Тоттенхэм – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.12.2021

Английская Премьер-лига, 14-й тур

2 декабря, 21:30. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

По-разному команды провели минувшие выходные. В то время как "Брентфорд" под легкими лучиками солнца победил "Эвертон", "Тоттенхэм" даже не вышел на стадион "Терф Мур". В воскресенье Север Англии сильно засыпало снегом, в том числе и Бернли, из которого одноименная команда должна была провести поединок против "шпор". С одной стороны это отдых для подопечных Конте, однако с другой нужно будет в будущем искать дату, чтобы провести эту встречу. Однако сейчас полная концентрация на “Брентфорде” – очень неудобном и довольно интересном новичке АПЛ.

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"Тоттенхэм"

Когда в прошлом сезоне незадолго до стартового свистка перенесли поединок "шпор" против "Астон Виллы", то Моуринью долго возмущался. Он сказал, что команда не получила отдыха, несмотря на то, что не играла против бирмингемцев. Португалец подчеркнул, что его подопечные готовились к встрече, а потом еще и ждали решения: состоится матч или все-таки нет. В воскресенье тоже произошла такая ситуация, но на этот раз вмешался не коронавирус, а погода. Однако Конте ничего не комментировал – только сказал, что нужно брать три очка в поединке против “Брентфорда”.

А это действительно нужно, потому что до зоны Лиги чемпионов не так уж далеко. "Вест Хэм" на выходных уступил, так что между "шпорами" и четвертым местом пять очков, но теперь еще и с двумя играми в запасе. Итальянский наставник в АПЛ неплохо стартовал со "шпорами": четыре очка в двух матчах, однако это были очень тяжелые зачетные пункты. Они были вырваны с ярким привкусом характера Конте, но игра ой как оставляет желать лучшего.

Кадры хозяев

Наставник "шпор" сообщил, что центральный защитник Ромеро выбыл до конца года. Принимая во внимание схему Конте с тремя центрбеками – это тяжелая потеря, ведь в последних матчах на этих позициях выходили фланговые защитники Танганга и Дэвис, а также переквалифицированный опорник Дайер. Также в лазарете и соотечественник Кристиана – Ло Чельсо. Интересно, что оба травмировались в матчах за сборную Аргентины.

"Брентфорд"

"Пчелы" оказались довольно кусачим новичком АПЛ. Только результаты команды немного нелогичны. "Брентфорд" одержал победу над "Арсеналом" (2:0), "Вулверхэмптоном" (2:0), "Вест Хэмом" (2:1), "Эвертоном" (1:0) и ничью с "Ливерпулем" (3:3), а уступил аутсайдерам "Бернли" (1:3) и "Норвичу" (1:2). Пока нет стабильности у команды, и результат зависит от случая.

Несмотря на это, "пчелы" летают пока всего на одно место ниже первой половины турнирной таблицы. Интересно, что к зоне еврокубков пять очков, а до сегодняшнего соперника "Тоттенхэма" три зачетных пункта, так что чисто теоретически "Брентфорд" даже может обогнать "шпор" после финального свистка на стадионе в Лондоне. Тем более, что на выходных пчелы минимально переиграли тех же “ирисок”, которые приличное количество времени атаковали - выстояли подопечные Франко.

Кадры гостей

У "Брентфорда" есть три довольно важные потери. Не сыграют из-за травм основной полузащитник Йоргенсен и футболист сборной Норвегии Аер. Также в лазарете находится номер один команды – Давид Рай. Уже пять матчей обходятся пчелы без основного кипера. Пока на воротах играет его соотечественник, испанец Альваро Фернандес.

Последние матчи "Тоттенхэма" и "Брентфорда"

Последние пять встреч хозяев

25.11. "Мура" - "Тоттенхэм" 2:1 (АПЛ)

21.11. "Тоттенхэм" - "Лидс" 2:1 (АПЛ)

07.11. "Эвертон" - "Тоттенхэм" 0:0 (АПЛ)

04.11. "Тоттенхэм" - "Витесс" 3:2 (АПЛ)

30.10. "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

28.11. "Брентфорд" – "Эвертон" 1:0 (АПЛ)

20.11. "Ньюкасл" – "Брентфорд" 3:3 (АПЛ)

06.11. "Брентфорд" – "Норвич" 1:2 (АПЛ)

30.11. "Бернли" – "Брентфорд" 3:1 (АПЛ)

27.10. "Сток Сити" – "Брентфорд" 1:2 (Кубок лиги)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Челси 14 10 3 1 33 2 Манчестер Сити 14 10 2 2 32 3 Ливерпуль 14 9 4 1 31 4 Вест Хэм Юнайтед 14 7 3 4 24 5 Арсенал 13 7 2 4 23 6 Вулверхэмптон 14 6 3 5 21 7 Брайтон энд Хоув Альбион 14 4 7 3 19 8 Лестер Сити 14 5 4 5 19 9 Тоттенхэм 12 6 1 5 19 10 Манчестер Юнайтед 13 5 3 5 18 11 Брентфорд 13 4 4 5 16 12 Кристал Пэлас 14 3 7 4 16 13 Астон Вилла 14 5 1 8 16 14 Эвертон 14 4 3 7 15 15 Саутгемптон 14 3 6 5 15 16 Лидс Юнайтед 14 3 6 5 15 17 Уотфорд 14 4 1 9 13 18 Бернли 13 1 7 5 10 19 Норвич Сити 14 2 4 8 10 20 Ньюкасл 14 0 7 7 7

Личные встречи “Тоттенхэма” и “Брентфорда”

Из 16 матчей между командами пчелы победили только в двух, и последний раз это было в 1948 году. Интересно, что команды в XXI веке встречались всего однажды и произошло это в прошлом году – тогда подопечные все еще Моуринью в полуфинале Кубка лиги со счетом 2:0 обыграли "Брентфорд". До этого были встречи еще в кубковых матчах, низших дивизионах, однако в Высшем дивизионе команды сыграют между собой впервые.

Цифры и факты

Из последних 10 последних матчей дома "Тоттенхэм" выиграл в восьми, уступив дважды: "Челси" и "Манчестер Юнайтед" с одинаковым счетом 0:3.

Брентфорд забивает в гостях в пяти поединках подряд.

В последний раз "шпоры" играли вничью дома еще 13 января этого года ("Фулхэм", 1:1). С того момента все поединки на “Тоттенхэм Хотспур Стедиум” завершились победой одной из двух команд.

Меньше в текущем розыгрыше АПЛ от "шпор" забил только "Норвич".

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Ставки и коэффициенты на матч "Тоттенхэм" – "Брентфорд"

Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Брентфорд" от UA-Football

Важную роль играет свежесть, ведь "шпоры" все-таки не провели 90 минут тяжелого поединка АПЛ на выходных, в отличие от “пчел”. После прихода Конте "Тоттенхэм" пытается отталкиваться от действий соперника, ведь пока трудно создавать что-то самим. Так как "Брентфорд" будет иметь усталость, они не слишком сильно будут идти вперед, поэтому придется атаковать "шпорам". Их мощности вполне может хватить для одного решающего гола. Прогноз: победа "Тоттенхэма".