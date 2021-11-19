Со свежим подтекстом. Лестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 20.11.2021

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

20 ноября. 14:30. Лестер. "Кинг Пауэр"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Лестер" и "Челси" трижды встречались в прошлом сезоне, все поединки аккуратно пришлись как раз на 2021-й. В январе "лисы" обыграли тогда еще подопечных Фрэнка Лэмпарда в чемпионате (2:0), в мае одолели уже команду Тухеля – причем, в финале Кубка Англии (0:1)! Через несколько дней после поражения в решающем матче "синие" частично отомстили коллективу Роджерса в рамках АПЛ, на "Стэмфорд Бридж" ощущались нервы и накал (2:1). В общем, принципиальность в противостоянии между "лисами" и "пенсионерами" буквально обволакивает участников дуэли, да еще и некая недосказанность со стороны лондонцев точно присутствует.

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"Лестер"

Удивительное и где-то даже не самое приятное чувство для поклонников Английской Премьер-лиги – открывать турнирную таблицу, просматривать состав ТОП-6 и близко не видеть там "Лестер". Действительно, финишировав пятыми в кампании-2020/21, взяв Кубок страны и удивив в августе "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок (1:0), дальше подопечные Роджерса решили устроить американские горки. Парни Брендана утратили баланс, допуская слишком много невынужденных ошибок в обороне и имея слабую результативность в атаке. Скорее, проблемы в текущем сезоне – это неизбежный спад, а не потенциальный уход менеджера в "МЮ". Сам уроженец Северной Ирландии заявил о преданности "Лестеру" и опроверг переезд.

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Четыре победы (над "Вулвз", "Норвичем", "МЮ" и "Брентфордом"), три ничьи (с "Бернли", "Пэлас" и "Лидсом") и четыре поражения ("Вест Хэму", "Сити", "Брайтону" и "Арсеналу") в 11 турах привели "лисов" аж на 12-ю строчку в чемпионате. В Кубке лиги команда продралась в четвертьфинал сквозь чемпионшиповский "Миллуолл" (0:2) и все тот же "Брайтон" Поттера (2:2, 4:2 по пенальти). В Лиге Европы коллектив Роджерса демонстрирует приблизительно ту же нестабильность, что и в первенстве; можно вспомнить паритеты с "Наполи" (2:2) и "Спартаком" (1:1) в Англии, поражение "Легии" в Польше (1:0) и успешную перестрелку в Москве (3:4).

Youri Tielemans vs. Chelsea.



The Emirates FA Cup Final, 2021.



Unforgettable. pic.twitter.com/NA4XlbHmTs — Leicester City (@LCFC) November 19, 2021

"Челси"

Если не брать в рассмотрение расплату за сброс оборотов за 20 минут до конца матча с "Бернли" (1:1), то "Челси" провел октябрь и ноябрь просто идеально. Не у дел остались "Брентфорд" (0:1), "Норвич" (7:0), "Ньюкасл", дважды "Мальме" (4:0, 0:1) и "Саутгемптон" (3:1 в АПЛ и 1:1, 4:3 по пенальти в Кубке лиги). Во всех поединках команда Тухеля выглядела достаточно уверенно, даже, например, несмотря на автобусный стиль шведов и "сорок".

Не то чтобы неудачу "Челси" с "бордовыми" перед началом международной паузы можно считать показательной. Не более чем капельку настораживающей. Дело в том, что "синие" успокоились при счете 1:0, а перед этим не реализовали несколько хороших моментов (по xG лондонцы наиграли на 3 забитых мяча).

Мы уже отмечали, что приход Лукаку повлиял на игру "Челси" в атаке – как с положительной стороны, так и немного с отрицательной, ведь в тех матчах, в которых бельгиец выходит на поле, партнеры неизбежно становятся зависимыми от его настроения, он перетягивает игру на себя. Но в своих первых пяти поединках за "Челси" в этом розыгрыше Ромелу забил 4 гола с 6-ти ударов в створ ворот. Да, Хавертц – настоящий мастер поиска оптимальной позиции в штрафной площадке, но вряд ли он специалист по грамотному завершению момента. Выход Лукаку значительно бы уменьшил шансы "Бернли" на ничью с "пенсионерами". Одеяло одеялом, но финишинга уровня Ромелу "Челси" как раз и не хватило, чтобы набрать 15 из 15 в 5 последних матчах АПЛ.

Back to it this weekend! ???? pic.twitter.com/2AISKJxaEb — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 17, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 11 8 2 1 27 23 26 12 "Лестер" 11 4 3 4 16 -2 15

Личные встречи

18.05.21 АПЛ "Челси" – "Лестер" 2:1

15.05.21 КФА "Челси" – "Лестер" 0:1

19.01.21 АПЛ "Лестер" – "Челси" 2:0

28.06.20 КФА "Лестер" – "Челси" 0:1

01.02.20 АПЛ "Лестер" – "Челси" 2:2

Цифры и факты

– "Челси" сохранил свои ворота на замке в 3 последних выездных матчах чемпионата;

– К слову, в этих 3 гостевых поединках АПЛ подопечные Тухеля был сильнее оппонента;

– "Пенсионеры" могут выиграть 4 матча чемпионата на выезде без пропущенного гола впервые с декабря 2008 года;

– "Лестер" пропустил не меньше 2 голов в 3 последних домашних матчах первенства.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Мы так много написали про важность Лукаку с точки зрения набора очков на дистанции, но, к сожалению для Тухеля, Ромелу все еще тренируется отдельно от партнеров. Не исключено, что бельгиец будет рваться на поле, однако Томасу важно пока поберечь ключевого игрока. Также только-только вернулся к занятиям Тимо Вернер, в старте он появиться не готов. Зато поборол свой зуб мудрости Мейсон Маунт. Отметим, что участие Маркоса Алонсо – под вопросом, а Матео Ковачич еще не восстановился от повреждения. Тьяго Силва восстанавливается после перелета.

Брендан Роджерс подтвердил, что Тилеманс вылетел на несколько недель, Юри точно пропустит матч с "Челси". А еще в лазарете "лисов" пребывают Райан Бертранд, Джеймс Джастин и Уэсли Фофана. Не факт, что выйдет на газон "Кинг Пауэр" Марк Олбрайтон.

"Лестер", 4-2-3-1: Шмейхель – Перейра, Эванс, Сеюнджу, Кастань – Ндиди, Сумаре, Лукман, Мэддисон, Барнс – Варди

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Чалоба, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Чилвелл – Маунт, Хадсон-Одои – Хавертц

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лестером" и "Челси" от UA-Футбол

1:2. Почти центральный поединок в туре точно будет очень интересным. "Лестер" в двух последних встречах оформил паритеты, "Челси" допустил обидную осечку с "Бернли" – обе команды хотят реабилитироваться перед болельщиками. Тем не менее, явно сейчас на стороне "лисов" только умение толково настроиться на фаворита. Кажется, что одного этого свойства маловато будет, кондиций им еще не хватает.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.