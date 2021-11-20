Дебют Джеррарда. Астон Вилла - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.11.2021 

Чемпионат Англии, двенадцатый тур

20 ноября 2021. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” 17:00 “Брайтон”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Астон Вилла” и “Брайтон” не побеждали в чемпионате Англии с сентября. После пяти поражений подряд “Вилла” отправила в отставку Дина Смита и назначила вместо него Стивена Джеррарда. У “чаек” пока нет повода расставаться с Грэмом Поттером.

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Астон Вилла

Какой будет “Астон Вилла” Стивена Джеррарда? Пока сказать сложно. Когда у Грэма Поттера спросили, как готовиться к матчу, когда у соперника новый тренер, он резонно заметил, что у экс-легенды “Ливерпуля” пока не было времени кардинально что-то изменить. Джеррард провел пока только две тренировки с полным составом “Виллы”, поэтому Поттер все еще ожидает увидеть команду Дина Смита.

Джеррарду предстоит решить много проблем. “Астон Вилла” третья с конца в чемпионате по количеству пропущенных голов, а Данни Ингз и Олли Уоткинс пока не могут найти взаимодействие в атаке.

“Вилла” занимает шестнадцатое место после 11 туров, и имеет отрыв от зоны вылета всего в два очка, но по составу новая команда Джеррарда должна бороться за место в первой десятке. Но “Брайтон” проиграл всего раз в семи последних поединках (“Манчестер Сити”), и “Астон Вилла” не будет в оптимальном составе – вне игры остаются Дуглас Луис, Сансон и Трезеге.

Брайтон

“Брайтон” впечатлил своей выездной ничьей против “Ливерпуля”, когда “чайки” забили на “Энфилде” два гола, проигрывая 0:2 в первом тайме. Но в следующем туре команда Поттера разочаровала, сыграв 1:1 с аутсайдером чемпионата “Ньюкаслом”.

“Брайтон” сделал хороший задел на старте сезона, выиграв четыре из пяти стартовых матча Премьер-лиге, но после 19 сентября команде Поттера никак не удается набрать три очка. Но и поражение было всего одно в этой серии. Всего “чайки” в 11 турах проиграли всего дважды, это меньше, чем “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм”, и ни разу – на выезде.

“Брайтон” пропустил 12 мячей в АПЛ (4-6 показатель в лиге), что неплохо, но в атаке не все так хорошо. Те же 12 мячей (забитых) – показатель скромный. Семь из 12 голов забили форварды Мопе и Троссард.

В матче против “Астон Виллы” не сыграет основной вратарь “Брайтона” Роберт Санчес, удаленный в прошлом туре. Из-за повреждение матч пропустит Мвепу, Альсате и Уэлбек

Статистика команд, цифры и факты

Только “Норвич” (26) и “Ньюкасл” (24) пропустили больше, чем “Астон Вилла” в чемпионате (20).

Для 31-летнего вратаря “Брайтона” Джейсона Стила матч против “Астон Виллы” будет дебютным в Премьер-лиге.

Помимо “Брайтона” (две победы, три ничьи), только “Челси” и “Вест Хэм” не проигрывали ни в одном выездном матче АПЛ.

Только двое из 12 предыдущих тренеров “Астон Виллы” выигрывали свои дебютные матчи в АПЛ – Джон Грегори (“Ливерпуль” 1998) и Жерар Улье (“Вулверхэмптон” 2010).

В пяти последних матчах Премьер-лиги “Астон Вилла” пропустила 13 голов.

Последние пять матчей Астон Виллы и Брайтона

Астон Вилла

05.11 “Саутгемптон” 0:1 (АПЛ)

31.10 “Вест Хэм” 1:4 (АПЛ)

22.10 “Арсенал” 1:3 (АПЛ)

16.10 “Вулверхэмптон” 2:3 (АПЛ)

03.10 “Тоттенхэм” 1:2 (АПЛ)

Брайтон

06.11 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)

30.10 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

27.10 “Лестер” 2:2 (Кубок лиги)

23.10 “Манчестер Сити” 1:4 (АПЛ)

16.10 “Норвич” 0:0 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Брайтон” взял четыре в матчах против “Астон Виллы”: домашняя ничья 0:0 и победа на выезде 2:1. Эта единственная победа “чаек” против “Виллы” в последних 12 поединках во всех турнирах.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 11 8 2 1 27-4 +23 26 2 "Манчестер Сити" 11 7 2 2 22-6 +16 23 3 "Вест Хэм Юнайтед" 11 7 2 2 23-13 +10 23 4 "Ливерпуль" 11 6 4 1 31-11 +20 22 5 "Арсенал" 11 6 2 3 13-13 0 20 6 "Манчестер Юнайтед" 11 5 2 4 19-17 +2 17 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 11 4 5 2 12-12 0 17 8 "Вулверхэмптон" 11 5 1 5 11-12 -1 16 9 "Тоттенхэм" 11 5 1 5 9-16 -7 16 10 "Кристал Пэлас" 11 3 6 2 15-14 +1 15 11 "Эвертон" 11 4 3 4 16-16 0 15 12 "Лестер Сити" 11 4 3 4 16-18 -2 15 13 "Саутгемптон" 11 3 5 3 10-12 -2 14 14 "Брентфорд" 11 3 3 5 13-14 -1 12 15 "Лидс Юнайтед" 11 2 5 4 11-18 -7 11 16 "Астон Вилла" 11 3 1 7 14-20 -6 10 17 "Уотфорд" 11 3 1 7 12-19 -7 10 18 "Бернли" 11 1 5 5 11-17 -6 8 19 "Ньюкасл" 11 0 5 6 12-24 -12 5 20 "Норвич Сити" 11 1 2 8 5-26 -21 5

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Ориентировочные составы

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Таргетт – Буэндия, Макгинн, Рэмси – Бэйли, Ингз, Уоткинс

“Брайтон”: Стил – Кукурелья, Даффи, Данк, Велтман – Лаллана, Биссума – Марч, Троссард, Лэмпти – Мопе

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Астон Вилла – Брайтон от UA-Football

Сможет ли подействовать “эффект нового тренера” на игроков “Астон Виллы”? Какая серия прервется – пять подряд поражений “Виллы” или шесть матчей подряд без побед у “чаек”? Ничья не станет плохим результатом в дебютной игре Джеррарда. Ему нужно вернуть команде солидность, желательно сыграть на ноль. Это будет первая цель. Но по голу все же команды должны забить. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.