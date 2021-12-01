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Вест Хэм - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.12.2021 

Англия
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Вест Хэм – Брайтон: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Вест Хэм - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.12.2021 

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 14-й тур

1 декабря 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 21:30 “Брайтон”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

После двух подряд выездных поражений (“Вулверхэмптон” и “Манчестер Сити”) “Вест Хэм” сыграет на своем поле против “Брайтона”, команды, которую ему еще ни разу не удалось переигрывать в матче английской Премьер-лиги.

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Вест Хэм

Дэвид Мойес не делает трагедии из поражения “Манчестер Сити” в прошлом туре (1:2). “Хаммерс” не удалось как-то проявить себя в этом матче, но шотландский тренер остался доволен стараниями и усилиями своей команды.

“Наши предыдущие победы, и то как мы играли вселили в нас веру. Не думаю, что поражение “Манчестер Сити” станет ударом. Мы хотим вернуться к победам, нам нужно набирать очки”, – сказал тренер “Вест Хэма”.

Несмотря на два поражения подряд “Вест Хэм” остается на четвертом месте. Также “Вест Хэм” – одна из четырех команд лиги с положительной разницей мячей. Но в последних двух матчах “хаммерс” тяжело давалось создание моментов и гол в ворота “Сити” – это просто индивидуальный класс Лансини. Перестал забивать Антонио – всего два гола в последних восьми турах.

Огбонна не сыграет до конца сезона, помимо итальянского защитника потерь у “Вест Хэма” нет. Мойес надеется, что Крессуэлл восстановился после своего столкновения спиной со штангой в игре против “Сити”

Брайтон

В последний раз “Брайтон” побеждал в чемпионате больше двух месяцев назад. Серия без побед в чемпионате Англии длится уже восемь матчей (шесть ничьих и два поражения). При всем этой “чайки” умудряются оставаться в верхней половине таблицы.

После финального свистка матча с “Лидсом” (0:0) главный тренер “Брайтона” Грэм Поттер к своему удивлению услышал свист некоторых фанатов с трибун. Да, “чайки” не побеждают, но тренер “Брайтона” был удивлен недовольством болельщиков – по его мнению команда сыграло хорошо, но ей в очередной раз не повезло.

В последних двух турах “Брайтону” не удалось забить, и проблема с голами остается одной из ключевых для “чаек”. 12 голов в 13 турах – даже у последнего в таблице “Ньюкасла” результат лучше.

В матче против “Вест Хэма” Поттер не сможет рассчитывать на Стивена Альсате и Данни Уэлбека.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Брайтон” забил один гол в последних трех турах.
  • “Вест Хэм” – одна из четырех команд в чемпионате с положительной разницей мячей.
  • Дэвид Мойес четыре раза противостоял “Брайтону” в своей тренерской карьере и не побеждал ни разу. Ни разу не обыгрывал “Брайтон” в АПЛ и “Вест Хэм”.
  • “Вест Хэм” не проигрывал в последних семи матчах мидуика (вторник, среда, четверг), выиграв последние четыре поединка.
  • В феврале “Брайтон” прервал свою из 11 матчей без побед в АПЛ в среду (шесть ничьих, пять поражений), обыграв на “Энфилде” “Ливерпуль” (1:0).

Последние пять матчей Вест Хэма и Брайтона

Вест Хэм

  • 28.11 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)
  • 25.11 “Рапид” Вена 2:0 (Лига Европы)
  • 20.11 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
  • 07.11 “Ливерпуль” 3:2 (АПЛ)
  • 04.11 “Генк” 2:2 (Лига Европы)

Брайтон

  • 27.11 “Лидс” 0:0 (АПЛ)
  • 20.11 “Астон Вилла” 0:2 (АПЛ)
  • 06.11 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)
  • 30.10 “Ливерпуль” 2:2(АПЛ)
  • 27.10 “Лестер” 2:2 (Кубок лиги)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью: 2:2 в Лондоне и 1:1 на стадионе “Амекс”. В Премьер-лиге “Вест Хэм” еще ни разу не побеждал “Брайтон”: пять ничьих, три поражения.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Челси" 13 9 3 1 31-5 +26 30
2 "Манчестер Сити" 13 9 2 2 27-7 +20 29
3 "Ливерпуль" 13 8 4 1 39-11 +28 28
4 "Вест Хэм Юнайтед" 13 7 2 4 24-16 +8 23
5 "Арсенал" 13 7 2 4 15-17 -2 23
6 "Вулверхэмптон" 13 6 2 5 12-12 0 20
7 "Тоттенхэм" 12 6 1 5 11-17 -6 19
8 "Манчестер Юнайтед" 13 5 3 5 21-22 -1 18
9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 4 6 3 12-14 -2 18
10 "Лестер Сити" 13 5 3 5 20-23 -3 18
11 "Брентфорд" 13 4 4 5 17-17 0 16
12 "Кристал Пэлас" 14 3 7 4 19-20 -1 16
13 "Астон Вилла" 13 5 1 7 18-21 -3 16
14 "Эвертон" 13 4 3 6 16-20 -4 15
15 "Лидс Юнайтед" 14 3 6 5 13-20 -7 15
16 "Саутгемптон" 13 3 5 5 11-18 -7 14
17 "Уотфорд" 13 4 1 8 18-24 -6 13
18 "Норвич Сити" 14 2 4 8 8-28 -20 10
19 "Бернли" 12 1 6 5 14-20 -6 9
20 "Ньюкасл" 14 0 7 7 16-30 -14 7

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Ориентировочные составы

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Лансини, Форнальс – Антонио

“Брайтон”: Санчес – Данк, Даффи, Уэбстер – Кукурелья, Мвепу, Биссума, Лэмпти – Лаллана, Модер – Троссард

Ставки и Коэффициенты на матч

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2.08
3.66
3.80
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2.03
3.50
3.85
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3.55
3.90
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Прогноз на матч Вест Хэм – Брайтон от UA-Football

Несмотря на два поражения Мойес уверяет, что ни о каком кризисе не может быть и речи. Сохраняет спокойствие несмотря на восемь матчей без побед и Грэм Поттер. Но давление на обоих тренеров немного присутствует. Возвращение на “Лондон Стэдиум” все же должно помочь “хаммерс”. Прогноз – победа “Вест Хэма” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион ставки Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Прогнозы
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