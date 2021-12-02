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Манчестер Юнайтед - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.12.2021
Манчестер Юнайтед – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 14-й тур
2 декабря 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 22:15 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Ральф Рангник завершает оформление своей рабочей визы, поэтому Майклу Каррику в матче против “Арсенала” вновь придется исполнять должность и.о и.о. главного тренера “Манчестер Юнайтед”. Пока 40-летний специалист справляется более чем хорошо.
Манчестер Юнайтед
На выходных “Манчестер Юнайтед” продлил свою серию без побед в Премьер-лиги до трех матчей, но ничья с “Челси” на выезде – это положительный результат для МЮ, учитывая все обстоятельства.
“Юнайтед” играл без Варана, Магуайра, Шоу, Погба, Кавани и Гринвуда, но Каррик смог найти удачный план на игру против “Челси”. И.о. тренер МЮ оставил в запасе Роналду, насытил центр поля, выпустив трех центрхавов (Мактомини, правда, иногда опускался в линию защитников) и выпустил впереди быстрых Санчо и Рэшфорда. Гости почти весь матч на “Стэмфорд Бридж” провели в защите, но на старте второго тайма Санчо удалось воспользоваться ошибкой Жоржиньо и забить свой первый гол в АПЛ. “Юнайтед” не удалось удержать победу (Уан-Биссака привез пенальти, и Жоржиньо исправился за свою ошибку), но Каррик и футболисты “Юнайтед” были довольны своей игрой.
Вероятно и в игре против “Арсенала” команда Каррика будет действовать вторым номером. “Юнайтед” не выигрывает на своем поле в матчах АПЛ с сентября, и в первую очередь хозяева будут играть прагматично, на результат. Каррик себя показал как тренер, который не боится принимать смелые решения, и возможно португальский форвард МЮ вновь начнет игру в запасе. Каррик утверждает, что он еще не общался с Рангником, и все кадровые решения принимает сам.
Магуайр вернется после дисквалификации, продолжают восстановление после травм Варан, Погба, Кавани.
Арсенал
“Арсенал” по своему уровню – железно пятая-шестая команда лиги. “Арсенал” без шансов проиграл в Премьер-лиге “Манчестер Сити”, “Челси” и “Ливерпулю”, но с командами середины и нижней половины таблицы “канониры” научились стабильно брать очки. В последних десяти турах у “Арсенала” только одно поражение, две ничьи и семь побед, в трех из четырех последних турах “канониры” не пропускали.
В субботу “Арсенал” тоже взял три очка. Артета был не очень доволен действиями своей команды в матче против “Ньюкасла”, в частности решениями игроков в последней трети и поспешностью действий. В первом тайме “канониры” не смогли забить аутсайдеру, но после перерыва красивая комбинация завершилась голом Сака, а затем второй мяч добавил Мартинелли – 2:0.
К сожалению, вскоре после забитого гола Сака получил травму, и только в день игры с “Юнайтед” будет известно, сможет ли 20-летняя звезда “Арсенала” выйти на поле. Точно не сыграет против МЮ Джака, продолжает восстановление Колашинац.
Артета говорит, что его команде нужно увереннее играть в матчах против команд из верхней половины таблицы. Будет ли поединок с “Юнайтед” переломным для “канониров”?
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Юнайтед” не может выиграть у “Арсенала” в Премьер-лиге уже в шести матчах подряд. В трех последних встречах АПЛ “Юнайтед” не забивал “канонирам”.
- “Манчестер Юнайтед” выиграл только два из шести домашних матча в АПЛ 2021/22 (одна ничья, три поражения). В четырех последних поединках на “Олд Траффорд” “Юнайтед” забил всего один гол.
- У “Арсенала” идентичные показатели на выезде – две победы, ничья и три поражения. “Канониры” забили в шести гостевых матчах три гола.
- “Манчестер Юнайтед” проиграл два из 14 последних матчей в четверг (восемь побед, четыре ничьи).
- “Арсеналу” еще ни разу в истории не удавалась серия из четырех матчей подряд без пропущенных голов против “Манчестер Юнайтед”.
- Роналду забил шесть голов в 15 поединках против “Арсенала”, но только один из этих голов был забит на “Олд Траффорд”.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Арсенала
Манчестер Юнайтед
- 28.11 “Челси” 1:1 (АПЛ)
- 23.11 “Вильярреал” 2:0 (Лига чемпионов)
- 20.11 “Уотфорд” 1:4 (АПЛ)
- 06.11 “Манчестер Сити” 0:2 (АПЛ)
- 02.11 “Аталанта” 2:2 (Лига чемпионов)
Арсенал
- 27.11 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)
- 20.11 “Ливерпуль” 0:4 (АПЛ)
- 07.11 “Уотфорд” 1:0 (АПЛ)
- 30.10 “Лестер” 2:0 (АПЛ)
- 26.10 “Лидс” 2:0 (Кубок лиги)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Арсенал” взял четыре очка в двух матчах с “Юнайтед”: выиграл 1:0 на “Олд Траффорд”, на “Эмирейтс” команды сыграли 0:0. Всего в АПЛ “Манчестер Юнайтед” не побеждает “Арсенал” шесть матчей. Общая история встреч: 99 побед “Манчестер Юнайтед” (24 в Премьер-лиге), 85 побед “Арсенала” (17), 50 ничьих (18).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|14
|10
|3
|1
|33-6
|+27
|33
|2
|"Манчестер Сити"
|14
|10
|2
|2
|29-8
|+21
|32
|3
|"Ливерпуль"
|14
|9
|4
|1
|43-12
|+31
|31
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|14
|7
|3
|4
|25-17
|+8
|24
|5
|"Арсенал"
|13
|7
|2
|4
|15-17
|-2
|23
|6
|"Вулверхэмптон"
|14
|6
|3
|5
|12-12
|0
|21
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|14
|4
|7
|3
|13-15
|-2
|19
|8
|"Лестер Сити"
|14
|5
|4
|5
|22-25
|-3
|19
|9
|"Тоттенхэм"
|12
|6
|1
|5
|11-17
|-6
|19
|10
|"Манчестер Юнайтед"
|13
|5
|3
|5
|21-22
|-1
|18
|11
|"Брентфорд"
|13
|4
|4
|5
|17-17
|0
|16
|12
|"Кристал Пэлас"
|14
|3
|7
|4
|19-20
|-1
|16
|13
|"Астон Вилла"
|14
|5
|1
|8
|19-23
|-4
|16
|14
|Эвертон
|14
|4
|3
|7
|17-24
|-7
|15
|15
|"Саутгемптон"
|14
|3
|6
|5
|13-20
|-7
|15
|16
|"Лидс Юнайтед"
|14
|3
|6
|5
|13-20
|-7
|15
|17
|"Уотфорд"
|14
|4
|1
|9
|19-26
|-7
|13
|18
|"Бернли"
|13
|1
|7
|5
|14-20
|-6
|10
|19
|"Норвич Сити"
|14
|2
|4
|8
|8-28
|-20
|10
|20
|"Ньюкасл"
|14
|0
|7
|7
|16-30
|-14
|7
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Ориентировочные составы
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес – Фред, Мактомини – Рэшфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду
“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Локонга – Сака, Эдегор, Смит-Роу – Обамеянг
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал от UA-Football
“Арсенал” в случае победы может подняться на четвертое место – мало кто ожидал после трех поражений в стартовых трех турах, что команда Артеты будет претендовать на Лигу чемпионов. Но “Юнайтед” после назначения Каррика выглядит более сбалансировано в обороне, в атаке у МЮ остаются футболисты мирового класса. Вероятно, игра разрешится компромиссом. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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