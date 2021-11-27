Ливерпуль - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 27.11.2021 

Чемпионат Англии, 13-й тур

27 ноября 2021. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 17:00 “Саутгемптон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В третьем домашнем матче за восемь дней “Ливерпуль” сыграет с “Саутгемптоном”. В предыдущих двух поединках команда Юргена Клоппа дважды выиграла – без набранных очков покидали “Энфилд” лондонский “Арсенал” (0:4) в игре АПЛ, и “Порту” в Лиге чемпионов (0:2).

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Ливерпуль

Посреди недели “Ливерпулю” идеально удалось провести матч против “Порту”. “Красным” удалось взять три очка и заработать призовые 2.3 млн фунтов, а Юрген Клопп смог провести частичную ротацию (Александер-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк и Жота отдохнули, Робертсон, Хендерсон, Тьяго, Салах и Мане сыграли меньше 90 минут).

Но расслабляться и радоваться очередной победе в матче ЛЧ (пятой в пяти турах) нет времени. В субботу игра против “Саутгемптона”, в среду – “Эвертон”, в следующую субботу – “Вулверхэмптон”, а потом снова “мидуик” – выездная игра последнего тура Лиги чемпионов с “Миланом”.

Неудивительно, что у тренера “Ливерпуля” много спрашивают о ротации, особенно в средней линии, самой травматичной у “красных” в сезоне 2021/22. Вне игры по-прежнему остаются Харви Эллиотт, Кертис Джонс и Наби Кейта. Испытывали проблемы и уже вернулись Тьяго, Фабиньо и Милнер, но нужно быть особо внимательным к их нагрузке. Помимо вышеуказанных полузащитников, “Ливерпуль” вынужден обходится без Гомеса и Фирмино.

Готов проводить все матчи Мо Салах. Он забил и в игре против “Арсенала”, и против “Порту”. Салах и ван Дейк – единственные игроки “Ливерпуля”, не пропустившие ни минуты АПЛ в сезоне 2021/22.

Саутгемптон

“Это нелегко, но мы ранее доказывали, что способны обыгрывать большие команды. Это возможно. Здесь, на “Энфилде”, очки взял “Брайтон”, но в 99 из 100 случаев, если ты проигрываешь 0:2, тебе против “Ливерпуля” не отыграться”, – говорит тренер “Сотона” Ральф Хазенхюттль.

Главная проблема “Саутгемптона” – забитые голы. 11 мячей в 12 турах – меньше только у “Норвича”. Уход Дэнни Ингза в “Астон Виллу” стал большой проблемой для “святых”. Купленный за 16 млн фунтов в “Блэкберне” Адам Армстронг забил в АПЛ пока только два гола, столько же у будущего соперника сборной Украины в плей-офф Че Адамса, столько же у албанского форварда Армандо Бройи, арендованного в “Челси”.

Но и пропускает “сотон” не так много. 14 мячей – это меньше, чем у “Тоттенхэма” и “Арсенала”, к примеру, не говоря уже о “Манчестер Юнайтед”.

Матч против “Ливерпуля” пропустит Стюарт Армстронг, восстановились, но могут пропустить игру Дженепо и Стивенс.

Статистика команд, цифры и факты

“Саутгемптон” проиграл 13 из 14 последних выездных матчей, в которых пропускал гол.

“Саутгемптон” проиграл больше выездных матчей Премьер-лиги в календарном году, чем любая другая команда.

Начиная с сезона 2018/19 “Ливерпуль” не забивал только в семи из 63 матчах на “Энфилде”, и этот отрезок выпал на середину прошлой кампании, когда у “красных” были серьезные проблемы с травмами.

“Ливерпуль” забивает по меньшей мере два мяча в последних 16 поединках во всех турнирах.

Вирджил ван Дейк не проиграл ни одного из 52 матчей АПЛ на “Энфилде” в качестве игрока “Ливерпуля”.

Последние пять матчей Ливерпуля и Саутгемптона

Ливерпуль

24.11 “Порту” 2:0 (Лига чемпионов)

20.11 “Арсенал” 4:0 (АПЛ)

07.11 “Вест Хэм” 2:3 (АПЛ)

03.11 “Атлетико” Мадрид 2:0 (Лига чемпионов)

30.10 “Брайтон” 2:2 (АПЛ)

Саутгемптон

20.11 “Норвич” 1:2 (АПЛ)

05.11 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)

30.10 “Уотфорд” 1:0 (АПЛ)

26.10 “Челси” 1:1 (Кубок лиги)

23.10 “Бернли” 2:2 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами – “Сотон” выиграл в январе на “Сент-Мэрис” 1:0, “Ливерпуль” на “Энфилде” 2:0. На своем поле “Ливерпуль” не проигрывает “Саутгемптону” в последних семи матчах во всех турнирах (пять побед, две ничьи).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 12 9 2 1 30-4 +26 29 2 "Манчестер Сити" 12 8 2 2 25-6 +19 26 3 "Ливерпуль" 12 7 4 1 35-11 +24 25 4 "Вест Хэм Юнайтед" 12 7 2 3 23-14 +9 23 5 "Арсенал" 12 6 2 4 13-17 -4 20 6 "Вулверхэмптон" 12 6 1 5 12-12 0 19 7 "Тоттенхэм" 12 6 1 5 11-17 -6 19 8 "Манчестер Юнайтед" 12 5 2 5 20-21 -1 17 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 12 4 5 3 12-14 -2 17 10 "Кристал Пэлас" 12 3 7 2 18-17 +1 16 11 "Эвертон" 12 4 3 5 16-19 -3 15 12 "Лестер Сити" 12 4 3 5 16-21 -5 15 13 "Саутгемптон" 12 3 5 4 11-14 -3 14 14 "Брентфорд" 12 3 4 5 16-17 -1 13 15 "Уотфорд" 12 4 1 7 16-20 -4 13 16 "Астон Вилла" 12 4 1 7 16-20 -4 13 17 "Лидс Юнайтед" 12 2 5 5 12-20 -8 11 18 "Бернли" 12 1 6 5 14-20 -6 9 19 "Норвич Сити" 12 2 2 8 7-27 -20 8 20 "Ньюкасл" 12 0 6 6 15-27 -12 6

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тьяго – Салах, Жота, Мане

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Ливраменто – Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд – Адам Армстронг, Адамс

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Саутгемптон от UA-Football

“Саутгемптон” проигрывает выездные матчи, в которых пропускает, “Ливерпуль” забивает больше всех в Англии. Конечно, “Сотон” способен выдавать сенсационные результаты, например выездная ничья 0:0 с “Манчестер Сити”, но “Ливерпуль” в данный момент просто неостановим. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.