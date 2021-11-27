Ждем украинцев? Манчестер Сити – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 28.11.2021

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

28 ноября. 16:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

"Манчестер Сити" и "Вест Хэм Юнайтед" уже успели встретиться в рамках текущего сезона. В конце октября "молотобойцы" принимали "горожан" в 1/8 финала Кубка лиги и вполне себе сенсационно выбили Гвардиолу и компанию из их любимого турнира. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти собственный выстрел с точки смазал Фил Фоден – в свою очередь хозяева все удары выполнили безукоризненно (5:3 в лотерее).

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"Манчестер Сити"

Как и у всех команд в мире, у коллектива Пепа может возникнуть спад, необходимость в масштабной перестройке или же простом косметическом ремонте. Последний как раз и был аккуратно проведен испанским менеджером в первой части прошлого сезона. В тот период "Сити" пророчили настоящий кризис, однако Гвардиола быстро отыскал баланс: тренер осознал аномалии ковидной кампании, перестал взвинчивать прессинг, разгрузил Де Брюйне с помощью Гюндогана, дал больше игрового времени Зинченко.

Уже ровно год "горожане" идут крайне ровно и в коррекции настроек не нуждаются: в розыгрыше-2020/21 команда из Манчестера завоевала золото АПЛ, выиграла Кубок лиги, дошла до полуфинала Кубка Англии и финала Лиги чемпионов. Наряду с "Ливерпулем", "Баварией" и "Челси" коллектив Пепа – один из четырех лучших с точки зрения слаженности общекомандного движения. Кадровых ресурсов Гвардиоле вполне достаточно, хоть в некоторых матчах и ощущается нехватка классического центрального нападающего, например, как в Суперкубке с "Лестером", в 1-м туре АПЛ против "Тоттенхэма" (два поражения, оба со счетом 1:0) и во Франции с "ПСЖ" во 2-м туре ЛЧ (2:0). В общем, Клоппу запоют дифирамбы, если немец достигнет результата с численно ограниченным составом, а Пепом же будут восторгаться, если испанец вновь добьется успеха с любимой ложной девяткой, а не с условным Харри Кейном.

В текущем сезоне "Сити" в основном не замечает своих оппонентов, спокойно их переигрывает. После закономерного паритета с "Ливерпулем" (2:2) были прибиты "Бернли" (2:0), дважды "Брюгге" (1:5, 1:4), "Брайтон" (1:4), "Пэлас" (0:2), "МЮ" (0:2) и "Эвертон" (3:0). Также "горожане" взяли реванш у парижан, отыгравшись по ходу встречи на "Этихаде" (2:1). В глаза очень бросалась разница в уровне качества игровых связей. Парни Пепа весь матч работали организованно, демонстрировали образцовый прессинг, в то время как подопечные Почеттино не были в состоянии правильно соблюдать даже базовые принципы "Juego de Posición", часто оказываясь чуть ли не по трое на одном квадратном метре.

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В старте против "ПСЖ" вышел Зинченко, причем на позицию в центре поля, а не на левом фланге обороны. Александр справился откровенно так себе, как правило, нередко ошибаясь в принятии решений и некорректно калькулируя их тайминг. Украинец был справедливо "принесен в жертву" Пепом, именно Зинченко уступил место впоследствии герою поединка Жезусу (по сути, у Габи гол + ассист).

"Вест Хэм Юнайтед"

В начале ноября мы очень подробно разбирали феномен "молотобойцев". Во многом за такую крутую атмосферу в раздевалке команды и прогресс игроков нужно благодарить Дэвида Мойеса. При нем вырос в игрока сборной Англии Деклан Райс, оборону укрепил ненужный "Челси" Курт Зума, в атаке начали зажигать Боуэн и экс-защитник Антонио – Джаррод успел не только забить 2 гола, но и четырежды ассистировать партнерам в АПЛ. За несколько кампаний у шотландца получилось сколотить сплоченный коллектив: дисциплинированный в защите без мяча, а в атаке делающий упор на вертикальность и стандартные положения.

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Общую трансформацию "Вест Хэм" точно прошел, правда, команде все еще пока не хватает стабильности в результатах. В начале октября "молотобойцы" дома проиграли "Брентфорду" (1:2), затем выдали неплохую серию без поражений во всех турнирах (7 матчей), на старте ноября на своем же стадионе закрылись и одолели "Ливерпуль" (3:2), но возобновили чемпионат с проигрыша "Вулверхэмптону" (1:0).

Свой последний поединок перед встречей с "Сити" подопечные Мойеса провели на неделе в Лиге Европы – не очень жалуемый менеджером Андрей Ярмоленко забил свой первый гол в сезоне за лондонцев и заработал пенальти для Марка Нобла (0:2). Наверняка "хаммерс" вновь собираются претендовать как минимум на попадание в ТОП-6 в лиге и максимальное продвижение во втором по значимости клубном европейском турнире – досрочный выход из группы "Вест Хэм" уже оформил.

Thursday night wins ???? pic.twitter.com/yxoi09IHmb — West Ham United (@WestHam) November 25, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 2 "Манчестер Сити" 12 8 2 2 25 19 26 4 "Вест Хэм Юнайтед" 12 7 2 3 23 9 23

Личные встречи

27.10.21 EFL "Вест Хэм" – "Манчестер Сити" 0:0 (5:3 по пенальти)

27.02.21 АПЛ "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" 2:1

24.10.20 АПЛ "Вест Хэм" – "Манчестер Сити" 1:1

19.02.20 АПЛ "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" 2:0

10.08.19 АПЛ "Вест Хэм" – "Манчестер Сити" 0:5

Цифры и факты

– "Манчестер Сити" одержал 4 победы в 6 домашних матчах чемпионата;

– "Вест Хэм" уступил только в одном из 6 гостевых поединков АПЛ;

– "Горожане" выиграли последние 6 домашних матчей против "Вест Хэма" во всех соревнованиях;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Сити" пребывают Кевин Де Брюйне , Лиэм Делап и Ферран Торрес; под вопросом выход на поле для Джека Грилиша и Фила Фодена. У "молотобойцев" одна потеря и уже до конца сезона – надолго вылетел из-за "крестов" Анджело Огбонна.

"Манчестер Сити", 4-3-3: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Гюндоган, Родри, Бернарду Силва – Жезус, Палмер, Стерлинг

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Фабьянский – Джонсон, Зума, Доусон, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Бенрахма, Форнальс – Антонио

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

2:1. Конечно, не совсем понятно, почему букмекеры прямо настолько низко оценивают возможности гостей в этом поединке, ведь по ходу розыгрыша "молотобойцы" уже удивляли топ-соперников, в том числе и самих "горожан", хоть и в победу "хаммерс" верится с огромным трудом. "Сити" наверняка хорошо подготовится к приему "Вест Хэма" и захочет отомстить лондонцам. Любители риска и острых ощущений могут поставить на ничью, ведь легкой прогулки у хозяев точно не планируется, особенно ввиду потраченных сил на парижан в среду. Украинцев ждем: если не с первых минут, то на замену точно.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.