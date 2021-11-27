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Ливерпуль - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 27.11.2021
Ливерпуль – Саутгемптон: Прогноз и анонс матча ⋉ 27 ноября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 13-й тур
27 ноября 2021. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 17:00 “Саутгемптон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В третьем домашнем матче за восемь дней “Ливерпуль” сыграет с “Саутгемптоном”. В предыдущих двух поединках команда Юргена Клоппа дважды выиграла – без набранных очков покидали “Энфилд” лондонский “Арсенал” (0:4) в игре АПЛ, и “Порту” в Лиге чемпионов (0:2).
Ливерпуль
Посреди недели “Ливерпулю” идеально удалось провести матч против “Порту”. “Красным” удалось взять три очка и заработать призовые 2.3 млн фунтов, а Юрген Клопп смог провести частичную ротацию (Александер-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк и Жота отдохнули, Робертсон, Хендерсон, Тьяго, Салах и Мане сыграли меньше 90 минут).
Но расслабляться и радоваться очередной победе в матче ЛЧ (пятой в пяти турах) нет времени. В субботу игра против “Саутгемптона”, в среду – “Эвертон”, в следующую субботу – “Вулверхэмптон”, а потом снова “мидуик” – выездная игра последнего тура Лиги чемпионов с “Миланом”.
Неудивительно, что у тренера “Ливерпуля” много спрашивают о ротации, особенно в средней линии, самой травматичной у “красных” в сезоне 2021/22. Вне игры по-прежнему остаются Харви Эллиотт, Кертис Джонс и Наби Кейта. Испытывали проблемы и уже вернулись Тьяго, Фабиньо и Милнер, но нужно быть особо внимательным к их нагрузке. Помимо вышеуказанных полузащитников, “Ливерпуль” вынужден обходится без Гомеса и Фирмино.
Готов проводить все матчи Мо Салах. Он забил и в игре против “Арсенала”, и против “Порту”. Салах и ван Дейк – единственные игроки “Ливерпуля”, не пропустившие ни минуты АПЛ в сезоне 2021/22.
Саутгемптон
“Это нелегко, но мы ранее доказывали, что способны обыгрывать большие команды. Это возможно. Здесь, на “Энфилде”, очки взял “Брайтон”, но в 99 из 100 случаев, если ты проигрываешь 0:2, тебе против “Ливерпуля” не отыграться”, – говорит тренер “Сотона” Ральф Хазенхюттль.
Главная проблема “Саутгемптона” – забитые голы. 11 мячей в 12 турах – меньше только у “Норвича”. Уход Дэнни Ингза в “Астон Виллу” стал большой проблемой для “святых”. Купленный за 16 млн фунтов в “Блэкберне” Адам Армстронг забил в АПЛ пока только два гола, столько же у будущего соперника сборной Украины в плей-офф Че Адамса, столько же у албанского форварда Армандо Бройи, арендованного в “Челси”.
Но и пропускает “сотон” не так много. 14 мячей – это меньше, чем у “Тоттенхэма” и “Арсенала”, к примеру, не говоря уже о “Манчестер Юнайтед”.
Матч против “Ливерпуля” пропустит Стюарт Армстронг, восстановились, но могут пропустить игру Дженепо и Стивенс.
Статистика команд, цифры и факты
- “Саутгемптон” проиграл 13 из 14 последних выездных матчей, в которых пропускал гол.
- “Саутгемптон” проиграл больше выездных матчей Премьер-лиги в календарном году, чем любая другая команда.
- Начиная с сезона 2018/19 “Ливерпуль” не забивал только в семи из 63 матчах на “Энфилде”, и этот отрезок выпал на середину прошлой кампании, когда у “красных” были серьезные проблемы с травмами.
- “Ливерпуль” забивает по меньшей мере два мяча в последних 16 поединках во всех турнирах.
- Вирджил ван Дейк не проиграл ни одного из 52 матчей АПЛ на “Энфилде” в качестве игрока “Ливерпуля”.
Последние пять матчей Ливерпуля и Саутгемптона
Ливерпуль
- 24.11 “Порту” 2:0 (Лига чемпионов)
- 20.11 “Арсенал” 4:0 (АПЛ)
- 07.11 “Вест Хэм” 2:3 (АПЛ)
- 03.11 “Атлетико” Мадрид 2:0 (Лига чемпионов)
- 30.10 “Брайтон” 2:2 (АПЛ)
Саутгемптон
- 20.11 “Норвич” 1:2 (АПЛ)
- 05.11 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)
- 30.10 “Уотфорд” 1:0 (АПЛ)
- 26.10 “Челси” 1:1 (Кубок лиги)
- 23.10 “Бернли” 2:2 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами – “Сотон” выиграл в январе на “Сент-Мэрис” 1:0, “Ливерпуль” на “Энфилде” 2:0. На своем поле “Ливерпуль” не проигрывает “Саутгемптону” в последних семи матчах во всех турнирах (пять побед, две ничьи).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|12
|9
|2
|1
|30-4
|+26
|29
|2
|"Манчестер Сити"
|12
|8
|2
|2
|25-6
|+19
|26
|3
|"Ливерпуль"
|12
|7
|4
|1
|35-11
|+24
|25
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|12
|7
|2
|3
|23-14
|+9
|23
|5
|"Арсенал"
|12
|6
|2
|4
|13-17
|-4
|20
|6
|"Вулверхэмптон"
|12
|6
|1
|5
|12-12
|0
|19
|7
|"Тоттенхэм"
|12
|6
|1
|5
|11-17
|-6
|19
|8
|"Манчестер Юнайтед"
|12
|5
|2
|5
|20-21
|-1
|17
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|12
|4
|5
|3
|12-14
|-2
|17
|10
|"Кристал Пэлас"
|12
|3
|7
|2
|18-17
|+1
|16
|11
|"Эвертон"
|12
|4
|3
|5
|16-19
|-3
|15
|12
|"Лестер Сити"
|12
|4
|3
|5
|16-21
|-5
|15
|13
|"Саутгемптон"
|12
|3
|5
|4
|11-14
|-3
|14
|14
|"Брентфорд"
|12
|3
|4
|5
|16-17
|-1
|13
|15
|"Уотфорд"
|12
|4
|1
|7
|16-20
|-4
|13
|16
|"Астон Вилла"
|12
|4
|1
|7
|16-20
|-4
|13
|17
|"Лидс Юнайтед"
|12
|2
|5
|5
|12-20
|-8
|11
|18
|"Бернли"
|12
|1
|6
|5
|14-20
|-6
|9
|19
|"Норвич Сити"
|12
|2
|2
|8
|7-27
|-20
|8
|20
|"Ньюкасл"
|12
|0
|6
|6
|15-27
|-12
|6
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Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тьяго – Салах, Жота, Мане
“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Ливраменто – Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд – Адам Армстронг, Адамс
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Саутгемптон от UA-Football
“Саутгемптон” проигрывает выездные матчи, в которых пропускает, “Ливерпуль” забивает больше всех в Англии. Конечно, “Сотон” способен выдавать сенсационные результаты, например выездная ничья 0:0 с “Манчестер Сити”, но “Ливерпуль” в данный момент просто неостановим. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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