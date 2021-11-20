Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.11.2021

Английская Премьер-лига, 12-й тур

20 ноября, 19:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

После трех стартовых туров АПЛ вряд ли можно было поверить, что совсем скоро "Ливерпуль" и "Арсенал" будут играть между собой в поединке за "шесть очков". Команды тогда были на разных полюсах таблицы, а теперь расположились совсем рядом. Да, "мерсисайдцы" все еще впереди, однако отличная форма "канониров" может помочь им уже сегодня перегнать подопечных Клоппа.

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"Ливерпуль"

На минувших выходных "мерсисайдцы" потерпели первое поражение в сезоне, став последней командой среди топ-6 лиг Европы хотя бы раз уступившей с августа этого года. Проигрыш в Лондоне против "Вест Хэма" стал очень болезненным, ведь уступили соседу по турнирной таблице. Сегодня опять же играть в таких условиях. Тогда, на “Олимпийском”, “Ливерпуль” постоянно атаковал и смог все-таки два раза пробить очень мощную защитную стену оппонента, но этого не хватило. Подопечные Мойеса использовали почти все свои шансы, а самой большой ошибкой стала игра при стандартах. Интересно, что "канониры" тоже имеют козыри в этом компоненте.

Команда Клоппа продолжает неплохо смотреться в атаке, ведь забила в абсолютно каждом матче этого сезона. Даже несмотря на сухую серию из трех поединков Салаха, контрнаступления "мерсисайдцев" так же мощны, как и раньше. Поединок против "Вест Хэма" скорее исключение из правил, ведь оборона лондонцев сыграла очень слаженно и дисциплинированно. И даже при этих аспектах смогла пропустить дважды.

Putting that work in ahead of #LIVARS ???? pic.twitter.com/PbGOfWDc86 — Liverpool FC (@LFC) November 18, 2021

Кадры хозяев

У немецкого специалиста неприятная головная боль из-за переполненного лазарета. Не сыграют Фирмино, Гомес, Джонс и Эллиот. Лишь вернулись после травмы Кейта и Милнер, а в матчах за свои сборные получили повреждения Робертсон и Хендерсон, поэтому неизвестно, помогут ли эти четверо сегодня "мерсисайдцам".

"Арсенал"

В то время как "Ливерпуль" прервал свою беспроигрышную серию, "канониры" ее продолжили. Этой осенью подопечные Артеты еще не проигрывали, имея в активе восемь побед и два ничейных результата. При этом в последних трех матчах голкиперы лондонцев не пропускали. Дело в том, что испанский наставник наконец-то выбрал оптимальный состав, а особенно это касается оборонительного звена. Там теперь железная четверка основы: Томмиасу – Уайт – Габриэль – Тавареш, которые с каждым матчем становятся все более сыгранным и более крепким организмом.

Также и после неудачного старта сезона увеличил свой КПД Обамеянг. А вот его друга Лаказетта Артета не стесняется сажать на скамейку. Перевоспитание игрока пошло на пользу команде, как мы можем увидеть по результатам. Результатам, которые наконец-то начал приносить испанский специалист. Кстати, и благодаря молодежи, постоянно играющей ключевую роль в поединках: Сака, Смит-Роу, Локонга, Мейтленд-Найлс.

Кадры гостей

Следует отметить еще голкипера Ремсдейла, переживающего лучший отрезок в своей карьере. Несколько дней назад он дебютировал в составе сборной Англии (Сан-Марино 10:0), что должно ему придать уверенности. Но вот вряд ли сможет Артета рассчитывать на Парти, Джаку и Колашинаца.

Последние пять матчей "Ливерпуля" и "Арсенала"

Последние пять встреч хозяев

07.11. "Вест Хэм" – "Ливерпуль" 3:2 (АПЛ)

03.11. "Ливерпуль" - "Атлетико" 2:0 (ЛЧ)

30.10. "Ливерпуль" - "Брайтон" 2:2 (АПЛ)

27.10. "Престон" – "Ливерпуль" 0:2 (Кубок лиги)

24.10. "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 0:5 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

07.11. "Арсенал" - "Уотфорд" 1:0 (АПЛ)

30.10. "Лестер" - "Арсенал" 0:2 (АПЛ)

26.10. "Арсенал" - "Лидс" 2:0 (Кубок лиги)

22.10. "Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1 (АПЛ)

18.10. "Арсенал" - "Кристалл Пелас" 2:2 (АПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П О 4 "Ливерпуль" 11 6 4 1 31-11 22 5 "Арсенал" 11 6 2 3 13-13 20

Личные встречи "Ливерпуля" и "Арсенала"

Это историческое противостояние насчитывает уже 233 игры. "Мерсисадцы" были сильнее 90 раз, в то же время "канониры" - 79 раз. Ненамного меньше раз была зафиксирована ничья – в 64 матчах. Дважды подряд в рамках АПЛ побеждал "Ливерпуль", в то время как в двух последних кубковых встречах верх брал "Арсенал".

Последние пять матчей между коллективами

03.04.2021. "Арсенал" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)

01.10.2020. "Ливерпуль" – "Арсенал" 0:0 (победа гостей в с. п.) (Кубок лиги)

28.09.2020. "Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1 (АПЛ)

29.08.2020. "Арсенал" - "Ливерпуль" 1:1 (победа хозяев в с. п.) (Суперкубок Англии)

15.07.2020. "Арсенал" - "Ливерпуль" 2:1 (АПЛ)

A five-star performance from the Reds ⭐️



Hat-trick from Bobby, and goals from Mo and Sadio ⚽️ #LIVARS pic.twitter.com/qD0NM5MkOU — Liverpool FC (@LFC) November 19, 2021

Цифры и факты

В последний раз "Ливерпуль" проигрывал дома еще 7 марта этого года. С тех пор 13 матчей без поражений.

В последних трех поединках в гостях "Арсенал" не пропускал.

"Канониры" не побеждали на "Энфилде" с 2012 года.

У "Ливерпуля" лучшая атака в АПЛ: 31 забитый мяч.

В то же время у "Арсенала" самое плохое нападение среди топ-6 чемпионата: 13 забитых голов.

Ставки и коэффициенты на матч "Ливерпуль" – "Арсенал"

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Арсенал" от UA-Football

Несмотря на свою большую результативность, "мерсисайдцы" сегодня не забьют сного. Они играют против хорошо организованной команды, которая хоть и не так хорошо играет в обороне, как “Вест Хэм”, но тоже на очень приличном уровне. Артета понимает, что он аутсайдер на этом противостоянии, в том числе и аутсайдер против гораздо более опытного Клоппа, поэтому выберет сыграть в аккуратный футбол с вымучиванием соперника. Обычно такие матчи не становятся результативными. Прогноз: ТМ 3.