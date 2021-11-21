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Манчестер Сити - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.11.2021
Манчестер Сити – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 21 ноября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, двенадцатый тур
21 ноября 2021. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 16:00 “Эвертон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Сити” намерен в воскресенье вернуть себе второе место в АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы встретится с “Эвертоном” Рафаэля Бенитеса. “Ириски” не выигрывают в чемпионате Англии с конца сентября.
Манчестер Сити
Пеп Гвардиола доволен развитием своей команды и тем, как она проводит сезон 2021/22. “Сити” способен проводить очень впечатляющие матчи, но результаты иногда подводят “горожан”. В частности в двух из трех последних матчей АПЛ на “Этихаде” команде Гвардиолы не удалось забить (0:0 с “Саутгемптоном” и 0:2 с “Кристал Пэлас”), было и поражение “Пари Сен-Жермен”, “Сити” вылетел из своего любимого Кубка лиги, проиграв в серии пенальти “Вест Хэму”. Но Гвардиола много говорит об уровне лиги, говорит, что его команда хорошо играла в проигранных матчах, добавляя, что для победы в каждом матче АПЛ “нужно быть машиной”, что само по себе хороший вызов.
Гвардиола в последнее время очень щедр на комплименты в адрес тренеров-соперников, и несколько лестных слов о себе услышал главный тренер “Эвертона” Рафаэль Бенитес. “Он тренер топ-класса, защитные построения его команды, контратаки…он король этих вещей”, – говорит Гвардиола.
Международная пауза негативно вмешались в планы тренера “горожан”. С позитивным тестом вернулся из сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, а Фил Фоден и Джек Грилиш получили повреждения, играя за сборную Англии. По-прежнему восстанавливается Ферран Торрес. Свои шансы должны получить Стерлинг и Марез.
Эвертон
“Эвертон” не может выиграть в пяти матчах чемпионата подряд, но Бенитес увидел ряд положительных моментов в игре с “Тоттенхэмом” (0:0) в последнем туре. “Команда показала характер и правильный подход к игре. У нас уверенность, что мы хорошо сыграем против “Сити”. Победа в этом матче может с мотивацией на другие игры”.
Пока у “Эвертона” всего четыре победы в чемпионате, последняя была в сентября, и только “Брайтон” из четырех переигранных соперников – команда из верхней половины таблицы.
Бенитесу непросто из-за большого количества травм. Матч против “Манчестер Сити” пропустят из-за повреждений Мина, Гомеш, Дукуре, Калверт-Льюин и Дэвис. Дисквалифицирован Холгейт.
Больше всего команда страдает из-за отсутствия Калверт-Льюина. Любимчик Бенитеса Рондон не смог вернуться на свой прежний уровень и в итоге потерял место в составе. Непросто против “Сити” играть и без Дукуре, универсального игрока центре поля. Аллан и бывший игрок “горожан” Фабиан Делф – нестабильны.
Статистика команд, цифры и факты
- “Эвертон” проиграл “Манчестер Сити” восемь последних матчей во всех турнирах.
- Форвард “Сити” Габриэл Жезус забил восемь голов в восьми матчах АПЛ против “Эвертона”.
- Фланговый защитник “горожан” Жуан Канселу – лидер команды по количеству ударов в АПЛ (26). Второй – Жезус (20).
- “Эвертон” не повторял серию из шести матчей Премьер-лиги без побед с января 2018 года.
- “Манчестер Сити” не смог выиграть в семи матчах сезона 2021/22 во всех турнирах, в шести из них он не смог забить (исключение – игра с “Ливерпулем” 2:2).
Последние пять матчей Манчестер Сити и Эвертона
Манчестер Сити
- 06.11 “Манчестер Юнайтед” 2:0 (АПЛ)
- 03.11 “Брюгге” 4:1 (Лига чемпионов)
- 30.10 “Кристал Пэлас” 0:2 (АПЛ)
- 27.10 “Вест Хэм” 0:0 (Кубок лиги)
- 23.10 “Брайтон” 4:1 (АПЛ)
Эвертон
- 07.11 “Тоттенхэм” 0:0 (АПЛ)
- 01.11 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)
- 23.10 “Уотфорд” 2:5 (АПЛ)
- 17.10 “Вест Хэм” 0:1 (АПЛ)
- 02.10 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл и в домашнем матче (5:0), и на выезде (3:1). Последние восемь матчей во всех турнирах – победы “горожан”. “Эвертон” в последний раз побеждал “Манчестер Сити” в январе 2017 года, обыграв команду Гвардиолы в его дебютном сезоне со счетом 4:0.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|12
|9
|2
|1
|30-4
|+26
|29
|2
|"Ливерпуль"
|12
|7
|4
|1
|35-11
|+24
|25
|3
|"Манчестер Сити"
|11
|7
|2
|2
|22-6
|+16
|23
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|12
|7
|2
|3
|23-14
|+9
|23
|5
|"Арсенал"
|12
|6
|2
|4
|13-17
|-4
|20
|6
|"Вулверхэмптон"
|12
|6
|1
|5
|12-12
|0
|19
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|12
|5
|2
|5
|20-21
|-1
|17
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|12
|4
|5
|3
|12-14
|-2
|17
|9
|"Кристал Пэлас"
|12
|3
|7
|2
|18-17
|+1
|16
|10
|"Тоттенхэм"
|11
|5
|1
|5
|9-16
|-7
|16
|11
|"Эвертон"
|11
|4
|3
|4
|16-16
|0
|15
|12
|"Лестер Сити"
|12
|4
|3
|5
|16-21
|-5
|15
|13
|"Саутгемптон"
|12
|3
|5
|4
|11-14
|-3
|14
|14
|"Брентфорд"
|12
|3
|4
|5
|16-17
|-1
|13
|15
|"Уотфорд"
|12
|4
|1
|7
|16-20
|-4
|13
|16
|"Астон Вилла"
|12
|4
|1
|7
|16-20
|-4
|13
|17
|"Лидс Юнайтед"
|11
|2
|5
|4
|11-18
|-7
|11
|18
|"Бернли"
|12
|1
|6
|5
|14-20
|-6
|9
|19
|"Норвич Сити"
|12
|2
|2
|8
|7-27
|-20
|8
|20
|"Ньюкасл"
|12
|0
|6
|6
|15-27
|-12
|6
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Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг
“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Кин, Годфри, Коулмэн – Аллан, Дельф – Гордон, Грэй, Таунсенд – Ришарлисон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Эвертон от UA-Football
В последнем домашнем матче АПЛ “Манчестер Сити” неожиданно уступил “Кристал Пэлас”, но затем были убедительные победы над “Брюгге” (4:1) в Лиге чемпионов и против “Манчестер Юнайтед” (2:0) в дерби. “Эвертон” неудачно проводит выездные матчи, имеет скромную разницу мячей и страдает из-за травм. У “горожан” не должно быть проблем. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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