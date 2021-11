Бернли – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.11.2021

Английская Премьер-лига, 13-й тур

28 ноября, 16:00. "Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

Прямая видеотрансляция на украинских телеканалах отсутствует

Текстовая трансляция будет доступна на UA-Футбол>>>

Обе команды должны исправляться перед своими болельщиками: “Бернли” – за зону вылета, “Тоттенхэм” – за поражение в Лиге конференций от “Муры”. Пусть и победа словенцев в третьем по престижности евротурнире почти ничего не значит, но ой как она бьет по самолюбию одного из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ Антонио Конте.

Он уже даже сам признается, как ему тяжело в составе "шпор", так что это что-то и значит. А вот “Бернли” в тройке самых слабых – это закономерность, ведь подопечные Дайча остановились прогрессировать. Однако! Обе команды не хотят учитывать эти проблемы, а просто забрать три очка. Кто все-таки ближе к положительному результату?

В активе "бордовых" всего одна победа в чемпионате с начала текущего сезона - над новичком АПЛ "Брентфордом" (3:1). Правда, команда не уступает вот уже четыре поединка чемпионата подряд, и за это время подопечные Дайча получили больше половины своих очков (пять из девяти). В том числе и нужно отметить выездную ничью против "Челси", в которой "Бернли" повезло, что "аристократы" не использовали свои моменты, а вот едва ли не единственный шанс "бордовые" перевели в гол.

Коллектив Дайча за последние четыре игры в АПЛ забил девять голов. В отличие от "Челси", у "Бернли" неплохая реализация, ведь большинство своих опасных моментов команда реализовала во взятие ворот. Интересно, что "бордовые" на данный момент забили больше пяти команд чемпионата. Единственное, что не пускает их покинуть зону вылета – это защита, над которой нужно очень много работать.

Сразу два основных игрока пропустят матч против "шпор" из-за перебора желтых карточек: полузащитник Вествуд и защитник Тарковски. Также под вопросом находятся три футболиста: Видра, Барнс и Стивенс – все они накануне занимались индивидуально.

Времена перестройки – они самые сложные. До сих пор после ухода Почеттино "шпоры" не обрели стабильность, но все пришел сменить опытный Антонио Конте. Однако и таким флагманам современного тренерского дела нужно время. Надо пройти хотя бы сезон, а затем потребовать результаты. Хотя, за первые два тура АПЛ во главе "Тоттенхэма" итальянский специалист завоевал четыре очка. Игры были очень тяжелыми: и "Лидс", и "Эвертон" очень сильно вымотали физически. Настолько сильно, что не хватило сил на “Муру”.

Но все мы понимаем, что стоит Лига конференций для команды, претендующей на топ-4 АПЛ. Пока шансы достаточно даже реальны: всего четыре очка отрыва от четвертого "Вест Хэма". Сегодня можно улучшить свои позиции, ведь в соперниках “Бернли”. Правда, матч против "бордовых" будет еще труднее для "шпор", чем предыдущие, ведь нужно будет брать инициативу в свои руки. Да, в защите Конте уже успел настроить определенную дисциплину, однако впереди пока хаос.

Но вот два важных игрока "Тоттенхэма" не выйдут сегодня на поле. Ло Чельсо и Ромеро получили травму в сборной Аргентины. Последние два матча Конте был вынужден играть с нулем центральных защитников в центре обороны, ведь Дайер – опорник, а Танганга и Дэвис – фланговые игроки. Здесь даже дисциплина не очень поможет.

Five of our best goals against Burnley! ✨



???? @HSBC_Sport pic.twitter.com/ctjtneGFhV