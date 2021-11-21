Манчестер Сити - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.11.2021 

Чемпионат Англии, двенадцатый тур

21 ноября 2021. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 16:00 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” намерен в воскресенье вернуть себе второе место в АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы встретится с “Эвертоном” Рафаэля Бенитеса. “Ириски” не выигрывают в чемпионате Англии с конца сентября.

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Манчестер Сити

Пеп Гвардиола доволен развитием своей команды и тем, как она проводит сезон 2021/22. “Сити” способен проводить очень впечатляющие матчи, но результаты иногда подводят “горожан”. В частности в двух из трех последних матчей АПЛ на “Этихаде” команде Гвардиолы не удалось забить (0:0 с “Саутгемптоном” и 0:2 с “Кристал Пэлас”), было и поражение “Пари Сен-Жермен”, “Сити” вылетел из своего любимого Кубка лиги, проиграв в серии пенальти “Вест Хэму”. Но Гвардиола много говорит об уровне лиги, говорит, что его команда хорошо играла в проигранных матчах, добавляя, что для победы в каждом матче АПЛ “нужно быть машиной”, что само по себе хороший вызов.

Гвардиола в последнее время очень щедр на комплименты в адрес тренеров-соперников, и несколько лестных слов о себе услышал главный тренер “Эвертона” Рафаэль Бенитес. “Он тренер топ-класса, защитные построения его команды, контратаки…он король этих вещей”, – говорит Гвардиола.

Международная пауза негативно вмешались в планы тренера “горожан”. С позитивным тестом вернулся из сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, а Фил Фоден и Джек Грилиш получили повреждения, играя за сборную Англии. По-прежнему восстанавливается Ферран Торрес. Свои шансы должны получить Стерлинг и Марез.

Эвертон

“Эвертон” не может выиграть в пяти матчах чемпионата подряд, но Бенитес увидел ряд положительных моментов в игре с “Тоттенхэмом” (0:0) в последнем туре. “Команда показала характер и правильный подход к игре. У нас уверенность, что мы хорошо сыграем против “Сити”. Победа в этом матче может с мотивацией на другие игры”.

Пока у “Эвертона” всего четыре победы в чемпионате, последняя была в сентября, и только “Брайтон” из четырех переигранных соперников – команда из верхней половины таблицы.

Бенитесу непросто из-за большого количества травм. Матч против “Манчестер Сити” пропустят из-за повреждений Мина, Гомеш, Дукуре, Калверт-Льюин и Дэвис. Дисквалифицирован Холгейт.

Больше всего команда страдает из-за отсутствия Калверт-Льюина. Любимчик Бенитеса Рондон не смог вернуться на свой прежний уровень и в итоге потерял место в составе. Непросто против “Сити” играть и без Дукуре, универсального игрока центре поля. Аллан и бывший игрок “горожан” Фабиан Делф – нестабильны.

Статистика команд, цифры и факты

“Эвертон” проиграл “Манчестер Сити” восемь последних матчей во всех турнирах.

Форвард “Сити” Габриэл Жезус забил восемь голов в восьми матчах АПЛ против “Эвертона”.

Фланговый защитник “горожан” Жуан Канселу – лидер команды по количеству ударов в АПЛ (26). Второй – Жезус (20).

“Эвертон” не повторял серию из шести матчей Премьер-лиги без побед с января 2018 года.

“Манчестер Сити” не смог выиграть в семи матчах сезона 2021/22 во всех турнирах, в шести из них он не смог забить (исключение – игра с “Ливерпулем” 2:2).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Эвертона

Манчестер Сити

06.11 “Манчестер Юнайтед” 2:0 (АПЛ)

03.11 “Брюгге” 4:1 (Лига чемпионов)

30.10 “Кристал Пэлас” 0:2 (АПЛ)

27.10 “Вест Хэм” 0:0 (Кубок лиги)

23.10 “Брайтон” 4:1 (АПЛ)

Эвертон

07.11 “Тоттенхэм” 0:0 (АПЛ)

01.11 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)

23.10 “Уотфорд” 2:5 (АПЛ)

17.10 “Вест Хэм” 0:1 (АПЛ)

02.10 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл и в домашнем матче (5:0), и на выезде (3:1). Последние восемь матчей во всех турнирах – победы “горожан”. “Эвертон” в последний раз побеждал “Манчестер Сити” в январе 2017 года, обыграв команду Гвардиолы в его дебютном сезоне со счетом 4:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 12 9 2 1 30-4 +26 29 2 "Ливерпуль" 12 7 4 1 35-11 +24 25 3 "Манчестер Сити" 11 7 2 2 22-6 +16 23 4 "Вест Хэм Юнайтед" 12 7 2 3 23-14 +9 23 5 "Арсенал" 12 6 2 4 13-17 -4 20 6 "Вулверхэмптон" 12 6 1 5 12-12 0 19 7 "Манчестер Юнайтед" 12 5 2 5 20-21 -1 17 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 12 4 5 3 12-14 -2 17 9 "Кристал Пэлас" 12 3 7 2 18-17 +1 16 10 "Тоттенхэм" 11 5 1 5 9-16 -7 16 11 "Эвертон" 11 4 3 4 16-16 0 15 12 "Лестер Сити" 12 4 3 5 16-21 -5 15 13 "Саутгемптон" 12 3 5 4 11-14 -3 14 14 "Брентфорд" 12 3 4 5 16-17 -1 13 15 "Уотфорд" 12 4 1 7 16-20 -4 13 16 "Астон Вилла" 12 4 1 7 16-20 -4 13 17 "Лидс Юнайтед" 11 2 5 4 11-18 -7 11 18 "Бернли" 12 1 6 5 14-20 -6 9 19 "Норвич Сити" 12 2 2 8 7-27 -20 8 20 "Ньюкасл" 12 0 6 6 15-27 -12 6

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг

“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Кин, Годфри, Коулмэн – Аллан, Дельф – Гордон, Грэй, Таунсенд – Ришарлисон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Эвертон от UA-Football

В последнем домашнем матче АПЛ “Манчестер Сити” неожиданно уступил “Кристал Пэлас”, но затем были убедительные победы над “Брюгге” (4:1) в Лиге чемпионов и против “Манчестер Юнайтед” (2:0) в дерби. “Эвертон” неудачно проводит выездные матчи, имеет скромную разницу мячей и страдает из-за травм. У “горожан” не должно быть проблем. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.