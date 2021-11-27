Арсенал – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.11.2021

Английская Премьер-лига, 13-й тур

27 ноября, 14:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Атвелл

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

12 туров АПЛ уже позади, однако “Ньюкасл”, несмотря на недавнее богатство, которое свалилось на голову, замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. "Арсенал" в этом сезоне был уже в шкуре "сорок", ведь после трех матчей "канониры" тоже находились на последнем месте, но со временем вышли из кризиса и сейчас даже находятся в зоне еврокубков. Ждет ли такая судьба "Ньюкасл", и готов ли Эдди Хау начать поднимать команду со дна уже в сегодняшнем поединке?

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"Арсенал"

После поражения со счетом 0:5 от “Манчестер Сити” в конце августа лондонцы пережили реинкарнацию. До прошлого тура "канониры" не проигрывали в течение всего осеннего периода, однако в поединке с "Ливерпулем" (0:4) 10-матчевая беспроигрышная серия упала. Упала под давлением мощнейших атак подопечных Клоппа, к которым команда Артеты не была готова. Да и сам испанский специалист психологически проиграл немецкому визави, ведь еще в первом тайме слишком сильно выражал свои эмоции.

Однако нужно выделить и позитив: наконец-то почти удалось избежать бессмысленных потерь очков с командами, которые слабее уровнем. Артета понемногу организует команду, придает ей стиль и формирует скелет. Вот уже несколько поединков выходит тот же состав, за исключением нескольких исполнителей. Прекрасно, когда прогресс есть не только на бумаге, но и в турнирной таблице.

Кадры команды

Только две потери есть у канониров. Джака за осень провел лишь один матч (а может поэтому такие результаты у команды?), однако в центре на его месте есть кому сыграть – в последнее время Локонга и Мейтленд-Найлс заявили о себе с хорошей стороны. Также вне игры и травмированный в матче за Боснию и Герцеговину Колашинац, но он не является основным игроком, и даже не вторым левым защитником команды. Артета больше предпочитает Тавареша и Тирни.

"Ньюкасл"

Такое ощущение, что специально команду загнали ко дну, чтобы приход новых владельцев, а потом еще и поднятие к вершинам после него казалось еще более помпезным. Но если отбросить все "теории заговора", то "сороки" сейчас действительно в кризисе. В последний раз "Ньюкасл" замыкал турнирку еще в октябре 2018-го года, однако тогда удалось спастись. В прошлом сезоне команда закончила чемпионат очень близко к зоне вылета, однако пока команда еще более плачевная: еще ни разу не победили "сороки" за 12 туров.

Эдди Хау ждет трансферного окна, чтобы иметь возможность хотя бы точечно усилить команду. Сначала нужно начать с обороны, ведь "Ньюкасл" пропустил за 12 матчей 27 голов - столько же и у "Норвича", однако их ближайшие преследователи по несчастью имеют на шесть мячей меньше (интересно, что это "Манчестер Юнайтед" и " Лестер”). Даже в прошлом туре Дарлоу снова трижды вытаскивал круглый снаряд из своей сетки, но в ту субботу "сороки" еще и трижды забили. В целом команда очень здорово выглядела против “Брентфорда”, значительно имея перевес над соперником. Возможно, уже и начался тот истинный путь со дна таблицы, как и у “Норвича”.

Кадры гостей

У "сорок" тоже две потери: Даммет и Гейл. Оба игрока в этом сезоне явно не помощники команде, ведь провели на двоих в сумме всего несколько минут в АПЛ.

Последние матчи "Арсенала" и "Ньюкасла"

Последние пять встреч хозяев

20.11. "Ливерпуль" - "Арсенал" 4:0 (АПЛ)

07.11. "Арсенал" - "Вотфорд" 1:0 (АПЛ)

30.10. "Лестер" - "Арсенал" 0:2 (АПЛ)

26.10. "Арсенал" - "Лидс" 2:0 (Кубок лиги)

22.10. "Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

20.11. "Ньюкасл" - "Брентфорд" 3:3 (АПЛ)

06.11. "Брайтон" - "Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)

30.10. "Ньюкасл" – "Челси" 0:3 (АПЛ)

23.10. "Кристалл Пелас" – "Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)

17.10. "Ньюкасл" - "Тоттенхэм" 2:3 (АПЛ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Челси" 12 9 2 1 30-4 +26 29 2 "Манчестер Сити" 12 8 2 2 25-6 +19 26 3 "Ливерпуль" 12 7 4 1 35-11 +24 25 4 "Вест Хэм Юнайтед" 12 7 2 3 23-14 +9 23 5 "Арсенал" 12 6 2 4 13-17 -4 20 6 "Вулверхэмптон" 12 6 1 5 12-12 0 19 7 "Тоттенхэм" 12 6 1 5 11-17 -6 19 8 "Манчестер Юнайтед" 12 5 2 5 20-21 -1 17 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 12 4 5 3 12-14 -2 17 10 "Кристал Пэлас" 12 3 7 2 18-17 +1 16 11 "Эвертон" 12 4 3 5 16-19 -3 15 12 "Лестер Сити" 12 4 3 5 16-21 -5 15 13 "Саутгемптон" 12 3 5 4 11-14 -3 14 14 "Брентфорд" 12 3 4 5 16-17 -1 13 15 "Уотфорд" 12 4 1 7 16-20 -4 13 16 "Астон Вилла" 12 4 1 7 16-20 -4 13 17 "Лидс Юнайтед" 12 2 5 5 12-20 -8 11 18 "Бернли" 12 1 6 5 14-20 -6 9 19 "Норвич Сити" 12 2 2 8 7-27 -20 8 20 "Ньюкасл" 12 0 6 6 15-27 -12 6

Личные встречи "Арсенала" и "Ньюкасла"

История насчитывает 187 противостояний между командами. Небольшое преимущество за победами имеют "канониры": 82 против 67, еще 38 раз коллективы играли вничью. В последних семи поединках непременно побеждал “Арсенал” (включая победу в матче Кубка Англии в дополнительное время). Также интересно, что уже шесть встреч не могут забить "сороки" лондонцам.

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Последние пять матчей между командами

02.05. "Ньюкасл" - "Арсенал" 0:2 (АПЛ)

18.01. "Арсенал" - "Ньюкасл" 3:0 (АПЛ)

09.01. "Арсенал" - "Ньюкасл" 2:0 (после д. в.) (Кубок Англии)

16.02. "Арсенал" - "Ньюкасл" 4:0 (АПЛ)

11.08. "Ньюкасл" - "Арсенал" 0:1 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч “Арсенал” – “Ньюкасл”

Прогноз на матч “Арсенал” – “Ньюкасл” от UA-Football

До поражения от “Ливерпуля” подопечные Артеты в трех матчах подряд не пропускали и непременно побеждали. Также, как было сказано выше, в семи подряд поединках "Ньюкасл" не забивает "Арсенала". Правда, несмотря на свое плохое положение, "сороки" поразили ворота соперника в пяти последних гостевых матчах подряд, а отличились 15 раз в чемпионате (больше, чем "Арсенал" и еще семь команд). Задатки у "сорок" есть, и они их сегодня покажут, однако этого не хватит хотя бы для одного очка. Прогноз: победа "Арсенала" + обе забьют.