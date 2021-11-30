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Эвертон - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.12.2021
Эвертон – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 14-й тур
1 декабря 2021. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 22:15 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
После 13 туров “Ливерпуль” опережает “Эвертон” на 13 очков. “Ириски” перед стартом сезона пригласили экс-тренера “красных” Рафаэля Бенитеса, но испанцу пока не удается добиться существенного прогресса. “Эвертон” не может выиграть в семи турах подряд, в то время как “Ливерпуль” ведет с “Челси” и “Манчестер Сити” борьбу за чемпионство.
Эвертон
Рафаэль Бенитес много рассказывает о том насколько важным может стать предстоящее дерби, и как оно может изменить траекторию сезона для “Эвертона”. “Ириски” набрали 10 очков в первых четырех турах, но у них был не самый сложный календарь.
Когда начались серьезные соперники и плотный график, “Эвертон” забуксовал. В последних шести турах команда Бенитеса набрала всего одно очко, пять раз проиграв, а впереди в календаре “Ливерпуль”, “Арсенал”, Кристал Пэлас”, “Челси” и “Лестер”. Так можно оказаться и в борьбе за выживание.
В прошлом туре “Эвертон” уступил “Брентфорду” (0:1), вновь ничего не показав в атаке. “Ириски” уже не могут забить в третьем туре подряд. Отсутствие в атаки травмированного форварда Калверт-Льюина нельзя игнорировать, но нельзя сказать, что Рондон, заменяющий его, имеет много моментов. Во всех фазах игры “Эвертон” производит довольно удручающее впечатление.
Калверт-Льюин не сыграет против “Ливерпуля”, вне игры остаются Йерри Мина, Том Дэвис и Андре Гомеш. Но и есть положительные новости для фанов “ирисок” – после дисквалификации вернется Ришарлисон.
Ливерпуль
В матче против “Саутгемптона” в прошлом туре “Ливерпуль” продлил свою убедительную серию: команда Юргена Клоппа забивает два и больше голов уже в 17 матчах подряд во всех турнирах. Всего в 20 матчах сезона 2021/22 “Ливерпуль” 59 голов.
В игре против “Сотона” дубль сделал Диогу Жота, еще по мячу добавили Тьяго Алькантара и Вирджил ван Дейк. Очередным результативным действием отметился и Мо Салах, дав пас на Жоту в его втором голе. Египтянин забил 11 голов и сделал восемь ассистов в стартовых 13 турах.
Поражение “Вест Хэму” (2:3) перед международной паузы, как и ранее ничьи с “Брентфордом” (3:3) и “Брайтоном” (2:2) не имело какого-то негативного воздействия на команду Клоппа в психологическом плане. Последние три матча (все на “Энфилде”) – три победы, ни одного пропущенного гола, десять забитых мячей.
Джо Гомес и Наби Кейта в скором времени должны вернуться к тренировкам, но в матче с “Эвертоном” они, как Роберто Фирмино, Кертис Джонс и Харви Эллиотт, не сыграют.
Статистика команд, цифры и факты
- “Эвертон” сыграл вничью восемь из девяти последних домашних матчей с “Ливерпулем” во всех турнирах.
- “Ливерпуль” забивает два и больше голов в последних 17 матчах. “Красные” стали первой английской командой с 1927 года, которой покорилось это достижение.
- “Эвертон” не забил ни гола в трех последних турах Премьер-лиги.
- Во всех своих восьми победных матчах в АПЛ “Ливерпуль” лидировал в счете в первом тайме.
- Рафаэль Бенитес выиграл всего один из десяти матчей АПЛ против своих бывших команд (три ничьи, шесть поражений).
- Бывшие тренеры “Ливерпуля” проиграли "красным" 13 из 14 последних матчей Премьер-лиги.
Последние пять матчей Эвертона и Ливерпуля
Эвертон
- 28.11 “Брентфорд” 0:1 (АПЛ)
- 21.11 “Манчестер Сити” 0:3 (АПЛ)
- 07.11 “Тоттенхэм” 0:0 (АПЛ)
- 01.11 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)
- 23.10 “Уотфорд” 2:5 (АПЛ)
Ливерпуль
- 27.11 “Саутгемптон” 4:0 (АПЛ)
- 24.11 “Порту” 2:0 (Лига чемпионов)
- 20.11 “Арсенал” 4:0 (АПЛ)
- 07.11 “Вест Хэм” 2:3 (АПЛ)
- 03.11 “Атлетико” Мадрид 2:0 (Лига чемпионов)
Личные встречи
В матче первого круга прошлого сезона на “Гудисон Парк” команды сыграли 2:2, а на “Энфилде” выиграли гости, и для “Эвертона” это была первая победа над “Ливерпулем” за 20 матчей. “Ириски” еще ни разу не выигрывали в Премьер-лиги два дерби подряд. Общая история встреч в АПЛ: 24 побед “Ливерпуля”, десять “Эвертона”, 24 ничьи.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|13
|9
|3
|1
|31-5
|+26
|30
|2
|"Манчестер Сити"
|13
|9
|2
|2
|27-7
|+20
|29
|3
|"Ливерпуль"
|13
|8
|4
|1
|39-11
|+28
|28
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|13
|7
|2
|4
|24-16
|+8
|23
|5
|"Арсенал"
|13
|7
|2
|4
|15-17
|-2
|23
|6
|"Вулверхэмптон"
|13
|6
|2
|5
|12-12
|0
|20
|7
|"Тоттенхэм"
|12
|6
|1
|5
|11-17
|-6
|19
|8
|"Манчестер Юнайтед"
|13
|5
|3
|5
|21-22
|-1
|18
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|13
|4
|6
|3
|12-14
|-2
|18
|10
|"Лестер Сити"
|13
|5
|3
|5
|20-23
|-3
|18
|11
|"Кристал Пэлас"
|13
|3
|7
|3
|19-19
|0
|16
|12
|"Брентфорд"
|13
|4
|4
|5
|17-17
|0
|16
|13
|"Астон Вилла"
|13
|5
|1
|7
|18-21
|-3
|16
|14
|"Эвертон"
|13
|4
|3
|6
|16-20
|-4
|15
|15
|"Саутгемптон"
|13
|3
|5
|5
|11-18
|-7
|14
|16
|"Уотфорд"
|13
|4
|1
|8
|18-24
|-6
|13
|17
|"Лидс Юнайтед"
|13
|2
|6
|5
|12-20
|-8
|12
|18
|"Бернли"
|12
|1
|6
|5
|14-20
|-6
|9
|19
|"Норвич Сити"
|13
|2
|3
|8
|7-27
|-20
|9
|20
|"Ньюкасл"
|13
|0
|6
|7
|15-29
|-14
|6
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Ориентировочные составы
“Эвертон”: Пикфорд – Коулмэн, Годфри, Кин, Динь – Таунсенд, Аллан, Дукуре, Грэй – Ивоби – Ришарлисон
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тьяго, Фабиньо, Хендерсон – Мане, Жота, Салах
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Эвертон – Ливерпуль от UA-Football
Нынешние результаты “Эвертона” – своего рода расплата за годы провальной работы на трансферном рынке. “Ириски” покупали много и бездумно, и пока Бенитесу не удается справиться со всем этим беспорядком. Усложнили задачу травмы лидеров команды. Для тренера “Эвертона” это принципиально – отобрать очки у своего бывшего клуба, но в своем нынешнем состоянии “ирискам” будет сложно остановить команду Клоппа. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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