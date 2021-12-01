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Астон Вилла – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.12.2021
Первый серьезный соперник для Джеррарда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 14-й тур
1 декабря, 22:15. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Майк Дин
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Текстовая трансляция:
Впервые в сезоне матчи АПЛ будут проведены посреди недели – интенсивный календарь чемпионата возвращается на английские стадионы! Да, были поединки не в выходные Кубка лиги, однако все всё понимают, ведь уровень однозначно не тот. Одним из центральных матчей тура (после “МЮ” – “Арсенал”, конечно же) станет первый серьезный экзамен Джеррарда. Легендарный футболист впервые будет противостоять серьезному клубу, действующему финалисту Лиги чемпионов. Посмотрим, что из этого выйдет.
"Астон Вилла"
Стартовать с двух побед для Стиви Джи – это более чем удачный результат. Тем более если до этого бирмингемцы в общем всего трижды выиграли в текущем розыгрыше АПЛ. Против “Брайтона” была довольно ровная и тяжелая игра, а в первом тайме именно “чайки” имели больше возможностей выйти вперед, но спасал Мартинес. В завершении встречи все-таки удалось одержать "Астон Вилле" победу благодаря двум голам. Великолепный тренерский дебют в АПЛ для Джеррарда. Против "Кристалл Пелас" было немного легче, но не обошлось без нотки удачи. В конце концов, "львы" смогли одержать еще одну победу под наставничеством нового тренера (2:1).
Мало того, что команда прервала серию из шести поражений подряд, да еще поднялась на 13 строчку. Для образца "Виллы" прошлого сезона – это привычная позиция, однако в текущем деле пошли не по той тропе. Потеря Грилиша для "львов" равноценна потере Месси для "Барселоны". И пусть Джек не сияет сейчас в “Манчестер Сити”, однако в Бирмингеме он был чрезвычайно важным звеном команды. Теперь эту команду нужно менять, и это начал усиленно делать Стивен Джеррард.
All set for City. ✨ #AVLMCI pic.twitter.com/FHzjyLoUmy— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 30, 2021
Кадры хозяев
Пока со старта сезона никак себя не может найти Бертран Траоре, продолжающий находиться в лазарете. Компанию ему составляет Трезеге, но египтянин там еще с апреля прошлого года. С этими футболистами Стиви Джи еще не знаком (именно в игре), так что пока готов быть без них.
"Манчестер Сити"
Любят "горожане" в последние годы неудачно начинать чемпионат. Минус пять очков на старте сезона в матчах против "Тоттенхэма" (0:1) и "Саутгемптона" (0:0) позволяют пока идти вторыми в турнире. Но не нужно забывать и об очень мощном "Челси", который всего на одно очко опережает подопечных Гвардиолы. Кстати, коллектив испанского наставника побеждает вот уже в пяти матчах подряд, и один из этих удачных результатов был против "ПСЖ" (2:1), благодаря которому "МС" смог окончательно занять первое место в лигочемпионовском квартете A.
В АПЛ дела обстоят не очень стабильно. Да, на минувших выходных под снежный аккомпанемент был побежден конкурент за места в верхней части таблицы “Вест Хэм” (2:1), да и перед тем Эвертон (3:0) и “Манчестер Юнайтед” (2:0) были более чем уверенно переиграны. Однако ложкой дегтя в этой хорошей серии становится домашнее поражение от "Кристалл Пеласа" (0:2) со стандартной болячкой "Сити" - нереализацией моментов. Правда, это было месяц назад, а сейчас команда на ходу. Может, будет повтор рекорда по победам, который был установлен в начале этого года?
