арсеналу" (0:1), "Манчестер Сити" (2:0). Команда Шона оформила паритеты с "Лидсом" (1:1), пока очень нестабильным "Лестером" (2:2), "Норвичем" (0:0) и "Саутгемптоном" (2:2). Крайне неожиданно "Бернли" обыграл "Брентфорд" (3:1), наказав "пчел" за ошибки еще до перерыва и выиграв дома впервые с 27 января. Также "The Clarets" пробились в 1/8 финала Кубка лиги – сначала продрались в третий раунд, успешно взяв лотерею у "Ньюкасла", а затем разбили "Рочдейл", банду из четвертого по значимости дивизиона страны (4:1). В четвертьфинал соревнования "Бернли" не пустил "Тоттенхэм" – "шпоры" победили со счетом 0:1.
???? Our next six opponents ????@premierleague | #UTC pic.twitter.com/JA9k6ZeCUo— Burnley FC (@BurnleyOfficial) November 1, 2021
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|10
|8
|1
|1
|26
|23
|25
|18
|"Бернли"
|10
|1
|4
|5
|10
|-6
|7
Личные встречи
31.01.21 АПЛ "Челси" – "Бернли" 2:0
31.10.20 АПЛ "Бернли" – "Челси" 0:3
11.01.20 АПЛ "Челси" – "Бернли" 3:0
26.10.19 АПЛ "Бернли" – "Челси" 2:4
22.04.19 АПЛ "Челси" – "Бернли" 2:2
Цифры и факты
– У "Челси" лучшая оборона в чемпионате – команда Тухеля пропустила всего 3 мяча;
– Больше "синих" в АПЛ забил только "Ливерпуль" – 29 голов у "красных" против 26 мячей у "Челси";
– В 8 поединках подряд во всех турнирах "Челси" забивает в ворота "Бернли" не меньше 2 голов;
– При этом "пенсионеры" в последних 3 встречах с "бордовыми" сохранили свои ворота на замке;
– "Бернли" не выигрывает уже в последних 6 выездных матчах АПЛ.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Шон Дайч не рассчитывает на Дейла Стивенса, под вопросом участие в игре Уэйна Хеннесси. По-прежнему пребывают в лазарете "Челси" Тимо Вернер, Матео Ковачич; Ромелу Лукаку только приступил к пробежкам, на днях вернулся к тренировкам в общей группе после болезни Мейсон Маунт. Наверняка получит место в старте Хаким Зиеш – марокканец ярко начал сезон, затем неудачно сломался, а вот теперь вновь поймал волну и помогает обыгрывать аутсайдеров.
"Челси", 3-4-2-1: Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл – Зиеш, Хадсон-Одои – Хавертц
"Бернли", 4-4-2: Поуп – Лоутон, Тарковский, Ми, Тейлор – Гудмундссон, Браунхилл, Корк, Макнил – Вуд, Корне
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Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Бернли" от UA-Футбол
3:0. Здесь сложно как-то удивить читателя, точно не тот случай. Фаворит подходит к поединку без явных проблем и в хорошей форме, аутсайдер не имеет убойных козырей в рукаве.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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