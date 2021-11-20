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Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.11.2021
Соседи по турнирной таблице
Английская Премьер-лига, 12-й тур
20 ноября, 19:30. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
После трех стартовых туров АПЛ вряд ли можно было поверить, что совсем скоро "Ливерпуль" и "Арсенал" будут играть между собой в поединке за "шесть очков". Команды тогда были на разных полюсах таблицы, а теперь расположились совсем рядом. Да, "мерсисайдцы" все еще впереди, однако отличная форма "канониров" может помочь им уже сегодня перегнать подопечных Клоппа.
"Ливерпуль"
На минувших выходных "мерсисайдцы" потерпели первое поражение в сезоне, став последней командой среди топ-6 лиг Европы хотя бы раз уступившей с августа этого года. Проигрыш в Лондоне против "Вест Хэма" стал очень болезненным, ведь уступили соседу по турнирной таблице. Сегодня опять же играть в таких условиях. Тогда, на “Олимпийском”, “Ливерпуль” постоянно атаковал и смог все-таки два раза пробить очень мощную защитную стену оппонента, но этого не хватило. Подопечные Мойеса использовали почти все свои шансы, а самой большой ошибкой стала игра при стандартах. Интересно, что "канониры" тоже имеют козыри в этом компоненте.
Команда Клоппа продолжает неплохо смотреться в атаке, ведь забила в абсолютно каждом матче этого сезона. Даже несмотря на сухую серию из трех поединков Салаха, контрнаступления "мерсисайдцев" так же мощны, как и раньше. Поединок против "Вест Хэма" скорее исключение из правил, ведь оборона лондонцев сыграла очень слаженно и дисциплинированно. И даже при этих аспектах смогла пропустить дважды.
Putting that work in ahead of #LIVARS ???? pic.twitter.com/PbGOfWDc86— Liverpool FC (@LFC) November 18, 2021
Кадры хозяев
У немецкого специалиста неприятная головная боль из-за переполненного лазарета. Не сыграют Фирмино, Гомес, Джонс и Эллиот. Лишь вернулись после травмы Кейта и Милнер, а в матчах за свои сборные получили повреждения Робертсон и Хендерсон, поэтому неизвестно, помогут ли эти четверо сегодня "мерсисайдцам".
"Арсенал"
В то время как "Ливерпуль" прервал свою беспроигрышную серию, "канониры" ее продолжили. Этой осенью подопечные Артеты еще не проигрывали, имея в активе восемь побед и два ничейных результата. При этом в последних трех матчах голкиперы лондонцев не пропускали. Дело в том, что испанский наставник наконец-то выбрал оптимальный состав, а особенно это касается оборонительного звена. Там теперь железная четверка основы: Томмиасу – Уайт – Габриэль – Тавареш, которые с каждым матчем становятся все более сыгранным и более крепким организмом.
Также и после неудачного старта сезона увеличил свой КПД Обамеянг. А вот его друга Лаказетта Артета не стесняется сажать на скамейку. Перевоспитание игрока пошло на пользу команде, как мы можем увидеть по результатам. Результатам, которые наконец-то начал приносить испанский специалист. Кстати, и благодаря молодежи, постоянно играющей ключевую роль в поединках: Сака, Смит-Роу, Локонга, Мейтленд-Найлс.
Tomorrow - back in @PremierLeague action ????— Arsenal (@Arsenal) November 19, 2021
???? Arsenal Training Centre#LIVARS pic.twitter.com/M28hOXtyew
Кадры гостей
Следует отметить еще голкипера Ремсдейла, переживающего лучший отрезок в своей карьере. Несколько дней назад он дебютировал в составе сборной Англии (Сан-Марино 10:0), что должно ему придать уверенности. Но вот вряд ли сможет Артета рассчитывать на Парти, Джаку и Колашинаца.
Последние пять матчей "Ливерпуля" и "Арсенала"
Последние пять встреч хозяев
- 07.11. "Вест Хэм" – "Ливерпуль" 3:2 (АПЛ)
- 03.11. "Ливерпуль" - "Атлетико" 2:0 (ЛЧ)
- 30.10. "Ливерпуль" - "Брайтон" 2:2 (АПЛ)
- 27.10. "Престон" – "Ливерпуль" 0:2 (Кубок лиги)
- 24.10. "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 0:5 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 07.11. "Арсенал" - "Уотфорд" 1:0 (АПЛ)
- 30.10. "Лестер" - "Арсенал" 0:2 (АПЛ)
- 26.10. "Арсенал" - "Лидс" 2:0 (Кубок лиги)
- 22.10. "Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1 (АПЛ)
- 18.10. "Арсенал" - "Кристалл Пелас" 2:2 (АПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|4
|"Ливерпуль"
|11
|6
|4
|1
|31-11
|22
|5
|"Арсенал"
|11
|6
|2
|3
|13-13
|20
Личные встречи "Ливерпуля" и "Арсенала"
Это историческое противостояние насчитывает уже 233 игры. "Мерсисадцы" были сильнее 90 раз, в то же время "канониры" - 79 раз. Ненамного меньше раз была зафиксирована ничья – в 64 матчах. Дважды подряд в рамках АПЛ побеждал "Ливерпуль", в то время как в двух последних кубковых встречах верх брал "Арсенал".
Последние пять матчей между коллективами
- 03.04.2021. "Арсенал" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)
- 01.10.2020. "Ливерпуль" – "Арсенал" 0:0 (победа гостей в с. п.) (Кубок лиги)
- 28.09.2020. "Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1 (АПЛ)
- 29.08.2020. "Арсенал" - "Ливерпуль" 1:1 (победа хозяев в с. п.) (Суперкубок Англии)
- 15.07.2020. "Арсенал" - "Ливерпуль" 2:1 (АПЛ)
A five-star performance from the Reds ⭐️— Liverpool FC (@LFC) November 19, 2021
Hat-trick from Bobby, and goals from Mo and Sadio ⚽️ #LIVARS pic.twitter.com/qD0NM5MkOU
Цифры и факты
- В последний раз "Ливерпуль" проигрывал дома еще 7 марта этого года. С тех пор 13 матчей без поражений.
- В последних трех поединках в гостях "Арсенал" не пропускал.
- "Канониры" не побеждали на "Энфилде" с 2012 года.
- У "Ливерпуля" лучшая атака в АПЛ: 31 забитый мяч.
- В то же время у "Арсенала" самое плохое нападение среди топ-6 чемпионата: 13 забитых голов.
Ставки и коэффициенты на матч "Ливерпуль" – "Арсенал"
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Арсенал" от UA-Football
Несмотря на свою большую результативность, "мерсисайдцы" сегодня не забьют сного. Они играют против хорошо организованной команды, которая хоть и не так хорошо играет в обороне, как “Вест Хэм”, но тоже на очень приличном уровне. Артета понимает, что он аутсайдер на этом противостоянии, в том числе и аутсайдер против гораздо более опытного Клоппа, поэтому выберет сыграть в аккуратный футбол с вымучиванием соперника. Обычно такие матчи не становятся результативными. Прогноз: ТМ 3.
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