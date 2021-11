Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.11.2021

Английская Премьер-лига, 12-й тур

20 ноября, 19:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

После трех стартовых туров АПЛ вряд ли можно было поверить, что совсем скоро "Ливерпуль" и "Арсенал" будут играть между собой в поединке за "шесть очков". Команды тогда были на разных полюсах таблицы, а теперь расположились совсем рядом. Да, "мерсисайдцы" все еще впереди, однако отличная форма "канониров" может помочь им уже сегодня перегнать подопечных Клоппа.

На минувших выходных "мерсисайдцы" потерпели первое поражение в сезоне, став последней командой среди топ-6 лиг Европы хотя бы раз уступившей с августа этого года. Проигрыш в Лондоне против "Вест Хэма" стал очень болезненным, ведь уступили соседу по турнирной таблице. Сегодня опять же играть в таких условиях. Тогда, на “Олимпийском”, “Ливерпуль” постоянно атаковал и смог все-таки два раза пробить очень мощную защитную стену оппонента, но этого не хватило. Подопечные Мойеса использовали почти все свои шансы, а самой большой ошибкой стала игра при стандартах. Интересно, что "канониры" тоже имеют козыри в этом компоненте.

Команда Клоппа продолжает неплохо смотреться в атаке, ведь забила в абсолютно каждом матче этого сезона. Даже несмотря на сухую серию из трех поединков Салаха, контрнаступления "мерсисайдцев" так же мощны, как и раньше. Поединок против "Вест Хэма" скорее исключение из правил, ведь оборона лондонцев сыграла очень слаженно и дисциплинированно. И даже при этих аспектах смогла пропустить дважды.

У немецкого специалиста неприятная головная боль из-за переполненного лазарета. Не сыграют Фирмино, Гомес, Джонс и Эллиот. Лишь вернулись после травмы Кейта и Милнер, а в матчах за свои сборные получили повреждения Робертсон и Хендерсон, поэтому неизвестно, помогут ли эти четверо сегодня "мерсисайдцам".

В то время как "Ливерпуль" прервал свою беспроигрышную серию, "канониры" ее продолжили. Этой осенью подопечные Артеты еще не проигрывали, имея в активе восемь побед и два ничейных результата. При этом в последних трех матчах голкиперы лондонцев не пропускали. Дело в том, что испанский наставник наконец-то выбрал оптимальный состав, а особенно это касается оборонительного звена. Там теперь железная четверка основы: Томмиасу – Уайт – Габриэль – Тавареш, которые с каждым матчем становятся все более сыгранным и более крепким организмом.

Также и после неудачного старта сезона увеличил свой КПД Обамеянг. А вот его друга Лаказетта Артета не стесняется сажать на скамейку. Перевоспитание игрока пошло на пользу команде, как мы можем увидеть по результатам. Результатам, которые наконец-то начал приносить испанский специалист. Кстати, и благодаря молодежи, постоянно играющей ключевую роль в поединках: Сака, Смит-Роу, Локонга, Мейтленд-Найлс.

Следует отметить еще голкипера Ремсдейла, переживающего лучший отрезок в своей карьере. Несколько дней назад он дебютировал в составе сборной Англии (Сан-Марино 10:0), что должно ему придать уверенности. Но вот вряд ли сможет Артета рассчитывать на Парти, Джаку и Колашинаца.

Это историческое противостояние насчитывает уже 233 игры. "Мерсисадцы" были сильнее 90 раз, в то же время "канониры" - 79 раз. Ненамного меньше раз была зафиксирована ничья – в 64 матчах. Дважды подряд в рамках АПЛ побеждал "Ливерпуль", в то время как в двух последних кубковых встречах верх брал "Арсенал".

