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Арсенал – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.11.2021
Прогноз и анонс матча ⋉ 27 ноября ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Английская Премьер-лига, 13-й тур
27 ноября, 14:30. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Стюарт Атвелл
Прямая трансляция: Сетанта Спортс +
12 туров АПЛ уже позади, однако “Ньюкасл”, несмотря на недавнее богатство, которое свалилось на голову, замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. "Арсенал" в этом сезоне был уже в шкуре "сорок", ведь после трех матчей "канониры" тоже находились на последнем месте, но со временем вышли из кризиса и сейчас даже находятся в зоне еврокубков. Ждет ли такая судьба "Ньюкасл", и готов ли Эдди Хау начать поднимать команду со дна уже в сегодняшнем поединке?
"Арсенал"
После поражения со счетом 0:5 от “Манчестер Сити” в конце августа лондонцы пережили реинкарнацию. До прошлого тура "канониры" не проигрывали в течение всего осеннего периода, однако в поединке с "Ливерпулем" (0:4) 10-матчевая беспроигрышная серия упала. Упала под давлением мощнейших атак подопечных Клоппа, к которым команда Артеты не была готова. Да и сам испанский специалист психологически проиграл немецкому визави, ведь еще в первом тайме слишком сильно выражал свои эмоции.
Однако нужно выделить и позитив: наконец-то почти удалось избежать бессмысленных потерь очков с командами, которые слабее уровнем. Артета понемногу организует команду, придает ей стиль и формирует скелет. Вот уже несколько поединков выходит тот же состав, за исключением нескольких исполнителей. Прекрасно, когда прогресс есть не только на бумаге, но и в турнирной таблице.
Кадры команды
Только две потери есть у канониров. Джака за осень провел лишь один матч (а может поэтому такие результаты у команды?), однако в центре на его месте есть кому сыграть – в последнее время Локонга и Мейтленд-Найлс заявили о себе с хорошей стороны. Также вне игры и травмированный в матче за Боснию и Герцеговину Колашинац, но он не является основным игроком, и даже не вторым левым защитником команды. Артета больше предпочитает Тавареша и Тирни.
Tomorrow...— Arsenal (@Arsenal) November 26, 2021
???? #ARSNEW pic.twitter.com/eA8HCKV5Ln
"Ньюкасл"
Такое ощущение, что специально команду загнали ко дну, чтобы приход новых владельцев, а потом еще и поднятие к вершинам после него казалось еще более помпезным. Но если отбросить все "теории заговора", то "сороки" сейчас действительно в кризисе. В последний раз "Ньюкасл" замыкал турнирку еще в октябре 2018-го года, однако тогда удалось спастись. В прошлом сезоне команда закончила чемпионат очень близко к зоне вылета, однако пока команда еще более плачевная: еще ни разу не победили "сороки" за 12 туров.
Эдди Хау ждет трансферного окна, чтобы иметь возможность хотя бы точечно усилить команду. Сначала нужно начать с обороны, ведь "Ньюкасл" пропустил за 12 матчей 27 голов - столько же и у "Норвича", однако их ближайшие преследователи по несчастью имеют на шесть мячей меньше (интересно, что это "Манчестер Юнайтед" и " Лестер”). Даже в прошлом туре Дарлоу снова трижды вытаскивал круглый снаряд из своей сетки, но в ту субботу "сороки" еще и трижды забили. В целом команда очень здорово выглядела против “Брентфорда”, значительно имея перевес над соперником. Возможно, уже и начался тот истинный путь со дна таблицы, как и у “Норвича”.
Кадры гостей
У "сорок" тоже две потери: Даммет и Гейл. Оба игрока в этом сезоне явно не помощники команде, ведь провели на двоих в сумме всего несколько минут в АПЛ.
???? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????? ????— Newcastle United FC (@NUFC) November 24, 2021
???? #ARSNEW
Последние матчи "Арсенала" и "Ньюкасла"
Последние пять встреч хозяев
- 20.11. "Ливерпуль" - "Арсенал" 4:0 (АПЛ)
- 07.11. "Арсенал" - "Вотфорд" 1:0 (АПЛ)
- 30.10. "Лестер" - "Арсенал" 0:2 (АПЛ)
- 26.10. "Арсенал" - "Лидс" 2:0 (Кубок лиги)
- 22.10. "Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 20.11. "Ньюкасл" - "Брентфорд" 3:3 (АПЛ)
- 06.11. "Брайтон" - "Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)
- 30.10. "Ньюкасл" – "Челси" 0:3 (АПЛ)
- 23.10. "Кристалл Пелас" – "Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)
- 17.10. "Ньюкасл" - "Тоттенхэм" 2:3 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|12
|9
|2
|1
|30-4
|+26
|29
|2
|"Манчестер Сити"
|12
|8
|2
|2
|25-6
|+19
|26
|3
|"Ливерпуль"
|12
|7
|4
|1
|35-11
|+24
|25
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|12
|7
|2
|3
|23-14
|+9
|23
|5
|"Арсенал"
|12
|6
|2
|4
|13-17
|-4
|20
|6
|"Вулверхэмптон"
|12
|6
|1
|5
|12-12
|0
|19
|7
|"Тоттенхэм"
|12
|6
|1
|5
|11-17
|-6
|19
|8
|"Манчестер Юнайтед"
|12
|5
|2
|5
|20-21
|-1
|17
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|12
|4
|5
|3
|12-14
|-2
|17
|10
|"Кристал Пэлас"
|12
|3
|7
|2
|18-17
|+1
|16
|11
|"Эвертон"
|12
|4
|3
|5
|16-19
|-3
|15
|12
|"Лестер Сити"
|12
|4
|3
|5
|16-21
|-5
|15
|13
|"Саутгемптон"
|12
|3
|5
|4
|11-14
|-3
|14
|14
|"Брентфорд"
|12
|3
|4
|5
|16-17
|-1
|13
|15
|"Уотфорд"
|12
|4
|1
|7
|16-20
|-4
|13
|16
|"Астон Вилла"
|12
|4
|1
|7
|16-20
|-4
|13
|17
|"Лидс Юнайтед"
|12
|2
|5
|5
|12-20
|-8
|11
|18
|"Бернли"
|12
|1
|6
|5
|14-20
|-6
|9
|19
|"Норвич Сити"
|12
|2
|2
|8
|7-27
|-20
|8
|20
|"Ньюкасл"
|12
|0
|6
|6
|15-27
|-12
|6
Личные встречи "Арсенала" и "Ньюкасла"
История насчитывает 187 противостояний между командами. Небольшое преимущество за победами имеют "канониры": 82 против 67, еще 38 раз коллективы играли вничью. В последних семи поединках непременно побеждал “Арсенал” (включая победу в матче Кубка Англии в дополнительное время). Также интересно, что уже шесть встреч не могут забить "сороки" лондонцам.
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Последние пять матчей между командами
- 02.05. "Ньюкасл" - "Арсенал" 0:2 (АПЛ)
- 18.01. "Арсенал" - "Ньюкасл" 3:0 (АПЛ)
- 09.01. "Арсенал" - "Ньюкасл" 2:0 (после д. в.) (Кубок Англии)
- 16.02. "Арсенал" - "Ньюкасл" 4:0 (АПЛ)
- 11.08. "Ньюкасл" - "Арсенал" 0:1 (АПЛ)
⏪ Last time out against @NUFC...— Arsenal (@Arsenal) November 26, 2021
???????? @ElNenny
???????? @Auba #ARSNEW pic.twitter.com/mDerXTytPY
Ставки и коэффициенты на матч “Арсенал” – “Ньюкасл”
Прогноз на матч “Арсенал” – “Ньюкасл” от UA-Football
До поражения от “Ливерпуля” подопечные Артеты в трех матчах подряд не пропускали и непременно побеждали. Также, как было сказано выше, в семи подряд поединках "Ньюкасл" не забивает "Арсенала". Правда, несмотря на свое плохое положение, "сороки" поразили ворота соперника в пяти последних гостевых матчах подряд, а отличились 15 раз в чемпионате (больше, чем "Арсенал" и еще семь команд). Задатки у "сорок" есть, и они их сегодня покажут, однако этого не хватит хотя бы для одного очка. Прогноз: победа "Арсенала" + обе забьют.
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