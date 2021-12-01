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Вест Хэм - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.12.2021
Вест Хэм – Брайтон: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 14-й тур
1 декабря 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” 21:30 “Брайтон”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
После двух подряд выездных поражений (“Вулверхэмптон” и “Манчестер Сити”) “Вест Хэм” сыграет на своем поле против “Брайтона”, команды, которую ему еще ни разу не удалось переигрывать в матче английской Премьер-лиги.
Вест Хэм
Дэвид Мойес не делает трагедии из поражения “Манчестер Сити” в прошлом туре (1:2). “Хаммерс” не удалось как-то проявить себя в этом матче, но шотландский тренер остался доволен стараниями и усилиями своей команды.
“Наши предыдущие победы, и то как мы играли вселили в нас веру. Не думаю, что поражение “Манчестер Сити” станет ударом. Мы хотим вернуться к победам, нам нужно набирать очки”, – сказал тренер “Вест Хэма”.
Несмотря на два поражения подряд “Вест Хэм” остается на четвертом месте. Также “Вест Хэм” – одна из четырех команд лиги с положительной разницей мячей. Но в последних двух матчах “хаммерс” тяжело давалось создание моментов и гол в ворота “Сити” – это просто индивидуальный класс Лансини. Перестал забивать Антонио – всего два гола в последних восьми турах.
Огбонна не сыграет до конца сезона, помимо итальянского защитника потерь у “Вест Хэма” нет. Мойес надеется, что Крессуэлл восстановился после своего столкновения спиной со штангой в игре против “Сити”
Брайтон
В последний раз “Брайтон” побеждал в чемпионате больше двух месяцев назад. Серия без побед в чемпионате Англии длится уже восемь матчей (шесть ничьих и два поражения). При всем этой “чайки” умудряются оставаться в верхней половине таблицы.
После финального свистка матча с “Лидсом” (0:0) главный тренер “Брайтона” Грэм Поттер к своему удивлению услышал свист некоторых фанатов с трибун. Да, “чайки” не побеждают, но тренер “Брайтона” был удивлен недовольством болельщиков – по его мнению команда сыграло хорошо, но ей в очередной раз не повезло.
В последних двух турах “Брайтону” не удалось забить, и проблема с голами остается одной из ключевых для “чаек”. 12 голов в 13 турах – даже у последнего в таблице “Ньюкасла” результат лучше.
В матче против “Вест Хэма” Поттер не сможет рассчитывать на Стивена Альсате и Данни Уэлбека.
Статистика команд, цифры и факты
- “Брайтон” забил один гол в последних трех турах.
- “Вест Хэм” – одна из четырех команд в чемпионате с положительной разницей мячей.
- Дэвид Мойес четыре раза противостоял “Брайтону” в своей тренерской карьере и не побеждал ни разу. Ни разу не обыгрывал “Брайтон” в АПЛ и “Вест Хэм”.
- “Вест Хэм” не проигрывал в последних семи матчах мидуика (вторник, среда, четверг), выиграв последние четыре поединка.
- В феврале “Брайтон” прервал свою из 11 матчей без побед в АПЛ в среду (шесть ничьих, пять поражений), обыграв на “Энфилде” “Ливерпуль” (1:0).
Последние пять матчей Вест Хэма и Брайтона
Вест Хэм
- 28.11 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)
- 25.11 “Рапид” Вена 2:0 (Лига Европы)
- 20.11 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
- 07.11 “Ливерпуль” 3:2 (АПЛ)
- 04.11 “Генк” 2:2 (Лига Европы)
Брайтон
- 27.11 “Лидс” 0:0 (АПЛ)
- 20.11 “Астон Вилла” 0:2 (АПЛ)
- 06.11 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)
- 30.10 “Ливерпуль” 2:2(АПЛ)
- 27.10 “Лестер” 2:2 (Кубок лиги)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью: 2:2 в Лондоне и 1:1 на стадионе “Амекс”. В Премьер-лиге “Вест Хэм” еще ни разу не побеждал “Брайтон”: пять ничьих, три поражения.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|13
|9
|3
|1
|31-5
|+26
|30
|2
|"Манчестер Сити"
|13
|9
|2
|2
|27-7
|+20
|29
|3
|"Ливерпуль"
|13
|8
|4
|1
|39-11
|+28
|28
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|13
|7
|2
|4
|24-16
|+8
|23
|5
|"Арсенал"
|13
|7
|2
|4
|15-17
|-2
|23
|6
|"Вулверхэмптон"
|13
|6
|2
|5
|12-12
|0
|20
|7
|"Тоттенхэм"
|12
|6
|1
|5
|11-17
|-6
|19
|8
|"Манчестер Юнайтед"
|13
|5
|3
|5
|21-22
|-1
|18
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|13
|4
|6
|3
|12-14
|-2
|18
|10
|"Лестер Сити"
|13
|5
|3
|5
|20-23
|-3
|18
|11
|"Брентфорд"
|13
|4
|4
|5
|17-17
|0
|16
|12
|"Кристал Пэлас"
|14
|3
|7
|4
|19-20
|-1
|16
|13
|"Астон Вилла"
|13
|5
|1
|7
|18-21
|-3
|16
|14
|"Эвертон"
|13
|4
|3
|6
|16-20
|-4
|15
|15
|"Лидс Юнайтед"
|14
|3
|6
|5
|13-20
|-7
|15
|16
|"Саутгемптон"
|13
|3
|5
|5
|11-18
|-7
|14
|17
|"Уотфорд"
|13
|4
|1
|8
|18-24
|-6
|13
|18
|"Норвич Сити"
|14
|2
|4
|8
|8-28
|-20
|10
|19
|"Бернли"
|12
|1
|6
|5
|14-20
|-6
|9
|20
|"Ньюкасл"
|14
|0
|7
|7
|16-30
|-14
|7
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Ориентировочные составы
“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Лансини, Форнальс – Антонио
“Брайтон”: Санчес – Данк, Даффи, Уэбстер – Кукурелья, Мвепу, Биссума, Лэмпти – Лаллана, Модер – Троссард
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вест Хэм – Брайтон от UA-Football
Несмотря на два поражения Мойес уверяет, что ни о каком кризисе не может быть и речи. Сохраняет спокойствие несмотря на восемь матчей без побед и Грэм Поттер. Но давление на обоих тренеров немного присутствует. Возвращение на “Лондон Стэдиум” все же должно помочь “хаммерс”. Прогноз – победа “Вест Хэма” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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