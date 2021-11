Финиш легкого графика для лидера. Челси – Бернли. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 06.11.2021

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

6 ноября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Уже третий подряд матч в АПЛ команда Томаса Тухеля проведет с коллективом со дна турнирной таблицы. Сначала "Норвич", 20-я банда чемпионата, затем "Ньюкасл", 19-я, а теперь "Бернли" – 18-я.

"Синие" успешно завершили октябрь разгромом "Ньюкасла" (0:3) и также удачно начали ноябрь, обыграв "Мальме" на выезде в 4-м туре Лиги чемпионов (0:1). Эти встречи были во многом похожи – "сороки" и шведы максимально насытили первую за голкипером линию и старались зацепиться за очки не столько с помощью качества, предпочтя количество, но продержались только в первых таймах.

Главная задача для фаворита в подобных условиях, навязываемых андердогом – наказать за ошибки, которые, так или иначе, рано или поздно, оппонент начнет допускать. Хозяева "Сент-Джеймс Парк" пропустили один, расклеились и еще дважды вытащили мяч из сетки, а "Мальме" выстоял и уступил с минимальным счетом. В Швеции реализация от потасованной Тухелем обоймы "Челси" откровенно оставляла желать лучшего, парни Томаса наиграли на три гола, а забили лишь один.

Естественно, в поединке с "Бернли" подопечные немца рассчитывают исключительно на победу. Этот матч – хорошая возможность для лондонцев закрепить психологическую уверенность и разъехаться по сборным с отличным настроением. После международной паузы календарь "Челси" перестанет быть таким лайтовым: "Лестер", "Ювентус", "МЮ", короткая передышка с "Уотфордом", а затем вновь огромный снежный ком из матчей. В конце концов, Boxing Day. Сейчас "синие" сделают очень глубокий вдох и окунутся в сложный график. Шанс ненадолго вынырнуть на поверхность появится где-то в январе-феврале.

В отличие от своих соседей снизу, "бордовые" выиграли хотя бы один поединок на локальной арене в текущем сезоне. Конечно, сложно назвать положение "Бернли" совсем плачевным, когда в той же лиге "Норвич" пробивает дно ради камбэка в Чемпионшип, однако и Шон Дайч вряд ли видит яркий свет в конце туннеля.

К примеру, понятно, за счет чего планируют сохранять прописку в АПЛ "Лидс Юнайтед", "Астон Вилла", "Саутгемптон" и "Кристал Пэлас" – качество игры от перечисленных команд абсолютно точно выше, чем у "Бернли", да и, что самое главное, они способны прибавить на дистанции. По состоянию на начало ноября на одно спасительное место также претендуют "Ньюкасл" с "Уотфордом". Учитывая масштабные реформы в гнезде "сорок", вполне справедливо кажется, что тройка главных кандидатов на вылет уже не поменяется – это "Норвич", "Уотфорд" и "Бернли".

За 10 туров "бордовые" забили 10 голов, а пропустили при этом 16 мячей. В чемпионате коллектив Дайча по делу уступил "Брайтону" (1:2), "Ливерпулю" (2:0), "Эвертону" (3:1), "Арсеналу" (0:1), "Манчестер Сити" (2:0). Команда Шона оформила паритеты с "Лидсом" (1:1), пока очень нестабильным "Лестером" (2:2), "Норвичем" (0:0) и "Саутгемптоном" (2:2). Крайне неожиданно "Бернли" обыграл "Брентфорд" (3:1), наказав "пчел" за ошибки еще до перерыва и выиграв дома впервые с 27 января. Также "The Clarets" пробились в 1/8 финала Кубка лиги – сначала продрались в третий раунд, успешно взяв лотерею у "Ньюкасла", а затем разбили "Рочдейл", банду из четвертого по значимости дивизиона страны (4:1). В четвертьфинал соревнования "Бернли" не пустил "Тоттенхэм" – "шпоры" победили со счетом 0:1.

