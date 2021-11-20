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Дебют Джеррарда. Астон Вилла - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.11.2021
Астон Вилла – Брайтон: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 ноября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, двенадцатый тур
20 ноября 2021. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” 17:00 “Брайтон”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Астон Вилла” и “Брайтон” не побеждали в чемпионате Англии с сентября. После пяти поражений подряд “Вилла” отправила в отставку Дина Смита и назначила вместо него Стивена Джеррарда. У “чаек” пока нет повода расставаться с Грэмом Поттером.
Астон Вилла
Какой будет “Астон Вилла” Стивена Джеррарда? Пока сказать сложно. Когда у Грэма Поттера спросили, как готовиться к матчу, когда у соперника новый тренер, он резонно заметил, что у экс-легенды “Ливерпуля” пока не было времени кардинально что-то изменить. Джеррард провел пока только две тренировки с полным составом “Виллы”, поэтому Поттер все еще ожидает увидеть команду Дина Смита.
Джеррарду предстоит решить много проблем. “Астон Вилла” третья с конца в чемпионате по количеству пропущенных голов, а Данни Ингз и Олли Уоткинс пока не могут найти взаимодействие в атаке.
“Вилла” занимает шестнадцатое место после 11 туров, и имеет отрыв от зоны вылета всего в два очка, но по составу новая команда Джеррарда должна бороться за место в первой десятке. Но “Брайтон” проиграл всего раз в семи последних поединках (“Манчестер Сити”), и “Астон Вилла” не будет в оптимальном составе – вне игры остаются Дуглас Луис, Сансон и Трезеге.
Брайтон
“Брайтон” впечатлил своей выездной ничьей против “Ливерпуля”, когда “чайки” забили на “Энфилде” два гола, проигрывая 0:2 в первом тайме. Но в следующем туре команда Поттера разочаровала, сыграв 1:1 с аутсайдером чемпионата “Ньюкаслом”.
“Брайтон” сделал хороший задел на старте сезона, выиграв четыре из пяти стартовых матча Премьер-лиге, но после 19 сентября команде Поттера никак не удается набрать три очка. Но и поражение было всего одно в этой серии. Всего “чайки” в 11 турах проиграли всего дважды, это меньше, чем “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм”, и ни разу – на выезде.
“Брайтон” пропустил 12 мячей в АПЛ (4-6 показатель в лиге), что неплохо, но в атаке не все так хорошо. Те же 12 мячей (забитых) – показатель скромный. Семь из 12 голов забили форварды Мопе и Троссард.
В матче против “Астон Виллы” не сыграет основной вратарь “Брайтона” Роберт Санчес, удаленный в прошлом туре. Из-за повреждение матч пропустит Мвепу, Альсате и Уэлбек
Статистика команд, цифры и факты
- Только “Норвич” (26) и “Ньюкасл” (24) пропустили больше, чем “Астон Вилла” в чемпионате (20).
- Для 31-летнего вратаря “Брайтона” Джейсона Стила матч против “Астон Виллы” будет дебютным в Премьер-лиге.
- Помимо “Брайтона” (две победы, три ничьи), только “Челси” и “Вест Хэм” не проигрывали ни в одном выездном матче АПЛ.
- Только двое из 12 предыдущих тренеров “Астон Виллы” выигрывали свои дебютные матчи в АПЛ – Джон Грегори (“Ливерпуль” 1998) и Жерар Улье (“Вулверхэмптон” 2010).
- В пяти последних матчах Премьер-лиги “Астон Вилла” пропустила 13 голов.
Последние пять матчей Астон Виллы и Брайтона
Астон Вилла
- 05.11 “Саутгемптон” 0:1 (АПЛ)
- 31.10 “Вест Хэм” 1:4 (АПЛ)
- 22.10 “Арсенал” 1:3 (АПЛ)
- 16.10 “Вулверхэмптон” 2:3 (АПЛ)
- 03.10 “Тоттенхэм” 1:2 (АПЛ)
Брайтон
- 06.11 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)
- 30.10 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)
- 27.10 “Лестер” 2:2 (Кубок лиги)
- 23.10 “Манчестер Сити” 1:4 (АПЛ)
- 16.10 “Норвич” 0:0 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Брайтон” взял четыре в матчах против “Астон Виллы”: домашняя ничья 0:0 и победа на выезде 2:1. Эта единственная победа “чаек” против “Виллы” в последних 12 поединках во всех турнирах.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|11
|8
|2
|1
|27-4
|+23
|26
|2
|"Манчестер Сити"
|11
|7
|2
|2
|22-6
|+16
|23
|3
|"Вест Хэм Юнайтед"
|11
|7
|2
|2
|23-13
|+10
|23
|4
|"Ливерпуль"
|11
|6
|4
|1
|31-11
|+20
|22
|5
|"Арсенал"
|11
|6
|2
|3
|13-13
|0
|20
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|11
|5
|2
|4
|19-17
|+2
|17
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|11
|4
|5
|2
|12-12
|0
|17
|8
|"Вулверхэмптон"
|11
|5
|1
|5
|11-12
|-1
|16
|9
|"Тоттенхэм"
|11
|5
|1
|5
|9-16
|-7
|16
|10
|"Кристал Пэлас"
|11
|3
|6
|2
|15-14
|+1
|15
|11
|"Эвертон"
|11
|4
|3
|4
|16-16
|0
|15
|12
|"Лестер Сити"
|11
|4
|3
|4
|16-18
|-2
|15
|13
|"Саутгемптон"
|11
|3
|5
|3
|10-12
|-2
|14
|14
|"Брентфорд"
|11
|3
|3
|5
|13-14
|-1
|12
|15
|"Лидс Юнайтед"
|11
|2
|5
|4
|11-18
|-7
|11
|16
|"Астон Вилла"
|11
|3
|1
|7
|14-20
|-6
|10
|17
|"Уотфорд"
|11
|3
|1
|7
|12-19
|-7
|10
|18
|"Бернли"
|11
|1
|5
|5
|11-17
|-6
|8
|19
|"Ньюкасл"
|11
|0
|5
|6
|12-24
|-12
|5
|20
|"Норвич Сити"
|11
|1
|2
|8
|5-26
|-21
|5
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Ориентировочные составы
“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Таргетт – Буэндия, Макгинн, Рэмси – Бэйли, Ингз, Уоткинс
“Брайтон”: Стил – Кукурелья, Даффи, Данк, Велтман – Лаллана, Биссума – Марч, Троссард, Лэмпти – Мопе
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Астон Вилла – Брайтон от UA-Football
Сможет ли подействовать “эффект нового тренера” на игроков “Астон Виллы”? Какая серия прервется – пять подряд поражений “Виллы” или шесть матчей подряд без побед у “чаек”? Ничья не станет плохим результатом в дебютной игре Джеррарда. Ему нужно вернуть команде солидность, желательно сыграть на ноль. Это будет первая цель. Но по голу все же команды должны забить. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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