All eyes on Villa! ????#ManCity pic.twitter.com/0ykSWUpCVs— Manchester City (@ManCity) November 30, 2021
Кадры гостей
У "горожан" проблем с лазаретом больше, чем у "Виллы". Точно не сыграют Торрес и Де Брюйне. У испанца травма стопы, а бельгиец только недавно сдал отрицательный тест на коронавирус. Также не примут участие в матче Ляпорт и знаменитый Менди. Первый – из-за перебора желтых карточек, а причина второго всем известна. Под вопросом находятся Фоден и тот же экс-бирмингемец Грилиш, которые прошли испытания накануне, и уже в день матча будет известно, готовы ли они сыграть после повреждений.
Последние матчи "Астон Виллы" и "Манчестер Сити"
Последние пять встреч хозяев
-
27.11. "Кристалл Пэлас" - "Астон Вилла" 1:2 (АПЛ)
-
20.11. "Астон Вилла" - "Брайтон" 2:0 (АПЛ)
-
05.11. "Саутгемптон" – "Астон Вилла" 1:0 (АПЛ)
-
31.10. "Астон Вилла" - "Вест Хэм" 1:4 (АПЛ)
-
22.10. "Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
-
28.11. "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)
-
24.11. "Манчестер Сити" - "ПСЖ" 2:1 (ЛЧ)
-
21.11. "Манчестер Сити" – "Эвертон" 3:0 (АПЛ)
-
06.11. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 0:2 (АПЛ)
-
03.11. "Манчестер Сити" - "Брюгге" 4:1 (ЛЧ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Челси
|13
|9
|3
|1
|30
|2
|Манчестер Сити
|13
|9
|2
|2
|29
|3
|Ливерпуль
|13
|8
|4
|1
|28
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|7
|2
|4
|23
|5
|Арсенал
|13
|7
|2
|4
|23
|6
|Вулверхэмптон
|13
|6
|2
|5
|20
|7
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|19
|8
|Манчестер Юнайтед
|13
|5
|3
|5
|18
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|4
|6
|3
|18
|10
|Лестер Сити
|13
|5
|3
|5
|18
|11
|Брентфорд
|13
|4
|4
|5
|16
|12
|Кристал Пэлас
|14
|3
|7
|4
|16
|13
|Астон Вилла
|13
|5
|1
|7
|16
|14
|Эвертон
|13
|4
|3
|6
|15
|15
|Лидс Юнайтед
|14
|3
|6
|5
|15
|16
|Саутгемптон
|13
|3
|5
|5
|14
|17
|Уотфорд
|13
|4
|1
|8
|13
|18
|Норвич Сити
|14
|2
|4
|8
|10
|19
|Бернли
|12
|1
|6
|5
|9
|20
|Ньюкасл
|14
|0
|7
|7
|7
Личные встречи "Астон Виллы" и "Манчестер Сити"
Между собой команды провели 175 матчей. Преимущество за победами на стороне "горожан": 77 против 57, еще 41 поединок завершился вничью. Именно ничейным результатом в 2015-м завершилась последняя встреча между командами, в которой бирмингемцы смогли в последний раз забрать очки у "Ман Сити" (0:0). Сейчас на счету "горожан" семь побед над "Виллой" подряд.
Последние пять матчей между командами
-
21.04.21. "Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2
-
20.01.21. "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 2:0
-
01.03.20. "Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2
-
12.01.20. "Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:6
-
06.10.19. "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 3:0
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Ставки и коэффициенты на матч “Астон Вилла” – “Манчестер Сити”
Прогноз на матч "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" от UA-Football
Сегодня Гвардиоле будет очень несладко. Джеррард будет заряжен на эту битву, однако еще и важно молодому английскому тренеру не перегореть. Недавно с Артетой так и произошло в матче против Клоппа, и как итог – 0:4. На “Вилла Парк” будет именно битва наставников, и опыт возьмет свое. Тем более что не надо терять и так маленький разрыв от лидера “Челси” (а может еще и удастся перегнать “аристократов” уже в этом туре при подвиге “Уотфорда”). Но все-таки легкой прогулки у “горожан” не будет. Прогноз на матч: 0:1.
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