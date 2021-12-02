Манчестер Юнайтед - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.12.2021 

Чемпионат Англии, 14-й тур

2 декабря 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 22:15 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Ральф Рангник завершает оформление своей рабочей визы, поэтому Майклу Каррику в матче против “Арсенала” вновь придется исполнять должность и.о и.о. главного тренера “Манчестер Юнайтед”. Пока 40-летний специалист справляется более чем хорошо.

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Манчестер Юнайтед

На выходных “Манчестер Юнайтед” продлил свою серию без побед в Премьер-лиги до трех матчей, но ничья с “Челси” на выезде – это положительный результат для МЮ, учитывая все обстоятельства.

“Юнайтед” играл без Варана, Магуайра, Шоу, Погба, Кавани и Гринвуда, но Каррик смог найти удачный план на игру против “Челси”. И.о. тренер МЮ оставил в запасе Роналду, насытил центр поля, выпустив трех центрхавов (Мактомини, правда, иногда опускался в линию защитников) и выпустил впереди быстрых Санчо и Рэшфорда. Гости почти весь матч на “Стэмфорд Бридж” провели в защите, но на старте второго тайма Санчо удалось воспользоваться ошибкой Жоржиньо и забить свой первый гол в АПЛ. “Юнайтед” не удалось удержать победу (Уан-Биссака привез пенальти, и Жоржиньо исправился за свою ошибку), но Каррик и футболисты “Юнайтед” были довольны своей игрой.

Вероятно и в игре против “Арсенала” команда Каррика будет действовать вторым номером. “Юнайтед” не выигрывает на своем поле в матчах АПЛ с сентября, и в первую очередь хозяева будут играть прагматично, на результат. Каррик себя показал как тренер, который не боится принимать смелые решения, и возможно португальский форвард МЮ вновь начнет игру в запасе. Каррик утверждает, что он еще не общался с Рангником, и все кадровые решения принимает сам.

Магуайр вернется после дисквалификации, продолжают восстановление после травм Варан, Погба, Кавани.

Арсенал

“Арсенал” по своему уровню – железно пятая-шестая команда лиги. “Арсенал” без шансов проиграл в Премьер-лиге “Манчестер Сити”, “Челси” и “Ливерпулю”, но с командами середины и нижней половины таблицы “канониры” научились стабильно брать очки. В последних десяти турах у “Арсенала” только одно поражение, две ничьи и семь побед, в трех из четырех последних турах “канониры” не пропускали.

В субботу “Арсенал” тоже взял три очка. Артета был не очень доволен действиями своей команды в матче против “Ньюкасла”, в частности решениями игроков в последней трети и поспешностью действий. В первом тайме “канониры” не смогли забить аутсайдеру, но после перерыва красивая комбинация завершилась голом Сака, а затем второй мяч добавил Мартинелли – 2:0.

К сожалению, вскоре после забитого гола Сака получил травму, и только в день игры с “Юнайтед” будет известно, сможет ли 20-летняя звезда “Арсенала” выйти на поле. Точно не сыграет против МЮ Джака, продолжает восстановление Колашинац.

Артета говорит, что его команде нужно увереннее играть в матчах против команд из верхней половины таблицы. Будет ли поединок с “Юнайтед” переломным для “канониров”?

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Юнайтед” не может выиграть у “Арсенала” в Премьер-лиге уже в шести матчах подряд. В трех последних встречах АПЛ “Юнайтед” не забивал “канонирам”.

“Манчестер Юнайтед” выиграл только два из шести домашних матча в АПЛ 2021/22 (одна ничья, три поражения). В четырех последних поединках на “Олд Траффорд” “Юнайтед” забил всего один гол.

У “Арсенала” идентичные показатели на выезде – две победы, ничья и три поражения. “Канониры” забили в шести гостевых матчах три гола.

“Манчестер Юнайтед” проиграл два из 14 последних матчей в четверг (восемь побед, четыре ничьи).

“Арсеналу” еще ни разу в истории не удавалась серия из четырех матчей подряд без пропущенных голов против “Манчестер Юнайтед”.

Роналду забил шесть голов в 15 поединках против “Арсенала”, но только один из этих голов был забит на “Олд Траффорд”.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Арсенала

Манчестер Юнайтед

28.11 “Челси” 1:1 (АПЛ)

23.11 “Вильярреал” 2:0 (Лига чемпионов)

20.11 “Уотфорд” 1:4 (АПЛ)

06.11 “Манчестер Сити” 0:2 (АПЛ)

02.11 “Аталанта” 2:2 (Лига чемпионов)

Арсенал

27.11 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

20.11 “Ливерпуль” 0:4 (АПЛ)

07.11 “Уотфорд” 1:0 (АПЛ)

30.10 “Лестер” 2:0 (АПЛ)

26.10 “Лидс” 2:0 (Кубок лиги)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Арсенал” взял четыре очка в двух матчах с “Юнайтед”: выиграл 1:0 на “Олд Траффорд”, на “Эмирейтс” команды сыграли 0:0. Всего в АПЛ “Манчестер Юнайтед” не побеждает “Арсенал” шесть матчей. Общая история встреч: 99 побед “Манчестер Юнайтед” (24 в Премьер-лиге), 85 побед “Арсенала” (17), 50 ничьих (18).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 14 10 3 1 33-6 +27 33 2 "Манчестер Сити" 14 10 2 2 29-8 +21 32 3 "Ливерпуль" 14 9 4 1 43-12 +31 31 4 "Вест Хэм Юнайтед" 14 7 3 4 25-17 +8 24 5 "Арсенал" 13 7 2 4 15-17 -2 23 6 "Вулверхэмптон" 14 6 3 5 12-12 0 21 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 14 4 7 3 13-15 -2 19 8 "Лестер Сити" 14 5 4 5 22-25 -3 19 9 "Тоттенхэм" 12 6 1 5 11-17 -6 19 10 "Манчестер Юнайтед" 13 5 3 5 21-22 -1 18 11 "Брентфорд" 13 4 4 5 17-17 0 16 12 "Кристал Пэлас" 14 3 7 4 19-20 -1 16 13 "Астон Вилла" 14 5 1 8 19-23 -4 16 14 Эвертон 14 4 3 7 17-24 -7 15 15 "Саутгемптон" 14 3 6 5 13-20 -7 15 16 "Лидс Юнайтед" 14 3 6 5 13-20 -7 15 17 "Уотфорд" 14 4 1 9 19-26 -7 13 18 "Бернли" 13 1 7 5 14-20 -6 10 19 "Норвич Сити" 14 2 4 8 8-28 -20 10 20 "Ньюкасл" 14 0 7 7 16-30 -14 7

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Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес – Фред, Мактомини – Рэшфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Локонга – Сака, Эдегор, Смит-Роу – Обамеянг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал от UA-Football

“Арсенал” в случае победы может подняться на четвертое место – мало кто ожидал после трех поражений в стартовых трех турах, что команда Артеты будет претендовать на Лигу чемпионов. Но “Юнайтед” после назначения Каррика выглядит более сбалансировано в обороне, в атаке у МЮ остаются футболисты мирового класса. Вероятно, игра разрешится компромиссом. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.