Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.11.2021 

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур

6 ноября 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 14:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Оле-Гуннар Сульшер известен своей хорошей серией против Пепа Гвардиолы. Норвежец сохранил свою должность в “Манчестер Юнайтед” после разгромного поражения “Ливерпулю”, и в прошлом туре МЮ обыграл “Тоттенхэм” (3:0). Но игра с “Аталантой” в Лиге чемпионов показала, что не все проблемы “Юнайтед” уже решены.

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Манчестер Юнайтед

“Криштиану Роналду не хочет играть в Лиге Европы”. Такие заголовки можно было увидеть в английских СМИ после матча с “Аталантой”. Португалец забил два гола, второй из них на 90+1 минуте и “Манчестер Юнайтед” смог избежать поражения в Бергамо, сыграв с “Аталантой” 2:2. Выход в плей-офф ЛЧ – вопрос времени.

Но игра “Юнайтед” не была убедительной. Сульшер вновь сыграл в три центрбека, но против такой сыгранной и тактически грамотной команды как “Аталанта” схема и план игры “Юнайтед” выглядели аматорски, наивно. Если бы не Роналду…

Вновь травмировался Рафаэль Варан. Вероятно французский бек не должен был играть два матча подряд после своего недавнего восстановления, но операция по спасению Сульшера не позволяла идти на компромиссы. Учитывая, что состояние Линделефа остается под вопросом, будет крайне любопытно, останется ли тренер МЮ приверженцем новой схемы или на игру против “Манчестер Сити” вернется к привычным 4-2-3-1.

Помимо Варана, точно матч с “Манчестер Сити” пропустит дисквалифицированный Поль Погба. Кавани под вопросом.

Манчестер Сити

Пеп Гвардиола пытается делать вид, что дерби для него не имеет принципиального значения. “Для нас каждый матч – важный. Дерби имеет особенный характер по сентиментальным причинам, но это такая же игра, как остальные. Это не финал, а еще один матч. Я не пью пиво в пабах, и не знаю, какие там настроения”.

Высказался Гвардиола и о своем противостоянии с Сульшером, в котором тренер МЮ пока лидирует по победам. “Поздравляю “Юнайтед” с тем, что они выигрывают у нас. То, что они делают похоже изо дня в день. Невероятная физика, много таланта, и футболисты в нападении, которые сами могут сделать результат”.

“Манчестер Сити” в сезоне 2021/22 оставляет пока неоднозначное впечатление. В одних матчах команда Гвардиолы демонстрирует фантастическую сыгранность, интенсивность и взаимопонимание, в других – без идей и каких-то шансов в атаке, как в играх с “Кристал Пэлас” (0:2), и “Саутгемптоном” (0:0). Когда “Сити” играет плохо, все говорят, что им нужен классический центрфорвард, когда хорошо – что и без него обойдутся. Пока определенности нет.

Уокер получил небольшое повреждение в игре против “Брюгге”, но должен быть готов к матчу. Лапорт дисквалифицирован, у Торреса травма.

Статистика команд, цифры и факты

Сульшер – единственный тренер, который чаще побеждал у Гвардиолы (четыре раза), чем проигрывал ему (трижды), если учитывать только соперников, с которыми Пеп встречался пять раз и больше.

“Манчестер Сити” семь раз выигрывал на “Олд Траффорд” в Премьер-лиге, столько же это делал только “Ливерпуль”.

“Манчестер Сити” не забивал в трех из десяти матчей Премьер-лиги. Такие же показатели были у “горожан” за весь прошлый сезон. Но интересно, что “Сити” всегда забивает хотя бы один гол, когда играет в субботу в 14:30 (23 матча).

Роналду забил три гола в последних пяти лиговых дерби Манчестера.

У “Манчестер Сити” одинаковые показатели в домашних и выездных матчах АПЛ – по три победы, одна ничья и одно поражение.

“Манчестер Юнайтед” пропускал во всех домашних матчах сезона 2021/22.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед

02.11 “Аталанта” 2:2 (Лига чемпионов)

30.10 “Тоттенхэм” 3:0 (АПЛ)

24.10 “Ливерпуль” 0:5 (АПЛ)

20.10 “Аталанта” 3:2 (Лига чемпионов)

16.10 “Лестер” 2:4 (АПЛ)

Манчестер Сити

03.11 “Брюгге” 4:1 (Лига чемпионов)

30.10 “Кристал Пэлас” 0:2 (АПЛ)

27.10 “Вест Хэм” 0:0 (Кубок лиги)

23.10 “Брайтон” 4:1 (АПЛ)

19.10 “Брюгге” 5:1 (Лига чемпионов)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды сыграли трижды. В чемпионате “Юнайтед” взял четыре очка (ничья на “Олд Траффорде” 0:0, победа на “Этихаде” 2:0). Но “Сити” выиграл в полуфинале Кубка лиги 2:0. В АПЛ “Манчестер Юнайтед” не проигрывает “Сити” последние четыре матча (три победы, ничья).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 10 8 1 1 26-3 +23 25 2 "Ливерпуль" 10 6 4 0 29-8 +21 22 3 "Манчестер Сити" 10 6 2 2 20-6 +14 20 4 "Вест Хэм Юнайтед" 10 6 2 2 20-11 +9 20 5 "Манчестер Юнайтед" 10 5 2 3 19-15 +4 17 6 "Арсенал" 10 5 2 3 12-13 -1 17 7 "Вулверхэмптон" 10 5 1 4 11-10 +1 16 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 10 4 4 2 11-11 0 16 9 "Тоттенхэм" 10 5 0 5 9-16 -7 15 10 "Эвертон" 10 4 2 4 16-16 0 14 11 "Лестер Сити" 10 4 2 4 15-17 -2 14 12 "Саутгемптон" 11 3 5 3 10-12 -2 14 13 "Брентфорд" 10 3 3 4 12-12 0 12 14 "Кристал Пэлас" 10 2 6 2 13-14 -1 12 15 "Астон Вилла" 11 3 1 7 14-20 -6 10 16 "Уотфорд" 10 3 1 6 12-18 -6 10 17 "Лидс Юнайтед" 10 2 4 4 10-17 -7 10 18 "Бернли" 10 1 4 5 10-16 -6 7 19 "Ньюкасл" 10 0 4 6 11-23 -12 4 20 "Норвич Сити" 10 0 2 8 3-25 -22 2

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Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Байи, Магуайр, Линделеф – Уан-Биссака, Мактомини, Фред, Шоу – Фернандеш – Гринвуд, Роналду

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Уокер – Бернарду Силва, Родри, Де Брюйне – Грилиш, Фоден, Марез

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити от UA-Football

В прошлом сезоне “Юнайтед” удалось дважды не пропустить от “Сити” в чемпионате. Но надежности в игре у своих ворот у команды Сульшера больше нет, как бы не старался Де Хеа. Магуайр продолжает находится в ужасной форме, Байи чрезмерно эксцентричен, Варан вылетел. Но “Сити” иногда можно испытывать проблемы в атаке и против команд послабее. Как известно, Сульшер лучше всего делает свою работу, когда находится на грани увольнения. “Юнайтед” нужно не проиграть. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.