Уотфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.11.2021

Английская Премьер-лига, 12-й тур

20 ноября, 17:00. "Викаридж Роуд" (Вотфорд)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Впервые в этом сезоне "манкунианцы" встречаются с новичком АПЛ. "Уотфорд" сейчас вблизи зоны вылета и только ухудшил свое положение после смены тренера. Обе команды находятся в тяжелом состоянии, только у каждого проблемы своего характера. Однако точно известно, что оба будут сражаться за очки. И есть такое подозрение, что именно хозяева будут делать это более упорно.

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"Уотфорд"

Вместе с испанским специалистом Хиско команда взяла серебро Чемпионшипа и вышла в АПЛ, однако его подопечные не смогли удачно стартовать в АПЛ, набрав семь очков за первые семь туров. Руководство клуба решило, что все-таки в этом виноват наставник и стало уже вторым после "Фулхэма", поверившим "писателю" Раньери. Правда, это не "Лестер". Здесь сказок не будет. Максимум – это место вне зоны вылета.

Уровень футболистов совсем другой, чем был у "лис", что и показывают результаты. Три поражения только при одной удивительной победе над "Эвертоном", когда подопечные итальянского наставника забили четыре гола за 13 финальных минут. А может… все-таки Раньери действительно “сказочник”? И очки в матче против "манкунианцев" могли быть более чем реальны, если бы не одно "но".

Кадры хозяев

Трое важных игроков "шершней" не сыграют с "Манчестер Юнайтед". Особенно будет ощутима потеря центрального защитника сборной Чили Франсиско Сьерральты, который травмировался как раз в матчах отбора на ЧМ-2022. Также не помогут Раньери в битве против его норвежского визави основные полузащитники Юрай Куцка (удаление в предыдущем поединке) и Огенекаро Этебо (травма мышцы). Под вопросом еще и участие хавбеков Туфана и Семы.

"Манчестер Юнайтед"

Кажется, что уже и у не фанатов "манкунианцев" вопрос к "Манчестер Юнайтед" "За что держат Сульшера?" Даже если он удобен руководству клуба, которое откровенно далеко от футбола и концентрируется только на материальной части, то преданным болельщикам результаты команды уже примелькались. В активе Роналду и компании всего одна победа в последних шести встречах АПЛ при четырех поражениях.

Также прервалась выездная беспроигрышная серия в чемпионате, длившаяся 21 месяц. Как следствие – шестое место в турнирной таблице и девять очков отставания от лидера, да еще при очень невнятной игре, особенно в обороне. Куда уж хуже для третьего самого дорогого клуба в мире по версии аналитического портала Transfermarkt (911,25 млн евро).

Кадры гостей

В матче против "Уотфорда" Сульшер должен уменьшить количество французского шарма из-за отсутствия Варана и Погба. Первый еще в лазарете, а второй отбывает дисквалификацию. Также под вопросом находятся Кавани и Мактоминей.

Последние пять матчей "Уотфорда" и "Манчестер Юнайтед"

Последние пять встреч хозяев

07.11. "Арсенал" - "Уотфорд" 1:0 (АПЛ)

30.10. "Уотфорд" - "Саутгемптон" 0:1 (АПЛ)

23.10. "Эвертон" - "Уотфорд" 2:5 (АПЛ)

16.10. "Уотфорд" - "Ливерпуль" 0:5 (АПЛ)

02.10. "Лидс" - "Уотфорд" 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

06.11. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 0:2 (АПЛ)

02.11. "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" 2:2 (ЛЧ)

30.10. "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 0:3 (АПЛ)

24.10. "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 0:5 (АПЛ)

20.10. "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" 3:2 (ЛЧ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П О 6 "Манчестер Юнайтед" 11 5 2 4 19-17 17 17 "Уотфорд" 11 3 1 7 12-19 10

Личные встречи “Уотфорда” и “Манчестер Юнайтед”

Учитывая небольшую историю "шершней" в Высшем английском дивизионе, команды играли между собой 35 раз. Очевидно, что за победами преимущество на стороне “манкунианцев”: 24 против шести у “Уотфорда”. Еще в пяти матчах была зафиксирована ничья. Последний раз коллективы встречались в рамках Кубка Англии в январе этого года – тогда минимально победили "красные дьяволы". Интересно, что "шершни" побеждали в последних двух из четырех поединков на "Викаридж Роуд".

Цифры и факты

По набору очков в последних пяти матчах АПЛ команды расположились совсем рядом: у “МЮ” четыре зачетных пункта, а у шершней – три.

“Манкунианцы” не пропустили лишь в двух матчах этого сезона: против “Вулверхэмптона” (1:0) и “Тоттенхэма (3:0).

"Уотфорд" дома одержал одну победу в этом сезоне: в первом туре против "Астон Виллы".

"Шершни" забили в семи последних домашних поединках против "красных дьяволов" подряд.

Ставки и коэффициенты на матч “Уотфорд” – “Манчестер Юнайтед”

Прогноз на матч “Уотфорд” – “Манчестер Юнайтед”

Обе команды очень штормят, однако если и против "шершней" Сульшер потеряет очки (а он может), тогда о чем уж говорить? Это будет какое-то издевательство над болельщиками "манкунианцев". Для "Уотфорда" проигрыш не закончится ничем роковым, тем более, если учесть кадровые потери. Однако свой момент для гола подопечные Раньери все-таки найдут. Они готовы будут давить на "красных дьяволов", зная их плохое состояние - терять "шершням", будучи аутсайдерам точно нечего. Прогноз: обе забьют.