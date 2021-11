Со свежим подтекстом. Лестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 20.11.2021

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

20 ноября. 14:30. Лестер. "Кинг Пауэр"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Лестер" и "Челси" трижды встречались в прошлом сезоне, все поединки аккуратно пришлись как раз на 2021-й. В январе "лисы" обыграли тогда еще подопечных Фрэнка Лэмпарда в чемпионате (2:0), в мае одолели уже команду Тухеля – причем, в финале Кубка Англии (0:1)! Через несколько дней после поражения в решающем матче "синие" частично отомстили коллективу Роджерса в рамках АПЛ, на "Стэмфорд Бридж" ощущались нервы и накал (2:1). В общем, принципиальность в противостоянии между "лисами" и "пенсионерами" буквально обволакивает участников дуэли, да еще и некая недосказанность со стороны лондонцев точно присутствует.

Удивительное и где-то даже не самое приятное чувство для поклонников Английской Премьер-лиги – открывать турнирную таблицу, просматривать состав ТОП-6 и близко не видеть там "Лестер". Действительно, финишировав пятыми в кампании-2020/21, взяв Кубок страны и удивив в августе "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок (1:0), дальше подопечные Роджерса решили устроить американские горки. Парни Брендана утратили баланс, допуская слишком много невынужденных ошибок в обороне и имея слабую результативность в атаке. Скорее, проблемы в текущем сезоне – это неизбежный спад, а не потенциальный уход менеджера в "МЮ". Сам уроженец Северной Ирландии заявил о преданности "Лестеру" и опроверг переезд.

Четыре победы (над "Вулвз", "Норвичем", "МЮ" и "Брентфордом"), три ничьи (с "Бернли", "Пэлас" и "Лидсом") и четыре поражения ("Вест Хэму", "Сити", "Брайтону" и "Арсеналу") в 11 турах привели "лисов" аж на 12-ю строчку в чемпионате. В Кубке лиги команда продралась в четвертьфинал сквозь чемпионшиповский "Миллуолл" (0:2) и все тот же "Брайтон" Поттера (2:2, 4:2 по пенальти). В Лиге Европы коллектив Роджерса демонстрирует приблизительно ту же нестабильность, что и в первенстве; можно вспомнить паритеты с "Наполи" (2:2) и "Спартаком" (1:1) в Англии, поражение "Легии" в Польше (1:0) и успешную перестрелку в Москве (3:4).

Если не брать в рассмотрение расплату за сброс оборотов за 20 минут до конца матча с "Бернли" (1:1), то "Челси" провел октябрь и ноябрь просто идеально. Не у дел остались "Брентфорд" (0:1), "Норвич" (7:0), "Ньюкасл", дважды "Мальме" (4:0, 0:1) и "Саутгемптон" (3:1 в АПЛ и 1:1, 4:3 по пенальти в Кубке лиги). Во всех поединках команда Тухеля выглядела достаточно уверенно, даже, например, несмотря на автобусный стиль шведов и "сорок".

Не то чтобы неудачу "Челси" с "бордовыми" перед началом международной паузы можно считать показательной. Не более чем капельку настораживающей. Дело в том, что "синие" успокоились при счете 1:0, а перед этим не реализовали несколько хороших моментов (по xG лондонцы наиграли на 3 забитых мяча).

Мы уже отмечали, что приход Лукаку повлиял на игру "Челси" в атаке – как с положительной стороны, так и немного с отрицательной, ведь в тех матчах, в которых бельгиец выходит на поле, партнеры неизбежно становятся зависимыми от его настроения, он перетягивает игру на себя. Но в своих первых пяти поединках за "Челси" в этом розыгрыше Ромелу забил 4 гола с 6-ти ударов в створ ворот. Да, Хавертц – настоящий мастер поиска оптимальной позиции в штрафной площадке, но вряд ли он специалист по грамотному завершению момента. Выход Лукаку значительно бы уменьшил шансы "Бернли" на ничью с "пенсионерами". Одеяло одеялом, но финишинга уровня Ромелу "Челси" как раз и не хватило, чтобы набрать 15 из 15 в 5 последних матчах АПЛ.

