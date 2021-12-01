Астон Вилла – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.12.2021

Английская Премьер-лига, 14-й тур

1 декабря, 22:15. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Текстовая трансляция: UA-Футбол>>>

Впервые в сезоне матчи АПЛ будут проведены посреди недели – интенсивный календарь чемпионата возвращается на английские стадионы! Да, были поединки не в выходные Кубка лиги, однако все всё понимают, ведь уровень однозначно не тот. Одним из центральных матчей тура (после “МЮ” – “Арсенал”, конечно же) станет первый серьезный экзамен Джеррарда. Легендарный футболист впервые будет противостоять серьезному клубу, действующему финалисту Лиги чемпионов. Посмотрим, что из этого выйдет.

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"Астон Вилла"

Стартовать с двух побед для Стиви Джи – это более чем удачный результат. Тем более если до этого бирмингемцы в общем всего трижды выиграли в текущем розыгрыше АПЛ. Против “Брайтона” была довольно ровная и тяжелая игра, а в первом тайме именно “чайки” имели больше возможностей выйти вперед, но спасал Мартинес. В завершении встречи все-таки удалось одержать "Астон Вилле" победу благодаря двум голам. Великолепный тренерский дебют в АПЛ для Джеррарда. Против "Кристалл Пелас" было немного легче, но не обошлось без нотки удачи. В конце концов, "львы" смогли одержать еще одну победу под наставничеством нового тренера (2:1).

Мало того, что команда прервала серию из шести поражений подряд, да еще поднялась на 13 строчку. Для образца "Виллы" прошлого сезона – это привычная позиция, однако в текущем деле пошли не по той тропе. Потеря Грилиша для "львов" равноценна потере Месси для "Барселоны". И пусть Джек не сияет сейчас в “Манчестер Сити”, однако в Бирмингеме он был чрезвычайно важным звеном команды. Теперь эту команду нужно менять, и это начал усиленно делать Стивен Джеррард.

Кадры хозяев

Пока со старта сезона никак себя не может найти Бертран Траоре, продолжающий находиться в лазарете. Компанию ему составляет Трезеге, но египтянин там еще с апреля прошлого года. С этими футболистами Стиви Джи еще не знаком (именно в игре), так что пока готов быть без них.

"Манчестер Сити"

Любят "горожане" в последние годы неудачно начинать чемпионат. Минус пять очков на старте сезона в матчах против "Тоттенхэма" (0:1) и "Саутгемптона" (0:0) позволяют пока идти вторыми в турнире. Но не нужно забывать и об очень мощном "Челси", который всего на одно очко опережает подопечных Гвардиолы. Кстати, коллектив испанского наставника побеждает вот уже в пяти матчах подряд, и один из этих удачных результатов был против "ПСЖ" (2:1), благодаря которому "МС" смог окончательно занять первое место в лигочемпионовском квартете A.

В АПЛ дела обстоят не очень стабильно. Да, на минувших выходных под снежный аккомпанемент был побежден конкурент за места в верхней части таблицы “Вест Хэм” (2:1), да и перед тем Эвертон (3:0) и “Манчестер Юнайтед” (2:0) были более чем уверенно переиграны. Однако ложкой дегтя в этой хорошей серии становится домашнее поражение от "Кристалл Пеласа" (0:2) со стандартной болячкой "Сити" - нереализацией моментов. Правда, это было месяц назад, а сейчас команда на ходу. Может, будет повтор рекорда по победам, который был установлен в начале этого года?

Кадры гостей

У "горожан" проблем с лазаретом больше, чем у "Виллы". Точно не сыграют Торрес и Де Брюйне. У испанца травма стопы, а бельгиец только недавно сдал отрицательный тест на коронавирус. Также не примут участие в матче Ляпорт и знаменитый Менди. Первый – из-за перебора желтых карточек, а причина второго всем известна. Под вопросом находятся Фоден и тот же экс-бирмингемец Грилиш, которые прошли испытания накануне, и уже в день матча будет известно, готовы ли они сыграть после повреждений.

Последние матчи "Астон Виллы" и "Манчестер Сити"

Последние пять встреч хозяев

27.11. "Кристалл Пэлас" - "Астон Вилла" 1:2 (АПЛ)

20.11. "Астон Вилла" - "Брайтон" 2:0 (АПЛ)

05.11. "Саутгемптон" – "Астон Вилла" 1:0 (АПЛ)

31.10. "Астон Вилла" - "Вест Хэм" 1:4 (АПЛ)

22.10. "Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

28.11. "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)

24.11. "Манчестер Сити" - "ПСЖ" 2:1 (ЛЧ)

21.11. "Манчестер Сити" – "Эвертон" 3:0 (АПЛ)

06.11. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 0:2 (АПЛ)

03.11. "Манчестер Сити" - "Брюгге" 4:1 (ЛЧ)

Турнирная таблица АПЛ

Личные встречи "Астон Виллы" и "Манчестер Сити"

Между собой команды провели 175 матчей. Преимущество за победами на стороне "горожан": 77 против 57, еще 41 поединок завершился вничью. Именно ничейным результатом в 2015-м завершилась последняя встреча между командами, в которой бирмингемцы смогли в последний раз забрать очки у "Ман Сити" (0:0). Сейчас на счету "горожан" семь побед над "Виллой" подряд.

Последние пять матчей между командами

21.04.21. "Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2

20.01.21. "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 2:0

01.03.20. "Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2

12.01.20. "Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:6

06.10.19. "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 3:0

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Ставки и коэффициенты на матч “Астон Вилла” – “Манчестер Сити”

Прогноз на матч "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" от UA-Football

Сегодня Гвардиоле будет очень несладко. Джеррард будет заряжен на эту битву, однако еще и важно молодому английскому тренеру не перегореть. Недавно с Артетой так и произошло в матче против Клоппа, и как итог – 0:4. На “Вилла Парк” будет именно битва наставников, и опыт возьмет свое. Тем более что не надо терять и так маленький разрыв от лидера “Челси” (а может еще и удастся перегнать “аристократов” уже в этом туре при подвиге “Уотфорда”). Но все-таки легкой прогулки у “горожан” не будет. Прогноз на матч: 0:1.