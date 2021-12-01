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Прогноз матча МЮ - Арсенал. Все еще дерби

Англия
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Прогноз матча МЮ - Арсенал. Все еще дерби

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

Пока чемпионаты разных стран готовятся к зимней паузе, в английской Премьер-лиге соревнования идут полным ходом. И посмотреть интересный матч можно даже посреди недели. В частности, 2 декабря состоится игра Манчестер Юнайтед - Арсенал (начало в 22:15).

К сожалению, сейчас эти команды не претендуют на чемпионство, но их матчи все еще носят статус дерби, и не зря. Тем более что турнирные очки им все равно не помешают. Арсенал делит четвертую строчку с Вест Хэмом, уступая команде Андрея Ярмоленко по разнице мячей. Манчестер Юнайтед вообще восьмой. При этом накануне в команде сменился тренер. Вместо Сульшера тренерский мостик возглавил немец Ральф Рангник. Правда, будет руководить командой Майкл Каррик, пока новый главный тренер не получит рабочую визу. Более того, его назначили только к концу сезона. За это время он должен показать, способен ли справиться с ролью кризисного менеджера.

Вообще Манчестер Юнайтед давно не может выиграть у Арсенала, в последних пяти матчах было три победы канониров и две ничьи. Пока аналитики Parimatch дают 47% на победу хозяев и 27% на то, что выиграют гости (ничья оценивается в 26%).

Манчестер Юнайтед действительно выглядит более перспективным. Да, команда не смогла зацепиться за борьбу за чемпионство, но существенно усилила состав, и многие считают, что со временем результат придет. Кризис Арсенала длится дольше. Также не в пользу канониров говорит статистика этого сезона в матчах с другими грандами: Челси (0:2), Манчестер Сити (0:5), Ливерпуль (0:4). К тому же игра пройдет в Манчестере, и этот фактор точно должен сыграть в пользу красных дьяволов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Прогнозы манчестер ю
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