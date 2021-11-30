Эвертон - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.12.2021 

Чемпионат Англии, 14-й тур

1 декабря 2021. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 22:15 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

После 13 туров “Ливерпуль” опережает “Эвертон” на 13 очков. “Ириски” перед стартом сезона пригласили экс-тренера “красных” Рафаэля Бенитеса, но испанцу пока не удается добиться существенного прогресса. “Эвертон” не может выиграть в семи турах подряд, в то время как “Ливерпуль” ведет с “Челси” и “Манчестер Сити” борьбу за чемпионство.

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Эвертон

Рафаэль Бенитес много рассказывает о том насколько важным может стать предстоящее дерби, и как оно может изменить траекторию сезона для “Эвертона”. “Ириски” набрали 10 очков в первых четырех турах, но у них был не самый сложный календарь.

Когда начались серьезные соперники и плотный график, “Эвертон” забуксовал. В последних шести турах команда Бенитеса набрала всего одно очко, пять раз проиграв, а впереди в календаре “Ливерпуль”, “Арсенал”, Кристал Пэлас”, “Челси” и “Лестер”. Так можно оказаться и в борьбе за выживание.

В прошлом туре “Эвертон” уступил “Брентфорду” (0:1), вновь ничего не показав в атаке. “Ириски” уже не могут забить в третьем туре подряд. Отсутствие в атаки травмированного форварда Калверт-Льюина нельзя игнорировать, но нельзя сказать, что Рондон, заменяющий его, имеет много моментов. Во всех фазах игры “Эвертон” производит довольно удручающее впечатление.

Калверт-Льюин не сыграет против “Ливерпуля”, вне игры остаются Йерри Мина, Том Дэвис и Андре Гомеш. Но и есть положительные новости для фанов “ирисок” – после дисквалификации вернется Ришарлисон.

Ливерпуль

В матче против “Саутгемптона” в прошлом туре “Ливерпуль” продлил свою убедительную серию: команда Юргена Клоппа забивает два и больше голов уже в 17 матчах подряд во всех турнирах. Всего в 20 матчах сезона 2021/22 “Ливерпуль” 59 голов.

В игре против “Сотона” дубль сделал Диогу Жота, еще по мячу добавили Тьяго Алькантара и Вирджил ван Дейк. Очередным результативным действием отметился и Мо Салах, дав пас на Жоту в его втором голе. Египтянин забил 11 голов и сделал восемь ассистов в стартовых 13 турах.

Поражение “Вест Хэму” (2:3) перед международной паузы, как и ранее ничьи с “Брентфордом” (3:3) и “Брайтоном” (2:2) не имело какого-то негативного воздействия на команду Клоппа в психологическом плане. Последние три матча (все на “Энфилде”) – три победы, ни одного пропущенного гола, десять забитых мячей.

Джо Гомес и Наби Кейта в скором времени должны вернуться к тренировкам, но в матче с “Эвертоном” они, как Роберто Фирмино, Кертис Джонс и Харви Эллиотт, не сыграют.

Статистика команд, цифры и факты

“Эвертон” сыграл вничью восемь из девяти последних домашних матчей с “Ливерпулем” во всех турнирах.

“Ливерпуль” забивает два и больше голов в последних 17 матчах. “Красные” стали первой английской командой с 1927 года, которой покорилось это достижение.

“Эвертон” не забил ни гола в трех последних турах Премьер-лиги.

Во всех своих восьми победных матчах в АПЛ “Ливерпуль” лидировал в счете в первом тайме.

Рафаэль Бенитес выиграл всего один из десяти матчей АПЛ против своих бывших команд (три ничьи, шесть поражений).

Бывшие тренеры “Ливерпуля” проиграли "красным" 13 из 14 последних матчей Премьер-лиги.

Последние пять матчей Эвертона и Ливерпуля

Эвертон

28.11 “Брентфорд” 0:1 (АПЛ)

21.11 “Манчестер Сити” 0:3 (АПЛ)

07.11 “Тоттенхэм” 0:0 (АПЛ)

01.11 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)

23.10 “Уотфорд” 2:5 (АПЛ)

Ливерпуль

27.11 “Саутгемптон” 4:0 (АПЛ)

24.11 “Порту” 2:0 (Лига чемпионов)

20.11 “Арсенал” 4:0 (АПЛ)

07.11 “Вест Хэм” 2:3 (АПЛ)

03.11 “Атлетико” Мадрид 2:0 (Лига чемпионов)

Личные встречи

В матче первого круга прошлого сезона на “Гудисон Парк” команды сыграли 2:2, а на “Энфилде” выиграли гости, и для “Эвертона” это была первая победа над “Ливерпулем” за 20 матчей. “Ириски” еще ни разу не выигрывали в Премьер-лиги два дерби подряд. Общая история встреч в АПЛ: 24 побед “Ливерпуля”, десять “Эвертона”, 24 ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 13 9 3 1 31-5 +26 30 2 "Манчестер Сити" 13 9 2 2 27-7 +20 29 3 "Ливерпуль" 13 8 4 1 39-11 +28 28 4 "Вест Хэм Юнайтед" 13 7 2 4 24-16 +8 23 5 "Арсенал" 13 7 2 4 15-17 -2 23 6 "Вулверхэмптон" 13 6 2 5 12-12 0 20 7 "Тоттенхэм" 12 6 1 5 11-17 -6 19 8 "Манчестер Юнайтед" 13 5 3 5 21-22 -1 18 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 4 6 3 12-14 -2 18 10 "Лестер Сити" 13 5 3 5 20-23 -3 18 11 "Кристал Пэлас" 13 3 7 3 19-19 0 16 12 "Брентфорд" 13 4 4 5 17-17 0 16 13 "Астон Вилла" 13 5 1 7 18-21 -3 16 14 "Эвертон" 13 4 3 6 16-20 -4 15 15 "Саутгемптон" 13 3 5 5 11-18 -7 14 16 "Уотфорд" 13 4 1 8 18-24 -6 13 17 "Лидс Юнайтед" 13 2 6 5 12-20 -8 12 18 "Бернли" 12 1 6 5 14-20 -6 9 19 "Норвич Сити" 13 2 3 8 7-27 -20 9 20 "Ньюкасл" 13 0 6 7 15-29 -14 6

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Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Коулмэн, Годфри, Кин, Динь – Таунсенд, Аллан, Дукуре, Грэй – Ивоби – Ришарлисон

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тьяго, Фабиньо, Хендерсон – Мане, Жота, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Эвертон – Ливерпуль от UA-Football

Нынешние результаты “Эвертона” – своего рода расплата за годы провальной работы на трансферном рынке. “Ириски” покупали много и бездумно, и пока Бенитесу не удается справиться со всем этим беспорядком. Усложнили задачу травмы лидеров команды. Для тренера “Эвертона” это принципиально – отобрать очки у своего бывшего клуба, но в своем нынешнем состоянии “ирискам” будет сложно остановить команду Клоппа. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.